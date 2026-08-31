Premium|Sonalee Kulkarni Marathi Cinema : अप्सरा आली... जिंकून गेली!

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.comआपणच आपल्यासाठी काहीतरी वेगळं आणि छान उभं करू, असं सोनालीने ठरवलं आणि त्यातूनच जन्म झाला ‘हिरकणी’चा... लेकराच्या भेटीसाठी गडद मिट्ट अंधारात गड उतरून जाणाऱ्या हिरकणीची ही गोष्ट तिने ध्यास घेऊन तडीस नेली. महाराष्ट्रातल्या तमाम मातांचं प्रतिनिधित्व करणारी हिरकणी मनामनात अजरामर झाली. ‘अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली’... प्रसिद्ध गायिका बेला शेंडेचा सुरीला, मधाळ आवाज... संतूरच्या सुरांची वातावरणनिर्मिती ज्यावर वेगळ्याच विश्वात घेऊन जाणाऱ्या अजय-अतुल यांच्या संगीताचा साज आणि गुरू ठाकूरच्या चपखल शब्दांत सांगायचं झालं, तर रत्नप्रभा लेऊन सोन्यात सजून डायरेक्ट इंद्रपुरीतून खाली... एक अप्सरा येते. पांढऱ्याशुभ्र नऊवारीत अलंकारांनी सजलेली ही अप्सरा तिच्या विभ्रम आणि पदन्यासाने बघणाऱ्यांना मोहीत करते. क्षणात गुणा कागलकरचा फड आणि ‘नटरंग’ सिनेमा सुपरहीट बनवते... थेट पुढच्या आव्हानात्मक भूमिकेसाठी सज्ज होते ही अप्सरा... अर्थात सोनाली कुलकर्णी..ती आली, तिने पाहिलं अन् तिने जिंकलं... असलं काही सोनालीच्या बाबतीत घडलं नाही. घडणारही नव्हतं. घरात सिनेमा-बिनेमाची भानगडच नव्हती... वडील सैन्यात आणि आई पंजाबी. त्यामुळे पुण्यात राहूनसुद्धा अस्खलित मराठी भाषा या प्रिविलेजचा तिला स्पर्शही झाला नव्हता. मात्र, पुण्यातल्या उत्सवी वातावरणामुळे एक झालं, की कलेचा देव, गणपती तिचा आवडीचा, उत्साहाचा आणि श्रद्धेचा कप्पा बनला. उत्सवातल्या उपक्रमात भाग घेण्यापासून ते मिरवणुकीत बेभान नाचण्यापर्यंत सगळीकडे तिचा सातत्यपूर्ण वावर झाला... मात्र तिचा फोकस पहिल्यापासूनच चांगलं शिक्षण घेणं, हाच होता. पुण्यातल्या फर्ग्युसन कॉलेजात सायन्स शिकत, डॉक्टर होण्याची स्वप्नं पाहत असतानाच मराठीचा मोठा पडदा कधी खुणवायला लागला, हे तिचं तिला कळलंच नाही. अभ्यासासोबत ऑडिशन सुरू झाल्या आणि त्यानिमित्ताने साद घालू लागली ताऱ्यांची मंडई... मुंबई.भिजून गेला वारा, रुजून आल्या गारा...सोनालीकडे पाहिलं, की चिंब पावसात वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्यात जिच्यासोबत छत्री शेअर करावी, अशी छबी दिसते. तिचं मोकळं हसणं आणि मनातलं तपशीलवार सांगणारे डोळे पावसासारखेच भिजवून टाकतात. अर्थात हे तिला माहीत नव्हतं जेव्हा ती अप्सरा बनण्यासाठी दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्यासमोर उभी होती. भूमिका महत्त्वाची होती. समोर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे