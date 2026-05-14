Premium|Solapur Bhuikot Fort History : सोलापूरचा भुईकोट आणि सिद्धेश्वर मंदिर; प्राचीन वारसा अन् श्रद्धेच्या अतुट नात्याचा इतिहास

सोलापूरचा भुईकोट नेमका कधी बांधण्यात आला, याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. या भुईकोटात असणारे कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शनी मंदिर, मुजाबाबा मंदिर, नागदेवतेची शिल्पं यावरून हा तो प्राचीन आहे, हे स्पष्ट होते. प्राचीन घटनांचा साक्षीदार म्हणून तो ओळखला जातो.सोलापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचे शहर. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात असणाऱ्या सोलापूर शहराला प्राचीन इतिहास आहे. सोळा गावांच्या समूहाला ‘सोळापूर’ ही ‘सोलापूर’ची एक व्युत्पत्ती सांगितली जाते. सोन्नलगे यावरूनच ‘सोलापूर’ हे नाव रूढ झाले, असे म्हटले जाते. मोगलकाळात याला ‘सन्दलापूर’; तर शिवकाळात ‘सोलापूर’ हे नाव रूढ झाले. सोलापूर शहराला खूप मोठा प्राचीन वारसा लाभलेला आहे. सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, देवगिरीचे यादव, बहमनी, निजामशहा, आदिलशहा, मोगल, मराठा आणि इंग्रजांनी येथे राज्य केले. सोलापूर हे भारतातील महत्त्वाचे कापड उत्पादन केंद्र होते. एके काळी या शहराला ‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हटले जात असे. सोलापुरी चादर, टॉवेल आणि कलात्मक कापड जगभर निर्यात होत असे. सोलापूरची शेंगा चटणी, सोलापूरची कडक भाकरी जगभर प्रसिद्ध आहे. १८५९ मध्ये सोलापूरला रेल्वे आली. चीनमध्ये जाऊन वैद्यकीय सुविधा देणारे डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस हे सोलापूरचे सुपुत्र होते..Premium|Ancient Indian Civilization Architecture : धोलावीरा: हडप्पाकालीन नगररचनेचे अद्वितीय दर्शन.सोलापूरचे सिद्धेश्वर महाराज हे बाराव्या शतकात होऊन गेलेले महान योगी होते. त्यांनी श्रम आणि सदाचाराला महत्त्वाचे स्थान दिले. सोलापूर शहरात त्यांचे भव्य मंदिर आहे. दरवर्षी सोलापूर शहरात सिद्धेश्वर यात्रा भरते. याला ‘गड्डा यात्रा’ असे म्हणतात. सिद्धेश्वर मंदिराभोवती सुंदर तलाव आहे. या तलावाशेजारीच सोलापूर भुईकोट आहे.सोलापूरचा भुईकोट नेमका कधी बांधण्यात आला, याबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध नाही; परंतु त्यात असणारे प्राचीन असे कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शनी मंदिर, मुजाबाबा मंदिर, नागदेवतेची शिल्पं यावरून तो प्राचीन आहे, हे स्पष्ट होते. विशेषतः राष्ट्रकूट, चालुक्य किंवा देवगिरी यादवांच्या काळात सोलापूर भुईकोट उभारला गेलेला असावा. बहमनीच्या काळात विशेषतः बहमनी सुलतान महमूदशाहचा दिवाण महमूद गवाण (१४६० ते १४८१) याने सोलापूर भुईकोटाला दुहेरी तटबंदी बांधली. सोलापूर भुईकोटाला दुहेरी तटबंदी असून त्याला भव्य खंदकदेखील आहे. महमूद गवाण याने सोलापूर भुईकोटाची डागडुजी केली. हा कोट बहमणी सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र होता. सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात म्हणजे सुमारे १५२७ मध्ये बहमनी सत्तेचे विघटन झाले. त्यातून अहमदनगरची निजामशाही, विजापूरची आदिलशाही, गोवळकोंड्याची कुतूबशाही, बिदरची बरिदशाही आणि बेरारची इमादशाही या पाच शाह्या निर्माण झाल्या. उत्तरेत मोगल आणि दक्षिणेकडील या पाच शाह्यांनी भारतीय जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले. त्यांच्या अन्याय-अत्याचाराने प्रजा त्रस्त झाली होती.भारतीय प्रजेवर विशेषतः हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी प्रजेवर राज्य करण्यासाठी मुस्लिम सत्ताधीशांमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता. बहमणीच्या विघटनानंतर सोलापूर भुईकोट आदिलशहाच्या ताब्यात आला. आदिलशहा आणि निजाम यांच्यातील सत्तासंघर्ष सुरू होता. १५२३ मध्ये निजाम-आदिलशहा यांच्यात एक मैत्रीचा करार झाला. या कराराचे रूपांतर एका विवाहात झाले. या वेळेस विजापूरच्या गादीवर इस्माईल आदिलशहा होता; आदिलशहाची मुलगी निजामशहाला देण्यात आली. या विवाहाप्रीत्यर्थ सोलापूर भुईकोट आदिलशहाने निजामाला भेट म्हणून देण्याचे ठरले. हा विवाह सोलापूर भुईकोटात झाला. विवाह मोठ्या थाटामाटात झाला; परंतु विवाहाप्रीत्यर्थ सोलापूर भुईकोट आदिलशहाने ठरल्याप्रमाणे निजामाला दिला नाही. त्यामुळे आदिलशहा आणि निजाम यांच्यात लढाई झाली. या लढाईत जावयाचा म्हणजे निजामाचा पराभव झाला..Premium|Dharur Fort History : महाराष्ट्रातील एकमेव 'मिश्रदुर्ग'; ऐतिहासिक धारूर किल्ल्याचा राष्ट्रकूट काळापासूनचा वैभवशाली प्रवास.इ. स. १५५२ मध्ये निजामाची राजकुमारी चांदबिबी हिचा विवाह अली आदिलशहाबरोबर; तर अली आदिलशहाच्या बहिणीचा विवाह मूर्तजा निजामशहाबरोबर झाला. हा विवाह सोलापूर भुईकोट येथे झाला. हा भुईकोट आदिलशहा, निजाम आणि त्यानंतर मोगलांकडे आला. औरंगजेब जेव्हा दक्षिणेकडे आला तेव्हा तो सोलापूर भुईकोट आणि परिसरात राहूनच प्रजेचा छळ करत होता. हा भुईकोट जिंकून घेण्यासाठी मराठ्यांचा प्रयत्न चालूच होता. मोगलानंतर सोलापूर भुईकोट हैदराबादच्या निजामाकडे गेला. मराठ्यांनी निजामाचा खर्डा येथे १७९५ मध्ये पराभव केला. त्यानंतर सोलापूर भुईकोट मराठ्यांच्या ताब्यात आला. छत्रपती प्रतापसिंह महाराजांचे सोलापूर भुईकोटमध्ये काही काळ वास्तव्य होते. पुढे १८१८ मध्ये सोलापूर भुईकोट इंग्रजांनी ताब्यात घेतला. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा संघर्ष पेटला असता सोलापुरात मलप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन, श्रीकृष्ण सारडा, जगन्नाथ शिंदे, तुळशीदास जाधव यांचे शौर्य, धैर्य आणि राष्ट्रप्रेम सोलापूर भुईकोटाने पाहिले. १९४७ मध्ये सोलापूर भुईकोट इंग्रजांच्या ताब्यातून मुक्त झाला. आता तो भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या देखरेखीखाली आहे. सोलापूर भुईकोटाने अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक संघर्ष पाहिला आहे.