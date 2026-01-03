Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?

भूषण महाजन-kreatwealth@gmail.com कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत आपली सहनशक्ती, प्रसंगावधान, निरीक्षणशक्ती न गमावता सारासार विचार करून योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीला धुरंधर म्हणतात. वर्ष २०२५ मध्ये भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक अस्थिरता अशा कारणांमुळे जागतिक शेअर बाजारात आणि भारतीय शेअर बाजारातही तीव्र चढ-उतार झाले तरीही एका अर्थाने तोच ‘धुरंधर’ ठरला आहे आणि आगामी वर्षातही तोच ‘धुरंधर’ ठरेल, असा विश्वास आहे.गेल्या काही वर्षांत जोरदार कामगिरी दाखविल्यानंतर, भारतीय शेअर बाजार गेल्या वर्षी ‘बॅकफूट’वर गेला. नाही म्हणायला ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’ नऊ ते दहा टक्के वाढले खरे; पण गुंतवणूकदार काही आनंदले नाहीत. अर्थात गुंतवणूकदार नेहमीच अतृप्त असतात म्हणा! त्यांच्या अपेक्षा (येथे मुद्दामच हाव, लोभ वगैरे बोचणारे शब्द वापरले नाहीत, कितीही योग्य वाटले तरी!) वाढतच असतात. ‘निफ्टी’, ‘सेन्सेक्स’ने दहा टक्के परतावा दिला असला, तरी पंटर्सच्या लाडक्या स्मॉल कॅप शेअरनी निराशा केल्यामुळे पोर्टफोलिओ अस्थिपंजरच राहिले. शेअरच्या बाहेर ज्यांनी सोने-चांदीत गुंतवणूक केली, ते नशीबवान ठरले. ‘गोल्ड ईटीएफ’ वर्षभरात ६५ टक्के, तर चांदी १५० टक्क्यांनी वर गेली. मागील वर्षी शेअर बाजार फारसा लाभदायी ठरला नसला तरी गुंतवणूकदार अपेक्षा आणि अपेक्षाभंगाच्या हिंदोळ्यात बाजाराबरोबर लंबकासारखा झुलत होता. शेअर बाजाराला लागलेल्या ग्रहणाची अनेक कारणे गेल्या महिन्यातील लेखात उद्धृत केली होती. त्यांची पुनरुक्ती करत नाही. मात्र, गेल्या वर्षात एकूण बरेच अपेक्षाभंग झाले..गतवर्षातील ठळक घडामोडी१. जपानला मागे टाकत भारत ही जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे.२. रशिया-युक्रेन युद्ध जेमतेम दोन वर्षांत संपेल, असे वाटले होते; पण २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुरू झालेले युद्ध अजूनही थांबलेले नाही. जगाने आता त्याची सवय करून घेतली आहे.३. अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे, डॉलरचे काही खरे नाही, अमेरिकेचे कर्ज आता गळ्यापर्यंत आले आहे, वगैरे सर्व हाकाट्या मागे टाकत अमेरिकेचा ‘जीडीपी’ चालू वर्षात चक्क चार टक्क्यांनी वाढला.४. रुपया मजबूत होण्याऐवजी गेल्या दहा वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत सर्वांत जास्त घसरून नव्वदीला पोहोचला.५. रशियावरील निर्बंध, जगभरची युद्धे यामुळे खनिज तेलाचे भाव अस्मानाला टेकतील आणि भारतात महागाईचा भडका उडेल, ही अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरवत, चालू वर्षी खनिज तेल चक्क १५ टक्के खाली आले.