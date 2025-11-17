Premium|Social Brain Theory Marathi : तुमची सामाजिक बुद्धिमत्ता गंडलीय का..?

राहुल गडपाले - rahulgadpale@gmail.comएडवर्ड थॉर्नडाइक या अमेरिकी मानसशास्त्रज्ञाने सामाजिक बुद्धिमत्ता सिद्धांत मांडला तेव्हा त्याने बुद्धिमत्तेचे तीन प्रकार सांगितले. संकल्पना, कल्पना व तर्कशक्ती; वस्तू अन् साधने हाताळण्याची क्षमता आणि लोकांशी योग्य वर्तन करण्याची क्षमता, अशा तीन प्रकारांमध्ये त्याने बुद्धिमत्तेची वर्गवारी केली. जेव्हा कुठे तुम्हाला कुणाच्या वर्तनात विरुद्ध बदल जाणवेल तेव्हा समजा त्याचा केमिकल लोच्या झालाय. मी म्हणजे ब्रह्मांड म्हणणारा असा चिकित्सक बुद्धिहीन मुक्तात्मा तुम्हाला दिसला, तर समजा त्याचा सिद्धांत गंडलाय.सर्व प्रकारचे मानसशास्त्रीय सिद्धांत मानवी वर्तन समजावण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु सामाजिक मेंदू सिद्धांत हा उत्क्रांतीवर आधारित आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या अधिक मूळ कारण शोधणारा सिद्धांत आहे. .नेमका कोण आहे, माझे अस्तित्व काय, माझा जन्म कशासाठी झालाय, असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्याला पडत असतात. या प्रश्नांमधूनच माणसांच्या मनात स्वतःच्या अस्तित्वाविषयीचे कुतूहल जागे झाले. त्याला प्रश्न पडायला लागले आणि त्याची उत्तरे शोधण्यासाठी तो उत्क्रांतीच्या प्रवासाला निघाला. पण उत्क्रांतीच्या प्रवासात मागे वळून पाहताना माणसातल्या ‘मी’पणाने अवघा संसार व्यापून टाकला. त्याचा प्रश्न सुरू होतो तो स्वतःपासून आणि तो संपतोदेखील स्वतःवरच. त्यामुळे त्या उत्तरातदेखील माणूस स्वतःलाच शोधण्याचा प्रयत्न करतो. उत्क्रांतीच्या प्रवासात जेव्हा तो स्वतःच्या प्रगतीचा आलेख पाहतो तेव्हा तो स्वतःला सर्वव्यापी समजायला लागतो. हे अवघे विश्वची माझे घर असल्याची त्याला जाणीव होते; पण ही जाणीव त्याच्या स्वतःपुरती मर्यादित असते. त्यात इतर कुणाला मात्र थारा नसतो. त्यातून तो स्वतःभोवती गैरसमजुतीचे एक वलय तयार करतो. आपण सर्वात बुद्धिमान आहोत आणि आपल्याव्यतिरिक्त या पृथ्वीतलावर दुसरी एवढी हुशार जमात नाही, हे त्याला माहिती असते. त्यातून तो आत्मप्रौढी होतो आणि मग इतरांना त्याच्या लेखी तेवढे महत्त्व राहत नाही. तिथेच फेरे उलटे पडायला लागतात. स्पर्धा सुरू होते. एकदा का स्पर्धा सुरू झाली की त्यातून ईर्षा जन्माला येते, संघर्ष सुरू होतात, भांडणे लागतात आणि त्यात खरे प्रश्न मागे पडतात. मी नेमका कोण आहे, याचे उत्तरही मिळालेले नसते तोवर तो ‘माहितीय का मी कोण आहे?’ या अहंमन्य प्रश्नापर्यंत येऊन पोहोचतो. मग आपल्या जन्माचा नेमका उद्देश काय, हे जाणून घेण्यात त्याला कुठलेच स्वारस्य राहत नाही.