सोलापूर भुईकोटाचे भौगोलिक स्थानसोलापूर भुईकोट सोलापूर शहराच्या मध्यभागी आहे. पुणे-हैदराबाद महामार्गावर सोलापूर हे शहर आहे. सोलापूर हे शहर विजापूर-सोलापूर, कोल्हापूर-सोलापूर, धुळे-सोलापूर, लातूर-सोलापूर, गुलबर्गा-सोलापूर इत्यादी महामार्गांनी जोडलेले आहे.सोलापूर भुईकोटमधील प्रेक्षणीय स्थळेसोलापूर भुईकोट हा अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला आहे. त्याला भव्य खंदक आहे. सिद्धेश्वर मंदिराभोवती असणाऱ्या तलावाचे पाणी या खंदकासाठी वापरले जात असे. भुईकोटाला दुहेरी तटबंदी आहे. ती भक्कम आणि अभेद्य आहे. भुईकोटाला एकूण २३ बुरूज आहेत. तटबंदीवर जाण्यासाठी विशेषतः कोटातून तटबंदीवर जाण्यासाठी दगडी वाट आहे. तटबंदी उंच आहे. भुईकोटाचे पूर्ण बांधकाम काळ्या बेसाल्ट दगडात केलेले आहे.भुईकोटाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला 'हत्ती दरवाजा' म्हटले जाते. तो अत्यंत भक्कम आहे. प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केला, की पहारेकऱ्यांसाठी देवड्या आहेत. मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेले की दुसरे प्रवेशद्वार लागते. तेथे घोड्याचा पागा आहे. पागेचे बांधकाम अत्यंत मजबूत आहे. दुसऱ्या प्रवेशद्वारातून आत गेले, की तिसरे प्रवेशद्वार आहे. याचा दरवाजा भव्य आहे. याला 'महाकाल दरवाजा' म्हणतात. याच्या शेजारीच महाकालेश्वर आणि मुजाबाबा मंदिर आहे. या प्रवेशद्वारावर शरभशिल्प आहे. प्रवेशद्वाराच्या मागे पहारेकऱ्यांसाठी देवड्या आहेत. एकासमोर एक असे तीन प्रवेशद्वार अर्थात महाद्वार आहेत. म्हणजेच शत्रूला कोटामध्ये प्रवेश करता येऊ नये, यासाठी अशा प्रवेशद्वारांची रचना करण्यात आलेली आहे..सोलापूर भुईकोटात कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुनाचे मंदिर आहे. या मंदिराची रचना अत्यंत सुंदर आहे. हे मंदिर भग्नावस्थेत असले तरी त्याच्या उत्तम रचनेची आणि सौंदर्याची कल्पना आपणाला येते. त्यावरील कोरीव काम, शिल्पकला अप्रतिम आहे. त्यावर नागदेवतेच्या मूर्तीचे शिल्प आहे. त्यावरील नक्षीकाम मनमोहक आहे. कोटामध्ये असणारे शिवमंदिर, जैन मंदिराचे अवशेष सोलापूर भुईकोटाच्या प्राचीनत्वाची साक्ष देतात. सोलापूर भुईकोटात ३२ खांबी भव्य वास्तू आहे. भुईकोटात दोन तोफा आहेत. तटबंदीवर निशान बुरूज आहे.सोलापूर भुईकोटाला जाण्याचा मार्गसोलापूर भुईकोट हा पुणे-हैदराबाद, धुळे-सोलापूर, कोल्हापूर-सोलापूर, लातूर-सोलापूर आणि विजापूर-सोलापूर मार्गावर आहे. त्यामुळे बस, कारने सोलापूरला जाता येते. सोलापूर शहर हे महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन आहे. मुंबई-चेन्नई, हैदराबाद मार्गावर सोलापूर रेल्वे स्थानक आहे. रेल्वेने सोलापूरला जाता येते. सोलापूर येथे विमानसेवा आहे. सोलापूरजवळ असणाऱ्या पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट, गाणगापूर येथील तीर्थक्षेत्राला गेल्यानंतर सोलापूर भुईकोट आवर्जून पाहावा. हजार वर्षांच्या घटनांचा साक्षीदार असणारा सोलापूर भुईकोट आपण आवर्जून पाहावा, असा आहे. 