६. मुख्य म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मैत्री प्लॅटॉनिकच ठरली. ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचे हत्यार उपसल्यावर सर्वप्रथम भारताबरोबर द्विपक्षीय करार होईल, असे वाटणे दिवास्वप्नच ठरले. उलटपक्षी, भारताला सर्वाधिक आयातशुल्कवाढीला तोंड द्यावे लागले.७. सोने, चांदी व इतर अलोह धातूंच्या बाजारात एवढी तेजी येईल, अशी अपेक्षा कोणीच केली नव्हती.८. गेले १५ महिने ‘सेन्सेक्स’ व ‘निफ्टी’ हे निर्देशांक ‘जैसे थे’ अवस्थेत राहतील, हे पचवणे आपल्या गुंतवणूकदार व विश्लेषकांना फारच जड गेले. (‘निफ्टी’चा २७ सप्टेंबर २०२४ चा बंद २६,१७८, तर ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीचा बंद २६,१२९) प्रत्येक तिमाही निकालानंतर आशेने निर्देशांकांकडे बघावे, तर ते काही मगरीसारखे सुस्त पडलेले. वरची धाव घ्यायला अनुत्सुक! कारण प्रत्येक वरच्या भावात विक्री करायला परदेशी गुंतवणूकदार तय्यार!.शेअर बाजारांची कामगिरीअर्थात, वर्षभर निर्देशांक स्थिर राहण्याचा एक फायदा असा, की वर्षभरात ‘निफ्टी’चा नफा वाढूनही भाव वर गेले नाहीत म्हणजे त्याप्रमाणात आपले बाजार स्वस्त झाले. ‘मुलगी कितीही रोडावली तरी, थोडे आणखी वजन कमी करा म्हणजे सोयरिक करू’ असे म्हणणाऱ्या वरपित्याची भूमिका परदेशी वित्तीय संस्थांनी चोख बजावली. नाही म्हणायला, ‘आमची मुलगी आम्हाला जड नाही’, असे म्हणत स्थानिक गुंतवणूकदार बाजाराच्या पाठीशी उभे राहिले आणि घोर निराशा झाली नाही, तरीही इतर विकसनशील देशांतील शेअर बाजारांच्या तुलनेत आपली कामगिरी अतिसामान्यच राहिली. अगदी आपण ज्याची सतत हेटाई करतो त्या पाकिस्तानी शेअर बाजाराने (कराची १०० निर्देशांक) चक्क ५२ टक्के परतावा दिला. जखमेवर मीठ चोळत पाकिस्तानी रुपयादेखील फारसा घसरला नाही, वर्षभर स्थिरच होता. (एक डॉलर = २८० पाकिस्तानी रुपये) असो. इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये, दक्षिण कोरियाच्या ‘कोस्पी’ने ६८ टक्के वाढीसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. चीन, हाँगकाँग आणि जपानसारख्या इतर आशियाई कंपन्यांनीही ‘सेन्सेक्स’च्या तुलनेत दुप्पट किंवा तिप्पट परतावा दिला आहे. सर्वांचा दादा असलेला अमेरिकी शेअर बाजारही मागे राहिलेला नाही.या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार करू. नव्या वर्षात कोणता अॅसेट क्लास ‘धुरंधर’ ठरेल, हे शोधण्याचा प्रयत्न करू. मात्र, ते करण्याआधी सरलेल्या वर्षातील बाजारातील जखमांनी दिलेले धडे काय आहेत ते बघू या..Premium|Indian Stock Market Cycles : उच्चांकावर खरेदी आणि नीचांकावर विक्री का होते?.