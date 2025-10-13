Premium| Emotional manipulation: सोशल मीडियावर होतेय भावनिक फसवणूक, सजग कसं रहाल?

विठ्ठल काळेmailvitthalkale@ gmail.com इन्स्टाग्राम हॅण्डल : Vitthal_nagnath_kaleएखादी पोस्ट करमणूक म्हणून ठीक आहे. मात्र, जेव्हा करमणूक गंभीर होते किंवा नुकसानदायक व्हायला लागते, तेव्हा आपण स्वतःहून थांबलं पाहिजे. कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती पोस्ट करून आपल्या भानवांशी खेळते आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे.‘अरे काय बाई आहे रे ही!?’ हलक्या आवाजात माझा मित्र म्हणाला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक चावट हसू होतं. मी पण तेवढ्याच हलक्या आवाजात त्याला विचारलं, ‘कोण बाई? आणि काय केलं काय तिने?’ तो गालात हसला आणि त्याने नजर खिडकीच्या बाहेर टाकली... आम्ही मुंबईवरून पुण्याला चाललो होतो. काही वेळा रेल्वे वेळ नाही पाळत, माणसाची गैरसोय होते; पण प्रवास सुखाचा होतो आणि आमचं सुदैव किंवा नशीब म्हणा, आम्हाला आरक्षित सीट मिळाली. म्हणून आम्ही प्रवासासाठी रेल्वे निवडली. मला न राहवल्याने पुन्हा विचारलं, ‘अरे कोण बाई? आणि काय म्हणाली तुला?’ मित्र हसत म्हणाला, ‘अरे मला नाही काही म्हणाली; पण तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.’ काय पोस्ट केली आहे दाखव? मी त्याच्या मोबाईलकडे बघत म्हणालो. .आम्ही एकमेकांच्या समोरा समोरच्या सीटवर बसलो होतो. मी थोडा पुढे सरकलो. तो पण थोडा पुढे सरकला. त्याने ती पोस्ट दाखवली. त्या पोस्टमध्ये एका तरुण स्त्रीचा साडीतील फोटो होता. पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, ‘माझी आणि तुमची अचानक भेट झाली तर तुम्ही काय कराल?’ मी ती पोस्ट बघितली आणि मित्राकडे पाहिलं अन् त्याला विचारलं, ‘तू हसला का या पोस्टवर?’ त्यावर तो म्हणाला, ‘अरे, असं कोण लिहितं स्वतःचा फोटो टाकून?’ मी त्याला म्हणालो, ‘अरे पण तुझ्या डोक्यात लगेच वेगळा विचार का आला?’ त्यावर तो मला समजावण्याच्या सुरात म्हणाला, ‘वेगळा वगैरे काही नाही तोच विषय सगळ्यांच्या डोक्यात येतो. तिचा फोटोच सांगतो आहे बघणाऱ्याला असा असा विचार करा म्हणून... आणि त्या फोटोखालील कमेंट बघ, जवळजवळ सगळ्या तशाच आहेत. भेटल्यावर मी असं करेन... तसं करेन. हे होईल... ते होईल.’ .मी कपाळावर हात मारून घेतला. मला आता माझ्या मित्राच्या भाबडेपणावर हसू यायला लागलं. परंतु मला हेही कळत होतं, की याचा खूप मोठा गैरसमज झाला आहे. याच गैरसमजात तो एखादी मोठी चूक करू शकतो. चूक करणाऱ्या मित्राला आपण सावध करणार नसू तर ती मैत्री काय कामाची! आपल्या मित्राला त्याची चूक अशी समजावून सांगा, की त्याला कळलं पाहिजे आपण चुकलो आणि त्याच वेळी त्याचा आत्मविश्वासही कमी व्हायला नको यालाच मैत्री म्हणतात...कमेंट्स वाचण्यात गुंग असणाऱ्या माझ्या मित्राला मी विचारले, ‘तू ओळखतो का या बाईला?’ ‘नाही ओळखत’ त्याने खांदे उडवत उत्तर दिलं... ‘बरं ती बाई कुठे भेटणार याचा पत्ता दिला आहे का तिने पोस्टमध्ये किंवा ती कुठल्या शहरात राहते असं काही?’ तो पुन्हा ती पोस्ट बघायला लागला. मी त्याला थांबवत म्हणालो, ‘नाही दिला तिने पत्ता किंवा शहराचं नाव. मग कशी भेट होणार या बाईची?’ माझ्या मित्राने अगदी चतुराईने उत्तर दिलं. ‘तू पोस्ट नीट वाचली नाहीस वाटतं! तिने लिहिलं आहे अचानक भेट झाली तर... अचानक कुठेही भेटू शकते ना ती.’ आता मी थेट मुद्द्याला हात घालायचं ठरवलं. .Premium|Nepal Digital Uprising: नेपाळमध्ये तरुणांनी सैन्याशिवाय सरकार पाडले. फक्त सोशल मीडिया अल्गोरिदम हॅक करून त्यांनी ही क्रांती घडवली!.