Premium| India Pakistan Cricket Rivalry: खेळात आदर देता आला पाहिजे आणि घेताही आला पाहिजे!

प्रसंग मोठा बोलका आणि भावनिक होता. २०२५ साली फ्रेंच ओपन खुली महिलांची स्पर्धा जिंकणारी अमेरिकेची खेळाडू कोको गॉफ जपानच्या नाओमी ओसाकाबरोबर अमेरिकन खुल्या स्पर्धेतील चौथ्या फेरीचा सामना खेळत होती. नुकतीच मोठी ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकल्याने मायदेशात खेळताना अपेक्षांचे ओझे कोको गॉफला सतावत होते. त्यातून नाओमी ओसाका जबरदस्त टेनिस खेळत होती. सामन्यामध्ये ओसाकाचा खेळ इतका भन्नाट झाला की तिने कोको गॉफला दोनच सेटमध्ये सहज पराभूत केले. तो पराभव पचवणे कोको गॉफला प्रचंड कठीण गेले. सामन्यानंतर ती निराश होऊन बसली होती आणि डोळ्यातून घळाघळा पाणी येत होते.सामन्यात विजयी झालेल्या खेळाडूची कोर्टवरती मुलाखत घेतली जाते, तशी नाओमी ओसाकाची घेतली जाणार होती. इतक्यात ओसाका कोको गॉफकडे गेली आणि अगदी मोठ्या बहिणीच्या मायेने तिला ‘बरी आहेस का’ विचारले. आणि परत जाऊन खोलीत एकटी बसून रडण्यापेक्षा ‘इथे रड. तू काहीही चूक केलेली नाहीस, तू एक उत्तम खेळाडू आहेस. इथे बोलून मोकळी हो. खेळापेक्षा जीवन मोठे आहे,’ असे सांगत नंतर तिला चक्क तिच्यासोबत मुलाखतीसाठी बोलायला घेऊन गेली. स्वत: महान खेळाडू बनून नंतर नाओमी ओसाकाला निराशेचे झटके येत होते. खेळाडू काय मनोवस्थेतून जात असतो, याची तिला कल्पना होती. म्हणून तिने अगदी मायेने कोको गॉफला आधार देण्याचा केलेला प्रयत्न सगळ्यांना खूप भावला होता. सर्वोच्च स्तरावर खेळ चालू असताना जी टोकाची स्पर्धात्मक भावना एकप्रकारची खुन्नस असते, त्याला छेदून ओसाकाने विचार केला हे लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणून खेळाडू आणि माणूस म्हणून नाओमी ओसाकाबद्दल आदर वाटतो, जो तिने कमावला आहे..टेनिसच्या खेळातील कोर्टवरील तीव्र स्पर्धा; पण बाहेर खरी खुरी मैत्री, एकमेकांबद्दलचा आदर ही गोष्ट मला खूप आवडते. फेडरर, नदाल, जोकोविच आणि मरे एका कालखंडात एकमेकांविरुद्ध अनेक लढती लढले. कधी जिंकले कधी हरले; पण या चौघांच्यात असलेली आदराची मैत्रीची भावना कायम लक्षात राहिली. राफेल नदालच्या शेवटच्या सत्कार समारंभाला ज्याला मनापासून फेडरर, जोकोविच आणि मरे हजर झाले त्याला म्हणतात खरी मैत्री. टेनिस हा अखेर एक खेळ आहे. जीवनाचा महत्त्वपूर्ण पण एक भाग आहे, हे गमक त्यांनी बरोबर जाणले होते.२०२५चा विम्बल्डन विजेता यानिक सिनरची कथा तर अजब आहे. सिनरचा जन्म इटलीतील सॅन कँडीडो नावाच्या एक छोट्या खेडेगावात झाला. त्याचे वडील स्कीईंग लॉजला आचारी तर आई वेटर होती. यानिक सिनरचा पहिला खेळ स्कीईंग होता. तो त्याच्या लहान वयोगटातील राष्ट्रीय विजेता होता. वयाच्या १२व्या वर्षी त्याने परत एकदा टेनिस खेळणे चालू केले. झपाट्याने प्रगती करत त्याने टेनिस जगतात नाव कमावले. ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत कधी तो अखेरच्या टप्प्यावर पराभूत झाला तर कधी जिंकला; पण त्याच्या वागण्या-बोलण्यात कणभर फरक पडला नाही. तो सरळ साधा माणूसच राहिला. खेळात जिंकण्या-हरण्यावर जीवनातील सगळे सुख-दु:ख अवलंबून नसावे, असेच सिनरचे मत होते. मी एक इटलीतील छोट्या खेड्यातून आलेला मुलगा आहे, हे मला कधीच विसरून चालणार नाही, असे सिनर म्हणतो तेव्हा त्याबद्दलचा आदर अजून वाढतो. .आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो. १९८९ पासून मी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यांचे वार्तांकन करत आलो आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या लढतीची मजा लुटत आलो आहे. कारण एक वेगळीच छटा या सामन्यांमध्ये बघायला मिळाली. मैदानावर एकमेकांवर अगदी तुटून पडणारे खेळाडू मैदानाबाहेर थोडी का होईना मैत्री बाळगून होते. १९९६ साली सिंगापूरला चालू असलेल्या तिरंगी एकदिवसीय स्पर्धेदरम्यान योग्यप्रकारे फलंदाजी जमत नाही म्हणून सरळ येऊन सुनील गावसकरांना मदत मागणारा इंझमाम उल हक मी बघितला आहे आणि गावसकरांनीही त्याला मोलाचा सल्ला दिला होता. वसीम अक्रम भारताच्या बालाजी, इरफान, झहीर, नेहरा वगैरे वेगवान गोलंदाजांना नवा आणि जुना चेंडू स्विंग कसा करायचा, याच्या युक्त्या