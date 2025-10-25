Premium| Tadoba Study: नरभक्षक वाघांच्या वाढत्या हल्ल्यांचे स्थानिक अर्थकारणावर काय परिणाम?

डॉ. मिलिंद वाटवेडोळे उघडे ठेऊन खरोखरच्या समस्यांवर उपयुक्त काम करावं असं विद्यापीठ आणि संशोधनसंस्थांमधे सहसा कुणाला वाटते आहे, असे दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर ताडोबाच्या ईशान्येकडील अनेक गावातील लोकांनी आपल्या समस्यांवर केलेला अभ्यास हा अशा उपयुक्त संशोधनाचा एक वस्तुपाठ म्हणावा लागेल. सं शोधन कुणी करावं? कोण करू शकतो? याचं उत्तर भक्ती कुणी करावी याच्यासारखंच आहे. भक्ती आणि कर्मकांड यांचा जो संबंध आहे, तोच संशोधन आणि ‘पीएचडी’ यांचा आहे. बऱ्याचदा विद्यापीठे आणि त्यांच्या चौकटी या कर्मठपणा वाढवतात. त्याचीच मक्तेदारी तयार होते. परंतु त्यांच्याखेरीज उत्तम दर्जाचे संशोधन शक्य आहे, इतकंच नव्हे तर अधिक चांगल्या प्रकारेही होऊ शकते. याचा एक अनुभव नुकताच आला. .चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांनी माणसांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडताहेत. त्याचं प्रमाण पाहिलं तर जिम कॉर्बेटच्या नरभक्षकांच्या नोंदींशी तुलना करण्याइतकं वाढलं आहे. साहजिकच लोकांमध्ये दहशत निर्माण झाली तर समजण्यासारखं आहे. यावर वनखात्याने लोकांना सल्ला देणाऱ्या पाट्या जागोजागी लावल्या आहेत. त्यामधे शक्यतो एकट्याने घराबाहेर पडू नये. लहान मुलांना एकटे सोडू नये, अशा अनेक सूचना आहेत. ते आवश्यक आहेच; पण त्याचे परिणाम काय काय होतात, याचा विचार कुणी केलाय? वाघाने माणसावर हल्ला केला की, त्याची बातमी होते. वर्षभरात किती माणसे मारली, याची आकडेवारीच फक्त बाहेरच्या जगाला माहिती होते. रस्त्यावर अनेक अपघात होतात, वीज पडून, पुरात वाहून, साथीच्या रोगाने अनेक जण मृत्युमुखी पडतात. त्या एकत्रित आकड्याच्या तुलनेत वाघांनी मारलेल्या माणसांची संख्या काही जास्त वाटत नाही. .वनखाते आणि वन्यजीव संशोधकही या आकड्याच्या पलीकडे पहात नाहीत. पण वाघाच्या भीतीचे अनेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिणाम होत असतात. याचा अभ्यास कोण करणार? तर ताडोबाच्या ईशान्येकडील अनेक गावातील लोकांनी असं ठरवलं की, आपणच आपल्या समस्यांचा नीट अभ्यास करायचा. मग काही दिवसांपूर्वीच एका बैठकीत लोकांनी वाघाच्या अस्तित्वामुळे उद्भवणाऱ्या आपल्या अडचणी लिहून काढायला सुरुवात केली.मुलांना शाळेत जाण्यासाठी पाच दहा किलोमीटर दूर जावं लागतं. पूर्वीही लागत होतं. पण मुलं पुरेसं आधी निघून कुणी पायी, कुणी सायकलवर बिनतक्रार जात होती. काही कष्ट वाटत नव्हते. रमतगमत जाता येताना उशीर झाला तरी काही चिंता नव्हती. पण आता जरा सूर्य कलला की, भीतीचं वातावरण तयार होतं. .तरी मुलं शाळेत जातातच. पण एकट्याने नाही. मग जे दोन-चार मित्र मैत्रिणी मिळून जात असतील त्यातले एक दोन काही कारणांनी आले नाहीत तर बाकीच्यांना पालक पाठवत नाहीत. त्यामुळे शाळा बुडविण्याचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. कुणी मोठ्या माणसाने मुलांच्याबरोबर जायचं तर त्याची रोजी बुडते. उशिरा कामावर गेलं, किंवा लवकर निघालं तर अर्धीच रोजी मिळते. जी कामं एकट्याने करण्यासारखी असतात, त्यासाठी सुद्धा तीन चार जणांनी एकत्र जावं लागत असेल, तर मनुष्यबळाचा अपुराच वापर होतो. जंगलातून मोहाची फुलं इत्यादी गोळा करण्यासाठी जाताना एकेकटे जावून जेवढं एका खेपेत आणता येतं, त्यापेक्षा एकत्र गेल्याने दरडोई कमी गोळा होतं. शेतावरची बरीचशी कामं शेतकरी एकटाच करू शकत असे. आता त्यासाठी जास्त मनुष्यबळ खर्च होतं. याचं अर्थकारण काढलं तर लोक बरीच जास्ती किंमत चुकवीत आहेत, असा अर्थ होतो..