निवडक अन् खास भूमिका करणारा अतुल कुलकर्णी होता. ‘नटरंग’ ही आनंद यादव यांची कादंबरी मराठी साहित्यविश्वात आदराचं स्थान मिळवून होती. रवी जाधव यांचा हा प्रचंड महत्त्वाकांक्षी सिनेमा होता. सोनालीसारखी पुण्यात वाढलेली आणि कामानिमित्त मुंबईत आलेली मुलगी ग्रामीण लहेजा कसा पेलणार? नुसतं ते नाही, तर ग्रामीण कल्चर...? त्यातही तमाशाचं जग कसं आकळून घेणार? तिने प्रयत्न केला तरी प्रेक्षक स्वीकारतील का? त्या वेळी एकाच व्यक्तीला तिच्यावर विश्वास होता. ती व्यक्ती म्हणजे, स्वतः ‘सोनाली कुलकर्णी’... प्रचंड मेहनत घेऊन तिने दिग्दर्शकालाही हा विश्वास दिला, की तुझी निवड योग्यच आहे. प्रेक्षकांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्या वेळी सायन्स सोडून मास कॉमच्या वाटेकडे वळलेली सोनाली शेवटच्या वर्षाला होती. अर्थात मास कॉम आणि मास अपील या दोन्ही परीक्षा तिने पास केल्या. सिनेमाच्या पटलावर नवीन आवाज सेट झाला..Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा....आवाज वाढव डीजेऽऽ तुला आयची शपथ हाय...सोनालीच्या सक्सेसचा आवाज वाढतच राहिला. ‘पोस्टर गर्ल’सारखा पुन्हा एक चॅलेंजिंग सिनेमा करताना वेगळा लहेजा तिने हाताळला. ‘मितवा’ सिनेमातला तिचा रोल वर-वर सोपा वाटेल; परंतु दिग्दर्शिकेने सांगितलं होतं, की तुझे डोळे सुंदर दिसायला हवेत;पण त्यातून फार एक्स्प्रेस व्हायला नको. आतापर्यंत तिला कळलं होतं, की आपले डोळे हे आपले ब्युटी ॲसेटस् आहेत; पण या भूमिकेसाठी डेड, तरीही सुंदर भाव डोळ्यातून चितारण्याचा प्रयत्न तिने केला आणि ‘मितवा’ची नंदिनी अधिक पॉवरफुल झाली. असाच एक आव्हानात्मक अनुभव म्हणजे ‘अजिंठा’. ना. धों. महानोर यांनी लिहिलेल्या या कालातीत प्रेमकहाणीचं भव्यदिव्य स्वप्न नितीन देसाई पाहत होते. मराठवाड्यातली अस्सल ग्रामीण पारू साकारण्याचं स्वप्न सोनाली पाहत होती. सरांना अंदाज यावा म्हणून तिने तिच्या पहिल्या सिनेमाची ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’ची व्हीसीडी पाठवली. (सोनालीच्या म्हणण्यानुसार, घास वाढून ताट कुणी तुमच्या पुढ्यात ठेवत नाही. तुम्हाला ते मिळवावं लागतं... तिने सक्षम होऊन ते मिळवलं. पहिला सिनेमासुद्धा तिच्यासाठी आव्हानात्मक लहेजा असलेला वाट्याला यावा, हे तिला सक्षम बनवण्यासाठी सहाय्यभूत ठरलेल्या घटकांपैकीच). नितीन सरांना पारू सापडली आणि मराठी सिनेमाला एक ऐतिहासिक प्रेमकथा...स्वप्न चालून आले बघता बघता‘क्लासमेट’ हा सोनालीच्या करिअरमधला आणखी एक स्वप्नांचा गाव. आदित्य सरपोतदारसारखा दिग्दर्शक आणि अत्यंत टॅलेंटेड व लोकप्रिय कलाकारांची फौज... कमाल म्युझिक, कथा-पटकथा अन् पिक्चरायझेशन सगळंच जुळून आलेलं. या सगळ्या कसलेल्या अभिनेत्यांसोबत सोनालीसुद्धा तितकीच उठून दिसली.