Premium|Student Mental Health : गुणांच्या स्पर्धेपलीकडे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार का गरजेचा?

सुदाम कुंभार - sakal.avtaran@gmail.comआपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘यश’ या संकल्पनेची व्याख्या अनेकदा गुण आणि टक्केवारीभोवती केंद्रित झालेली दिसते. विद्यार्थी परीक्षा देऊन बाहेर पडल्यापासून ‘किती टक्के मिळतील?’ आणि निकालानंतर ‘किती टक्के मिळाले?’ हे प्रश्न त्याचा सातत्याने पाठलाग करतात... गुण, निकाल आणि स्पर्धेच्या पलीकडे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. गुणपत्रिका विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती सांगते; पण त्याचे मन सुरक्षित आहे की नाही, हे सांगत नाही. म्हणून आज प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा किंवा निकालाचा नाही, तर तो आहे त्यांच्या मनाचा, त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या भावनिक स्वास्थ्याचा. म्हणूनच आता ठामपणे विचारण्याची वेळ आली आहे, की प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशक का नाही?शाळेत विद्यार्थ्याला गणित शिकवण्यासाठी गणित शिक्षक असतो, विज्ञान शिकवण्यासाठी विज्ञान शिक्षक असतो आणि शारीरिक विकासासाठी क्रीडा शिक्षक असतो; पण जेव्हा त्याच विद्यार्थ्याच्या मनात परीक्षेचा ताण, स्पर्धेचे दडपण, अपयशाची भीती, नैराश्य, कौटुंबिक संघर्ष, एकाकीपणा, न्यूनगंड किंवा आत्महत्येचे विचार निर्माण होतात, तेव्हा त्याला समजून घेण्यासाठी, त्याचे म्हणणे संवेदनशीलपणे ऐकून घेण्यासाठी आणि योग्य वेळी आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित समुपदेशक आहे का? याच संदर्भात शालेय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, गुणपत्रिकेतील गुण, पालकांच्या पाल्यांकडून असलेल्या अपेक्षा, शालान्त परीक्षांचे निकाल आणि त्याकडे पाहण्याची पालकांची मानसिकता, अंतर्गत मूल्यमापनातील गुण अशा विविध विषयांवर आजपर्यंत अनेक लेखांतून मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातही आंतरसमवाय क्षेत्रांतर्गत शाळांमधील मार्गदर्शन व समुपदेशन सेवांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. मार्गदर्शन व समुपदेशन हा अभ्यासक्रमातील स्वतंत्र विषय नसून, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेला पूरक असा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्याची आवश्यकता व महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवू शकेल, असा संवेदनशील आणि सक्षम शिक्षकवर्ग घडविणे तितकेच आवश्यक ठरते. विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आरोग्य व तंदुरुस्ती, मानसिक आरोग्य व स्वास्थ्य, बोधात्मक विकास, तसेच त्यांच्या अध्ययनविषयक गरजा आणि त्यांतील विविधता अशा महत्त्वपूर्ण पैलूंबाबत योग्य वयात त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आज शिक्षकांकडून अपेक्षित आहे.राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात यासंबंधी तरतुदी करण्यात आलेल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात किती शाळांमध्ये अशा स्वरूपाचे नियोजनबद्ध आणि प्रभावी मार्गदर्शन व समुपदेशन केले जाते, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे धोरण आणि अभ्यासक्रम आराखड्यात मान्य केलेली मार्गदर्शन व समुपदेशनाची संकल्पना प्रत्यक्षात प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत कितपत पोहोचली आहे, हा प्रश्न आज आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची, परीक्षेतील निकालाची, उपस्थितीची आणि अध्ययन निष्पत्तीची चर्चा आपण सातत्याने करतो; परंतु त्याच्या मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्याला शैक्षणिक गुणवत्तेचाच अविभाज्य भाग मानतो का? विद्यार्थ्याला किती गुण मिळाले यापेक्षा तो मानसिकदृष्ट्या आनंदी, सुरक्षित आणि तणावमुक्त आहे का, यालाही महत्त्व दिले पाहिजे..