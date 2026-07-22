Premium|Negative News : सोशल मीडियावर सतत नकारात्मक बातम्या पाहताय? मग हे जरुर वाचा!

Negative News Everywhere? The Science Behind Doomscrolling and Secondary Traumaगेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतल्या जंतरमंतर वर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. त्यात गेल्या आठवड्यापासून फारच धामधूम आहे. रस्त्यावर उतरलेले हजारो विद्यार्थी, पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुराचे लोट आणि परीक्षा घोटाळ्याविरोधात संतापलेली तरुणाई. शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसदेकडे कूच करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या बातम्या, त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर सतत फिरत आहेत. शेकडो आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचंही वृत्त आहे. सोशल मीडिया उघडला की हेच दिसतंय. सरकार समर्थक आणि विरोधक दोन्ही बाजूंकडून अनेक आरोप प्रत्यारोप होतायत.अशा घटना घडत असताना आपण सगळेच नकळत मोबाईल स्क्रीनला चिकटून राहतो - पुढचा व्हिडिओ, पुढची पोस्ट, पुढचं अपडेट. पण ही सवय आपल्या मनावर आणि मेंदूवर नेमका काय परिणाम करते, याचा विचार आपण फार क्वचित करतो..विज्ञान काय सांगतं?.सतत त्रासदायक बातम्या पाहत राहण्याच्या या सवयीला डूमस्क्रोलिंग म्हणतात. आपला मेंदू उत्क्रांतीदृष्टया धोक्याच्या सूचनांकडे जास्त लक्ष देण्यासाठी घडलेला आहे. त्याला निगेटिव्हिटी बायस म्हणतात. त्यामुळे चांगल्या बातमीपेक्षा वाईट बातमी आपलं लक्ष जास्त वेधून घेते आणि आपण नकळत तीच तीच बातमी पुन्हा पुन्हा पाहत राहतो. ते म्हणतात ना, पांढऱ्या शुभ्र फळ्यावर एक काळा ठिपका असेल तर तो ठिपका आधी लक्ष वेधून घेतो. त्याचप्रमाणे आंदोलनातील संघर्ष, त्यातील मुलांच्या मागण्या, त्यांची त्यासाठी धडपड हे सगळं सतत सोशल मीडियातून दिसत राहतं. तसंच या आंदोलनाच्या विरोधात बोलणारे व्हिडिओही दिसतात. या सगळ्यातून संवेदनशील व्यक्तीला एक मानसिक ताण जाणवतो. .Premium| Delhi Student Protest: जीवन संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत विद्यार्थी का पोहोचतायेत? यामागचं मानसशास्त्र काय सांगतं?.जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतः एखाद्या त्रासदायक घटनेचा भाग नसते पण त्याविषयी वाचून, पाहून, ऐकून तिला तसाच मानसिक ताण जाणवतो, तेव्हा त्याला सेकंडरी ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस किंवा व्हिकॅरिअस ट्रॉमा म्हणतात.सतत असा ताण सहन करत राहिल्यास हळूहळू कंपॅशन फटीग (सहानुभूती थकवा) येऊ शकतो. म्हणजेच इतरांच्या वेदनेबद्दल वाटणारी कणव कमी होत जाते.सहअनुभूती हरवते. यातूनच पुढे emotional numbness म्हणजे भावनिक बधिरता येऊ शकते. सतत अशा triggeringआणि कटू घटना पाहून पाहून माणूस भयंकर बातम्यांकडेही अगदी निर्विकार नजरेने पाहू लागतो..सर्वाधिक परिणाम कोणावर होतो?.