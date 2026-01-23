Premium|Steel Industry Monopoly: 'पोलादी' मक्तेदारीला दणका

डॉ. संतोष दास्ताने - अर्थशास्त्राचे अभ्यासकस्पर्धेच्या अर्थशास्त्राचे महत्त्व पटवणे, ग्राहकांचे हित जपणे, संबंधित माहितीची देश–परदेशातील नियामक संस्थांशी देवाण-घेवाण करणे हेही आयोग करत असतो. खुली भांडवलशाही आणि खासगीकरण यांच्या जमान्यात मक्तेदारी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यामुळे स्पर्धा आयोगाची गरज अधिकच भासते.भारताच्या स्पर्धा आयोगाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एक निर्णय जाहीर केला. त्यात देशातील एकतीस लहान मोठ्या पोलाद कंपन्यांना ‘मक्तेदारीसदृश व्यवहार’ केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. तसेच या कंपन्यांमधील ५६ उच्चस्तरीय अधिकारीही यात दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावरही कडक कारवाई होत आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील जिंदाल, टाटा अशा समूहातील प्रसिद्ध कंपन्या तर स्टील ॲथॉरिटी, राष्ट्रीय इस्पात निगम अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याही आहेत. .स्पर्धा अधिनियम २००२ [सुधारित अधिनियम २०२३] कलम २७ आणि ४८ अनुसार यासाठी कंपन्यांना मोठा दंड होऊ शकतो. हा दंड त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या तीन पट किंवा कंपनीच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी उलाढालीच्या दहा टक्के, यापैकी जे जास्त असेल तितका असू शकतो. सबब आयोगाने या कंपन्यांकडून मागील वर्षांचे नफा-तोटा पत्रक, ताळेबंद अशी माहिती मागवणेही सुरू केले आहे. दंडाच्या रकमा आयोग लवकरच जाहीर करेल. पण त्यापूर्वी अर्थातच कंपन्यांना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.या सगळ्या घटनाक्रमाची सुरुवात कोइमतूर येथील बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने मार्च २०२१ मध्ये केलेल्या एका तक्रारीपासून झाली. त्यांनी दाखवून दिले की, प्रमुख पोलाद कंपन्यांनी बाजारातील पोलादाचा पुरवठा रोखून धरला आहे आणि अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात किंमती सुमारे ५५ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. बाब न्यायालयात पोचली. प्रकरणातील गुंतागुंत आणि गांभीर्य पाहून न्यायालयाने देशाच्या स्पर्धा आयोगाला याची सखोल चौकशी करून उचित कारवाई करण्यास सांगितले. सखोल तपासणीनंतर आयोगाच्या ध्यानात आले की, देशातील अनेक पोलाद कंपन्यांनी २०१५ ते २०२३ या दरम्यान विक्रीबाबत संगनमत करणे, गटबाजी करणे, विक्रीकरार करणे, स्पर्धेला अटकाव करणे, बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, किंमती वाढवत ठेवणे, किरकोळ किंमतीवर नियंत्रण ठेवणे अशा अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी जाणीवपूर्वक केल्या आहेत, बाजाराची कोंडी होऊन यात ग्राहकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे सर्व व्यवहार म्हणजे स्पर्धा अधिनियमातील सर्व तरतुदींचे सरळ सरळ उल्लंघन होते..Premium| खासगीकरणाचे धोरण अपुरे . केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या जानेवारीत केलेल्या एका भाषणात उघडपणे विधान केले की “देशातील सिमेंट कंपन्या आणि पोलाद कंपन्या एकत्र येऊन संगनमत व गटबाजी करतात आणि त्यामुळे पायाभूत विकासात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.” वर उल्लेख केलेला आयोगाचा निर्णय हे त्या व्यापक शोधप्रक्रियेचे फलित आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. .