Premium| AC Health Risks: उन्हातून थेट एसीमध्ये जाता? आरोग्यावर होऊ शकतात गंभीर परिणाम

आता उन्हाळा इतका वाढलाय की बाहेरून आल्यानंतर कधी एकदा पंख्याखाली किंवा एसीखाली बसतोय असं आपल्याला वाटतं. भर दुपारी प्रवास करत असताना एखाद्या खरेदीसाठी आपण एकदम गाडीतील एसीमधून 40-44 डिग्रीच्या उन्हात जातो. तर कधी अचानक भर उन्हातून थंड एसीमध्ये जातो. यामुळे आपल्याला बरं वाटत असेल, तरीसुद्धा या गोष्टीचा तुमच्या आरोग्यावर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होतो..डॉ. निरंजन जाधव सांगतात की, बाहेरच्या कडक उन्हातून लगेच एसीमध्ये गेल्याने रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. विज्ञानाचा साधा नियम आहे, कोणतीही गोष्ट थंड केली की आकुंचन होते व कोणतीही गोष्ट गरम केली की प्रसरण घडून येते. रक्तवाहिन्या अचानक आकुंचन पावल्याने थर्मल शॉक बसू शकतो. यामध्ये चक्कर येणे, डोके दुखणे अशा समस्या उद्भवतात. आयुर्वेदामध्ये स्वेदन अर्थात वाफ घेतल्यानंतर रुग्णांनी थंड हवेत फिरू नये असे आवर्जून सांगण्यात आले आहे. त्या पाठीमागे देखील हेच कारण आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात अचानक शरीराच्या तापमानात मोठा बदल होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.उन्हाळ्यात एसी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. काही लोकांना एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने डोकेदुखी, घसा कोरडा पडणे, नाक बंद होणे, शिंका येणे, अंगदुखी, शरीर जड वाटणे, थकवा जाणवणे अशा प्रकारचा अनुभव येतो. जो एसी आपल्याला आरामदायी वाटतो, त्या एसीचे अनेक धोकेसुद्धा आहेत. ते नेमके कोणते? आणि त्यावर मात कशी करायची हे आज आपण सकाळ+च्या या explainer मधून जाणून घेणार आहोत..NIH वर हे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. संशोधनानुसार ‘सिक बिल्डिंग सिंड्रोम’ होण्यामध्ये एसी कारणीभूत ठरतो का? हे तपासण्यासाठी हे संशोधन केले गेले आहे. २०१९ साली झालेला हा अभ्यास १८ ते ४५ वयोगटातील २०० निरोगी निर्व्यसनी प्रौढांवर केला गेला, जे दिवसभरात किमान ६ ते ८ तास एसीमध्ये काम करायचे. आणि या वातावरणात त्यांनी २ वर्षांहून जास्त काळ काम केले होते. वर्षभर चाललेल्या या संशोधनानुसार असं आढळलं की, एसीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना आरोग्यासंबंधी काही समस्यांचा सामना करावा लागतो. डोळे थकणे, डोळ्यांना खाज येणे, घसा कोरडा होणे, नाक वाहणे अशा समस्या एसीमध्ये बसून काम करणाऱ्या लोकांमध्ये जास्त प्रमाणात होत्या. एसीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना हे आजार होण्याचं प्रमाण जवळजवळ ४०-५० टक्क्यांनी जास्त होतं..अनेकांना एसीचा त्रास होतो, याचं कारण असते एसीची कोरडी हवा. कारण एसी फक्त हवा थंड करत नाही… तो हवेतील ओलावाही कमी करतो. यामुळे खोलीतील हवा कोरडी होते. आणि ही कोरडी हवा आपल्या नाकाच्या आतील भागावर, घशावर आणि श्वसनमार्गावर परिणाम करू लागते. NIH मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार या कोरड्या हवेमुळे त्वचा कोरडी पडणे, डोळ्यांची जळजळ होणे, ओठ फुटणे आणि केसांवरही परिणाम होऊ शकतो.