Premium|Value chain analysis for SMEs : व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिसमुळे कंपोस्टेबल बॅग व्यवसायाला नवी दिशा

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comतेनालीरामन- मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिश्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकात एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनालीरामन आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो. 'तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क'च्या माध्यमातून व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिसचे महत्त्व जाणून घेऊ या.दरबारात महाराज जनतेच्या व्यथा जाणून घेत होते. तेव्हा मिस्टर बॅगेश्वर अतिशय चिंतेने महाराजांना आपली व्यथा सांगू लागले. ''महाराज, माझ्या कंपोस्टेबल बॅग उत्पादन कंपनीमध्ये सतत उत्पादन सुरु असतं, नवनव्या ऑर्डर येत राहतात, तरीही नफा अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाहीये.''.महाराजांनी आश्चर्याने आपल्या मंत्रिमंडळाकडे पाहिले. मिस्टर बॅगेश्वर या अडचणीमधून बाहेर कसे येऊ शकतील, यासाठी त्यांनी तेनालीला पाचारण केले.तेनाली आत आला आणि शांतपणे विचारलं, ''मिस्टर बॅगेश्वर, मशीन चालतायत... पण पैसा का थांबत आहे?''मिस्टर बॅगेश्वर थोडे वैतागून म्हणाले, ''तेनाली सर, सगळं व्यवस्थित आहे असं वाटतं. कच्चा माल घेतो, फिल्म बनते, प्रिंटिंग होते, बॅग तयार होते; पण शेवटी बँकबॅलन्स मात्र वाढत नाही!''तेनाली हसला. ''महाराज, बॅगेश्वर साहेबांची कंपनी तर चालते आहे; पण व्हॅल्यू चेन चालतीये का?''तेनालीने बोर्डवर पूर्ण प्रक्रिया लिहिली...तो म्हणाला, ''ही फक्त उत्पादन प्रक्रिया नाही, ही तुमची व्हॅल्यू चेन आहे. प्रत्येक टप्पा पैसा खातो आणि काही टप्पे पैसा निर्माण करतात.''तेनालीने मिस्टर बॅगेश्वरना प्रश्न विचारला;''प्रत्येक स्टेजमध्ये किती वेस्टेज होते, हे तुम्हाला माहिती आहे का? किती वीज खर्च होते? कुठे वेळ वाया जातो?’’बॅगेश्वर शांत.तेनाली पुढे म्हणाला, ‘‘संपूर्ण लाईन एक्स्ट्रुजन मशीनवर अवलंबून आहे. ते थांबलं तर सगळं थांबलं, असं समजा. त्याचबरोबर प्रत्येक नव्या डिझाइनसाठी मशीनला अधिक सेटअप टाईमदेखील लागतो. त्याचबरोबर कच्च्या मालाची उपलब्धता, उत्पादित बॅगचा थिकनेस, रिजेक्शन, स्क्रॅप, प्रिंटिंग चुकणे अशा कारणांमुळेसुद्धा एकंदर नफा बदलत राहतो.’’‘‘पण तेनाली, मग मिस्टर बॅगेश्वरच्या कंपनीसाठी तुझ्या भात्यामध्ये काही अस्त्र आहे का?’’ महाराजांनी प्रश्न केला..तेनाली म्हणाला, ‘‘नक्कीच महाराज. या व्यवसायासाठी सर्वांत योग्य साधन म्हणजे व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिस (VCA) म्हणजे प्रत्येक टप्प्याचा खर्च आणि योगदान समजून घेणे. कोणती ॲक्टिव्हिटी ही व्हॅल्यू ॲड करतेय आणि कोणती नाही, हे ओळखणे आणि शेवटी- नफा कुठे वाढवता येईल हे शोधणे.’’तेनालीचे बोलणे ऐकत असताना मिस्टर बॅगेश्वरच्या चेहऱ्यावर हळूहळू आनंद परतत होता. त्यांनी उत्सुकतेने तेनालीला विचारले, ‘‘तेनाली सर, व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिस मी माझ्या कंपनीत कशा प्रकारे लागू करू शकतो, ते थोडक्यात सांगा ना...’’तेनालीने आपल्या नेहमीच्या शैलीत स्मितहास्य केले आणि तो समजावू लागला, ‘‘मिस्टर बॅगेश्वर, हे लागू करण्याची पद्धत मी आता सांगतो. पहिल्यांदा व्हॅल्यू स्ट्रीम मॅपिंग करायचे. म्हणजे काय, पहिल्यांदा, सगळं स्पष्ट दिसलं पाहिजे. व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिसमध्ये ॲक्टिव्हिटीचे दोन भाग पडतात. प्राथमिक आणि दुय्यम ॲक्टिव्हिटी. त्यातही बाकी उपप्रकार आहेत; पण महत्त्वाचे हे आहे, की तुमच्या कंपनीमधील प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीचे या भागांमध्ये योग्य वर्गीकरण करून ती व्हॅल्यू ॲड करणारी आहे की नाही, हे ठरवायचे.’’