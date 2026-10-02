Premium|Styrenix Engineering Plastics : आरोग्यसुरक्षा व्यवसायातील वाढीमुळे कंपनीच्या विस्ताराच्या संधी वाढल्या

सिद्धार्थ खेमकामोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. भक्कम व्यवसायवाढ, वाढता नफा आणि भविष्यातील विस्ताराच्या संधी यामुळे काही निवडक शेअर गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आहेत. विविध क्षेत्रांतील या १० कंपन्यांबाबत मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसने सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. (उद्दिष्टपूर्ती कालावधी : एक वर्ष) शैली इंजिनिअरिंग प्लॅस्टिक्स (उद्दिष्ट : रु. ४०७४)या कंपनीकडे प्रिसिजन प्लॅस्टिक उत्पादनातील कौशल्याचा चार दशकांचा अनुभव असून, ती आरोग्यसुरक्षा, ग्राहकोपयोगी उत्पादने, वैयक्तिक निगा, उपकरणे, वाहने उद्योगातील जागतिक बड्या कंपन्यांना सेवा देते. आयकिया, युनिलिव्हर, जिलेट, पी अँड जी, जीई व गॅरेट यांसारख्या कंपन्या तिच्या ग्राहकांमध्ये आहेत. कंपनीच्या आरोग्यसुरक्षा व्यवसायाला भक्कम वेग असून, जीएलपी-१ व इन्सुलिन पेनची मागणी वाढत आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ या कालावधीत कंपनीच्या महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे ३३ टक्के, ४४ टक्के व ४८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, अर्थवर्ष २८ अखेर शेअरवरील परतावा आणि भांडवली परतावा अनुक्रमे २९ टक्के व ३९ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे..फुजियामा पॉवर सिस्टीम्स (उद्दिष्ट : रु. ६००)या कंपनीने अर्थवर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत भक्कम कामगिरी केली आहे. महसूल वार्षिक तत्त्वावर अडीच पटीने वाढून १३.५ अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे, तर निव्वळ नफाही अडीच पटीने वाढून १.७ अब्ज रुपयांवर गेला आहे. सौरऊर्जानिर्मितीसाठी अनुकूल काळ असल्याने आणि सरकारच्या ‘पीएमएसजीएमबीवाय’ योजनेचा लाभ घेऊन रुफटॉप सोलर यंत्रणा व्यवसायात वाढ साधण्यासाठी कंपनी सज्ज आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ अखेर कंपनीच्या महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे ५१ टक्के, ५५ टक्के व ५७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.लेन्सकार्ट (उद्दिष्ट : रु. ७०५)अर्थवर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत या कंपनीने महसुली वाढ, उलाढाल आणि प्रीमियम उत्पादनांची निर्मिती यामध्ये चांगली वाढ नोंदवली आहे. तंत्रज्ञान आणि पुरवठा-साखळीतील समन्वय सुधारल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यवसायालाही गती मिळत असून, कंपनीचे जाळे विस्तारत आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ अखेर महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि समायोजित निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे २५ टक्के, ४१ टक्के व ५० टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे..पूनावाला फिनकॉर्प (उद्दिष्ट : रु. ५७०)या कंपनीचे रूपांतर विस्तारित किरकोळ कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपनीत होत असून, तिच्या गोल्ड लोन, ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी वित्तपुरवठा, प्राइम पर्सनल लोन आणि शैक्षणिक कर्ज अशा व्यवसायांना वेग आला आहे. अर्थवर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत नव्या व्यवसायांचा एकूण कर्जवाटपात २६ टक्के, तर व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत १७ टक्के हिस्सा होता. अर्थवर्ष २६ ते २८ अखेर व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे ४३ टक्के व ११७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थवर्ष २८ अखेर मालमत्तेवरील परतावा आणि शेअरवरील परतावा अनुक्रमे २.४ टक्के व १७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.नुवामा वेल्थ (उद्दिष्ट : रु. २१००)या कंपनीने आपला विस्तारित संपत्ती व्यवस्थापन आणि भांडवली बाजार व्यवसाय अधिक मजबूत करण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. कंपनीला भक्कम आवर्ती उत्पन्न प्रवाह मिळत असून, छोट्या शहरांमध्ये विस्तार आणि विविध मालमत्ता वर्गांत वाढीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. पहिल्या तिमाहीत कंपनीचे कामकाजी उत्पन्न वार्षिक तत्त्वावर १८ टक्क्यांनी, तर निव्वळ नफा १६ टक्क्यांनी वाढला आहे. आगामी काळातील अनेक प्राथमिक समभाग विक्रीमुळे संपत्ती व्यवस्थापन व्यवसायात शाश्वत वेग राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ अखेर महसूल आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे २३ टक्के व २५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..Premium|Bank of India Flexi Cap Fund : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतही ‘या’ फ्लेक्सी कॅप फंडाची दमदार कामगिरी; गुंतवणूकदारांसाठी पुन्हा संधी? .