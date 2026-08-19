Premium|The Golden Deer of Markets : शेअर बाजारातील ‘सुवर्णमृग’चा मोह; तेजीच्या बाजारात चमकणाऱ्या प्रत्येक शेअरच्या मागे धावू नका

अमित बिवलकर - amit.bivalkar@eqiruswealth.comशेअर बाजारात प्रत्येक तेजीच्या काळात एखादा ‘सुवर्णमृग’ जन्माला येतो. तो इतका आकर्षक दिसतो, की गुंतवणूकदार अनेकदा तर्क, मूल्यांकन आणि जोखीम यांचा विचार बाजूला ठेवून त्याच्या मागे धावू लागतात. शेअर बाजारात नेहमीच अशा आकर्षक संधी निर्माण होत राहतील, ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण वाटेल. नव्या कल्पना समोर येतील, नव्या कथा लक्ष वेधून घेतील आणि गुंतवणुकीच्या जगात नवे सुवर्णमृग धावताना दिसतील. परंतु, चमकणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीच्या मागे धावणे ही शिस्तबद्ध गुंतवणूकदाराची भूमिका असू नये.‘सुवर्णमृग कधीही अस्तित्वात नव्हता आणि कधी असणारही नाही. संकट जवळ येते तेव्हा सर्वप्रथम माणूस आपली विवेकबुद्धी गमावतो,’ असे महर्षी व्यासांनी म्हटले आहे. शेअर बाजार अस्तित्वात येण्याच्या खूप आधी महाभारतात अशा एका मानवी प्रवृत्तीचा उल्लेख आढळतो, जिच्याशी गुंतवणूकदार आजही झुंजताना दिसतात. एखादी गोष्ट इतकी आकर्षक वाटते, की तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य होते आणि त्या मोहापुढे तर्क मागे पडतो, ही ती प्रवृत्ती. रामायणात मारीच स्वतःला सुवर्णमृगाच्या रूपात सादर करतो. सीतेला तो दिसतो आणि ती रामाला तो पकडून आणण्याची विनंती करते. असा प्राणी प्रत्यक्षात अस्तित्वात असू शकत नाही, हे माहीत असूनही राम त्याच्या मागे जातात. क्षणिक आकर्षणातून घेतलेला तो निर्णय पुढे अनेक घटनांना कारणीभूत ठरतो आणि मोठे संकट ओढवते. गुंतवणुकीच्या बाबतीतही अनेकदा असेच घडते. एखादी गोष्ट खूपच चमकदार दिसू लागली, की तर्कशक्ती मागे पडते..भारतातील ‘सुवर्णमृग’ टप्पागेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातही असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळाले. वर्ष २०२१ ते २०२४ या काळात स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप शेअरनी विलक्षण परतावा दिला. लाखो नवे गुंतवणूकदार बाजारात आले. डी-मॅट खात्यांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली, ‘एसआयपी’मधील गुंतवणूक वेगाने वाढली आणि ‘आयपीओ’ अनेक पटींनी जास्त भरले जाऊ लागले. गुंतवणूकदारांनी जिकडे पाहिले, तिकडे झटपट श्रीमंत करण्याचे आश्वासन देणारी आणखी एखादी संधी दिसत होती. अशा वातावरणात अनेक गुंतवणूकदारांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारणेच थांबवले : आपण प्रत्यक्षात या व्यवसायासाठी किती किंमत मोजत आहोत?मर्यादित नफा, कमकुवत आर्थिक स्थिती किंवा अजून सिद्ध न झालेल्या व्यवसायांवर आधारित अनेक कंपन्यांचे मूल्यांकन अशा प्रकारे होऊ लागले, जणू पुढील अनेक वर्षे त्यांची वाढ विनाअडथळा सुरूच राहणार आहे. संरक्षण उत्पादन, रेल्वे, नवीकरणीय ऊर्जा आणि प्लॅटफॉर्म-आधारित व्यवसाय अशा काही क्षेत्रांभोवती निर्माण झालेल्या उत्साहामुळे त्या शेअरचे भाव मूलभूत आर्थिक वास्तवापेक्षा खूप पुढे गेले. सुवर्णमृगाप्रमाणेच ही कथाही वरून अत्यंत आकर्षक दिसत होती; पण तिच्यामागील वस्तुस्थिती मात्र अस्थिर होती..पाठलागाची उदाहरणेहा पॅटर्न केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. काही वर्षांपूर्वी जगभरातील गुंतवणूकदार मीम स्टॉक्सच्या मागे लागले होते. या अशा कंपन्या होत्या, ज्यांचा प्रत्यक्ष नफा मर्यादित होता; मात्र, ऑनलाइन चर्चेमुळे आणि सामूहिक उत्साहामुळे त्यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. शेअरचे भाव केवळ या विश्वासावर वाढले, की पुढे कोणी तरी ते आणखी जास्त भावात खरेदी करेल.