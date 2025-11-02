Premium| Starlink India launch: भारतात स्टारलिंकची झेप, लवकरच सुरू होणार उपग्रह इंटरनेट सेवा

या व्यतिरिक्त, मासिक सबस्क्रिप्शनची किंमत तीन हजार ३०० रुपयांपासून सुरू होऊ शकते. ही किंमत पारंपरिक ब्रॉडबँड सेवांपेक्षा जास्त आहे; परंतु सध्या देशात उपलब्ध असलेल्या इंटरनेट सेवेपेक्षा स्टारलिंकची सेवा अधिक गतिमान आणि प्रभावी असल्याचा दावा केला जातो. हा दावा कितपत खरा ठरतो, हे सेवा सुरू झाल्यानंतरच कळेल.अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्स या खासगी अवकाश कंपनीची उपकंपनी असलेल्या आणि उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या स्टारलिंकबाबत जगभरात कुतूहल आहे. अनेक देशांमध्ये ही सेवा सुरू झाली असून, मागील काही वर्षांपासून भारतीयांना प्रतीक्षा आहे; मात्र लवकरच ही सेवा भारतात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.सध्या जगभरात चर्चेत असलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणजे एलन मस्क. टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स, दि सोलार सिटी, दि बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक आदी कंपन्यांच्या माध्यमातून जगभरात आपल्या उद्योगसेवांचा विस्तार करीत आहेत. स्पेसएक्स या खासगी अंतराळ संशोधन संस्थेद्वारे मस्क यांच्याकडून अवकाशविज्ञान क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी स्पेसएक्सच्या माध्यमातून खासगी अंतराळ पर्यटनाचे दरवाजेही खुले झाले. केवळ अवकाशविज्ञानच नव्हे, तर स्टारलिंक या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवाप्रणालीमार्फत जगभरात वेगवान इंटरनेट सुविधाही स्पेसएक्स कंपनीकडून पुरवली जाते. त्यांनी जगभरातील दुर्गम भागातही इंटरनेट सेवा उपलब्ध केली. आपत्कालीन परिस्थिती जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही कोपऱ्यात स्टारलिंककडून इंटरनेट सेवा पुरविली जाते. सध्या जगातील ११० देशांमध्ये उपलब्ध असलेली स्टारलिंकची इंटरनेट सुविधा लवकरच इतरही अनेक देशांमध्ये सुरू होणार आहे. काही देशांमध्ये चाचण्या सुरू आहेत, तर काही देशांमध्ये सेवा सुरू करण्याबाबतची परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.भारतातही मागील काही वर्षांपासून स्टारलिंक इंटरनेट सेवेबाबत प्रतीक्षा केली जात आहे. भारतात ही उपग्रहीय इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी स्पेसएक्सला अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे; मात्र त्याचाच भाग म्हणून सुरक्षा चाचणी सुरू झाली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधीकरणाने (ट्राय) सेवेच्या किमतीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत ही सेवा भारतात सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर भारतातील उपग्रह दूरसंचार सेवा वेगाने विस्तारत आहे. देशात अद्याप इंटरनेट वा दूरसंचार सेवा पोहोचली नाही, त्या दुर्गम भागाशी संपर्क यंत्रणा जोडून, तेथील नागरिकांच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारदेखील आग्रही आहे. याच पार्श्वभूमीवर २०२५च्या सुरुवातीला ट्रायने स्टारलिंकला उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी चाचणी घेण्यास परवानगी दिली. ही बाब अमेरिकन कंपनीसाठी