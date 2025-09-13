Premium| Human evolution: माणसाच्या उत्क्रांतीमध्ये गोष्टी सांगण्याची त्याची सवय कशी महत्वाची ठरली?

राहुल गडपालेrahulgadpale@gmail.comआगीचा शोध लागल्यानंतर माणसाच्या कल्पनाशक्तीचा पुनर्जन्म झाला असावा. कारण त्यानंतर तो आपल्या शिकारीच्या कथा इतरांना रंगवून सांगायला लागला. भाषेच्या विकासासोबतच सामाजिक एकता आणि मूल्यांचा विचार करायला लागला. माणसाच्या कथा फक्त माहितीच नाही, तर नियम आणि मूल्ये शिकवू लागल्या. त्यातूनच माणसाची काय चांगले आणि काय वाईट हे ठरवण्याची, मूल्ये समजण्याची सुरुवात झाली. ठलेही नाते घट्ट होण्यासाठी त्यात विश्वास तयार व्हायला लागतो. एकदा का नात्यांवरचा आपला विश्वास ठाम असला, की मग माणसे एकमेकांवर अवलंबून राहायला लागतात. नात्यांमधील बंध जेवढा घट्ट होत जातो तेवढा त्याचा नाते विस्तारण्यासाठी अधिक उपयोग व्हायला लागतो. माणसे का विस्तारत गेली, त्यातही त्यांच्यातील वाढता विश्वास हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. आज जरी माणूस जगण्याच्या शर्यतीत स्वतःशीच झुंजताना दिसत असला तरी माणसांना माणसांविषयी असलेला ममत्वभाव कसा वृद्धिंगत झाला, त्या कथा फार चमत्कारिक आहेत. .त्या माणूसपणाला साजेशा आहेत. संवाद, सहवास आणि सहवेदनेचा हा प्रवास उत्क्रांतीच्या टप्प्यातील एक गूढच म्हणायला पाहिजे. माणूस विस्तारत गेला त्या साखळीच्या प्रत्येक कडीला बांधण्यासाठी त्याने कथेचा आसरा घेतला. आज आपण चल-चित्रपटातील कथा पाहतो, ऐकतो, अनुभवतो. तंत्राच्या आधुनिकीकरणामुळे तर त्या गोष्टी आज अधिक सकस आणि परिणामकारक झाल्या आहेत. त्यातील नादमाधुर्य असे आहे, की माणसे त्याभोवती कितीतरी कथा रचतात, त्या फुलवतात आणि त्यातून प्रत्येक जण आपली गोष्ट सांगायचा प्रयत्न करतो. तशी प्रत्येकाची स्वतःची अशी एक गोष्ट असते; पण ती म्हणजे नुसता करमणुकीसाठी केलेला खेळ नाही. माणसाच्या या कथा सांगण्याच्या सवयीला उत्क्रांतीत असाधारण महत्त्व आहे. कारण कथा सांगणे ही केवळ कला नाही तर मानवाच्या उत्क्रांतीतील एक मोठी झेप आहे. या गुणामुळे आपला मेंदू मोठा व अधिक गुंतागुंतीचा झाला. आपण एकमेकांवर विश्वास ठेवायला शिकलो आणि त्यातूनच पुढे आपण समाज, संस्कृती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान निर्माण करू शकलो. त्यामुळेच उत्क्रांतीच्या टप्प्यातील हे कथासार समजावून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..