मी म्हणालो, ‘अरे खोट्या असतात अशा पोस्ट. हल्ली सोशल मीडिया पैसे देते कंटेन्ट क्रिएटरना. आपल्याला पैसे मिळावे म्हणून बरेच जण अशा पोस्ट मुद्दामहून करतात. कारण त्यांना माहीत आहे अशा संदिग्ध पोस्टला रिच खूप मिळतो. खूप लोक अशा पोस्टमध्ये गुंततात. लोकं जेवढी जास्त ती पोस्ट बघतील, त्यावर प्रतिक्रिया देतील, शेअर करतील तेवढे पैसे जास्त मिळतात आणि तुला काय माहीत, की जो फोटो तुला दिसतो आहे तो त्याच बाईने पोस्ट केला असेल? कदाचित कोणीतरी त्या बाईला माहीत नसताना तिचा फोटो पोस्ट केला असेल किंवा एआयने तयार केला असेल?’ डोळे रोखून माझा मित्र माझ्याकडे बघत म्हणाला, ‘म्हणजे हे पैसे मिळवण्यासाठी पोस्ट करतात.’ ‘हो’ मी ठामपणे उत्तर दिलं. त्या पोस्टखालील कमेंट्स दाखवत माझा मित्र म्हणाला, ‘म्हणजे हे कमेंट्स करणारे वेडे असतात, असं तुला म्हणायचं आहे?’ ‘नाही, कमेंट्स करणारे सगळेच वेडे आहेत, असं मी म्हणणार नाही. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.काही जण गंमत म्हणून या पोस्टकडे बघत आहेत. पण जे ही पोस्ट खरीखुरी आहे असं समजत आहेत ते वेडे आहेत, असं म्हणेन मी. नीट ऐक, सोशल मीडियावर असे खूप पेजेस आहेत जे अशा पोस्ट सातत्याने करतात. म्हणजे एखादी व्यक्ती सोशल मीडियावर खूप ट्रोल झाली असेल, तर त्या व्यक्तीचा फोटो पोस्ट करायचा आणि त्यासोबत एक वाक्य लिहायचं... यांच्याबद्दल एक शब्द लिहा किंवा यांच्याबद्दल तुमचं मत एका शब्दात सांगा आणि लोक सांगतातही. एखाद्या नेत्याचा फोटो पोस्ट करायचा आणि विचारायचं, तुमचं यांच्याबद्दल एका शब्दात मत सांगा. मी त्या पोस्ट करणाऱ्यांना दोष देणार नाही. ते यातून पैसा कमवत आहेत. आपण काय कमावतो?’... .आता मित्र निर्विकारपणे माझ्याकडे बघत होता. एखादी पोस्ट करमणूक म्हणून ठीक आहे. मात्र, जेव्हा करमणूक गंभीर व्हायला लागते किंवा नुकसानदायक व्हायला लागते, तेव्हा आपण स्वतःहून थांबलं पाहिजे. कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती पोस्ट करून आपल्या भावनांशी खेळते आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. इंटरनेटच्या या जगात सत्य काय, असत्य काय, निकृष्ट काय आणि दर्जेदार काय हे समजलं पाहिजे. सोशल मीडियावर असे खूप पेज आहेत, जे आपल्याला चांगली माहिती देतात. जी माहिती आपल्या आयुष्यात दैनंदिन जीवनात खूप उपयोगी पडते. रोजच्या आयुष्यात आपल्याला वाईट प्रवृत्तीचे स्वार्थी हेतूचे खूप लोक भेटतात, आपण अशा वृत्तीला छान पद्धतीने बगल देतो. मग इथे मोबाईलमध्ये अशा प्रवृत्तींच्या जाळ्यात कसे अडकतो? ‘टाइम इज मनी’ एवढ्यावरच आपण थांबलो नाही; तर ‘टाइम इज मोअर द्यान मनी’ अशा अवस्थेला आपण पोहोचलो आहोत, तर अशा पोस्टमध्ये आपण आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा वेळ का वाया घालवायचा? .आपल्याला आर्थिक फसवणूक लक्षात येते, सामाजिक फसवणूक लक्षात येते, सांस्कृतिक फसवणूक लक्षात येते, राजकीय फसवणूक लक्षात येते; मग सोशल मीडियावर होणारी आपली भावनिक फसवणूक का लक्षात येत नाही?कोण तो अनोळखी माणूस जो आपल्याच मोबाईलचा वापर करून आपलाच भावनिक छळ करायचा प्रयत्न करतो आहे. आपण कचरा घरात ठेवत नाही. साठला की योग्य त्या ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावतो. मग या अदृश्य वृत्तीची विल्हेवाट आपण कधी लावणार आहोत?एवढा वेळ गप्प बसलेला माझा मित्र मधेच म्हणाला, ‘अदृश्य म्हणजे न दिसणाऱ्या वृत्तीची कशी विल्हेवाट लावायची?’ ‘अशा प्रकारच्या पोस्ट न बघून त्यांच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देऊन. कोणतीही प्रतिक्रिया म्हणजे चांगलीही नाही आणि वाईटही नाही’ मी स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलं.प्रॉब्लेम ती बाई, तो राजकीय नेता नाही, ट्रोल झालेली व्यक्ती नाही किंवा हे सगळं पैशांसाठी करणारी ती व्यक्तीही नाही. प्रॉब्लेम हा आहे की आपल्याला कळत नाही की आपण आपला चांगला वेळ कशासाठी द्यायचा...माझ्या मित्राने त्याची नजर पुन्हा खिडकीच्या बाहेर टाकली. यावेळी तो बाहेर बघत बघत विचारात मग्न झाला होता.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 