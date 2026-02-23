Premium|Caste Free Village : गाव जातमुक्त होते, तेव्हा...

रवींद्र सरोदे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सौंदाळे या गावाने ‘जातमुक्त गाव’ असा ठराव केला आणि ते गाव राज्यात चर्चेत आले. गावात जात, पंथ, धर्म, वंश या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. ‘माझी जात मानव’ ही भावना स्वीकारण्यात येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायत सेवा, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, सण, उत्सवात जातिभेद पूर्णपणे बंद राहील, असा ठराव या गावाने केला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुकयातील सौंदाळा हे गाव. शेवगाव-नेवासे राज्यमार्गावर असलेल्या या गावाची लोकसंख्या अडीच हजार आहे. गावाचे क्षेत्रफळ ७०५ शेती हा मुख्य गावचा मुख्य व्यवसाय, तर काही वर्षांमध्ये शेतीला जोड म्हणून दुग्धव्यवसायही समोर आला आहे. इथपर्यंत अन्य गावासारखे चित्र आहे, वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांमुळे या गावाला वेगळी ओळख मिळाली. आता या गावाच्या ग्रामसभेने नुकताच ‘जातमुक्त गाव’ असा ठराव केला आणि या गावची राज्यभरात चर्चा होत आहे. अन्य गावांनीही सौंदाळ्याचा आदर्श घ्यावा, असा सूरही उमटू लागला आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता व मानवी प्रतिष्ठेचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. तरीही समाजात जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता व सामाजिक विषमता आढळून येते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ अंतर्गत ग्रामसभेला गावाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व नैतिक विकासासंबंधी; तसेच सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर ठराव करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून ग्रामपातळीवर सामाजिक एकात्मता व समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपले गाव ‘जातमुक्त गाव’ म्हणून घोषित करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. त्यासाठी ग्रामसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आला..Premium| Employment Guarantee Act India: रोजगार हमी कायद्याचा गाभा कमकुवत होतोय का?.सलोखा राखण्यासाठी पाऊलया गावामध्ये सर्व जातिधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत. आतापर्यंत गावामध्ये सामाजिक वादाची कोणतीही घटना घडली नाही. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये जाती-धर्मावरून वाद आणि संघर्ष पाहायला मिळतात. जातीय तेढ वाढल्यामुळे गावांतील सलोखा बिघडतो आणि त्याचे दीर्घ काळ परिणाम भोगायला मिळतात. सौंदाळा गावात आतापर्यंत सलोख्याचे वातावरण असले, तरीही सामाजिक विषमतेचा विखार गावात पोहोचायला वेळ लागणार नाही, असे काही जणांच्या लक्षात आले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन ग्रामसभा घेतली आणि त्यामध्ये ‘जातमुक्त गाव’ करण्याचा ठराव मंजूर केला. जात-धर्म असा भेद न करता, मानव धर्म म्हणून जगण्याचा निर्णय सर्व ग्रामस्थांनी घेतला आणि त्याचे राज्यभरातून स्वागत करण्यात आले. ‘यापुढे सर्व मानव धर्म म्हणून एक आहोत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचे पालन करतील. सर्व धर्माचे धार्मिक सण उत्सव सर्व एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहात साजरा करतील. सर्व गावातील एक कुटुंब म्हणून सलोखा ठेवतील,’ असे या ठरावात म्हटले आहे.सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणीगावात कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता किंवा सामाजिक बहिष्कार केला जाणार नाही. पाणीपुरवठा, मंदिरे, स्मशानभूमी, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय अशी सर्व सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी समान हक्काने खुली राहतील. जातीय सलोखा, समता व बंधुता याबाबत जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येतील. गाव ‘जातमुक्त गाव’ म्हणून अधिकृतपणे घोषित करून त्यासंदर्भातील फलक लावण्यात येईल, गावातील कुणीही सोशल मीडियावर जाती भेदभावाबाबत संदेश करणार नाही व कोणाला करूही देणार नाही. शासनाच्या समता व सामाजिक न्याय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा हा ठराव आहे..Premium|Bonded Labour Rehabilitation: ‘आम्ही भारताचे लोक…’ : लाभार्थी नव्हे, हक्कार्थी!.