प्रारंभीच्या टप्प्यात माणूस शिकार करून जगत होता. सुमारे दीड-दोन लाख वर्षांपूर्वीचा म्हणजे होमो सेपियन्सच्या उदयाचा काळ... तेव्हा माणूस शिकार करून आपली गुजराण करीत असे. माणसे अत्यंत छोट्या गटांमध्ये राहत होती. जगण्यासाठी शिकार हा एकच उपाय माणसांना माहीत होता. त्यासाठीदेखील पुरेशी हत्यारे किंवा साधने उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे माणसाचे शिकारीचे कसब पणाला लागायचे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी माणसांना संवाद साधणे आवश्यक होते. मग हातवारे करून, वेगवेगळे आवाज काढून माणसे संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत होती. जंगलात प्राणी कुठे दिसले, कोणता मार्ग सुरक्षित आहे, कोणती वनस्पती विषारी आहे, अशी जुजबी माहिती माणसे एकमेकांसोबत वाटून घेत. त्यांच्यासाठी ही तोडकी संवादशैली एखाद्या जगण्याच्या गुरुकिल्लीसारखी काम करीत होती. शिकारीतून उद्भवणाऱ्या पेचप्रसंगांमधून माणसांचे किस्से तयार व्हायला लागले. .त्याच किश्श्यांमधून अगदी नकळतपणे माणसाने गरजेपोटी कथा सांगायला सुरुवात केली असावी. मात्र माणसाच्या या कलाविष्काराला धुमारे फुटायला लागले ते मुळात त्याला आगीचा शोध लागल्यानंतर. आगीचा शोध लागल्यानंतर माणसाच्या कल्पनाशक्तीचा पुनर्जन्म झाला असावा. कारण त्यानंतर लोक शेकोटीभोवती एकत्र बसायला लागले. कल्पनाशक्तीमुळे माणसाला अमूर्त विचार करण्याची सवय लागली. आपल्या शिकारीच्या कथा तो इतरांना रंगवून सांगायला लागला. त्यातून अनेक मिथके, स्वप्नकथा आणि वीरकथा जन्माला आल्या. थोडे तांत्रिक भाषेत बोलायचे झाल्यास भाषेच्या विकासाबरोबरच प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स आणि टेम्पोरल लोब्स अधिक सक्रिय झाले, असे संशोधनातून आढळून आले आहे. भाषेच्या विकासासोबतच सामाजिक एकता आणि मूल्यांचा माणूस विचार करायला लागला. कथा फक्त माहिती नाही तर नियम आणि मूल्ये शिकवू लागल्या. त्यातूनच माणसाची काय चांगले आणि काय वाईट हे ठरवण्याची, मूल्ये समजण्याची सुरुवात झाली. शिकारीच्या गोष्टींमधून माणसाला त्याच्या धैर्याचे, शौर्याचे महत्त्व कळायला लागले; तर देवकथांतून ते योग्य की अयोग्य हे ठरवले जाऊ लागले. एकत्र बसून या कथा सांगण्याच्या सवयीमुळे गटांमधील सामाजिक एकता वाढीस चांगली मदत झाली. आदिम काळात शिकारीचे अनुभव, धोके, प्राण्यांची सवय आणि निसर्गातील चमत्कार याबद्दल गोष्टींमधून माणूस कथा सांगण्याची कला अवगत करीत गेला. यामुळे माहितीची देवाणघेवाण व्हायला सुरुवात झाली. कोणता प्राणी धोकादायक आहे, कुठे पाणी मिळेल, शिकार कशी करावी, राहण्यासाठीच्या सुरक्षित जागा कुठल्या याची माहिती एकमेकांना दिली जाऊ लागली..या कथा म्हणजे सुरुवातीच्या काळातील सामूहिक स्मृती होत्या, असे म्हणायला हरकत नाही. कथा सांगताना लोक एकत्र येत आणि त्यांच्यातील भावनिक बंध मजबूत होत. सामायिक मिथके, देवकथा, वीरगाथा यांनी गटांमध्ये विश्वास आणि एकता निर्माण झाली. त्यातील बहुतेक कथांमधून नैतिक मूल्ये, धर्म आणि समाजव्यवस्थेच्या नियमांचा जन्म झाला. आपला मेंदू आणि कथेचाही तेवढाच जवळचा संबंध आहे. विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास न्यूरोसायन्स सांगते, की कथा ऐकताना आपल्या मेंदूत ऑक्सिटोसिन आणि डोपामिन नावाचे द्रव स्रवतात. ऑक्सिटोसिनमुळे विश्वास आणि सहानुभूती वाढण्यास मदत होते; तर डोपामिनमुळे कथा लक्षात राहते आणि त्या व्यक्तीला