आज तुम्ही जगाची अवस्था पाहा. जगभरातील अशा स्व-प्रेमाच्या तंत्रात बुडालेल्या गर्विष्ठ लोकांनी आपली सामाजिक प्रतवारी कमी करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. कारण त्यांनी लावलेले स्व-तंत्राचे नियम हे त्यांच्या दृष्टीने सर्वव्यापी असतात आणि ते जरी कुणी एकाने, एकांगी विचाराने तयार केलेले असले तरी सर्वांनी त्याचे पालन करावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र जी मात्रा आपल्याला लागू पडेल तीच दुसऱ्यांच्या कामी येईल, असे सहसा होत नाही. ज्या आत्मप्रौढीतून हे प्रकार होतात त्यातून आज अवघे विश्व संपुष्टात येईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी मुळात आपल्यातील सामाजिक बुद्धिमत्तेचा विकास कसा झाला याचा पुन्हा पुन्हा विचार करायला हवा. त्याशिवाय आपल्याला नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची जाणीव होणार नाही..Premium|Reading benefits children: वाचनामुळे ९ ते १३ वयोगटातील मुलांमध्ये नैतिकता आणि जबाबदारीची जाणीव विकसित होते.आज आपण राहतोय ते जग तंत्रज्ञानाने वेढलेले आहे. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावरच माणसाने आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करायला घेतली आहे. त्याचे पुढे काय होईल, हा निराळाच विषय आहे; मात्रया अवजड, तांत्रिक प्रगतीच्या विकास विलापात मानवी जाणिवा मात्र बोथट होताना दिसत आहेत. असे असले तरीही आपला मेंदू अजूनही सामाजिक जीवनालाच केंद्रीभूत मानून काम करीत असतो. उत्क्रांतीच्या निराळ्या टप्प्यांमध्ये मानवात निर्माण झालेले भावनिक बंध, जाणिवा आणि त्यातून उत्क्रांत होत गेलेला मेंदू हे काही अपघाती परिणाम मानायचे कारण नाही. खरेतर त्याचा विकास झाला तोच मुळात त्याच्या समाजात टिकून राहण्याच्या क्षमतेनुसार. सामाजिक संवाद जितका गुंतागुंतीचा झाला तितका मानवी मेंदू विकसित होत गेला. मानवातील चेतना, नैतिकता, प्रेम, स्पर्धा, भाषा आणि संस्कृती हे सर्व याच सामाजिक उत्क्रांतीचे तर फलित आहे. एकंदरीत काय, तर मानवाचा मेंदू म्हणजे एक प्रकारचे सामाजिक यंत्रच आहे आणि सामाजिक सिद्धांत हेच त्या मेंदूच्या विकासाच्या प्रेरणेचे मूळ आहे.आपल्या पूर्वी आणि आपल्या नंतरदेखील या सृष्टीत अनेक जीव जन्माला आले अन् नाहीसेदेखील झाले. त्याची कारणे आणि त्यामागच्या सिद्धांताचा आजवर आपण अनेकदा अभ्यास केला आणि त्यातून उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण माणूस एवढा का टिकला, जगला त्याचे कारण त्याच्या सामाजिक स्वभावात आहे, हे आता आपण मान्य करायला हवे. माणूस स्वतःभोवती स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार करू शकला. त्याने एक सशक्त समाज जन्माला घातला. नुसता जन्मालाच घातला नाही तर त्याने त्याचे पालनपोषण केले आणि त्याभोवती एक सैद्धांतिक मांडणीची चौकट घातली. त्यातून तो स्वतः उत्क्रांत होत गेला. त्यामुळेच त्याच्या मेंदूचा विकास हा सामाजिक संबंध हाताळण्यासाठी झाला, असे मानले जाते. सामाजिक स्पर्धेचा सामना करणे, सहकार्य आणि आपले गटातील स्थान