Premium|South China Sea Dispute : दक्षिण चीन समुद्रातील भू-राजकीय ग्रेट गेम !

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comभारताने दक्षिण चीन समुद्रातल्या चीनच्या कारवायांना विरोध केला नाही, तर महासत्ता आपल्या सोयीने आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवू शकतात, असा न्यू नॉर्मल प्रस्थापित होईल. हे आज नाही तरी भविष्यामध्ये भारताला धोक्याचं ठरणार आहे, त्यामुळे म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावू नये, अशी भारताची अचूक भूमिका आहे.कोणत्याही देशाच्या धोरणावर त्या देशाच्या भूगोलाचा अपरिहार्य ठसा असतो. इतिहासकाळात शेकडो वर्षं उत्तरेच्या टोळीवाल्यांकडून आक्रमणं झेलावी लागलेल्या चीनने साहजिकच नौदलाकडे दुर्लक्ष करून आपल्या भूदलाची शक्ती वाढवण्यावर सगळं लक्ष केंद्रित केलं. अपवाद फक्त इ.स. १४०५ ते १४३३ या काळाचा. मिंग सम्राट योंगलचा नौदलप्रमुख झेंग हे याने या काळात दक्षिण चीन समुद्रातून पार आफ्रिकेतल्या सोमालियापर्यंत सात सागरी मोहिमा काढल्या. दक्षिण चीन समुद्र इतिहासकाळापासून आमचाच हा दावा आज चीन करतो तो याच मोहिमांच्या जोरावर. १४३० पासून उत्तरेकडच्या मंगोलांची आक्रमणं पुन्हा वाढल्यावर चीनने पुढची ५५० वर्षं समुद्राकडे पाठ फिरवली. हे पाठ फिरवणं इतकं टोकाचं होतं, की १८४० पासून १९४५ पर्यंत ब्रिटिश, फ्रेंच आणि जपानी नौदलाने चीनचे हवे तसे लचके तोडले तरीही चीनने समुद्राकडे दुर्लक्षच केलं. १९९५ ला अमेरिकेच्या सागरी शक्तीमुळे तैवानमधून चीनला अपमानास्पदरीत्या माघार घ्यायला लागली. या प्रसंगानंतर जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी आधी सागरी महासत्ता बनायला हवं हे चीनच्या लक्षात आलं.चीनसाठी दक्षिण चीन समुद्र का महत्त्वाचा आहे त्याची काही कारणं आहेत. पहिलं कारण आहे भूगोल. चीनच्या शेजाऱ्यांपैकी ईशान्येला जपान व दक्षिण कोरिया, आग्नेयेला तैवान व फिलिपिन्स आणि दक्षिणेला व्हिएतनाम हे अमेरिकेचे मित्रदेश आहेत. चीनभोवतीच्या फर्स्ट आयलंड चेनमधील जपान, तैवान आणि फिलिपिन्समध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. सेकंड आयलंड चेनमध्येही जपान, गुआम आणि मायक्रोनेशियामध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. शीतयुद्धकाळात अमेरिकेने सोव्हिएत रशियाला असाच वेढा घालून हरवलं होतं, हे चीनला माहितीये. या प्रदेशात सामरिक खोली मिळवायची असेल, तर चीनला दक्षिण चीन समुद्रातील फर्स्ट आयलंड चेन तोडणं गरजेचं आहे. दुसरं कारण आर्थिक आहे. एकूण जागतिक सागरी व्यापारापैकी ३० टक्के व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. चीनला लागणाऱ्या एकूण तेलापैकी ७५ टक्के तेल जिथून येतं ती मलाक्काची सामुद्रधुनी याच समुद्रात आहे. या मलाक्काबद्दल चीन जगाला वेडं बनवतोय. भू-राजकारणात एक हेतू लपवण्यासाठी वेगळाच हेतू कसा जाहीर केला जातो ते बघा. युद्धप्रसंगी या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीची अमेरिका नाकेबंदी करेल असं रडगाणं चीन गातोय. पण विचार करा, पश्चिम आशियातून चीनकडे येणाऱ्या तेलाची नाकेबंदी करायला