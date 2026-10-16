Premium|Share Market Price : सणासुदीच्या काळात कोणत्या शेअरवर लक्ष ठेवाल?

सिद्धार्थ खेमका - मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. भू -राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक संकेतांमुळे सध्या शेअर बाजारात नरमाईचे वातावरण आहे. घसरणीत खरेदीची संधी असली, तरी नेमके कोणते शेअर घ्यावेत आणि कधी घ्यावेत, असा संभ्रम गुंतवणूकदारांच्या मनात असतो. चांगल्या शेअरची निवड अतिशय महत्त्वाची असते. यासाठी काही शेअरची शिफारस येथे केली आहे.(उद्दिष्टपूर्तीचा अपेक्षित कालावधी : एक वर्ष)सोलर इंडस्ट्रीज (उद्दिष्ट : रु. २३,०००)ही भारतातील व्यावसायिक स्फोटकांच्या बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी असून, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये तिचा व्हॉल्यूमच्या दृष्टीने सुमारे २६ टक्के बाजारहिस्सा होता. कंपनीकडे स्फोटक उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आहे. ओम्निया कंपनीच्या अधिग्रहणामुळे विशेषतः दक्षिण आफ्रिकेतील आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाला बळ मिळाले असून, मागील पातळीवरून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास आणि दीर्घकालीन स्फोटक व्यवसायाच्या वाढीस मदत होत आहे. स्फोटकांच्या पलीकडे जाऊन संरक्षण क्षेत्रातही कंपनी विस्तार करत आहे. यशस्वी व्यावसायिकीकरणामुळे महसुलाचे स्रोत अधिक वैविध्यपूर्ण होऊ शकतात. आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत संरक्षण व्यवसायाचा कंपनीच्या एकूण व्यवसायातील वाटा २२ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. पाईन लॅब्ज (उद्दिष्ट ः रु. २५०)या कंपनीने पेमेंट्स, ग्राहकांना सुलभ वित्तपुरवठा, कार्ड/पेमेंट साधने जारी करणे आणि फिनटेक पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेले मर्चंट-कॉमर्स व्यासपीठ उभारले आहे. कंपनीकडे १० लाखांहून अधिक व्यापारी, ७५० हून अधिक ब्रँड्स व उद्योगसमूह आणि २०० हून अधिक वित्तीय संस्था ग्राहक म्हणून आहेत. कंपनीच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड ट्रॅन्झॅक्शन प्लॅटफॉर्म आणि इश्युइंग अँड ॲक्वायरिंग प्लॅटफॉर्म या व्यवसायांमधून महसूलवाढीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. व्यापाऱ्यांची वाढती संख्या, ग्राहकांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा आणि व्यवहारांवर आधारित महसूल यामुळे पाठबळ मिळेल. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ दरम्यान महसूल, समायोजित इबिटा आणि नफ्यात अनुक्रमे २४ टक्के, ४६ टक्के आणि १२९ टक्के सीएजीआर अपेक्षित आहे..Premium|Study Room : भारतात पहिली एलएनजी ट्रेन सुरू झाली, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल!.टॅनेको क्लीन एअर (उद्दिष्ट ः रु. ६७३)या कंपनीची वाहन उद्योगातील विविध विभागांत मजबूत स्थिती आहे. कमर्शियल व्हेइकलच्या क्लीन एअर विभागात कंपनीचा सुमारे ५८ टक्के, ऑफ-हायवे वाहनांमध्ये ६८ टक्के, पॅसेंजर व्हेइकलच्या क्लीन एअर विभागात २० टक्के आणि पॅसेंजर व्हेइकल्सच्या शॉक ॲब्झॉर्बर्स/स्ट्रट्समध्ये सुमारे ५५ टक्के बाजारहिस्सा आहे. प्रीमियम उत्पादनांकडे वाढता कल, आगामी नियमांची अंमलबजावणी, प्रगत उत्पादनांचे स्थानिकीकरण, नव्या ग्राहकांसाठी कार्यक्रम आणि भारताचे निर्यात केंद्र म्हणून होत असलेले रूपांतर यामुळे कंपनीच्या वाढीला चालना मिळू शकते. या घटकांमुळे बाजारहिस्सा; तसेच विद्यमान ग्राहकांकडून मिळणारा व्यवसाय वाढण्याची शक्यता असून, कमाईत १९ टक्के सीएजीआर अपेक्षित आहे.