समजावताना ऐकले आहे. आणि सचिन तेंडुलकर पाकिस्तानच्या तरुण फलंदाजांना कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रदीर्घ खेळी कशी रचायची, याचे धडे सांगताना बघितले आहे. पाकिस्तानचा मनापासून तिरस्कार करणारे बाळासाहेब ठाकरे जावेद मियाँदाद मुंबईत आला तेव्हा मन मोठे करून भेटले होते आणि २००६ साली इम्रान खान यांनी पाकिस्तानी नव्हे तर मोजक्या भारतीय खेळाडूंना त्यांनी समाजकार्य म्हणून उभारलेले कॅन्सर हॉस्पिटल बघायला स्वत: नेले होते. थोडक्यात मनातून त्या देशाविषयी राग आणि फक्त राग असला तर थोडी मैत्रीची किंचित आदराची भावना चालू होती.पाकिस्तानने अनेक वेळा गैरकृत्य केले तरी भारत सरकारने आपल्या परीने खेळ चालू ठेवायचे प्रयत्न केले. अगदी कारगिलच्या युद्धानंतरही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानला संघ पाठवायला परवानगी दिली होती. प्रत्येकवेळी पाकिस्तानने फक्त विश्वासघात करून त्याला नकारात्मक उत्तर दिले. २००३च्या विश्वचषक सामन्यातील भारत-पाकिस्तान लढतीनंतर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात भारतीय संघाने पाकिस्तानला ९५% वेळा धोपटून काढले आहे. अंदाजे २००६ नंतर पाकिस्तान क्रिकेटचा दर्जा झपाट्याने ढासळत गेला, जेव्हा भारतीय संघाच्या कामगिरीचा आलेख सातत्याने वर जाताना दिसला आहे; पण जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, या म्हणीप्रमाणे कधीही क्रिकेट वा राजकारणातील कोणत्याही चुका कधीच मान्य केलेल्या नाहीत. परिणामी, त्या देशाबद्दलचा आणि त्यांच्या खेळाडूंबद्दलचा आदर साफ गडगडला आहे. .Premium| Trump-Munir Meeting: ट्रम्प आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या भेटीमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल?.केवळ क्रिकेट वार्तांकनासाठी चार वेळा पाकिस्तानचा दौरा करायची संधी मला मिळाली आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्त मी तिथल्या जनमानसाचा, राजकारणाचा, तरुणाईचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. भरपूर फिरून जातीने अनुभव घेता आणि अभ्यास करता स्पष्ट दिसते आहे, की पाकिस्तानचा ‘टायटॅनिक’ झाला आहे. बढाया मारणे आणि वल्गना करण्याशिवाय त्या देशातील लोकांना खरोखरच काही येत नाही. स्वत:च्या बुडाखाली आग लागली तरी समोरचा नख कापताना कसा चुकतो आहे, हेच सांगण्यात त्यांना धन्यता वाटते. आर्थिक वैचारिक आणि सामाजिकदृष्ट्या रसातळाला जात असलेल्या देशाचा कोणताही संघ काय कामगिरी करणार?चालू झालेल्या आशिया कप स्पर्धेत केवळ योजनाबद्ध विचार म्हणून भारत सरकारने संघाला स्पर्धेत भाग घेण्यास परवानगी दिली. समोर आल्यावर भारतीय संघाने पाकिस्तानला त्यांची खेळातील जागा मोठा विजय सहज मिळवून दाखवली, एकही अपशब्द न वापरता. संपूर्ण पाकिस्तान सटपटला. इतके दिवस मैदानावरील गोष्टी थोड्यातरी चांगल्या वातावरणात होत होत्या. गेल्या रविवारच्या सामन्यात समोर संघाला ‘दखल अंदाज’ करून भारतीय संघाने एकही शब्द न बोलता स्पष्ट संदेश दिला. बाकी कोणतीही नैतिक बाजू पाकिस्तानच्या बाजूने नसल्याने फालतू कारणे काढून ‘आम्ही स्पर्धेतून बाहेर पडू’सारख्या पोकळ धमक्या दिल्या गेल्या. त्या धमक्यांना आयसीसीने केराची टोपली दाखवली. या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्यांना आता आदर देणे आणि आदर घेणे दोन्ही जमत नाही, त्या पाकिस्तानबरोबर आज संध्याकाळी सामना परत रंगणार आहे आणि काही ठिणग्या पडणार आहेत. .विचार एकाच गोष्टीचा करावासा वाटतो तो म्हणजे बॉस त्रासदायक असला तर नोकरी बदलता येते. वास्तू तथास्तु म्हणत नसेल तर घरही बदलता येते; पण कितीही नादिष्ट नालायक शेजारी देश असला तरी तो बदलता येत नाही.आशिया कप स्पर्धेत केवळ योजनाबद्ध विचार म्हणून भारत सरकारने संघाला स्पर्धेत भाग घेण्यास परवानगी दिली. समोर आल्यावर भारतीय संघाने पाकिस्तानला त्यांची खेळातील जागा मोठा विजय सहज मिळवून दाखवली, एकही अपशब्द न वापरता. संपूर्ण पाकिस्तान सटपटला. कोणतीही नैतिक बाजू पाकिस्तानच्या बाजूने नसल्याने फालतू कारणे काढून ‘आम्ही स्पर्धेतून बाहेर पडू’सारख्या पोकळ धमक्या दिल्या गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.