रोमांचक वाटायला लागते. त्यामुळेच लोकांना भावनिकदृष्ट्या जोडायचे असेल तर आजही कथा हा त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. आज आपण समाज नावाच्या एका व्यवस्थेत राहतो. ही व्यवस्था आपली आपण तयार केली आहे. धर्म, जात, पंथ, परंपरा, चालीरीती या सर्वांच्या पाठीशी कुठली ना कुठली कथा दडलेली आहे. आज आपण जे काही करतो; मग ते धर्माचे पालन असो, राष्ट्र असो, व्यापार असो किंवा आपणच आपल्यासाठी तयार केलेले कायदे असोत, या प्रत्येक गोष्टीच्या मागे कुठली ना कुठली कथा आहे. कथेमुळे लोक एकमेकांच्या जवळ येतात, एकमेकांना सहकार्य करतात आणि जोडले जातात. त्यामुळेच उत्क्रांतीच्या तत्त्वात कथांनी फार मोठा हातभार लावला आहे..पहिली कथा माणसाने कशी रचली असेल, याविषयी आज जरी नेमकेपणाने सांगता येत नसले तरीदेखील सर्वप्रथम माणूस शिकारीच्या कथा किंवा आपल्या अनुभवातून आलेल्या शिकवण्या कथेसारख्या सांगत असेल, असा कयास लावता येऊ शकतो. वैज्ञानिक कथेचा उगम सांगतात त्याप्रमाणे विचार केला तर एकमेकांना धोक्याचे इशारे देऊन सचेत करणे हा पहिला उद्देश असू शकेल. हिंस्त्र प्राणी किंवा विषारी सापांपासून वाचण्याच्या कहाण्या, प्राणी पकडण्याच्या युक्त्या, सूर्य, चंद्र आणि ताऱ्यांबद्दलच्या रम्य कल्पना तसेच मृतात्म्यांच्या गोष्टीपासून याची सुरुवात झाली असावी. भाषा अवगत व्हायच्या आधीसुद्धा अनेकांनी चित्रांमधून कथा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. युरोपातील लॅक्सस आणि केव्हेट येथील गुहांमधील प्राण्यांची चित्रे अन् शिकारीच्या दृश्यांची रेखाटने हा आपली कथा सांगण्याचा त्या काळच्या माणसांनी अवलंबलेलाच एक मार्ग आहे. जखमी प्राणी आणि त्यासोबत उभा असलेला शिकारी म्हणजे धाडसाची कहाणी, असा त्याचा अर्थ लावता येऊ शकतो. जवळपास तीस-चाळीस हजार वर्षांपूर्वीचे हे पुरावे आहेत. काही प्राचीन संस्कृतीमध्ये ६०,००० वर्षे जुने ड्रीमटाईम मिथक सांगितले जाते. या कथा जग कसे निर्माण झाले, निसर्गात आत्मे कसे वावरतात, हे सांगतात. त्यामुळे पहिल्या कथा बहुधा निसर्ग आणि सृष्टीविषयीच्या असाव्यात, असा अंदाज लावता येऊ शकतो..ड्रीमटाईम मिथक किंवा ड्रीमिंग ही ऑस्ट्रेलियातील ॲबॉरिजनल आदिवासींच्या संस्कृतीतील सर्वात महत्त्वाची संकल्पना आहे. ती फक्त कथा नसून धर्म, इतिहास, नैतिकता आणि विश्वनिर्मितीची तत्त्वे यांचे मिश्रण आहे. या आदिवासी लोकांच्या मते ड्रीमटाईम हा एक काळ आहे. पृथ्वी, प्राणी, मनुष्य आणि सर्व गोष्टी निर्माण झाल्या तो काळ. त्या काळात पूर्वज आत्मे पृथ्वीवर आले आणि पर्वत, नद्या, जंगले, प्राणी यांना आकार दिला गेला. हे पूर्वज आत्मे गाणी, नृत्ये, चिन्हे यांच्या माध्यमातून जगाच्या नियमांची आठवण करून देतात. ड्रीमटाईम कथा फक्त तोंडी सांगितल्या जात नाहीत; तर त्या चित्रांत, नृत्यांत, गाण्यांत आणि शरीरावरच्या गोंदवलेल्या आकृत्यांमधून व्यक्त केल्या जातात. दगडांवर कोरलेल्या हजारो वर्षे जुन्या गुहांमध्ये या कथांचे चित्रण