स्टेट बँक ऑफ इंडिया (उद्दिष्ट : रु. १३७०)स्टेट बँकेने पहिल्या तिमाहीत भक्कम कामगिरी केली असून, निव्वळ नफा आणि निव्वळ व्याज उत्पन्नात वार्षिक तत्त्वावर अनुक्रमे १० टक्के आणि १४ टक्के वाढ झाली आहे. किरकोळ आणि एसएमई क्षेत्रांकडून असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे चालू आर्थिक वर्षात कर्जवाटपातील वाढ १४ ते १५ टक्के राहण्याचे संकेत व्यवस्थापनाने दिले आहेत. बँकेचा ‘जीएनपीए’ आणि ‘एनएनपीए’ अनुक्रमे १.४७ टक्के आणि ०.३८ टक्के असून, ‘पीसीआर’ ७४.२ टक्के आहे. बँकेच्या उपकंपन्यांची कामगिरीही भक्कम राहिली आहे.सिमेन्स एनर्जी (उद्दिष्ट : रु. ४१००)सिमेन्स एनर्जी इंडियाने अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत भक्कम कामगिरी नोंदवली आहे. महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ३९ टक्के, ७२ टक्के आणि ६८ टक्के राहिला आहे. ऑर्डरचा ओघ ३४ अब्ज रुपयांवर, तर वार्षिक तत्त्वावरील ऑर्डर १६ टक्क्यांनी वाढून १९३ अब्ज रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. अक्षय ऊर्जा वहन, जाळे आधुनिकीकरण, औद्योगिक अकार्बनीकरण आणि डेटा सेंटरमध्ये वाढती गुंतवणूक होत आहे. त्याचबरोबर क्षमताविस्तार, निर्यातसंधी आणि भक्कम मागणी यामुळे अर्थवर्ष २५ ते २८ या कालावधीत महसूल आणि व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे २६ टक्के आणि ३२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..हिंदाल्को (उद्दिष्ट : रु. १२२०)हिंदाल्कोची उपकंपनी नोव्हेलिस तिच्या ओस्वेगो प्रकल्पाला लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरत आहे. विमा भरपाईची प्रक्रिया सुरळीत असून, जहाजवाहतूकही नियमित झाली आहे. नोव्हेलिसची कामगिरी; तसेच ॲल्युमिनियमच्या नफ्याच्या प्रमाणात झालेल्या सुधारणेमुळे कंपनीचे व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व संचित उत्पन्न ७६ टक्क्यांनी वाढून १३९ अब्ज रुपयांवर पोहोचले आहे. कंपनीच्या आश्वासक कामगिरीमुळे महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफ्याच्या विकासदराचा अनुक्रमे ९ टक्के, २२ टक्के आणि ३३ टक्के असा नवा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या शेअरबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन आहे.मॅरिको (उद्दिष्ट : रु. १०५०)या कंपनीने प्रीमियम उत्पादने, श्रेणी विस्तार, आंतरराष्ट्रीय विस्तार आणि व्यापक वितरण या माध्यमातून दीर्घकालीन वाढ अधिक भक्कम करण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. अर्थवर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफा वार्षिक तत्त्वावर अनुक्रमे २३ टक्के, २५ टक्के आणि २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ अखेर महसूल आणि व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १३ टक्के आणि २२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या शेअरसाठी खरेदीची शिफारस करण्यात आली आहे..Premium|Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Performance : शेअर बाजारातील अस्थिरतेत गुंतवणुकीची संधी; 'हा' मिड कॅप फंड ठरू शकतो फायदेशीर.अदानी पोर्ट्स (उद्दिष्ट : रु. २३१०)या कंपनीने क्षमता विस्तार, आंतरराष्ट्रीय बंदरांचे संपादन आणि मूल्यवर्धित मालवाहतुकीतील वाढती उपस्थिती या माध्यमातून दीर्घकालीन वाढ भक्कम करण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. कंपनीकडे १२४ अब्ज रुपयांची भक्कम रोकड शिल्लक असून, भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी; तसेच शाश्वत औद्योगिक कामगिरीसाठी पुरेसा वाव आहे. पहिल्या तिमाहीत महसूल वार्षिक तत्त्वावर १९ टक्क्यांनी वाढून १०८ अब्ज रुपयांवर, तर व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न १९ टक्क्यांनी वाढून ६५ अब्ज रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ या कालावधीत कंपनीच्या महसूल, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न आणि निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १७ टक्के, १८ टक्के आणि २१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.(लेखक मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.च्या रिसर्च व वेल्थ मॅनेजमेंट विभागाचे प्रमुख आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वतःच्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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