अमेरिका ते तेल मलाक्कापर्यंत पोहोचायची वाट बघेल, का तिचं प्रभुत्व असलेल्या होर्मुझच्या खाडीतच ते अडवेल? शिवाय मलाक्काच्या सामुद्रधुनीला त्याच भागात सुंडा, लोम्बाक आणि मकासार समुद्रधुनीचे तीन पर्याय आहेत. त्यामुळे आम्ही कसे बिचारे असं दाखवून त्या आडून चीन पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘सीपीईसी’, म्यानमारमध्ये क्याउकप्यु वगैरे राबवतोय. शिवाय आपल्या नौदलाचा वेगाने विकास करून दक्षिण चीन समुद्रावर प्रभुत्व निर्माण करतोय..चीनची तेलाची भूक अतिप्रचंडतिसरं कारण या समुद्राच्या पोटातली नैसर्गिक संपत्ती. चीनची तेलाची भूक अतिप्रचंड आहे. दक्षिण चीन समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे असण्याची शक्यता आहे. या समुद्रात मासेसुद्धा खूप मोठ्या संख्येने आहेत. या सगळ्यांवर चीनला बळजबरीने दावा सांगायचाय. चौथं कारण म्हणजे तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रावर ताबा मिळवल्यावर अमेरिका आपलं रक्षण करू शकेल, यावर तिच्या मित्रराष्ट्रांचा असणारा विश्वास उडेल. तसं झाल्यावर चीन निर्विवादपणे प्रादेशिक महासत्ता बनेल. पाचवं कारण म्हणजे सत्तेचा नैतिक अधिकार कायम ठेवण्याची गरज. एकाधिकारशाही किंवा लोकशाहीचा बुरखा घेतलेली राष्ट्रं सतत राष्ट्रवादी विचार चेतवून जनतेला बधिर करतात आणि खऱ्या प्रश्नांवरून तिचं लक्ष दुसरीकडे वळवतात. चीनमध्येही भूतकाळातल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी इतिहासकाळापासून आपलाच असणाऱ्या दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व मिळवणं गरजेचं आहे असं कथन किंवा नॅरेटिव्ह रचलं गेलंय. राष्ट्रवादी वाघावर स्वार झालेल्या चिनी नेतृत्वाला आता त्याच्यावरून उतरणं कठीण झालंय.भारत आणि दक्षिण चीन समुद्रदक्षिण चीन समुद्र भारतापासून तीन हजार किलोमीटर दूर असल्याने भारताचा त्याच्याशी थेट संबंध नाहीये. पण भू-राजकारणात वरवर संबंध नाही असं वाटणाऱ्या गोष्टींचा प्रत्यक्षात खूप संबंध असतो. त्यामुळे भारतासाठी हा समुद्र का महत्त्वाचा आहे हे बघू या. पहिलं कारण म्हणजे भारताचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापार या समुद्रातून होतो. चीनने या समुद्रावर कब्जा केला तर भारताचा हा व्यापार धोक्यात येऊ शकतो. भारत सरकारची ‘ओएनजीसी’ ही विदेशात काम करणारी कंपनी व्हिएतनाम बरोबर संयुक्तपणे त्याच्या सागरी हद्दीत तेल शोधायचं काम करतेय. चीनकडून हा करार रद्द करण्यासाठी प्रचंड दडपण येऊनही भारत झुकला नाही याचं कारण फक्त आर्थिक नाहीये. दक्षिण चीन समुद्र फक्त चीनचाच हे आम्हाला मान्य नसून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ या कराराचा आणि पर्यायाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आम्ही सन्मान करतो, हा संदेश भारत चीनला आणि आसिआन राष्ट्रांना देतोय. ऑपरेशन सिंदूर चूक की बरोबर हा मुद्दा बाजूला ठेवू या. पण भारताने दुसऱ्या सार्वभौम देशावर केलेल्या हल्ल्याला इस्राईलने तातडीने पाठिंबा दिला कारण त्यातून तो पॅलेस्टाईन आणि गाझावर करत असलेल्या हल्ल्यांना न्यू नॉर्मल म्हणून प्रस्थापित करायचा