पक्के करण्यासाठी तो झगडत राहिला. सामाजिक वातावरणातून निरीक्षणातून त्याने ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पुढे व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, मानवतावादी सिद्धांत आणि संज्ञात्मक सिद्धांत असा त्याचा प्रवास होत गेला. सामाजिक मेंदू सिद्धांतात मानवी वर्तनाचे मूळ जैविक आणि सामाजिक उत्क्रांतीत शोधले जाते. व्यवहारवाद सांगतो, की बाह्य घटक वर्तन ठरवतात आणि त्याचे मनाशी काही देणे-घेणे नसते. मनोविश्लेषणानुसार वर्तनाचे मूळ अवचेतन मनात आहे; तर मानवतावादी मत माणसाच्या सकारात्मक क्षमतेवर केंद्रित आहे, असे मानले जाते. संज्ञानात्मक मानसशास्त्र सांगते, की माहिती प्रक्रिया, तर्क आणि स्मरणशक्ती हाच बुद्धिमत्तेचा गाभा आहे. सर्व प्रकारचे मानसशास्त्रीय सिद्धांत मानवी वर्तन समजावण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु सामाजिक मेंदू सिद्धांत हा उत्क्रांतीवर आधारित आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या अधिक मूळ कारण शोधणारा सिद्धांत आहे. व्यक्ती का हसते, रडते, प्रेम करते, फसवते किंवा नेतृत्व करते या सर्व प्रश्नांची मुळे सामाजिक जीवनाच्या जैविक गरजांमध्ये आहेत, असे हा सिद्धांत सांगतो..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.मुळात मानवी मेंदू एवढा मोठा आणि गुंतागुंतीचा कसा झाला, हा प्रश्न कायम आपल्याभोवती घोंघावत राहिलेला आहे. केवळ अन्न मिळवणे, प्राण्यांपासून बचाव करणे किंवा साधने शोधणे यासाठी इतक्या मोठ्या मेंदूची गरज नव्हती आणि जर आपली गरज तेवढ्यापुरतीच मर्यादित असती तर आपल्यात आणि इतर प्राण्यांमध्ये तसा फारसा फरक तो काय राहिला असता... पण त्याचे केवळ तेवढे कारण नाही. प्रत्यक्षात मानवी मेंदूचा विकास हा सामाजिक आयुष्याच्या गुंतागुंतीला तोंड देण्यासाठी झाला, हे आपण मान्य करायला पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक मेंदू सिद्धांत समजून घेतला पाहिजे. या वैज्ञानिक सिद्धांताला इंग्रजीत ‘Social Brain Theory’ असे म्हणतात. या सिद्धांतानुसार, मानव हा एक सामाजिक प्राणी असल्यामुळे त्याला समूहात राहण्यासाठी आवश्यक मानसिक क्षमता विकसित करावी लागली. समूहातील इतर जणांची मानसिक स्थिती ओळखणे, त्यांचे हेतू समजून घेणे, कोणाशी मैत्री करावी आणि कोणावर संशय घ्यावा हे ओळखणे ही जगण्यासाठीची अत्यावश्यक कौशल्ये होती. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत अशा सामाजिक नैपुण्यामुळे मोठ्या आणि प्रगत मेंदू असणाऱ्या व्यक्तींचे जगण्याचे प्रमाण वाढले आणि त्यांचे जीन्स पुढील पिढ्यांमध्ये टिकले. मानवी मेंदूतील ‘निओकॉर्टेक्स’ हा भाग भाषा, भावना नियंत्रण, निर्णय क्षमता आणि सामाजिक समज यासाठी जबाबदार आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे, की ज्या प्राण्यांचे निओकॉर्टेक्स मोठे असतात त्यांचे सामाजिक गटही मोठे असतात. मानवी निओकॉर्टेक्स हा सर्वात मोठा असल्यामुळे मानव मोठ्या, गुंतागुंतीच्या समाजव्यवस्थेत राहू शकतो. मानवाच्या मेंदूची उत्क्रांती आर्थिक किंवा शारीरिक धोक्यामुळे नव्हे; तर सामाजिक धोक्यांमुळे झाली, हा या सिद्धांताचा गाभा आहे. त्याला अधिक खोलात जाऊन अभ्यासायचे झाल्यास आपल्याला डनबारचा आकडा समजावून घ्यायला हवा.