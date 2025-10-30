Premium| Maharashtra Teacher Hiring: ग्रामीण भागातील सेट-नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना नव्या नियमांमध्ये प्राधान्य का नाही?

डॉ. दिलीप चव्हाणउच्चशिक्षणातील गुणवत्तेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे गुणवत्तावाढीचे प्रयत्न करायला हवेतच; मात्र त्यातून नवी श्रेणीबद्धता अथवा नवा भेदभाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांची दयनीय स्थिती उघड झाली आहे, सबब, महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठीय गुणवत्तावृद्धीसाठी शिक्षकभरतीसाठी नवी नियमावली तयार केली आहे.पूर्वीप्रमाणे, ‘सेट’ किंवा ‘नेट’ किंवा पीएच.डी.धारक उमेदवाराची थेट मुलाखतीतून सहायक प्राध्यापकाची निवड ही पद्धत आता बंद करण्यात आलेली आहे. नव्या नियमावलीत शैक्षणिक कामगिरी, अध्यापन, संशोधन यांना ७५ टक्के आणि मुलाखतीला २५ टक्के गुण राखून ठेवले आहेत. .या नियमावलीत मुलाखतीला कमी महत्त्व दिल्याने एकंदरच मुलाखतीतील पक्षपात आणि भ्रष्टाचार रोखला जाईल, हे नक्की. तथापि, नियमावलीतील इतर तरतुदी सर्वसामान्य सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना जाचक ठरतील.आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर, एनआयटीसारख्या ‘टॉप रँकिंग’ संस्था किंवा जागतिक सर्वोत्कृष्ट २०० विद्यापीठांतून पदवीधरांना अकादमिक प्रवर्गात पूर्ण गुण दिले जाऊ शकतात. त्याउलट, इतर राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठांतील पदवीधरांना त्यांच्या अकादमिक पात्रतेसाठी एकूण ८० टक्के गुण मिळणार आहेत.ज्या ‘राष्ट्रीय संस्थागत रॅंकिंग फ्रेमवर्क’च्या पहिल्या १०० संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे, त्यांत महाराष्ट्रातील केवळ दहा विद्यापीठे असून, त्यातील पाच खासगी आहेत. यात विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा यांतील एकही नाही. तसेच, ‘सायफाइण्डिंग’, ‘वेब ऑफ सायन्स’, ‘स्कोपस’ अशा अनुक्रमित नियतकालिकांमधील शोधनिबंधांसाठी काही गुण राखीव ठेवलेले आहेत. .शिक्षकभरतीतील हे नवे निकष वरपांगी आकर्षक आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी आवश्यक वाटत असले; तरी यामागे एक मेख आहे. गेल्या दीडशे वर्षांपासून अधिक काठिण्यपातळीचे निकष विविध अभ्यासक्रम आणि नोकरीसाठी ठेवले जात आहेत.भारतीयांना ब्रिटिश नोकरशाहीत प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यासाठी परीक्षेचे कठोर निकष व नियम लावले गेले.या मार्गाने महर्षि कर्वे, चित्तरंजन दास, बंकिमचंद्र चॅटर्जी, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, केशवसूत, अशा अनेक दिग्गजांना त्याचा फटका बसला होता. ब्रिटिशांच्या त्या कठोर परीक्षापद्धतीवर गोपाळ कृष्ण गोखले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी टीका केली होती. त्यातही डॉ. आंबेडकरांनी केलेली टीका मूलगामी होती. .मूल्यमापनातील कठोर निकषांमुळे गुणवत्ता उंचावत नाही; गरीब उमेदवार मात्र शिक्षणाबाहेर फेकले जातात, याकडे डॉ. आंबेडकरांनी लक्ष वेधले होते. देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत गुणवत्तेचे वाभाडे निघालेले आहेत. अशावेळी कठोर उपाययोजनांच्या आधारे गुणवत्तावृद्धीऐवजी दर पाच-दहा वर्षांनी शिक्षकभरतीचे निकष बदलणे, हा मार्ग सत्ताधारी का निवडतात? पूर्वी ‘बी प्लस’, मग ‘सेट’, मग ‘सेट’पेक्षा ‘नेट’ला प्राधान्य, नंतर पीएच्. डी. असे निकष बदलत गेले; आता विशिष्ट संस्थांना प्राधान्य, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे, अशा अटी लादल्या जात आहेत.असे अनेक विद्यापीठीय प्राध्यापक व केंद्रीय विद्यापीठांतील कुलगुरू आहेत, ज्यांचे शोधनिबंध नव्या नियमावलीत उल्लेखित अशा नामांकित नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेले नाहीत. मग, विद्यार्थ्यांना असे निकष का? .