प्रयत्न करत होता. भारताने दक्षिण चीन समुद्रातल्या चीनच्या कारवायांना विरोध केला नाही तर महासत्ता आपल्या सोयीने आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवू शकतात, असा न्यू नॉर्मल प्रस्थापित होईल आणि हे आज नाही तरी भविष्यात भारताला धोक्याचं होईल. त्यामुळे म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावू नये, अशी भारताची अचूक भूमिका आहे..Premium|China India relations : चीनच्या छुप्या युद्धनीतीचा पर्दाफाश; माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या नव्या पुस्तकातून धक्कादायक खुलासे!.भारताचा ग्रेट गेमप्रश्न काय आहे आणि तो सोडवणं का महत्त्वाचं आहे याचं अचूक आकलन भारताला झालंय यात शंका नाही. आता तो सोडवण्यासाठी भारत काय करतोय ते बघू या. भारताच्या नौदलाची जहाजं सातत्याने या भागातल्या देशांबरोबर संयुक्त सराव करत असतात. भारत आणि अमेरिकेने १९९२ ला नौदलाच्या संयुक्त सरावांना मलबार सराव या नावाने सुरुवात केली. आधी अरबी समुद्रात होणारे हे सराव नंतर बंगालच्या उपसागरात आणि २००७ नंतर ते आलटून पालटून बंगालच्या उपसागरात आणि पश्चिम पॅसिफिकमध्ये होऊ लागले. भारताने गेल्या १८ वर्षांमध्ये फिलिपिन्सबरोबर तीनदा, २०१९ ला मलेशिया आणि कंबोडियाबरोबर पहिल्यांदाच नौदलाचा संयुक्त सराव केला. भारत २०१८ पासून व्हिएतनाम बरोबर दरवर्षी सराव करतोय. २०१५ ला जपान आणि २०२० ला ऑस्ट्रेलिया मलबार सरावाचे कायमस्वरूपी सदस्य बनले. २०१९ ला भारतीय नौदलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपिन्स यांनी दक्षिण चीन समुद्रात आपापली अत्याधुनिक जहाजं उतरवून सराव केला. या सरावांतून महासागरांमधून मुक्त संचाराच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना वेळप्रसंगी भारत या प्रदेशाच्या सुरक्षेसाठी तो कटिबद्ध आहे, हा संदेश चीन आणि या भागातल्या देशांना जातोय.व्हिएतनामशी विशेष मैत्रीया भागातला व्हिएतनाम चीनचा सगळ्यात आक्रमकपणे विरोध करतोय. त्यामुळे पाहुण्याच्या काठीने साप मारण्यासाठी भारत व्हिएतनामशी सहकार्य वाढवतोय. भारताने व्हिएतनामला अत्याधुनिक शस्त्रं दिली आहेत. त्यांच्या नौसैनिकांचं प्रशिक्षण भारत करतोय. युद्धप्रसंगी भारतीय बंदरं वापरायची परवानगी दिली आहे. फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया बरोबरच व्हिएतनामला सुद्धा भारताने अत्याधुनिक आणि दीर्घ पल्ल्याची ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रं विकली आहेत. या ब्राह्मोसमुळे चीनच्या या भागातल्या दादागिरीला चाप लागू शकतो. मार्च २०२४ ला फिलिपिन्स आणि चीनमध्ये आपल्या सागरी हद्दीवरून संघर्ष चालू असताना आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी मनिला येथे बोलताना फिलिपिन्सला आपला निःसंदिग्ध पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे भारत लष्करी मदतीबरोबरच जाणीवपूर्वक राजनयिक संदेशही देतोय..