Premium|Study Room : सामुद्रधुनी: जागतिक व्यापाराचे आणि सामरिक शक्तीचे महत्त्वाचे केंद्र

लेखक : सागर रेपाळेसामुद्रधुनी म्हणजे काय?सामुद्रधुनी म्हणजे दोन मोठ्या जलसाठ्यांना (समुद्र/महासागर) जोडणारा, दोन भूभागांदरम्यान असलेला अरुंद जलमार्ग. हा मार्ग नैसर्गिकरित्या तयार झालेला असतो आणि जहाजांच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो.सामुद्रधुनीचे महत्त्वसामुद्रधुनी जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा (विशेषत: तेल व वायू वाहतूक), सामरिक नियंत्रण आणि समुद्री मार्गांची सुरक्षितता यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर या मार्गांवरील वाहतुकीचा थेट परिणाम होतो. तसेच युद्धकाळात किंवा तणावाच्या परिस्थितीत या सामुद्रधुनींवर नियंत्रण मिळवणे हे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरते..जगातील महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीअ) मलक्का सामुद्रधुनी (Strait of Malacca) :ही सामुद्रधुनी हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागर यांना जोडते. मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सिंगापूर यांच्या दरम्यान स्थित आहे. ही जगातील सर्वात व्यस्त व्यापार मार्गांपैकी एक असून चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांच्या ऊर्जा आयातीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.ब) हॉर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) :ही सामुद्रधुनी पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या आखाताला जोडते. जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. त्यामुळे ही जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.क) जिब्राल्टर सामुद्रधुनी (Strait of Gibraltar) :ही सामुद्रधुनी भूमध्य समुद्र आणि अटलांटिक महासागर यांना जोडते. स्पेन आणि मोरोक्को यांच्या दरम्यान आहे. युरोप, आफ्रिका आणि अमेरिका यांच्यातील समुद्री संपर्कासाठी ही महत्त्वाची आहे.ड) बॉस्फोरस सामुद्रधुनी (Bosporus Strait) :ही सामुद्रधुनी काळा समुद्र (Black Sea) आणि मारमारा समुद्र यांना जोडते. तुर्कस्तानातील इस्तंबूल शहरातून जाते. युरोप आणि आशिया यांना विभक्त करणारी ही सामुद्रधुनी सामरिक व व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाची आहे.ई) बाब-एल-मंदेब सामुद्रधुनी (Bab-el-Mandeb) :ही सामुद्रधुनी लाल समुद्र आणि अदनचा आखात यांना जोडते. आफ्रिका (जिबूती, एरिट्रिया) आणि आशिया (येमेन) यांच्यामध्ये आहे. सुएझ कालव्याकडे जाणाऱ्या जहाजांसाठी हा महत्त्वाचा मार्ग असून जागतिक व्यापारात याचे मोठे स्थान आहे.फ) बास सामुद्रधुनी (Bass Strait) :ऑस्ट्रेलिया आणि टास्मानिया यांच्यामध्ये स्थित आहे. ही सामुद्रधुनी टास्मान समुद्राला दक्षिणी महासागराशी जोडते.ग) डेव्हिस सामुद्रधुनी (Davis Strait) :ग्रीनलँड आणि कॅनडा यांच्या दरम्यान आहे. ही सामुद्रधुनी लॅब्राडोर समुद्राला बॅफिन उपसागराशी जोडते. आर्क्टिक प्रदेशातील नौवहनासाठी (Arctic navigation) ही अत्यंत महत्त्वाची आहे..ह) पाल्क सामुद्रधुनी (Palk Strait) :भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये स्थित आहे. ही सामुद्रधुनी बंगालच्या उपसागराला पाल्क उपसागराशी जोडते. भारत–श्रीलंका संबंधांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे.आ) डार्डानेल्स सामुद्रधुनी (Dardanelles Strait) :हिला हेल्सपाँट (Hellespont) असेही म्हणतात. ही सामुद्रधुनी एजियन समुद्राला मारमारा समुद्राशी जोडते आणि पुढे बोस्फोरस मार्गे काळ्या समुद्राशी संपर्क साधते. ही तुर्कस्तानच्या उत्तर-पश्चिम भागात स्थित असून सुमारे ६१ किमी लांबीची आहे. तिची सर्वात अरुंद रुंदी सुमारे १.२ किमी आहे.ज) बेरिंग सामुद्रधुनी (Bering Strait) :ही सामुद्रधुनी बेरिंग समुद्र (प्रशांत महासागर) आणि चुकची समुद्र (आर्क्टिक महासागर) यांना जोडते. ती रशिया (आशिया) आणि युनायटेड स्टेट्स (उत्तर अमेरिका) यांच्या दरम्यान स्थित आहे. या भागात डायोमीड बेटे आहेत. बिग डायोमीड आणि लिटल डायोमीड या दोन बेटांदरम्यान आंतरराष्ट्रीय दिनरेषा जाते. भौगोलिक दृष्ट्या ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ती दोन महासत्ता रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील सागरी सीमा दर्शवते.