सरलेल्या वर्षातील धडे१. पळत्याच्या मागे लागू नये हा पहिला धडा. तेही किती लागावे याचे तारतम्य ठेवावे लागेल. अनेक महाग व अतिमहाग शेअरनी एखाद्या क्षुल्लक कारणाने गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे. उदा. ट्रेन्ट (वर्षभरापूर्वी ८३०० रुपयांचा उच्चांक केल्यानंतर आजही ४२०० रुपयांच्या दरम्यान अडखळतो आहे, कारण सतत नवी दालने उघडण्याचा जोर कमी झाला आहे.) डिक्सन (अत्यंत आवडीचा शेअर; पण १८ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपयांवर येण्यास फक्त तीन महिने लागले.) काही आयात धोरणातील बदलामुळे केन्स, अॅम्बर, सोलर इंडस्ट्रीज किती नावे घ्यावीत? मुख्य कारण एकच- शेअर भरमसाठ वाढलेला; त्यामुळे क्षुल्लक चुकीला मोठी शिक्षा.२. वरील धड्याचा पुढचा भाग म्हणजे नफावसुलीचा संकोच न करणे. एका पातळीच्या वर शेअर ‘लेके नही, बेचके पछतावो’ हे ध्यानात ठेवावे.‘‘बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ!समयपर प्रॉफिट लेना भूल जाता हूँ...!!’’हे गाणे गुणगुणत राहावे.३. निरनिराळ्या ॲसेटमध्ये मालमत्तांचे विभाजन करणे हाच संपत्ती टिकविण्याचा मार्ग आहे हे लक्षात घ्यावे. प्रत्येक मंदीत हा साक्षात्कार होतोच, की थोडे पैसे ठेवींमध्ये किंवा सोने-चांदीमध्ये गुंतवायला हवे होते. म्हणून लागलीच उद्यापासून मिळेल त्या भावाला शेअर विकून मुदत ठेव करू नये किंवा सोनेही घेऊ नये. मात्र, हळूहळू किमान सुरवात करावी व वर्ष-दोन वर्षांत हे साधावे.४. शेअर बाजारात शेअर खरेदी करताना आणि विकताना संयम ठेवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आज जे खाली आहे, त्यात गुणवत्ता असेल, तर ते उद्या वर जाणारच आहे; तसेच जे अति वर आहे, तेही खाली येऊ शकेल. पी/ई री-रेटिंग इतकेच पी/ई डी-रेटिंग महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सूक्ष्म नजर हवी किंवा चांगला सल्लागार हवा.५. गुंतवणुकीची क्षेत्रे योग्य वेळी बदलायला हवी. Fill इट shut इट and forget इट! दर वेळी काम करेलच असे नाही. कोविड महासाथीनंतर आयटी व फार्मा क्षेत्रे चालली, नंतर वाहन उद्योगाची भरभराट झाली. सरकारी बँकांना चांगले दिवस आले. मधील काळात रेल्वे व संरक्षण क्षेत्रांची चलती होती. असो.६. शेअर बाजार जेव्हा उच्चांकावर असतो, तेव्हा जोखीम किंवा भीती मनाला शिवत नाही, तो खाली आल्यावर मात्र सर्व आठवते. भीतीला टक्कर द्यायची असेल, तर दीर्घ मुदत व चोखंदळ निवड. (यात मुख्य लक्ष व्यवस्थापनाकडे हवे.)सोने-चांदी, म्युच्युअल फंड व शेअरगेल्या वर्षात सोने व चांदी भरपूर वाढली आहे, आता अधिक मोह न धरता नफावसुली करावी. अगदीच उबळ येत असेल, तर टप्प्याटप्प्याने विकत राहावे. रशिया व चीनने कितीही सोने-चांदी खरेदी केली, असे ज्ञान व्हॉटसअॅप विद्यापीठाने दिले, तरी दुर्लक्ष करून किमान २५ ते ५० टक्के नफा खिशात टाकावा. हे लक्षात घ्यावे, की कुठेही, कसलीही गुंतवणूक न करणाऱ्या व्यक्तीलादेखील हे सारे ठाऊक आहे. २०२६ मध्ये २०२५ ची पुनरावृत्ती होणे कठीण वाटते. आपल्या मालमत्तेचा १० टक्के हिस्सा जरूर या मौल्यवान धातूंत गुंतवावा..