सन १९९० नंतर जे नवे आर्थिक धोरण देशात अंमलात आले, त्यात खासगीकरण आणि स्पर्धात्मकता यांना पुरेसा वाव देणे हे आवर्जून समाविष्ट होते. यासाठी उद्योगधंद्यांवरील नियंत्रणे – निर्बंध कमी करण्यात आले, व्यवसायसुलभता आणण्यात आली, परवाने रद्द वा सोपे केले गेले, उद्योगक्षेत्राला अनेक सवलती दिल्या गेल्या, मुबलक वित्तपुरवठा करण्यात आला. त्याचबरोबर स्पर्धेला उत्तेजन देणारे धोरण अंमलात आले. स्पर्धेमुळे बाजाराचा विस्तार होतो, ग्राहकांना निवडीला मोठा वाव राहतो, किंमतीही नरम राहतात, नव्या गुंतवणुकी-रोजगारवाढ हे साधता येते, असा विचार यामागे होता. तसेच मक्तेदारी, विक्रीसंघ [कार्टेल], मक्तेदारीसदृश व्यवहार यांवर बंदी घालणारे, त्यांवर उचित कारवाई करणारे कायदेही संमत करण्यात आले. पूर्वी १९६९ मध्ये ‘मक्तेदारी आणि निर्बंधात्मक व्यवहार कायदा’ संमत करण्यात आला होता. त्यानुसार एक आयोगही नेमला गेला होता. पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येत राहिल्या. त्या कायद्याची भूमिका नकारात्मक होती आणि उद्योगांचा विस्तार आणि विविधीकरण यांना त्यात फारसा वाव नव्हता, असे अनुभवास आले..green steel:ग्रीन स्टील म्हणजे काय? भारताने त्याकडे अधिक लक्ष देणं का गरजेचं आहे? जाणून घ्या फक्त ३ मुद्द्यांच्या आधारे!.संकुचित व्याख्या'मक्तेदारी' या संज्ञेची अतिशय संकुचित व्याख्या त्यात अभिप्रेत होती. हा सर्व विचार करून २००२मध्ये स्पर्धा अधिनियम संमत झाला, त्यातील काही तांत्रिक अडचणी दूर करून त्याची अंमलबजावणी २००९ पासून सुरू झाली. त्यानुसार वस्तू वा सेवेच्या बाजारावर पूर्णपणे अथवा प्रभावी नियंत्रण असेल तर ती मक्तेदारी मानून त्यावर लगोलग नियंत्रण ठेवावे, असा पारंपरिक विचार दूर ठेवला गेला. जर त्या प्रभावी स्थानाचा गैरवापर होत असेल किंवा गैरवापराची शक्यता असेल तरच त्यावर उपाययोजना होईल असा संकल्पनात्मक बदल त्यात करण्यात आला. या सकारात्मक आणि प्रागतिक भूमिकेमुळे उद्योगांवरील कायमची टांगती तलवार दूर झाली. भारतीय स्पर्धा आयोगास [स्थापना २००३, कामकाज सुरू २००९ पासून] वैधानिक दर्जा दिला गेला. देशात मक्तेदारी नियंत्रण, मक्तेदारी व्यवहारांवर कारवाई आणि स्पर्धेस उत्तेजन अशा गोष्टी आयोग साधत आहे. जर काही कंपन्यांचे विलीनीकरण/सामिलीकरण होत असेल तर त्या व्यवहारांची छाननी आयोगाने केल्यानंतरच ते बदल अंमलात येतील अशी तरतूद आता आहे. स्पर्धेच्या अर्थशास्त्राचे महत्त्व पटवणे, ग्राहकांचे हित जपणे, सबंधित माहितीची देशा–परदेशातील नियामक संस्थांशी देवाणघेवाण करणे हेही आयोग करत असतो. खुली भांडवलशाही आणि खासगीकरण यांच्या जमान्यात मक्तेदारी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यामुळे स्पर्धा आयोगाची गरज अधिकच भासते. देशातील कितीतरी उद्योग मक्तेदारीसदृश – कार्टेल स्वरूपात कार्य करतात. सिमेंट, दूरसंपर्क, नागरी विमान सेवा, खते, रसायने, पोलाद, औषधनिर्माण, बियर, बेअरिंग्ज अशा उद्योगांमध्ये अवाढव्य आकाराच्या बड्या कंपन्यांची जणू मक्तेदारीच आहे. सुमारे ६५ टक्के बाजार हिस्सा असणाऱ्या इंडिगो कंपनीने विमान प्रवाश्यांना कसे वेठीला धरले, याचा आपण नुकताच अनुभव घेतला आहे..Premium|India–Mauritius Tax Route : भारत-म 