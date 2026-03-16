Premium|West Bengal Assembly Elections 2026 : प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व पणाला

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुखपाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यातही प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसला चौथ्यांदा विजयी करण्यात यश मिळविल्यास ममता बॅनर्जींचे राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व वाढेल. सत्तेच्या आधाराने शाबूत असलेल्या तीन मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभा निवडणुकांच्या अग्निदिव्यातून जावे लागणार आहे. देशभरात सतत डळमळीत होत चाललेला प्रादेशिक पक्षांचा पाया टिकवून ठेवण्याचे आव्हान तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि डाव्या आघाडीपुढे असेल. .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....मे २०१४ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान साडेअकरा वर्षांमध्ये तीन लोकसभा निवडणुकांव्यतिरिक्त झालेल्या एकूण ७२ विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-रालोआने ३९ वेळा विजय मिळवून सत्ता संपादन केली, तर प्रादेशिक पक्षांनी १७ वेळा विजयांची नोंद करीत सत्ता मिळविली. काँग्रेसप्रणीत आघाडीने १६ वेळा विजय मिळविले. म्हणजे भाजप-रालोआ आघाडीने ३९ वेळा विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, तर भाजपविरोधी पक्षांनी ३३ वेळा. २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही भाजपच्या वर्चस्वाची राज्ये जिंकणाऱ्या काँग्रेसने सर्वात चमकदार कामगिरी बजावली. पण त्यानंतर काँग्रेसला केवळ कर्नाटक, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेशात स्वबळावर सत्ता मिळविणे शक्य झाले आहे.भाजपची आज स्वबळावर १५ राज्यांमध्ये तर रालोआतील प्रादेशिक पक्षांसोबत सहा राज्ये मिळून एकूण २१ राज्यांमध्ये सत्ता आहे. काँग्रेस स्वबळावर तीन आणि मित्रपक्षांसोबत तीन अशा सहा राज्यांत सत्तेत आहे. भाजप किंवा काँग्रेससोबत युती नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांची पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, मिझोराम आणि मेघालय अशा पाच राज्यांत सत्ता आहे..पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या ताज्या फेरीत पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, केरळमध्ये माकपच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला अग्निदिव्याला सामोरे जायचे आहे. महाराष्ट्रातील दुभंगलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, के.चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्रसमिती, जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस, जे. जयललितांच्या पश्चात अण्णाद्रमुक, मायावतींचा बसप, लालूप्रसाद-तेजस्वी यादव यांचा राजद, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी यासारख्या देशातील प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांना घरघर लागून त्यांच्यापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिहारमध्येही गेल्या वीस वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला ८४ आमदारांचे घसघशीत संख्याबळ असूनही भाजपच्या सौजन्याने ग्रहण लागले आहे.भाजपच्या देशव्यापी राजकीय वादळाच्या तडाख्यातून तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, माकपप्रणीत डावी आघाडी, तेलुगू देसम, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि नॅशनल कॉन्फरन्स आणि ईशान्येतील झोराम पीपल्स पार्टी आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीसारखे छोटे पक्षच सत्तेच्या आधाराने टिकून राहण्यासाठी धडपडत आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्या नऊ वर्षांपासून विरोधात असूनही अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी मैदानात पाय रोवून आहे..Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; भाजपच्या प्रचार योजनेचा विजय.या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि माकपप्रणीत डावी आघाडी या तीन प्रादेशिक पक्षांसमोर अस्तित्वाचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यांच्याविरोधात भाजपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ व्हावा म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) मोहीम राबवून तमिळनाडूतील सुमारे ७४ लाख, पश्चिम बंगालमधील सुमारे ६४ लाख आणि केरळमधील सुमारे नऊ लाख मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून हटविली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सलग तीन विधानसभा निवडणुका दणदणीत फरकाने जिंकणाऱ्या तृणमूल काँँग्रेसला पुन्हा एकदा आक्रमक भाजपचे आव्हान परतावून लावायचे आहे.'