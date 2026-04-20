Premium|Business Succession Planning : पापा कहते है बड़ा नाम करेगा...!

चकोर गांधी - chakorgandhi@gmail.comआजच्या बदलत्या काळात व्यवसाय चालवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्याचे योग्य उत्तराधिकारी घडवणे आणि नियोजनबद्ध हस्तांतर (Succession Planning) करणे आवश्यक झाले आहे. 'पापा कहते है बड़ा नाम करेगा...' या भावनेतून पुढील पिढीकडून मोठ्या अपेक्षा असतात; पण त्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी योग्य दिशा, वेळ आणि नियोजन करणे गरजेचे आहे.पूर्वी उद्योगधंदे एकत्रित कुटुंबात चालत असल्याने उत्तराधिकाराचा प्रश्न फारसा निर्माण होत नव्हता. मात्र, आज उद्योग 'सॅटेलाइट फॅमिली'मध्ये आले आहेत. कुटुंबप्रमुख, एक किंवा दोन मुले- मुलगा, मुलगी किंवा दोघे अशा मर्यादित संरचनेत उद्योग चालतो. अशा वेळी उद्योग पुढील पिढीकडे कसा सोपवायचा हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो..Premium|Senior Citizen Care and Communication : पालकांशी 'तो' संवाद साधायला उशीर करू नका! .बिझनेस सक्सेशन प्लॅनिंगआजच्या काळात उद्योगधंद्याचा वारसा कोणाकडे सोपवायचा हा प्रश्न अनेकदा गंभीर झालेला दिसतो, याची उत्तम तुलना 'रिले रेस'शी करता येते. कुटुंबप्रमुख हा बॅटन देण्यासाठी तयार आहे का? आणि पुढील पिढी ते बॅटन घेऊन धावण्यासाठी तयार आहे का? कधी कधी बॅटन देणारा तयार असतो; पण घेणारा तयार नसतो; तर कधी दोघेही तयार नसतात. बॅटन देताना किंवा घेताना तो खाली पडू नये, याची काळजी घ्यावी लागते. योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने बॅटन हस्तांतर झाले आणि पुढील पिढीने ते जोमाने पुढे नेले, तरच ही शर्यत जिंकता येते..आजच्या परिस्थितीत उद्‌भवणारे प्रश्नएकुलता एक मुलगा परदेशात स्थायिक झालेला आहे किंवा त्याला व्यवसायात रस नाही.एकुलती एक मुलगी लग्नानंतर दुसरीकडे स्थायिक झाली आहे.दोन मुले असल्यास व्यवसायाचे विभाजन कसे करायचे?पुढील पिढी व्यवसाय चालविण्यास सक्षम नाही.दोन मुली असल्यास त्यांचे भवितव्य वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकते.ही सर्व परिस्थिती चुकीची नाही; पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना योग्य उत्तर देणे आवश्यक आहे.योग्यता आणि पात्रता महत्त्वाची!डॉक्टर, सीए, वकील किंवा आर्किटेक्ट यांच्या मुलांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते. मात्र, उद्योजकाच्या मुलाला कोणतीही परीक्षा न देता थेट गादीवर बसण्याची संधी मिळते, हे योग्य नाही. म्हणून विचार करणे आवश्यक आहे. हा उद्योग पुढील पिढीसाठी योग्य आहे का? आणि पुढील पिढी या उद्योगासाठी योग्य आहे का? काही वेळा पुढील पिढीचे व्हिजन खूप मोठे असते; त्यांना जुन्या चौकटीत बांधणे योग्य नाही, तर काही वेळा उद्योग मोठा असतो; पण पुढील पिढी तो समर्थपणे सांभाळू शकत नाही..वेळेत सुरुवात आवश्यकउद्योजक थकला किंवा कंटाळला, तरी व्यवसाय थांबत नाही. सतत गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना आवश्यक असतात. त्यामुळे उत्तराधिकाराची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी. साधारणतः दोन ते तीन वर्षांचे नियोजन आवश्यक असते. पुढील पिढीने स्वतःहून इच्छा दर्शविल्याशिवाय व्यवसायात बोलावू नये. त्यांनी इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांना 'भागीदार' म्हणून पाहावे. त्याआधी त्यांची पूर्वतयारीही होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील पिढीनेदेखील शिक्षणानंतर किमान तीन वर्षे बाहेर नोकरी करून अनुभव घ्यावा. मार्केट समजून घ्यावे, नेटवर्किंग करावे आणि स्वतःचे व्हिजन विकसित करावे. कुटुंबप्रमुख गुडविल, गुंतवणूक, सप्लायर, टीम आणतो, तर पुढील पिढी नवे व्हिजन, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि मेहनत घेऊन येते. दोन्हींचा संगम होऊन व्यवसाय वेगाने वाढणे अपेक्षित आहे. यासाठी सुसंवाद असणे, योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे.या संपूर्ण प्रवासात पुढील पिढीला प्रेमाने, समजुतीने आणि मोठेपणाने सोबत घ्यावे. योग्य मार्गदर्शन करून व्यवसाय वाढवावा, जेणेकरून तो अनेक पिढ्यांपर्यंत टिकेल. जगात १००-१२५ वर्षे चालणारे अनेक उद्योग आहेत, हे आपल्यालाही शक्य आहे. वेळेआधी विचार करून, योग्य दिशा ठरवून आणि कृतीत उतरवूनच व्यवसायाचा वारसा टिकवता येतो..प्रशिक्षण आणि जबाबदारीव्यवसायात आल्यावर योग्य प्रशिक्षण द्यावे.थेट गादीवर बसवणे टाळावे.हळूहळू जबाबदाऱ्या वाटून द्याव्यात.मॅनेजमेंट आणि कंट्रोल योग्य वेळेत हस्तांतर करावे.डेलिगेशन आणि गायडन्स ही एक कला आहे. संवाद खूप महत्त्वाचा आहे. पुढील पिढीला चुका करण्याची आणि सुधारण्याची संधी द्यावी.पुढील पिढी व्यवसायात येऊ इच्छित नसेल किंवा सक्षम नसेल तर...व्यवसायाचे 'व्हॅल्युएशन' करून विक्रीचा विचार करावा. (यासाठी २-३ वर्षे लागू शकतात.)प्रोफेशनल मॅनेजमेंट नेमून व्यवसाय चालवता येतो.'फॅमिली ऑफिस' ही संकल्पनादेखील विचारात घेता येते.पुढील पिढीला संपत्ती हक्काने मिळेल; पण कामाच्या मोबदल्यासाठी पात्रता आवश्यक आहे.अनेक वारस असल्यास व्यवसाय योग्य पद्धतीने विभाजित करावा. मतभेद टाळण्यासाठी योग्य वेळी वेगळे मार्ग निवडावेत.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८).