सोशल मीडियावर सतत स्क्रोल करणाऱ्यांना हा धोका असतोच पण त्यातही काही जणांना तो जास्त भेडसावतो. त्यात असतातघटनास्थळावरून वार्तांकन करणारे पत्रकारहिंसक व्हिडिओ तपासणारे कंटेंट मॉडरेटर्सआणीबाणीच्या परिस्थितीत काम करणारे डॉक्टर आणि आपत्कालीन कर्मचारीकायदा-सुव्यवस्था राखताना प्रत्यक्ष हिंसाचार अनुभवणारे पोलीस कर्मचारीअशा घटनांचा अभ्यास करणारे संशोधकदिवसातून तासनतास सोशल मीडिया वापरणारे सर्वसामान्य नागरिकवरील पहिल्या ५ प्रकारात तर लोकांनी एकप्रकारे स्वत:साठी त्या व्यवसायाची, नोकरीची निवड केलेली असते. ते काही अंशी त्या सगळ्या निगेटिव्हिटीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयारही असतात. पण सोशल मीडियावर या गोष्टी पाहणारी व्यक्ती कोणीही असू शकते. .Premium | Content Moderation : AI च्या पडद्यामागचं वास्तव : कंटेंट मॉडरेशनची मानसिक किंमत कोण मोजतं?.संशोधन काय सांगतं?.२०२४ मध्ये Journal of Community Psychology मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, सतत नकारात्मक बातम्या किंवा हिंसक माहिती पाहण्याची सवय (Doomscrolling) व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करते. त्यामुळे Secondary Traumatic Stress वाढू शकतो आणि व्यक्तीच्या मानसिक स्वास्थ्यात घट होऊ शकते. त्यातच जर या गोष्टी सोशल मीडियावर पाहिल्या जात असतील तर साहजिकच त्या अधिक उत्तेजक, भडक आणि भडकवणाऱ्या स्वरुपात असू शकतात. कारण माणसाला काही करण्यासाठी उद्युक्त करणं हीच बहुतांश अल्गोरिदमचा नियम असतो..लक्षणं कोणती?.सतत त्रासदायक बातम्यांच्या संपर्कात राहिल्यास पुढील लक्षणं दिसू शकतात:- सतत चिंता वाटणे- झोप नीट न लागणे- मनात वारंवार त्याच दृश्यांचे विचार येणे (इन्ट्रुझिव्ह थॉट्स)- चिडचिड वाढणे- भावनिक बधिरता- अनामिक भीती- एकाग्रता कमी होणे.Premium|Social Media : सोशल मीडिया, समाज आणि नैतिक आव्हाने.असं वाटत असेल तर काय कराल?.१. बातम्या पाहण्याचा वेळ मर्यादित ठेवा - दिवसातून ठराविक वेळाच बातम्या पाहा.२. झोपण्यापूर्वी डूमस्क्रोलिंग टाळा - यामुळे झोपेवर आणि मनःस्थितीवर परिणाम होतो.३. तुमचं फीड जाणीवपूर्वक निवडा - विश्वासार्ह आणि संतुलित स्रोतांचं अनुसरण करा.४. डिजिटल ब्रेक घ्या - काही तास किंवा दिवस मोबाईल आणि सोशल मीडियापासून दूर राहा.५. मन मोकळं करा - जे वाटतंय ते जवळच्या व्यक्तीशी बोला.६. लक्षणं टिकून राहिल्यास तज्ज्ञांची मदत घ्या - मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाचा सल्ला घेणं केव्हाही चांगलं..मग बातम्या पाहायच्याच नाहीत का? घडामोडींची माहिती घ्यायचीच नाही का?.दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन असेल किंवा इतरही घटना त्यांची अजिबातच माहिती घेऊ नका. नजरेआड करा, असं सांगणं नाहीय. या सगळ्या घटनांची माहिती घेणं महत्त्वाचं आहेच पण त्याचबरोबर आपला मेंदू आणि मन किती बातम्या पचवू शकतं, याचीही जाणीव असणं तितकंच गरजेचं आहे. माहिती ठेवा, पण स्वतःची काळजीही घ्या.कारण शाश्वत जागरूक नागरिक होण्यासाठी आधी मानसिकदृष्ट्या सुदृढ राहणं आवश्यक आहे.(वरील लेखा माहितीपर आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर सतत तीव्र ताण, चिंता किंवा झोप न येणं अशा अडचणी जाणवत असतील तर योग्य आणि तज्ज्ञ मानसोपचारतज्ज्ञ अथवा समुपदेशकाची मदत घ्या.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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