तृणमूल'च्या विरोधात वितळून शून्य झालेला माकप आणि काँग्रेसचा उरलासुरला जनाधार भाजपला जाऊन मिळण्याच्या शक्यतेमुळे यंदा थेट लढत होणार आहे. भाजपने ही निवडणूक जिंकली तर आजच्या घडीला देशातील सर्वांत मोठ्या प्रादेशिक पक्षाचे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे. ही निवडणूक नाही जिंकली तरी यावेळी तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध शंभरी पार करण्याची संधी थेट लढतीमुळे भाजपला मिळणार आहे. त्यामुळे यंदा पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक सर्वात उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.तमिळनाडूमध्ये द्रमुकविरुद्ध अण्णाद्रमुक अशा थेट लढतीचे पर्व यावेळी संपण्याची चिन्हे आहेत. अभिनेते विजय यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच उतरणारा 'तामीलगा वेट्री कळघम' पक्ष १०-१५ टक्के मतांपर्यंत मुसंडी मारून भाजपशी स्पर्धा करु पाहात आहे. पण अण्णाद्रमुकचा पाया खिळखिळा झाल्यामुळे द्रमुकला फायदा होऊ शकतो..केरळमध्ये दर पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या सत्तांतराची चार दशकांची परंपरा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सरकारने संपुष्टात आणली ती काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे. देशात ज्या एक-दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची पक्षसंघटना शाबूत आहे, त्यात केरळचा समावेश आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये लोकसभेत वायनाडचे प्रतिनिधित्व करणारे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्या नेतृत्वाची यावेळी कसोटी लागणार आहे. केरळमध्ये काँग्रेसला विजयन यांची हॅटट्रिक रोखण्यात यश आले नाही तर केवळ काँग्रेसच्या समस्याच वाढणार नाहीत, तर केरळमध्ये पुढच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीसह काँग्रेसचे वर्चस्व संपविण्याची भाजपला आयती संधी मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा जनमत चाचणीचा कल काँग्रेससाठी अनुकूल ठरलेला नाही.अशा स्थितीत राहुल गांधी, शशी थरुर, प्रियांका गांधी वद्रा, के,सी.वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला आदी नेते मनमानी आणि आपसातील हेवेदावे विसरून विजयन सरकारचा पराभव करण्यासाठी किती निग्रहाने लढतात, याकडे लक्ष लागलेले असेल..भिस्त आसाम आणि पश्चिम बंगालवरकेरळप्रमाणेच आसाममध्येही लागोपाठ दोनवेळा सत्तेत आलेल्या भाजपला पराभूत करण्यासाठी गौरव गोगोईंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा यांच्या आक्रमकतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे पाठबळ लाभल्यामुळे आसामात भाजपपुढे काँग्रेसचा निभाव लागणे कठीण आहे. आसाम खिशात असलेल्या भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण ताकद लावायची आहे. केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये २०३२ ची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून पाया भक्कम करण्यावर भाजपचा भर असेल. म्हणजे भाजपची भिस्त आसाम आणि पश्चिम बंगालवर तर काँग्रेसला केरळ आणि आसामकडून आशा असेल. दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या आक्रमणात तृणमूल काँग्रेस आणि माकपप्रणीत डाव्या आघाडीपुढे अस्तित्व टिकवून ठेवावे लागणार आहे. सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेतला तर तमिळनाडूमध्ये एम.के. स्टालिन यांच्या द्रमुकला, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला आणि त्यापाठोपाठ पिनराई विजयन यांच्या माकपला पुन्हा सत्तेत परतण्याची संधी आहे. भाजपला आसाममध्ये विजयांची हॅटट्रिक नोंदविण्यापासून रोखण्याचे सामर्थ्य काँग्रेसप्रणीत आघाडीमध्ये दिसत नाही. पुद्दुचेरीमध्ये भाजप-रालोआची द्रमुक आघाडीशी बरोबरीची टक्कर असेल..आखाती देशांमधील भारतीय नागरिकांमार्फत भारतात येणाऱ्या एकूण परकी चलनाच्या ३८ टक्के रक्कम येते. त्यात केरळचा १९.७ टक्के तर तमिळनाडूचा १० टक्के वाटा असल्यामुळे तेथील निवडणुकांवर अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्ध, एलपीजी सिलेंडर पुरवठ्याचे संकट, कच्च्या तेलाचे भडकणारे भाव तसेच भारत-अमेरिका व्यापार करार या विषयांचे या निवडणुकांवर सावट असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बनर्जी यांची लोकप्रियताही या निवडणुकीत पणाला लागेल. आसाम आणि केरळच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पराभूत झाल्यास राहुल गांधी यांचा राष्ट्रव्यापी प्रभाव क्षीण होईल आणि त्याचवेळी ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसला चौथ्यांदा विजयी करण्यात यश मिळविल्यास राहुल गांधींच्या जागी पंतप्रधान मोदी यांना २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्यासाठी देशातील बहुतांश विरोधी पक्ष ममता बनर्जींना पाठिंबा देतील. त्यामुळे अनेक अर्थांनी पाच राज्यांतील या निवडणुका देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.