भविष्यवेधी ‘क्वाड’हिंदी महासागरात भारत, पश्चिम पॅसिफिकमध्ये अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया तर पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रात जपान हा चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला रोखू शकेल या हेतूने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ‘क्वाड’ ही संघटना स्थापन झाली. भविष्यात क्वाडमध्ये चीनला रोखायची क्षमता आहे हे भारताने ओळखलंय. या संघटनेत हळूहळू सहकार्य वाढतंय. क्वाडची उद्दिष्टं जाणीवपूर्वक धूसर ठेवली आहेत पण आपली सामरिक स्वायत्तता जपतानाच सध्यातरी उघडपणे चीनविरोधात जायची भारताची तयारी नसल्यामुळे ते भारतासाठी सोयिस्कर आहे.भारताचं ट्रम्प कार्डभारताकडे भौगोलिक अनुकूलतेचं एक ट्रम्प कार्ड आहे ते म्हणजे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून फक्त १३० किमीवर असणारं अंदमान निकोबार. इथेच भारताने तिन्ही दलांची संयुक्त कमांड स्थापन केलीये. या कमांडकडे रडार नेटवर्क, लष्करी विमानांसाठी धावपट्ट्या आणि अत्याधुनिक नौदल आहे. युद्धप्रसंगी अंदमान-निकोबार मलाक्काची नाकेबंदी करू शकतं हे ओळखूनच चीन मलाक्काच्या जवळ दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटं उभारून भारताला शह द्यायचा प्रयत्न करतोय.अर्थात हे सगळं खरं असलं, तरी भारताच्या मर्यादा आहेत त्याही आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. सर्वांत पहिली मर्यादा म्हणजे भारताचं दक्षिण चीन समुद्रापासून असलेलं अंतर. नौदलाचे संयुक्त सराव करणं वेगळं आणि इतक्या लांबवर कायमस्वरूपी नौदल तैनात करणं वेगळं. त्यासाठी खूप पैसा आणि त्या भागात कायमस्वरूपी तळ लागतील. सध्या आपल्याकडे दोन्ही नाहीये. त्याच वेळेला हिंदी महासागरात चिनी पाणबुड्यांचा वावर वाढल्याने भारतासमोर एकाच वेळी दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर या दोघांवर लक्ष ठेवायचं कठीण आव्हान आहे. भारताने चीनबरोबर आक्रमकता दाखवली, तर हिमालयातल्या चिनी सीमेवर त्याचे परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे भारताला सध्यातरी चीनविरुद्ध असा पवित्रा घेणं कठीण आहे. थोडक्यात भारताचं सध्याचं दक्षिण चीन समुद्रातलं सामरिक धोरण चीनबरोबर सागरी युद्ध जिंकायचं नाहीये. भारत चीनचं तिथलं वर्चस्व अनिश्चित, सामरिकदृष्ट्या कठीण आणि महागडं करायचा प्रयत्न करतोय. भू-राजकीय सिद्धांताच्या भाषेत भारत चीनविरुद्ध थेट संघर्ष न करता हळूहळू फास आवळून चीनसाठी गुंतागुंत निर्माण करणारा रिमलँड सिद्धांत वापरतोय. भारत आणि चीनच्या सध्याच्या ताकदीतला फरक लक्षात घेता हे धोरण वास्तववादी आहे.एखाद्या प्रदेशाचं भू-राजकीय धोरण हे कधीच पूर्णपणे स्वतंत्र नसतं. त्या धोरणाचे बरेवाईट परिणाम सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इतर प्रदेशांवर होतच असतात. दक्षिण चीन समुद्रातल्या भू-राजकीय धोरणाचे काय परिणाम हिंदी महासागरातल्या धोरणावर होणार आहेत? हिंदी महासागरात भारतापुढे कोणती भू-राजकीय आव्हानं आहेत? त्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताचा भू-राजकीय ग्रेट गेम काय आहे? या सगळ्यांबद्दल आपण पुढच्या भागात बघू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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