महाराष्ट्र शासनाने १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र - माध्यमिक स्तर’ या निर्णयात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पालकभेट, मार्गदर्शन आणि समुपदेशनाला महत्त्व देण्यात आले आहे. माध्यमिक शाळांनी पालकभेटीचे आयोजन करावे, त्यात मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि संस्थाचालकांनी सहभागी व्हावे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत पालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करावी, अशी अपेक्षा त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच शासन निर्णयातील ‘मार्गदर्शन व समुपदेशन’ या तरतुदीत माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी किशोरवयीन असल्याने त्यांची मानसिकता समजून घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील करिअरच्या संधी तसेच विविध स्पर्धात्मक परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी शाळास्तरावर मार्गदर्शन व समुपदेशनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याची अपेक्षाही त्यातून व्यक्त होते.आज या निर्णयाला जवळजवळ दहा वर्षे पूर्ण होत असताना एक मूलभूत प्रश्न विचारायला हवा - शासन निर्णयात अपेक्षित असलेले ‘मार्गदर्शन व समुपदेशन’ प्रत्यक्षात प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचले आहे का?करिअर मार्गदर्शन म्हणजे मानसिक समुपदेशन नव्हे. दहावीनंतर कोणती शाखा निवडावी, कोणता अभ्यासक्रम घ्यावा, कोणत्या क्षेत्रात करिअर करावे किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी करावी, हे शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन आहे. परंतु ‘मला परीक्षेची खूप भीती वाटते’, ‘आई-वडील सतत भांडतात’, ‘वर्गातील मुले मला चिडवतात’, ‘माझ्याशी बोलणारे कोणी नाही’, ‘मला काहीच जमत नाही’ किंवा ‘माझ्या जगण्याला अर्थ नाही’, ‘मी स्पर्धेत टिकेन का?’ अशा भावना व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्याची गरज वेगळी आणि अधिक संवेदनशील असते. अशा वेळी मानसिक-भावनिक समुपदेशन आणि परिस्थितीनुसार व्यावसायिक मानसिक आरोग्य सहाय्य आवश्यक ठरू शकते. म्हणून शाळेतील ‘मार्गदर्शन’ या संकल्पनेचा विस्तार केवळ करिअर किंवा स्पर्धा परीक्षांपुरता मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक स्वास्थ्यापर्यंत झाला पाहिजे..Premium|Educational Culture and Quality : गुणांकनाच्या स्पर्धेत विद्यापीठांची ओळख हरवली; दर्जा आणि संस्कृतीवर विचारमंथनाची गरज.प्रत्येक शिक्षक समुपदेशक असावा, असे मानले जाते. मात्र, प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षित समुपदेशक नसतो. विद्यार्थ्याच्या सर्वाधिक जवळ असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये शिक्षकाचे स्थान महत्त्वाचे असते. शिक्षक विद्यार्थ्याला दररोज पाहत असल्याने त्याच्या वर्तनातील अचानक होणारे बदल, सततची अनुपस्थिती, गुणांतील घसरण, एकटेपणा, चिडचिड, रडणे, मित्रांपासून दूर राहणे किंवा अचानक आक्रमक होणे यांसारखे बदल सर्वप्रथम त्याच्या लक्षात येऊ शकतात. त्यामुळे संवेदनशीलपणे ऐकणे, पूर्वग्रह न ठेवता विद्यार्थ्याचे म्हणणे समजून घेणे, गोपनीयतेची जाणीव ठेवणे, संभाव्य धोक्याची प्रारंभिक चिन्हे ओळखणे आणि गरजेनुसार योग्य तज्ज्ञांचा संदर्भ देणे इत्यादी मूलभूत समुपदेशन कौशल्यांचे प्रशिक्षण प्रत्येक शिक्षकाला मिळणे आवश्यक आहे. मात्र गंभीर नैराश्य किंवा आत्महत्येचा धोका, तीव्र मानसिक समस्या अथवा गुंतागुंतीचे कौटुंबिक संघर्ष हाताळण्याची संपूर्ण जबाबदारी वर्गशिक्षकावर किंवा खासगी शिकवणीतील शिक्षकावर सोपविणे योग्य ठरणार नाही. शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या मनाचे दार उघडण्यास मदत करावी; पण व्यावसायिक उपचार किंवा तज्ज्ञ हस्तक्षेपाची आवश्यकता असेल तेव्हा तज्ज्ञाची जागा घेऊ नये. म्हणूनच शाळांमध्ये एक स्पष्ट सूत्र रुजविण्याची गरज आहे, ते म्हणजे ओळखा - ऐका - आधार द्या - योग्य तज्ज्ञाकडे पाठवा - पाठपुरावा करा...आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘यश’ या संकल्पनेची व्याख्या अनेकदा गुण आणि टक्केवारीभोवती केंद्रित झालेली दिसते. विद्यार्थी परीक्षा देऊन बाहेर पडल्यापासून ‘किती टक्के मिळतील?’ आणि निकालानंतर ‘किती टक्के मिळाले?’ हे प्रश्न त्याचा सातत्याने पाठलाग करतात. पालक, नातेवाईक, शेजारी आणि मित्र यांच्या अपेक्षांचाही केंद्रबिंदू प्रामुख्याने गुणच असतात. ८० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याला ‘९० का नाही?’ आणि ९० टक्के मिळालेल्याला ‘९५ का नाही?’ असे विचारले जात असेल, तर यशाची अंतिम रेषा नेमकी कुठे आहे?अशा सततच्या अपेक्षा आणि तुलनेमुळे काही विद्यार्थ्यांच्या मनात ‘कमी गुण म्हणजे अपयश’ आणि ‘नापास होणे म्हणजे कमीपणा’ अशी धारणा रुजण्याची शक्यता असते. त्यातून अपयशाची भीती, न्यूनगंड आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करताना केवळ विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करून चालणार नाही. गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचे प्रयत्न, क्षमता, आवड, प्रगती आणि मानसिक स्वास्थ्य अधिक महत्त्वाचे आहे, ही जाणीव पालकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी त्यांचेही मार्गदर्शन व समुपदेशन तितकेच आवश्यक आहे.दरवर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉपीमुक्त अभियान’ राबविले जाते. कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे आवश्यकच आहे; परंतु त्याचबरोबर काही विद्यार्थी अशा गैरमार्गाकडे का वळतात, याचाही विचार व्हायला हवा. कॉपी हा केवळ शिस्तभंगाचा प्रश्न म्हणून न पाहता काही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत परीक्षेचा ताण, अपयशाची भीती, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि पालक व समाजाच्या अवास्तव अपेक्षांच्या दबावातून निर्माण होणाऱ्या वर्तनाच्या संदर्भातही समजून घेणे आवश्यक आहे..परीक्षा कक्षातील सीसीटीव्ही विद्यार्थी काय करतो हे दाखवू शकतो. समुपदेशक विद्यार्थी तसे का करतो, हे समजून घेण्यास मदत करू शकतो. म्हणूनच ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ या उद्दिष्टाबरोबर ‘तणावमुक्त विद्यार्थी’ हेही शिक्षणव्यवस्थेचे तितकेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.मुंबईसारख्या महानगरातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे पाहताना त्यांच्या घरातील आणि परिसरातील वास्तवही दुर्लक्षित करता येणार नाही. एकाच शहरात उच्च आर्थिक स्तरातील, मध्यमवर्गीय तसेच अत्यंत मर्यादित उत्पन्नात जीवन जगणारी कुटुंबे आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये राहत्या जागेची मर्यादा असल्यामुळे विद्यार्थ्याला स्वतंत्र अभ्यासाची जागा आणि आवश्यक शांतता उपलब्ध होईलच असे नाही. पालकांच्या कामाच्या वेळा, लांबचा आणि गर्दीचा प्रवास, आर्थिक चिंता तसेच कौटुंबिक तणाव यांचाही मुलांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.दुसऱ्या बाजूला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही वेगळ्या स्वरूपाचा ताण सहन करावा लागू शकतो. उच्च गुणांची अपेक्षा, प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्याची स्पर्धा, अनेक वैयक्तिक शिकवण्या, सततची तुलना, मोबाईल आणि समाजमाध्यमांचा प्रभाव तसेच समवयस्कांचा दबाव यांसारख्या कारणांमुळे त्यांच्यावर मानसिक ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न कोणत्याही एका आर्थिक किंवा सामाजिक स्तरापुरता मर्यादित नाही.शाळांमध्ये विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची आवश्यकता मान्य केली जाते. मग विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक ही केवळ ‘ऐच्छिक सुविधा’ का मानली जावी?शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात प्रशिक्षित समुपदेशकाची उपलब्धता सुनिश्चित करणारे स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे.प्रत्येक छोट्या शाळेत स्वतंत्र पूर्णवेळ समुपदेशकाचे पद निर्माण करणे आर्थिक किंवा प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य नसेल, तर शाळा समूहासाठी सामायिक समुपदेशक, विभागनिहाय समुपदेशन केंद्र, नियोजित शाळाभेटी, दूरस्थ समुपदेशन तसेच आवश्यकतेनुसार मानसशास्त्रज्ञ किंवा इतर मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा संदर्भ देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. मात्र ‘समुपदेशक उपलब्ध नाही म्हणून वर्गशिक्षकच सर्व काही पाहील’ हा कायमस्वरूपी पर्याय असू शकत नाही..विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची जबाबदारी केवळ एका समुपदेशकावर टाकूनही प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण शाळेत विद्यार्थ्याला सुरक्षित, विश्वासपूर्ण आणि संवेदनशील वातावरण मिळाले पाहिजे. प्रत्येक शिक्षकाला मूलभूत मार्गदर्शन व समुपदेशन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व वर्तनात्मक बदलांची प्रारंभिक चिन्हे ओळखण्याची क्षमता विकसित करणे, प्रशिक्षित समुपदेशकाची नियमित उपलब्धता ठेवणे, विद्यार्थ्याला विश्वासाने बोलता येईल अशी गोपनीय समुपदेशन व्यवस्था निर्माण करणे, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी परीक्षा-ताण व्यवस्थापनाची सत्रे आयोजित करणे, विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांचेही परीक्षा-पूर्व समुपदेशन करणे, अपयश स्वीकारणे, पुनर्प्रयत्न आणि पर्यायी करिअरविषयी सकारात्मक संवाद साधणे, मोबाईल व समाजमाध्यमांचा संतुलित वापर, सायबर सुरक्षितता, एकाकीपणा आणि समवयस्क दबाव यांविषयी जागृती करणे तसेच गंभीर परिस्थितीत मानसशास्त्रज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा अन्य योग्य आरोग्यसेवेचा त्वरित संदर्भ देणे या बाबी शाळेच्या नियमित कार्यपद्धतीचा भाग झाल्या पाहिजेत.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते - विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य ही केवळ समुपदेशकाची जबाबदारी नसून शाळा, शिक्षक, पालक, व्यवस्थापन आणि शासन यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. गुणपत्रिकेपलीकडेही विद्यार्थ्याला पाहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याला परीक्षेत किती गुण मिळाले याची नोंद शाळेकडे असते. त्याची उपस्थिती किती आहे याचीही नोंद असते. त्याने गृहपाठ केला की नाही याचीही नोंद असते; पण तो आनंदी आहे का, तो कोणत्या भीतीतून जात आहे, त्याच्यावर कोणाचा दबाव आहे का, त्याला एकटेपणा जाणवतो आहे का, तो अपयशाचा सहज सामना करू शकेल का, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याला मन मोकळे करून बोलण्यासाठी शाळेत विश्वासाने जाता येईल अशी व्यक्ती शाळेत आहे का, या प्रश्नांची उत्तरेही शाळेच्या ‘गुणवत्तेच्या’ व्याख्येत आली पाहिजेत. गुणपत्रिका विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती सांगते; पण त्याचे मन सुरक्षित आहे की नाही, हे सांगत नाही.म्हणून आज प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा किंवा निकालाचा नाही; तर तो आहे त्यांच्या मनाचा, त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या भावनिक स्वास्थ्याचा... म्हणूनच आता अधिक ठामपणे विचारण्याची वेळ आली आहे - प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशक का नाही?विद्यार्थ्यांच्या मनातील भावना, ताणतणाव आणि मानसिक गरजा समजून घेतल्याशिवाय ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने विद्यार्थीकेंद्रित शैक्षणिक संस्कृतीत रूपांतरित होऊ शकणार नाही.sudamgk91261@gmail.comलेखक निवृत्त मुख्याध्यापक आणि शैक्षणिक सल्लागार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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