पर्ल ग्लोबल (उद्दिष्ट ः रु. १५००)ही कंपनी पुढील टप्प्यातील वाढीसाठी उत्पादनक्षमता वाढवत आहे. सध्याची सुमारे १०.८ कोटी तुकड्यांची क्षमता आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत १२ ते १४ कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत १७ ते १७.५ कोटी तुकड्यांपर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे. या क्षमतेचा वापर सुमारे ८० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. विद्यमान ग्राहकांकडून कंपनीला मिळणारा व्यवसाय वाढवणे, उत्पादनांची श्रेणी विस्तार आणि प्रमुख उत्पादन केंद्रांमध्ये विस्तार हेही वाढीचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ दरम्यान महसूल, इबिटा आणि नफ्यात अनुक्रमे १७ टक्के, ३२ टक्के आणि ३८ टक्के सीएजीआर अपेक्षित आहे. इबिटा मार्जिन १२-१४ टक्के आणि आरओसीई २२-२५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत ९००० ते १०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे..टाटा स्टील (उद्दिष्ट ः रु. २२०)हंगामी मागणी तुलनेने कमजोर असतानाही देशांतर्गत पोलादाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये एचआरसीच्या किमती महिन्याभरात ७ टक्क्यांनी वाढून ६२,००० रुपये प्रति टन झाल्या असून, त्या चार वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. रिबारच्या किमतीही जून २०२६ मधील ४८,८५० प्रति टनावरून वाढून ५६,८०० रुपये प्रति टन झाल्या आहेत. कमी साठा, सुधारलेली मागणी आणि वाढता उत्पादनखर्च यामुळे ही वाढ झाली असून, त्याचा आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील कंपनीच्या भारतातील कमाईला फायदा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मधील २७.४ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेवरून आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत ४० दशलक्ष प्रतिटनापर्यंत क्षमता वाढविण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.ग्रॅन्युल्स (उद्दिष्ट ः रु. १०१०)या कंपनीची फॉर्म्युलेशन्स आणि एपीआय व्यवसायातील चांगली वाढ, उत्पादनांच्या मिश्रणातील सुधारणा आणि ऑपरेटिंग लिव्हरेज यामुळे सातत्यपूर्ण वाढीसाठी मजबूत स्थिती आहे. कॉम्प्लेक्स जेनेरिक औषधांचा वाढता वाटा आणि सीडीएमओ व्यवसायातील सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीमुळे कंपनी अधिक मूल्यवर्धित व्यवसाय मॉडेलकडे वाटचाल करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीची कामगिरी अपेक्षेनुसार राहिली. महसूल २२ टक्के वाढून १४८० कोटी रुपये झाला. फॉर्म्युलेशन्स आणि एपीआय विक्रीतील मजबूत वाढीमुळे हा फायदा झाला. व्यवस्थापनाने २२-२३ टक्के इबिटा मार्जिनचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मध्यम कालावधीत सीडीएमओ महसुलातही लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.