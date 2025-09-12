Premium | Cyber Fraud: सायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात!

मुंबई: आपल्या देशात मागील वर्षात ऑनलाइन फसवणुकीचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. भारतीयांनी २०२४ मध्ये अशा फसवणुकींना बळी पडत २२,८४५ कोटी रुपयांहून अधिक पैसे गमावले आहेत. २०२३ च्या तुलनेत मागील वर्षभरात जवळपास २०६% वाढ झाली आहे. ५ वर्षांपूर्वी हे प्रमाण खूपच कमी होतं, पण आता आपलं जगणं मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानावर आधारित असल्यामुळे या समस्या देखील मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकींना बळी पडू नये म्हणून आपण काही गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी. ही काळजी कशी घ्यायची हे जाणून घेवूया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.सुरक्षित पासवर्ड कसा तयार करायचा?सायबर फसवणुकीत ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीचा मोठा वाटा आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचा असतो तुमचा पासवर्ड. तुम्हाला कॉल करून तुमच्या तोंडून एटीएम कार्डचा किंवा ईमेलचा पासवर्ड घेण्याचा काळ आता गेला आहे. आता थेट तुमचे पासवर्ड हॅक केले जातात. पासवर्ड सुरक्षित करण्यासाठी तुम्ही मोठी व छोटी अक्षरे, अंक आणि विशेष चिन्हांचा समावेश असलेला मजबूत पासवर्ड वापरायला हवा. ई-मेल आणि इतर वेबसाईटच्या बाबतीत, जिथे शक्य असेल तिथे तुमचा पासवर्ड किमान १२-१६ अक्षरांचा असायला हवा. तसेच तुम्ही एकाच पासवर्डचा पुन्हा पुन्हा वापर टाळायला हवा आणि प्रत्येक खात्यासाठी वेगळा पासवर्ड वापरायला हवा. सुरक्षित पासवर्ड तयार करण्यासाठी आणि लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही पासवर्ड मॅनेजरचा वापर करू शकता. त्याद्वारे पासवर्डच्या बाबतीतील तुमची चिंता मिटेल आणि अशा फसवणुकींपासून तुम्ही बऱ्याचअंशी सुरक्षित राहाल..ई-मेल फिशिंगपासून कसं वाचायचं?ऑनलाईन जगात सुरक्षित राहण्यासाठी काही सवयी आपण स्वत:ला लावल्या तर आपण अशा फसवणुकींपासून वाचू शकतो. या फसवणुकींमध्ये ई-मेल फिशिंग आणि लिंक फसवणूक ही बऱ्याचदा पहायला मिळणारी उदाहरणं आहेत. अनेकदा आपल्याला ‘आपले खाते बंद होईल’ किंवा ‘लगेच OTP द्या’ अशा शब्दांनी दबाव आणणारे ई-मेल येतात. यात पाठवणाऱ्याचा पत्ता खोटा असतो किंवा त्यात केवळ एका अक्षराचा फरक करून खोटी वेबसाईट दिलेली असते. उदा. ‘paypai.com’ ऐवजी खरी वेबसाईट ‘paypal.com’ असते. अशा ई-मेलमध्ये मिळालेल्या लिंक्सवर क्लिक करण्यापासून सावध राहणं गरजेचं आहे. शिवाय आपल्या फोनमध्ये काही सुरक्षा कवचासारखं काम करणाऱ्या ॲप्स वापरू शकतो, जी ॲप्स आपल्याला अशा धोकादायक लिंक उघडूच देणार नाहीत..सार्वजनिक वाय-फाय पडू शकतं महागात!सार्वजनिक वाय-फाय वापरताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. असे नेटवर्क्स एन्क्रिप्टेड नसतात, त्यामुळे सायबर हल्ल्यांमध्ये तुमचा डेटा अडकू शकतो. ज्याद्वारे हॅकर्स तुमचे संदेश, पासवर्ड किंवा कार्ड क्रमांक सहज पकडू शकतात. काही वेळा हॅकर्स ‘Evil Twin’ म्हणजेच खोटं वाय-फाय नेटवर्क तयार करतात जे खऱ्या नावासारखं दिसतं आणि लोक त्याला जोडले जातात. त्यामुळे तुमचा डेटा चोरीला जातो. अशा परिस्थितीत जर बँकेचे ऑनलाइन व्यवहार तुम्ही वाय-फाय वापरून केले, तर हमखास फटका बसू शकतो..Premium| Online Shopping Fraud Prevention: या गोष्टी माहित नसल्याने लोक ऑनलाईन खरेदी करताना फसवणूकीला बळी पडतात! .‘व्हीपीएन’ तुम्हाला कसं वाचवतं?या फसवणुकींपासून वाचण्यासाठी ‘व्हीपीएन’ वापरणं उपयोगी ठरतं. ‘व्हीपीएन’ म्हणजे Virtual Private Network, ज्यामुळे आपलं इंटरनेट ट्रॅफिक गोपनीय (एन्क्रिप्टेड) राहतं. यामुळे सार्वजनिक नेटवर्कवरसुद्धा आपली माहिती सुरक्षित राहते आणि आपला खरा आयपी पत्ता लपतो. त्यामुळे हॅकर्सना तुमचं लोकेशन किंवा डेटा मिळवणं कठीण जातं..धोकादायक वेबसाईट ओळखायला शिका!जेव्हा आपण एखाद्या वेबसाईटवर अत्यंत महत्त्वाची संवेदनशील माहिती भरतो, तेव्हा वेबसाईटच्या यूआरएलमध्ये ‘https://’ आहे का आणि ब्राउझरमध्ये कुलूपासारखं दिसणारं (padlock) चिन्ह आहे का हे पाहणं आवश्यक आहे. अशा साइट्सवर SSL/TLS एन्क्रिप्शन असल्यामुळे माहिती सुरक्षित राहते. उलट जिथे फक्त ‘http://’ असतो, तिथे व्यवहार करणं धोकादायक ठरतं कारण तिथे डेटा चोरी होण्याची शक्यता जास्त असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.