एक मोठी प्रगती मानली जाते. भारतासारख्या मोठ्या इंटरनेट बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी मस्क मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्नरत होते. त्या पार्श्वभूमीवर स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेटला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी जवळपास सर्वच मान्यता मिळाल्या आहेत. केवळ ट्रायची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंतिम स्पेक्ट्रम वाटपाची प्रतीक्षा आहे. वर्षाअखेरीस ती प्रतीक्षा संपण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये देशात स्टारलिंकची सेवा सुरू होऊ शकते..कशी मिळणार सुविधा?स्टारलिंकची इंटरनेट सुविधा थेट सॅटेलाइटद्वारे मिळत असल्याने स्पेसएक्सने आतापर्यंत हजारो सॅटेलाइट पृथ्वीभोवतीच्या ऑरबिटमध्ये प्रक्षेपित करण्यात आली आहे. पारंपरिक सॅटेलाइट हे पृथ्वीपासून ३५ हजार किमीवर असतात; मात्र स्टारलिंकचे सॅटेलाइट अवघ्या ५५० किमीवरून पृथ्वीभोवती फिरत असल्याने पर्यायाने वेगवान इंटरनेट सुविधा मिळते. स्टारलिंकच्या इंटरनेट सुविधेसाठी ग्राहकांना डिश टीव्हीप्रमाणे एक छोटी डिश घराच्या छतावर बसवावी लागेल. त्याद्वारे मिळणारे बॅण्डविड्थ राऊटरच्या माध्यमातून तुम्हाला इंटरनेट उपलब्ध करेल. स्टारलिंकच्या ॲण्ड्रॉईड वा आयओएस ॲपद्वारे तुम्हाला स्टारलिंकच्या सेवासुविधा वापरता येईल.इंटरनेट सेवेत काय फरक पडेल?स्टारलिंकच्या इंटरनेट सुविधेसाठी ग्राहकांना ठरावीक अनामत रक्कम भरावी लागेल. त्यानंतर ग्राहकांना मासिक, वार्षिक पॅकेजनुसार इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होईल. सध्या भारतातील अनेक भागात नेटवर्कअभावी इंटरनेटच पोहोचले नाही; मात्र स्टारलिंकची सुविधा थेट उपग्रहाद्वारे असल्याने दुर्गम भागातही सहजगत्या इंटरनेट उपलब्ध होईल. त्यामुळे वेगवान दूरसंचार प्रणालीसोबतच देशभरात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग क्षेत्रात नवनव्या सेवासुविधा उपलब्ध होण्यास हातभार लागेल. .किंमत आणि इन्स्टॉलेशन शुल्कभारतातील स्टारलिंक इंटरनेट सेवेसाठी वापरकर्त्यांना एक-वेळ सेटअप शुल्क द्यावे लागेल, जे जवळपास ३० हजारांपर्यंत असू शकते.भारतात बांधले जाणारे सॅटेलाइट गेटवेअहवालांनुसार, वेगवान इंटरनेट सेवेसाठी स्पेसएक्स भारतात किमान नऊ सॅटेलाइट गेटवे उभारत आहे. ते प्रामुख्याने मुंबई, नोएडा, लखनऊ, चंडीगड, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे असणार आहेत. त्यानुसार स्टारलिंकला सुरुवातीला देशात जास्तीत जास्त २० लाख इंटरनेट जोडणी देण्याची परवानगी दिली जाईल. या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीच्या टप्प्यात कंपनीकडून ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत सार्वजनिक क्षेत्रासाठी सेवा सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर खासगी ग्राहकांना सेवा प्रदान केली जाईल..इंटरनेट स्पीड किती मिळणार?स्टारलिंक भारतात २५ एमबीपीएस ते २२५ एमबीपीएसपर्यंत इंटरनेट स्पीड देण्याचा दावा करीत आहे. सुरुवातीच्या प्लॅनमध्ये २५ एमबीपीएस स्पीड असेल, तर प्रीमियम किंवा हाय-एंड प्लॅनमध्ये २२५ एमबीपीएसपर्यंत स्पीड असेल. ही सेवा विशेषतः अशा भागांसाठी डिझाइन केली आहे, जिथे पारंपरिक नेटवर्क उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे ती महत्त्वपूर्ण बाब ठरू शकते.. 