एमक्युअर फार्मा (उद्दिष्ट ः रु. २३००)या कंपनीने युरोप, कॅनडा आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये व्यापक वाढीच्या माध्यमातून देशांतर्गत; तसेच आंतरराष्ट्रीय औषध व्यवसाय मजबूत केला आहे. व्यवसायाची सुधारलेली अंमलबजावणी, विशेष औषधांची उत्पादने आणि मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क यामुळे या वाढीला आधार मिळत आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत महसूल २२.८ टक्क्यांनी वाढून २५८० कोटी रुपये झाला. इबिटा २५.८ टक्क्यांनी वाढून ५१० कोटी रुपये, तर समायोजित नफा ३४ टक्क्यांनी वाढून २९० कोटी रुपये झाला. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायातील वाढ, नव्या उत्पादनांचे सादरीकरण आणि देशांतर्गत व्यवसायातील सुधारित अंमलबजावणीच्या आधारावर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये महसुलात लो-टू-मिड-टीन टक्के वाढ अपेक्षित आहे..हॅप्पी फोर्जिंग्ज (उद्दिष्ट ः रु. २४३८)या कंपनीकडे सुमारे ९५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त ऑर्डरबुक आहे. पुढील दोन-तीन वर्षांत या ऑर्डरची अंमलबजावणी होणार असून, आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०२९ या काळातील महसूलवाढीचा मोठा भाग त्यातून मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी महसुलाबाबत दृश्यमानता वाढते. सध्या कंपनीच्या महसुलात पॅसेजर व्हेइकल आणि औद्योगिक व्यवसायाचा वाटा २४ टक्के आहे. उत्पादनाच्या विक्रीभावातील वाढ, व्यवसायाच्या मिश्रणातील सुधारणा आणि ऑपरेटिंग लिव्हरेजमुळे मार्जिनमध्ये सातत्याने सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२९ दरम्यान महसूल, इबिटा आणि नफ्यात अनुक्रमे २५ टक्के, २८ टक्के आणि ३० टक्के सीएजीआर अपेक्षित आहे.आदित्य इन्फोटेक (उद्दिष्ट ः रु. ४२००)या कंपनीची भारतातील व्हिडिओ सर्व्हेलन्स बाजारपेठेत मजबूत स्थिती असून, कंपनीचा बाजारहिस्सा ४४ टक्क्यांहून अधिक आहे. एक हजाराहून अधिक वितरक आणि २५०० हून अधिक सिस्टीम इंटिग्रेटर्सचे नेटवर्क असल्यामुळे कंपनीची देशांतर्गत उपस्थिती व्यापक आहे. भारतातील सर्वांत मोठ्या सीसीटीव्ही उत्पादन प्रकल्पामुळे या व्यवसायाला प्रमाणाचा अतिरिक्त फायदा मिळतो. नव्या नियमांमुळे जागतिक कंपन्यांसमोर नियामक आव्हाने निर्माण होत असताना, या कंपनीला बाजारहिस्सा वाढविण्याची संधी मिळू शकते. कंपनीची उत्पादनक्षमता वाढ, बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि अधिक मूल्यवर्धित आयपी कॅमेऱ्यांकडे वाढता कल यामुळे वाढ आणि मार्जिन सुधारण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.सिरमा एजीएस टेक्नॉलॉजी (उद्दिष्ट : रु. २०००)या कंपनीच्या व्यवसायाची रचना, ऑपरेटिंग लिव्हरेज आणि ऑटोमोटिव्ह, औद्योगिक, मेडटेक; तसेच ओडीएम-आधारित उत्पादन यांसारख्या अधिक मार्जिन असलेल्या विभागांचा वाढता वाटा यामुळे सातत्यपूर्ण वाढीसाठी कंपनीची स्थिती मजबूत आहे. या व्यवसायांचा कंपनीच्या एकूण व्यवसायातील वाढता वाटा मार्जिन सुधारण्यास आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीस मदत करू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीने मजबूत कामगिरी केली. महसुलात चांगली वाढ, इबिटामध्ये सुधारणा आणि मार्जिन वाढ नोंदवली गेली. ऑपरेटिंग लिव्हरेज आणि ओडीएम व्यवसायाचा वाढता वाटा यामुळे या कामगिरीला हातभार लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.