अलीकडच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांमध्येही जागतिक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. या क्षेत्राशी संबंधित अनेक व्यवसायांचा प्रत्यक्ष नफा मर्यादित असला, तरी त्यामागील कथा आणि भविष्यातील शक्यता अत्यंत आकर्षक होत्या. आपल्याकडेही कमी उलाढाल असलेल्या मायक्रो-कॅप शेअरमध्ये किंवा अतिमूल्यांकन झालेल्या नव्या आयपीओंमध्ये अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला. कारण यापूर्वीच्या काही आयपीओंनी झटपट नफा मिळवून दिला होता. या प्रत्येक उदाहरणामागील विचार अगदी साधा होता : एखादा शेअर वेगाने वर जात असेल, तर ती गुंतवणूक चांगलीच असणार; पण बाजार शेवटी वास्तवाकडे परततो.सध्या बाजार काय दर्शवत आहे?स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप क्षेत्रातील काही भागांमध्ये अलीकडे झालेली घसरण एका साध्या तत्त्वाची आठवण करून देते. काही काळासाठी शेअरचे भाव नफ्यापेक्षा वेगाने वाढू शकतात; पण ही स्थिती कायम राहत नाही. मूल्यांकन खूपच वाढले, की चांगल्या कंपन्यांनाही स्वतःची किंमत सिद्ध करणे कठीण जाते. एकदा उत्साह ओसरू लागला, की बाजार पुन्हा रोख प्रवाह, आर्थिक ताळेबंद आणि व्यवसायाची प्रत्यक्ष कामगिरी यांकडे पाहू लागतो. याचा अर्थ भारताची विकासगाथा कमकुवत होत आहे, असा अजिबात नाही. भारतात आजही दीर्घकालीन वाढीसाठी मजबूत आधार आहेत. तरुण लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचे वाढते औपचारिकीकरण, विस्तारत असलेली डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि भांडवली बाजाराचा वाढता विस्तार हे घटक दीर्घकालीन वाढीसाठी अनुकूल आहेत. भारताची वाढ होणार की नाही, हा खरा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न असा आहे, की या वाढीचा लाभ नेमक्या कोणत्या कंपन्या घेतील आणि त्यांच्या कोणत्या मूल्यांकनावर आपण प्रवेश करणार आहोत..लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्टमहर्षी व्यास यांनी केलेले निरीक्षण आजच्या गुंतवणूकदारांसाठीही तितकेच लागू पडते. आर्थिक नुकसान होण्याआधी विवेक हरवण्याची प्रक्रिया सुरू होते, ते झाल्यानंतर नाही.शेअर बाजारात नेहमीच अशा आकर्षक संधी निर्माण होत राहतील, ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण वाटेल. नव्या कल्पना समोर येतील, नव्या कथा लक्ष वेधून घेतील आणि गुंतवणुकीच्या जगात नवे सुवर्णमृग धावताना दिसतील. परंतु, चमकणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीच्या मागे धावणे ही शिस्तबद्ध गुंतवणूकदाराची भूमिका असू नये. आपण या जंगलात कशासाठी आलो आहोत, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे असते; संयम, शिस्त आणि भक्कम व्यवसायांमधील मालकीच्या माध्यमातून दीर्घकाळ टिकणारी संपत्ती निर्माण करणे आपले उद्दिष्ट आहे, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.उपयोगी ठरणारा दृष्टिकोन सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या किंवा अतिआकर्षक वाटणाऱ्या कंपन्यांच्या मागे धावण्याऐवजी काही मूलभूत गुण असलेल्या व्यवसायांवर भर दिला पाहिजे.सातत्यपूर्ण आणि वाढता रोख प्रवाहभक्कम ताळेबंदविश्वासार्ह व्यवस्थापन आणि सुशासनदीर्घकाळ आघाडी टिकवून ठेवण्याची क्षमतातर्कसंगत मूल्यांकनअशा कंपन्या दर आठवड्याला मथळ्यांमध्ये झळकत नाहीत. थोड्या काळात त्या प्रचंड परतावाही देत नाहीत; पण दीर्घकालीन कालावधीत त्या सातत्याने संपत्तीनिर्मिती करत राहतात. एका अर्थाने पाहिले, तर या त्या कंपन्या असतात, ज्या भक्कमपणे उभ्या राहतात. सर्वजण सुवर्णमृगाचा पाठलाग करून परतल्यावरही त्या तिथेच पाय घट्ट रोवून उभ्या असतात.(लेखक इक्वेरस ग्रुपच्या संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख आहेत. ९६८९९२४३६५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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