‘‘मिस्टर बॅगेश्वर, ज्या ॲक्टिव्हिटी व्हॅल्यू ॲड करत नाही, ते खर्च कमी करा आणि ज्या ॲक्टिव्हिटी व्हॅल्यू ॲड करतात त्यावर लक्ष केंद्रित करा आणि खरी शक्ती कुठे आहे माहितीये? डेटा नसल्याशिवाय निर्णय म्हणजे अंदाज! त्यामुळे कच्च्या मालाचा वापर, विजेचे युनिट, रिजेक्शनची टक्केवारी, मशीन डाउनटाइम, प्रत्येक बॅचसाठी लागलेला लेबर टाइम... या गोष्टी या नियमितपणे ट्रॅक करा.''एक उदाहरण देतो,'' तेनाली म्हणाला. ''समजा तुम्ही १००० किलो ग्रॅन्युअल्स वापरता. यात प्रामुख्याने पुढील समस्या येतात-म्हणजे १००० किलोमधून १०० किलो थेट वाया!हे ऐकून महाराज मध्येच तेनालीला म्हणाले, ''अरे तेनाली, म्हणजे या गोष्टी व्यवसायातला नफाच खाऊन टाकताहेत.''तेनाली म्हणाला, ''परफेक्ट महाराज! त्यामुळे नफा वाढवायचा असेल तर विक्री वाढवण्यापेक्षा वेस्टेज कमी करण्याची गरज असते.''मिस्टर बॅगेश्वर तेनालीला म्हणाले, ''तेनाली सर, तुमच्या उदाहरणानुसार नुकसान टाळायचे असल्यास काय करावे?''यावर तेनाली म्हणाला, ''सुधारणा मिस्टर बॅगेश्वर! सुधारणा!! एक ॲक्शन प्लॅन इथे संपूर्ण कंपनीला बुडण्यापासून वाचवू शकतो. तो प्लॅन सांगतो.''१. फिल्मचा थिकनेस प्रमाणित करा. हा सर्वांत मोठा निर्णय ठरेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान कमी होईल.२. समान ऑर्डर एकत्रित करा. यामुळे सेटअप टाइम कमी होईल.३. प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्सवर भर द्या. यामुळे मशीन ब्रेकडाउनवर नियंत्रण मिळवता येईल.४. कामगारांना रिकामे बसू देऊ नका. यामुळे फ्लो राखता येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल.आता मी डेटावर आधारित दोन ऑर्डर्सची गोष्ट सांगतो. ''समजा, तुमच्याकडे दोन ऑर्डर्स आहेत. एक ऑर्डर १,००,००० बॅग्जची. ज्या कस्टमाइज्ड नाहीत आणि मार्जिन ५ टक्के आहे. दुसरी ऑर्डर २०,००० बॅग्जची. ज्या कस्टमाइज्ड आहेत आणि मार्जिन १५ टक्के आहे. कस्टमाइज्ड असल्यामुळे मशीन सेटअप टाइम जास्त लागणार. पहिल्या नजरेत कस्टमाइज्ड ऑर्डर योग्य वाटते. पण व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिस केल्यानंतर चित्र बदलून जाते.''पहिली ऑर्डर म्हणजे स्थिर नफा; तसेच क्षमतेचा पूर्ण वापर.आणि दुसरी ऑर्डर म्हणजे निवडक नफा, जो बॅच साइझवर अवलंबून असेल.महाराज, प्रत्येक जास्त मार्जिनची ऑर्डर ही अधिक नफा देईल असे नाही!''महाराज विचारात पडले. ''तेनाली, म्हणजे मिस्टर बॅगेश्वरने आता काय करावं?''तेनाली शांतपणे म्हणाला, ''महाराज, मिस्टर बॅगेश्वरने तीन गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात, जे मोजता येतं तेच सुधारता येतं. 'What gets measured, gets managed' असं आधुनिक व्यवस्थापनाचे शिल्पकार पीटर ड्रकर यांनी म्हटलं आहे. प्रत्येक टप्पा नफा देत नाही. व्हॅल्यू चेन ॲनालिसिस वापरल्यास नफ्याचे टप्पे अतिशय व्यवस्थित समजून घेता येतील. नफा वाढवायचा असेल तर आधी गळती थांबवा.''मिस्टर बॅगेश्वर अतिशय संतुष्ट झाले. ते म्हणाले, ''तेनाली सर, तुमच्या 'तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क'मुळे आज माझ्या कंपोस्टेबल बॅगच्या कंपनीला नवी दिशा मिळाली.''यावर महाराज प्रसन्नतेने म्हणाले, ''मिस्टर बॅगेश्वर, अहो दिशा नवी नाहीये. तुमच्या कंपनीची नाव जरा भरकटली होती. माझ्या तेनालीने तिला फक्त योग्य दिशेवर आणून ठेवलंय. काय तेनाली?''तेनाली म्हणाला, ''महाराज मी काही वेगळं केलं नाहीये. आपल्या साम्राज्यातल्या उद्योजकांना हे सांगणं माझी जबाबदारी आहे. कारण मशीन चालवणं सोपं आहे; पण मूल्य निर्माण करणं ही खरी कला आहे!''.टप्पा प्रक्रिया आउटपुट१ ग्रॅन्युल्स मेल्टिंग लिक्विड प्लॅस्टिक२ एक्सट्रूजन प्लॅस्टिक फिल्म३ प्रिंटिंग प्रिंटेड फिल्म४ कटिंग आणि सीलिंग तयार बॅग५ पॅकेजिंग पॅक केलेलाविक्रीयोग्य मालसमस्या परिणामजास्त थिकनेस ५ टक्के अधिक कच्चा मालप्रिंटिंग सेटअप वेस्ट २ टक्के नुकसानसीलिंग रिजेक्शन ३ टक्के नुकसानएकूण १० टक्के नुकसानपॅरामीटर पहिली ऑर्डर दुसरी ऑर्डरसेटअप टाइम कमी जास्तवेस्टेज २ टक्के ८ टक्केमशीनचा पूर्ण वापर जास्त कमी(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. ९४०४९६२०८४) 