सोशल मीडियाला लगामकाही वर्षांमध्ये सोशल मीडियाच्या तंत्रज्ञानाचा वेगाने प्रसार झाला आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडिया आता प्रत्येक व्यक्तीच्या हातामध्ये असून, ही दुधारी तलवार आहे. सोशल मीडियातून एखादी पोस्ट अनावधानामुळे प्रसिद्ध झाली, तरीही सामाजिक वातावरण बिघडल्याचा आणि तणाव निर्माण झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या तंत्रज्ञानाला लगाम लावण्यावर सौंदाळा ग्रामसभेने सोशल मीडियालाच लगाम लावण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. गावातील कोणीही सोशल मीडियावर जातीय पोस्ट करणार नाही आणि एखाद्याने अशी पोस्ट केली, तर विशेष ग्रामसभा घेऊन कारवाई करण्यात येईल, असा हा ठराव आहे.सामाजिक उपक्रमांमधून ओळखसौंदाळे गावाचा आतापर्यंतचा प्रवास प्रेरणादायीच राहिला असून, समाजहिताचे अनेक उपक्रम या गावामध्ये राबवण्यात येतात. गावामध्ये रोज सकाळी दहा वाजता राष्ट्रगीत लावण्यात येते. गावामध्ये शिवीबंदी उपक्रम राबविण्यात येतो. गावातील कोणत्याही स्त्री-पुरुषाने किंवा बाहेरून आलेल्या व्यक्तींनी शिवी दिल्यास त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येतो. तसेच, गावात सायंकाळी सात ते नऊ या वेळेत विद्यार्थ्यांना मोबाइल देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, गाव बालकामगारमुक्त असल्याचे जाहीर करताना, बालकामगार दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हुंड्याविरोधातही गावाने भूमिका घेतली आहे. हुंडा घेणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याचाही ठराव घेण्यात आला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार ग्रामपंचायतीने हलका केला आहे..सौंदाळा ग्रामसभेचा ठरावजात, पंथ, धर्म, वंश या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायत सेवा, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, सण, उत्सव इत्यादींमध्ये जातीभेद पूर्णपणे बंद राहील.गावातील सर्व नागरिक समान आहेत व ‘माझी जात-मानव’ ही भावना स्वीकारण्यात येत आहे.गावामध्ये कोणतीही जातीनिहाय प्रथा, भेदभाव, बहिष्कार, अस्पृश्यता किंवा सामाजिक अन्याय आढळल्यास ग्रामसभा, ग्रामपंचायत त्यावर तत्काळ कारवाई करेल.सौंदाळा गाव ‘जातमुक्त गाव’ म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. हा ठराव शासनाकडे व संबंधित विभागांकडे नोंदवहीसाठी पाठविण्यात यावा..कोणाचेही रक्त हिरवे-भगवे नसते, ते फक्त लालच असते, या क्रांतिवीर भगतसिंग यांच्या वाक्याप्रमाणे माणूस जात सर्व सारख्याच हाडा-मासाने बनलेला असताना, जातीमुळे माणूस एकमेकांचा शत्रू झालेला पाहायला मिळतो. दैनंदिन जीवन जगताना जातीची कुठेही गरज भासत नाही, म्हणून सौंदाळा गावातील नागरिकांनी फक्त ‘माणुसकी’ हीच जात मानून सर्वांनी एका विचाराने राहून समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी ‘जातमुक्त गाव’ ठराव घेतला आहे.— शरद आरगडे, सरपंच, सौंदाळाजातमुक्त गाव होणे ही काळाची गरज आहे. सौंदाळा गावात आम्हाला कधीच जातीभेद जाणवला नाही. आम्ही हिंदू-मुस्लिम समाज एकविचाराने राहतो. आमचे गावात सर्व धर्मांशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. आता जातमुक्त ठरावामुळे गावात आणखी प्रगल्भ विचार रुजतील, याचा आनंद आहे.— अमीनभाई सय्यद, ग्रामस्थसौंदाळा ग्रामसभेत आमच्या मातंग समाजाला ‘माणुसकी’ नावाची जात मिळाली. यामुळे आम्हाला मानसिक व सामाजिक दृष्टीने कुठेही कमी लेखले जाणार नाही. हा ठराव आमच्या समाजासाठी वरदान आहे.— मंजू लक्ष्मण आढागळे, ग्रामस्थया ठरावाने आमच्या समाजाला सामाजिक बळ मिळाले आहे. ग्रामपंचायतीने जातमुक्त गावाचा ठराव घेतला आहे, तो अतिशय प्रशंसनीय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कधीही समाजामध्ये जाती-धर्मावरून भेदभाव केला नाही; परंतु आजच्या राजकारणी नेत्यांनी स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी समाजामध्ये जाती-धर्माच्या नावाने फूट पाडली. आमच्या ग्रामपंचायतीने जातमुक्तीचा जो निर्णय घेतला, त्याचा आदर्श इतर ग्रामपंचायतींनी घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्येकाने आपापले गाव जातमुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा.— बाबासाहेब मच्छिंद्र बोधक, ग्रामस्थपूर्वी समाजात अस्पृश्यता जास्त होती. आजही काही प्रमाणात हे चित्र पाहायला मिळते. तसेच, आज जाती-जातींमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात संघर्ष तणाव झालेला दिसतो. सौंदाळा ग्रामपंचायतीचा निर्णय स्तुत्य आहे. समाजसुधारणेच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे.— बाबा आरगडे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 