जंगलतोड वाढलीस्वैपाकासाठी गॅस अजून सगळ्या घरांमध्ये नाही. आपापल्या घरासाठी काडी म्हणजे सरपण गोळा करणे हे नित्याचं होतं. आता त्यासाठी जंगलात जायला लोक घाबरतात. आता ट्रकने जाऊन कुणीतरी मोठ्या प्रमाणावर सरपण घेऊन येतो आणि बाकीचे ते विकत घेतात. पूर्वी सुकलेली, गळलेली लाकडे हाताने गोळा केली जायची. आता तो व्यवसाय झाला म्हटल्यावर मुद्दाम तोडून आणण्याची पद्धत सुरु झाली. त्यामुळे जंगलतोड वाढली. जंगलतोड वाढण्याचं दुसरंही कारण आहे. एखादा रस्ता दाट झाडीतून जात असेल तर तिथे वन्यप्राण्यांपासून धोका अधिक. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दहा पंधरा पावलांपर्यंत सगळी झाडी तोडली तर बेसावधपणे अचानक हल्ला होण्याची शक्यता कमी होते. वनविभाग अगदी अभयारण्यातही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असे साफ पट्टे आवर्जून ठेवतो. आता लोकांना आपल्या सुरक्षेसाठीसुद्धा हेच करणं भाग पडत आहे. म्हणजे वाघ आल्यामुळे जंगलतोड वाढत आहे. .थोड्या गायी- म्हशी घरोघरी पाळल्या जात. इथली प्रथा अशी की, अनेकांची गुरे गोळा करून रानात चराईला नेण्याचं काम एखाद्या गुराख्याचं असतं. त्यासाठी तो प्रत्येक जनावरामागे महिना शे-सव्वाशे रुपये घेतो. अलीकडच्या काळात गुराख्यांवर वाघाने हल्ला केल्याची काही प्रकरणे झाल्यावर गुराख्यांनी हे काम करायला नकार दिला. त्यावर अनेकांनी नाईलाजाने आपली गुरे विकून टाकली. ही गुरं काही फार दूध देत होती, असं नाही. पण शेण भरपूर गोळा होई. त्यातून शेताला शेणखताचा घरचाच पुरवठा होई. गुरं कमी झाल्यावर शेणखत कमी पडू लागलं. मग मुळात रासायनिक खतांचा अत्यल्प वापर करणारे शेतकरी आता मोठ्या प्रमाणावर ती विकत घेऊ लागले. म्हणजे खर्च आणि प्रदूषण दोन्हीमध्ये वाढ. आठवड्याचा बाजार या नाही तर त्या गावी अजून बसतो. त्याला आजूबाजूच्या गावातून लोक येतात. मात्र आता अंधार पडायच्या आत गावी परत गेलं पाहिजे, म्हणून बाजार लवकर गुंडाळला जातो. .Premium| Gadchiroli Naxalites: शस्त्रे सोडून नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेले संविधान खऱ्या अर्थाने बदल घडवणार का?.त्याने बाजारातल्या उलाढालीवर अगदीच परिणाम होत नाही असं कसं म्हणता येईल? बाजार वेळेत गाठण्यासाठी शेतीची किंवा इतरही काही कामं सोडून यावं लागतं. हेही नुकसानच आहे. रानडुकरांनी पिकाची नासधूस करू नये म्हणून रात्री राखणीला जावं लागतं. पण वाघ, बिबट्या, अस्वलाचा वावर असेल तर जाणे शक्य होत नाही. राखणीला गेलं नाही तर नुकसान आणखी वाढतं.शिकारी प्राणी रानडुकरांच्या संख्येवर आळा घालून नुकसान कमी करतात, या पुस्तकी तत्त्वाच्या बरोबर उलटा परिणाम होताना दिसत आहे. पण पुस्तकी वन्यजीववाद्यांना तो कसा समजणार? हे झाले अनुभव. पण आकडेवारी कुठाय? मुंबई, दिल्लीत खुर्चीत बसून धोरणे आखणाऱ्यापर्यंत फक्त आकडेवारीच पोचते. हा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर आता या सर्व गावांनी असं ठरवलं आहे की, आता आपापल्या गावात प्रत्येक गोष्टीची नोंद करायची आणि ती वर्षाच्या शेवटी एकत्र करायची म्हणजे आपल्या हातात आकडेवारी मिळेल. .Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.याला वेळ लागेल ही गोष्ट खरी. पण नाहीतरी आज आपलं कुणी ऐकतच नाही. अभ्यासपूर्वक मांडलं तर उद्या ऐकावं लागेल अशी शक्यता तरी आहे. माझ्या डोळ्यासमोर ‘वाघाच्या अस्तित्वाचे वनवासी लोकांवर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिणाम’ अशा शीर्षकाचा एक प्रबंध (थिसिस) उभा राहिला. वरच्या उदाहरणांसारखे सगळे मुद्दे आकडेवारीसह मांडले असते तर तो उत्तम प्रबंध म्हणून गणला गेला असता. डोळे उघडे ठेऊन खरोखरच्या समस्यांवर उपयुक्त काम करावं असं विद्यापीठ आणि संशोधनसंस्थांमधे तर सहसा कुणाला वाटताना दिसत नाही. या गावकऱ्यांनी हा सामुदायिक अभ्यास जर आकडेवारीसह पूर्ण करून दाखवला तर एखाद्या विद्यापीठाने या लोकांना सामूहिक ‘पीएचडी’ द्यायला काय हरकत आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.