रॉबिन डनबार या शास्त्रज्ञाने सांगितल्याप्रमाणे मेंदूच्या निओकॉर्टेक्सच्या आकारावरून माणूस स्थिर आणि अर्थपूर्ण सामाजिक संबंध किती लोकांशी ठेवू शकतो याचा अंदाज बांधता येतो. त्यानुसार एक सुलभ सामाजिक गट सुमारे १५० व्यक्तींना सामावून घेतो. आजच्या काळातही आपण मित्रांची किंवा परिचयाची संख्या याच मर्यादेत असल्याचे पाहतो..विशेष म्हणजे हा गुणधर्म केवळ आपल्यातच आहे, असेदेखील म्हणता येत नाही. कारण चिंपांझी आणि बोनोबो हे माकडांचे प्रकारदेखील आपले सामाजिक गट बनवतात, ते मित्र बनवतात, युती करतात आणि कधी कधी फसवणूकदेखील करतात. ज्या प्राण्याचे सामाजिक वर्तन अधिक गुंतागुंतीचे असते त्यांचे मेंदूसुद्धा तुलनेने मोठे आढळतात. आजही आपल्या मेंदूची रचना याच सामाजिक सिद्धांतावर आधारलेली आहे.अलीकडे आपण चर्चा करतो त्या सामाजिक बुद्धिमत्ता सिद्धांताचादेखील यानिमित्ताने ऊहापोह करायला हवाच. हा मानसशास्त्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचा सिद्धांत आहे. हा सिद्धांत सांगतो, की बुद्धिमत्ता ही केवळ शैक्षणिक ज्ञान, गणितीय कौशल्य किंवा तांत्रिक क्षमता नसून, इतरांशी व्यवहार करताना दाखवलेला समजूतदारपणा, संवेदनशीलता आणि सहानुभूती हेही तिचे महत्त्वाचे घटक आहेत. एडवर्ड थॉर्नडाइक या अमेरिकी मानसशास्त्रज्ञाने सर्वप्रथम १९२०मध्ये हा शब्दप्रयोग केला. त्याने बुद्धिमत्तेचे तीन प्रकार सांगितले. संकल्पना, कल्पना आणि तर्कशक्ती म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट इंटेलिजन्स, वस्तू आणि साधने हाताळण्याची क्षमता म्हणजे मेकॅनिकल इंटेलिजन्स आणि लोकांशी योग्य वर्तन करण्याची क्षमता म्हणजे सोशल इंटेलिजन्स अशा तीन प्रकारांमध्ये त्याने बुद्धिमत्तेची वर्गवारी केली. थॉर्नडाईकनुसार विचार करायचा झाल्यास सामाजिक बुद्धिमत्ता म्हणजे माणसांना समजून घेण्याची आणि त्यांच्याशी प्रभावीपणे वागण्याची क्षमता. सामाजिक व्यवस्था विस्कळित व्हायला लागतात तेव्हा आपल्या सामाजिक बुद्धिमत्तेवर परिणाम होतो. असे अनुमान काढण्यात मग काही गैर वाटत नाही.स्वतःच्या भोवती कोंडाळी करून राहणारी, केवळ स्वतःचा आणि स्वतःचाच विचार करणारी मदमस्त मस्तवाल माणसे जेव्हा अहंमन्य व्हायला लागतात तेव्हा त्यांच्या मेंदूत असाच काही केमिकल लोच्या झालेला असतो. त्यातून ती वेडावल्यासारखी वागतात, आपल्या वागणुकीतून, दराऱ्यातून आपण समाज काबीज करू शकतो, असे त्यांना वाटू शकते. मात्र उत्क्रांतीतील मेंदूच्या विकासाचे कारण हे त्याच्या सामाजिक चेतनेच्या मुळात आहे, हे मात्र त्यांना ठाऊक नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 