ही एसीची हवा घशावर कशाप्रकारे परिणाम करते हे सांगताना ENT Doctor म्हणजेच कान, नाक, घसा तज्ज्ञ वृषाली तेलंग सांगतात की, एसीच्या या थंड हवेत जास्त वेळ राहिल्यावर आपल्या नाक आणि घशावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या हवेमुळे नाक आणि घसा कोरडा पडतो, नाक बंद झाल्यासारखे वाटते. घशातील नैसर्गिक स्राव घट्ट होऊ लागतो. त्यामुळे तो साफ करताना त्रास होतो आणि कोरडा खोकलाही वाढू शकतो. विशेषतः ज्यांना allergy, sinus किंवा श्वसनाचे त्रास असतात, त्यांच्यामध्ये हा त्रास जास्त दिसून येतो. .एसी वेळेवर साफ केला नाही, तर त्यामुळेसुद्धा अनेक आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. एसी किती स्वच्छ आहे हे त्याच्या duct आणि filter वर अवलंबून असतं. जर filter वेळेवर स्वच्छ केले नाहीत, तर धूळ, बुरशी, जीवाणू जमा होऊ शकतात. आणि नंतर हेच घटक थंड हवेसोबत पुन्हा खोलीत फिरू लागतात. डॉ. निरंजन जाधव सांगतात की, एसीमधील बुरशीमुळे 'AC Lung' (हायपरसेन्सिटिव्हिटी न्यूमोनिटिस) यासारखे गंभीर श्वसन विकार होऊ शकतात. त्याचबरोबर 'ब्लॅक मोल्ड' किंवा लेजिओनेला सारख्या जंतूंमुळे फुफ्फुसांचे आजारही होऊ शकतात. दीर्घकाळ अशुद्ध आणि कोरड्या हवेत राहिल्याने श्वसनमार्ग कमकुवत होऊन COPD सारखे आजार होण्याचा धोका वाढतो. यामध्ये हवा आत घेणं आणि बाहेर सोडणं दोन्ही अवघड होतं, त्यामुळे व्यक्तीला वारंवार धाप लागल्यासारखं वाटतं. .तर डॉ. तेलंग म्हणतात की, 'Allergic Rhinitis' म्हणजे धूळ, बुरशी किंवा एसीतील कणांमुळे नाकाला होणारी allergy. शरीर एसीच्या कणांना धोकादायक समजून प्रतिक्रिया देतं आणि त्यामुळे सतत शिंका येणे, नाक गळणे, नाक खाजणे, नाक बंद होणे किंवा डोळ्यांत पाणी येणे असे त्रास सुरू होतात. 'Vasomotor Rhinitis' म्हणजे थंड हवेमुळे नाक अतिसंवेदनशील होणे. यामुळे allergy नसतानाही सतत शिंका येणे, नाक गळणे किंवा नाक बंद होणे असे त्रास होतात.एसीचे इतके सारे दुष्परिणाम असल्याने काहींना वाटू शकतं की एसी पूर्णपणे टाळायला हवा. पण तशी गरज अजिबात नाही. कारण एसी व्यवस्थित वापरला, तर तो वरदान ठरू शकतो. .बालरोग तज्ज्ञ डॉ. सौरव मांगडे सांगतात की, लहान मुलं, वृद्ध, दमा असलेल्या व्यक्ती आणि ज्यांना एसीमुळे त्रास होतो अशा लोकांनी एसी वापरताना काही काळजी घ्यायला हवी.• एसीचं तापमान २४–२६°C पेक्षा कमी ठेवू नका• रात्रभर एसीमध्ये झोपणं सुरक्षित असलं तरी थंड हवा थेट अंगावर लागू देऊ नका• कोणत्याही एसीचे filters १५ दिवस ते महिन्यातून एकदा साफ करा• बाहेरून आल्याबरोबर लगेच अतिथंड खोलीत जाणं टाळा• दिवसभर पुरेसं पाणी प्या• सतत बंद खोलीत बसण्याऐवजी थोडा वेळ बाहेर ताज्या हवेत जापुढे डॉ. मांगडे असेही म्हणाले की, एसीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती थेट कमी होते याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. तरी बंद खोली, कमी ventilation आणि अस्वच्छ AC मुळे infections वाढू शकतात. म्हणून एसी वापरताना योग्य काळजी घ्या आणि अशा प्रकारच्या शारीरिक समस्यांपासून स्वतःला वाचवा. 