आढळते. यातील गाण्यांच्या ओळींमधून पृथ्वीवरील पवित्र स्थळे दाखवली जातात. यातील प्रत्येक गाणे म्हणजे त्या ठिकाणाची कथा आणि त्याला कसे जपावे याची शिकवण असते. मनुष्य कसा निर्माण झाला, कोणते प्राणी का पवित्र आहेत आणि कुठले स्थळ का पवित्र आहे याच्या कथा आहेत. या कथांनी जमातीचे कायदे, मूल्ये आणि निसर्गाशी नाते स्पष्ट केले. कोणत्या ठिकाणी शिकार करावी, कुठे जाऊ नये, कोणती प्रजाती संरक्षित आहे, हे सर्व ड्रीमटाईम कथा शिकवतात. त्या मुलांना ओळख आणि जबाबदारी देतात. ते स्वतःला त्या पूर्वजांचे वंशज मानतात. थोडक्यात, ड्रीमटाईम मिथक म्हणजे मानवजातीच्या सर्वात प्राचीन कथांचे नकाशे आहेत, ज्यात भूमी, संस्कृती आणि आध्यात्मिकता या तिघांचाही संगम दिसून येतो..Premium| Language Culture: 'शिव्यांचा' भाषिक समृद्धी आणि समाजमनावर काय परिणाम होतो?.भाषेच्या विकासानंतर मात्र कथा अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या. माणसाच्या कल्पनाशक्तीचा विस्तार होत होता. माणूस अधिक विचार करू शकत होता. त्याच्या जगण्याची कक्षा जशी विस्तारत गेली तसे त्याच्या गोष्ट सांगण्याच्या पद्धतीमध्येसुद्धा बदल होत गेले. पहिल्या काही पिढ्या कदाचित लहान गोष्टी सांगत असतील. मात्र नंतर हळूहळू कथांचा विस्तार व्हायला लागला. त्यातूनच पुढे कथा अधिक विकसित होत गेली असावी. आज आपण चलचित्रांच्या, संगीतबद्ध झालेल्या गोष्टी ऐकतो; मात्र त्या कथांचा उगम हा उत्क्रांतीच्या टप्प्यांच्या समकालीन आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. पहिल्या काही कथांच्या विशेषतः लिखित कथांच्या पुराव्यांचा अभ्यास केला तर गिलगमेशची महाकथा ही जगातील सर्वात जुनी लिखित कथा मानली जाते. सुमारे चार हजार वर्षांपूर्वी मेसोपोटामियामध्ये क्युनिफॉर्म लिपीत ती लिहिली गेली होती. ही कथा मैत्री, साहस, मृत्यू आणि अमरत्वाच्या शोधाबद्दल आहे. मानवाने सांगितलेली पहिली कथा कदाचित एखाद्या शिकारीची, धोक्याची किंवा निसर्गातील अद्भुत घटनेची असेल आणि ती शेकोटीभोवती बसून सांगितली असेल. वरवर पाहता त्यात विशेष काय, असे आपल्याला वाटू शकते. मात्र याच कथांनी माणसांचे जीवन समृद्ध केले, हे नाकारता येणार नाही. नुसते एवढेच या कथांनी झाले असे नाही, तर याच कथांमुळे माणसाला अनेक धोक्याच्या सूचना मिळाल्या. माणसांचे गट सुरक्षित राहू शकले. त्यातून अनेकांना जगण्याची शिकवणी मिळाली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे माणसाच्या कल्पनाशक्तीला या कथांनी वाट मोकळी करून दिली. या कथांनी पुढे अनेक पिढ्या जगण्यासाठी आवश्यक माहिती जतन केली. त्यांनी सामूहिक स्मृती निर्माण केली, जी लेखनाशिवाय हजारो वर्षे टिकून राहिली. प्रत्येकाची आपली अशी एक गोष्ट असते आणि आपली गोष्ट प्रत्येकाला प्रिय असते. आज कथेकडे आपण केवळ माहिती किंवा मनोरंजन म्हणून पाहतो; मात्र आपल्या याच कलेने आपले जीवन समृद्ध केले, हे उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर जाणवत राहते.. 