हायब्रीड फंड जास्त चांगले!मुदत ठेव (एफडी) बाजाराचा सुवर्णकाळ संपत आला आहे. म्युच्युअल फंडात शॉर्ट टर्म फंड त्यातल्यात्यात बर! किमान ६.५ टक्के उतारा मिळेल किंवा डेट आर्बिट्राज फंड. याबरोबरच बाजारात व्यवहार होणारे (traded) व क्रेडिट रेटिंग असलेले साधे बॉँड आठ ते नऊ टक्के परतावा देतील. व्याजदर आणखी किती कमी होतील, हे सांगणे कठीण आहे, तेव्हा हायब्रीड फंड जास्त चांगले! शेअर बाजार चालायला लागेल, तेव्हा हा हायब्रीड ‘धुरंधर’, जोखीम सांभाळत किमान १० टक्के परतावा देईल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षाचा खरा ‘धुरंधर’ शेअर बाजारच राहील, असे वाटते; पण त्यासाठी रणवीरसिंहसारखी उमेदवारी करीत किमान सहा महिन्यांचा संयम ठेवावा लागेल, कारण अमेरिकेबरोबर करार झाल्याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदार खरेदीसाठी परतणार नाहीत. तोपर्यंत भारतीय निर्देशांक व एकूणच बाजार गुंतवणूकजन्य होईल. त्याजोडीला नवा केंद्रीय अर्थसंकल्प, नव्या सुधारणा, व्याजदरकपात, करकपात व सुसंगत सरकारी धोरण आणि त्यामुळे कंपन्यांची दमदार कामगिरी झाल्यास, हे नक्की होईल..नववर्षातील शेअर बाजाराची संभाव्य वाटचालअमेरिकी बाजार खाली आले, तर परदेशी संस्थांची तिथली गुंतवणूक (निदान त्यातील काही हिस्सा) भारताकडे यावी. पुढील वर्षाच्या अखेर ‘निफ्टी’ किमान २८,५०० ते २९,००० अंश होईल, असा अंदाज आहे. पी/ई री-रेटिंग झाल्यास ‘निफ्टी’ त्यापुढे जाऊ शकतो. त्यात टेलिकॉम, फार्मा, संरक्षण क्षेत्र व रेल्वे क्षेत्र; तसेच शेती, वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू यांची मागणी वाढेल. सरकार व रिझर्व्ह बँक पाठीशी उभी असल्यामुळे वित्तीय कंपन्या, खासगी व सरकारी बँका; तसेच मायक्रोफायनान्स क्षेत्र रडारवर हवे. ‘श्रीराम फायनान्स’मध्ये ४०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्यामुळे या वित्तीय क्षेत्राची मान ताठ आहे. स्मॉल कॅपने उतारा न दिल्यामुळे ते क्षेत्रही आकर्षक असेल.यातील जोखमीचा भाग म्हणजे लागोपाठ तीन वर्षे ‘एसआयपी’चा परतावा किरकोळीत झाल्यास स्थानिक गुंतवणूकदार पुन्हा ठेव बाजाराकडे वळण्याचा धोका आहे; तसेच ‘आयपीओ’चा रेटा असाच चालू राहिल्यास व त्यात ५० टक्के कंपन्यांचा परतावा आकर्षक नसल्यास आपला बाजार रेंगाळेल. नव्या इश्यूबरोबर प्रवर्तकांचा ‘ओएफएस’चा (ऑफर फॉर सेल) जोर वाढत आहे व त्यापासून दूर राहणे चांगले. एक लक्षात घ्यावे, की भांडवल बाजारात व्यवस्थापनाने जवळील शेअर विकले, तर तो लाल बावटा समजून शेअर खाली येतो. मग तोच नियम नव्या भागविक्रीलाही लागू असायला काय हरकत आहे? नववर्षात ‘धुरंधर’ शेअर किंवा हायब्रीड फंड असला तरी तोच आपला उतारवयातील साथीदार आहे, त्याला सुख-दुःखात दूर लोटू नये.(लेखक ‘अर्थबोध शेअर्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 