सुरुवातीला भाषेच्या दडपणाखाली असलेली सोनाली आता वेगवेगळा लहेजा आत्मसात करण्याइतकी रुळली होती. अभिनयातसुद्धा परिपक्वता डोकावू लागली होती. तिचे सिनेमे वाजायला आणि सोनाली कुलकर्णी हे नाव तिचं म्हणून गाजायला सुरुवात झाली होती. अशातच एक तिरपागडा प्रसंग घडला. एका हिंदी सिनेमातून तिला काढण्यात आलं. हे कारण देऊन, की तिच्या चेहऱ्यावर दोन पिंपल आलेयत... यावर हसावं की काय, तिलाच कळेना. तिने फारसं मनाला लावून न घेता आपणच आपल्यासाठी काहीतरी वेगळं आणि छान उभं करू, असं ठरवलं आणि त्यातूनच जन्म झाला ‘हिरकणी’चा...‘दमलेला जीव पुन्हा उमलून येईकानी येते हाक जेव्हा आई आई आई...’लेकराच्या भेटीसाठी गडद मिट्ट अंधारात गड उतरून जाणाऱ्या हिरकणीची ही गोष्ट सोनालीने ध्यास घेऊन तडीस नेली. महाराष्ट्रातल्या तमाम मातांचं प्रतिनिधित्व करणारी हिरकणी मनामनातअजरामर झाली..इथवरच्या प्रवासात ‘हाय काय नाय काय’, ‘धुरळा’ (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री), ‘गाढवाचं लग्न’, ‘क्षणभर विश्रांती’, ‘स सासूचा’, ‘इरादा पक्का’, ‘झपाटलेला २’, ‘रमा माधव’, ‘शटर’, ‘बघतोस काय मुजरा कर’, ‘हंपी’, ‘ती आणि ती’, ‘विकी वेलिंगकर’, ‘झिम्मा’, ‘पांडू’, ‘तमाशा लाईव्ह’, ‘व्हिक्टोरिया’, ‘जारण’, ‘सालबर्डी’ इत्यादी मराठी सिनेमे सोनालीने गाजवले. हिंदीतील ‘ग्रँडमस्ती’, ‘सिंघम रिटर्न’ आणि एक मल्याळी अशा शेकडो सिनेमांत ती झळकली. आता बहुचर्चित अशा ‘छत्रपती ताराराणी’ सिनेमाच्या प्रतीक्षेत तिच्यासह आपण सगळेच आहोत. हल्लीच सोनालीचा एक सिनेमा आला होता, ‘तिघी’... तेव्हा ती म्हणाली होती, की या सिनेमाच्या निमित्ताने मला माझा आवाज सापडलाय... एक सुशिक्षित, प्रयोगशील आणि सतत शिकत राहणारी अभिनेत्रीच असं बोलू शकते. म्हणूनच ती गेली वीस वर्षं टिकून आहे आणि मुख्य म्हणजे, रिलेव्हंट आहे.सोनालीला याबद्दल विचारल्यावर तिचं साधं उत्तर आहे, कलावंताला वरदान आहे की तो त्याच्या कलाकृतीतून अमर होतो. तेव्हा जे करेन ते चांगलं होण्यासाठीच प्रयत्न करूया. पैसा-प्रसिद्धी हे बायप्रॉडक्ट आहे. चांगलं काम केलं, की ते आपसूकच येतं. सगळ्यात महत्त्वाचं काम...सोनाली, तुझं हे डेडीकेशन असंच कायम राहणार, यात शंका नाही. तुझ्या आई-वडिलांचा सल्ला आहे, की डोण्ट कॉम्प्रोमाईज युवर व्हॅल्यूज. त्याच्याशी तू आजवर प्रामाणिक आहेस आणि यापुढेही राहशील. म्हणूनच तू कायम सक्सेसफुल राहशील आणि रिलेव्हंटसुद्धा... बेस्ट ऑफ लक! तुझं काम बघणारे प्रेक्षक नेहमी तुझ्या सिनेमातल्या गाण्याच्या या ओळी गुणगुणतील, हे नक्की...कधी कसा कुठे मला, तुझा छंद लागला...असा कसा बाई मला, तुझा रंग लागला...aashish.pathre@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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