अंतर्विरोधाची स्थितीआयआयटी, आयआयएमसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये एक टक्कादेखील नसेल. सर्वाधिक विद्यार्थी कला शाखेचे आहेत आणि अशा नामांकित संस्थांचे प्राथमिक प्रयोजन हे कला व सामाजिक विज्ञानाचे शिक्षण देणे हे नसते. अशा संस्थांत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शिक्षक बनू इच्छित नाहीत.ज्या देशी-परदेशी विद्यापीठांचा उल्लेख शासननिर्णयात आहे, त्या विद्यापीठांमधील ८० टक्के विद्यार्थी भारतात परत येत नाहीत. सार्वजनिक विद्यापीठांपेक्षा स्पर्धात्मक निकषावर अधिक वेतन व सुविधा देणाऱ्या खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे.अशा परिस्थितीत शिक्षकभरतीत या विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणे कितपत योग्य आहे? रूढ अर्थाने नामांकित नसलेल्या उच्च शिक्षणसंस्थांची आणि तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. दुर्गम भागात शिकून पहिल्या पिढीचे पदवीधर कष्टाने सेट/नेट झाले आहेत..एखादी विद्यार्थिनी 'आयआयटी'सारख्या संस्थेतून आणि दुसरी नंदूरबार जिल्ह्यातील एखाद्या महाविद्यालयातून शिकून 'नेट' उत्तीर्ण असेल तर त्या दोघींमध्ये भेद करणे उचित नाही. असा भेद करणे म्हणजे ज्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थी अशा 'नामांकित' संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, त्या परिस्थितीच्या बाजूने पक्षपाती असणे, असा होऊ शकतो.त्यामुळे पदव्युत्तर परीक्षा व 'सेट-नेट'च्या अधिमान्यतेला प्रश्नांकित केल्यासारखे आहे.सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला बाधा निर्माण करीत सर्व विद्यापीठांसाठी 'सामाईक अभ्यासक्रम' सुचविला आहे. म्हणजे, एका बाजूला विद्यापीठीय स्तरावर एकजिनसीपणा आणला जातोय; तर दुसऱ्या बाजूला भरतीप्रसंगी विविध विद्यापीठांच्या दर्जानुसार भेद केला जाणार आहे. हा अंतर्विरोध आहे. .विषमता व प्रादेशिक असमतोलाने ग्रासलेल्या समाजात कमी नामांकित संस्थांची निवड विद्यार्थी स्वेच्छेने करीत नाहीत. भारतीय विद्यापीठीय उच्च शिक्षण व परीक्षांच्या गुणात्मकतेला प्रश्नांकित करीत तीस वर्षांपूर्वी 'सेट' व 'नेट' हा परीक्षांचे धोरण अनुसरले गेले; मात्र आता शिक्षकभरतीत परीक्षांना गौण स्थान मिळत आहे.वस्तुतः 'सेट' व 'नेट' या परीक्षांच्या वस्तुनिष्ठतेबाबत संदेह निर्माण झालेला नाही. लाखो विद्यार्थ्यांनी मोठ्या कष्टाने ह्या परीक्षा उत्तीर्ण करून त्यांची योग्यता सिद्ध केली आहे. दुसऱ्या बाजूला 'नॅक'सारख्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेला 'नॅक'चे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी राजीनामा दिल्यापासून प्रश्नांकित करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थी कोणत्या संस्थेतून पदवी घेतात हे महत्त्वाचे नाही; तर ते सेट-नेटसारखी वस्तुनिष्ठ स्पर्धात्मक पात्रताचाचणी उत्तीर्ण करतात, हे महत्त्वाचे. .Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.बेरोजगार सेट-नेट व पीएच.डीधारक विद्यार्थी पुणे-मुंबई पदयात्रा काढणार होते. अशा लाखो विद्यार्थ्यांमधील क्वचितच कोणी या नामांकित शिक्षणसंस्थांचे पदवीधर असतील किंवा उपरोल्लेखित नियतकालिकांत त्यांचे लेख प्रसिद्ध झालेले असतील. त्यामुळे अशा नियमावलीतून ग्रामीण भागातील व सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील पात्र उमेदवार बेदखल होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारला हा प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळावा लागेल. एकतर, महाराष्ट्र नऊ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले राज्य आहे. असे राज्य नवे सार्वजनिक विद्यापीठ स्थापू शकत नाही; अशा विद्यापीठांना पुरेशा सुविधा देऊ शकत नाही आणि संपूर्ण नोकरभरतीदेखील करू शकत नाही..Premium|Hollywood synthetic artist: हॉलीवूडमध्ये कृत्रिम कलाकार टिली नॉरवूडचे आगमन, मानवी कलाकारांच्या भविष्यावर संकट.गुणवत्ताऱ्हासाचे खरे कारण हे आहे. असे असताना, कठोर निकषांच्या आडून पात्र उमेदवारांच्या शिक्षकभरतीच्या आकांक्षा दडपायला नको. गुणवत्तेचा आग्रह असावा; मात्र त्यातून नवा भेदभाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.) 