Premium|Sudhagad : सुधागड; इतिहास, जैवविविधता आणि धार्मिक स्थळांचा संगम

डॉ. श्रीमंत कोकाटेधोंडसेमार्गे सुधागडावर आल्यानंतर महादरवाजा लागतो. तो अत्यंत आखीव-रेखीव, मजबूत, सुरक्षित आणि मनमोहक आहे. त्याचा आकार गोमुखी आहे. शत्रूंना दरवाजा कोणत्याही परिस्थितीत तोडता येणार नाही, इतका तो मजबूत आहे. रायगड आणि सुधागडच्या महादरवाजामध्ये कमालीचे साधर्म्य आहे. सुधागड गिरीदुर्ग प्रकारात मोडतो. तो समुद्रसपाटीपासून सुमारे ६०० मीटर उंचीवर आहे. हा गड अभेद्य, अजिंक्य आणि चढाईसाठी कठीण असला तरी खूप आनंददायी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने अन् शौर्याने पावन झालेला हा गड आहे. अनेक ऐतिहासिक घटनांचा सुधागड हा साक्षीदार आहे. .राजगड ही स्वराज्याची पहिली राजधानी, रायगड ही स्वराज्याची दुसरी राजधानी, जिंजी ही स्वराज्याची तिसरी राजधानी होती; तर सुधागडाची भव्यता, दुर्गमपणा पाहता ती स्वराज्याची राजधानी करावी, हा शिवाजीराजांचा विचार होता; परंतु रायगड हा स्वराज्यासाठी मध्यवर्ती असल्यामुळे तो गड राजधानीसाठी निश्चित झाला. सुधागड हा सह्याद्रीच्या दुर्गम डोंगररांगातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुर्ग आहे. हा गड शिवाजी महाराजांनी सुमारे १६४८ मध्ये जिंकून घेतला व त्याचे नाव ‘सुधागड’ असे ठेवले. यापूर्वी त्याचे नाव ‘भोरपगड’ असे होते. स्वराज्यासाठी अमृतासमान गोड अर्थात उत्तम दुर्ग आहे म्हणून, त्याचे नाव ‘सुधागड’ असे ठेवले गेले.सुधागड हा प्राचीन दुर्ग आहे. याच्या परिसरात सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या लेण्या आहेत. त्यामुळे याचे अस्तित्व सातवाहन काळापासून आहे. शिलाहारांची कोकणात सत्ता होती. संरक्षण, समुद्री व्यापार आणि प्रशासनाच्या हेतूने त्यांनी या किल्ल्याची उभारणी केली. पुढे देवगिरीच्या यादवांचा या गडावर अंमल होता. बहामनी, निजाम आणि आदिलशहांची या गडावर सत्ता होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा गड आदिलशाहीकडून जिंकून घेतला. त्याची भव्यता, उंची आणि दुर्गम स्थान पाहून महाराजांनी येथेच राजधानी करण्याचा विचार केला. शिवाजी महाराजांनी सुधागडच्या मजबूत तटबंदी, महाद्वार आणि गडावरील अनेक वास्तूंचे बांधकाम केले. ज्यांचे किल्ले त्यांचे राज्य, हा तो काळ होता. गडकोटांनी स्वराज्य निर्मितीसाठी व ते वृद्धिंगत करण्याकरिता मोलाची साथ दिली. किंबहुना गडकिल्ले हे स्वराज्याचे दणकट आधारस्तंभ होते. त्यामुळे शिवाजी महाराजांनी गडकोटांवर खूप प्रेम केले. .सुधागड गिरीदुर्ग प्रकारात मोडतो. तो समुद्रसपाटीपासून सुमारे ६०० मीटर उंचीवर आहे. आता हा गड रायगड जिल्ह्यातील एक तालुका आहे. याचे मुख्यालय जवळच पाली या गावात आहे. घनदाट जंगलाने या गडाला विळखा घातला आहे. तसेच गडाभोवती दातपाडी नदी आहे. गड अभेद्य, अजिंक्य आणि चढाईसाठी कठीण असला तरी खूप आनंददायी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने अन् शौर्याने पावन झालेला हा गड आहे. पुरंदरच्या तहात हा किल्ला मोगलांना द्यावा लागला. पुढे तो १६६७ मध्ये शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतला. सुधागड हे मध्ययुगीन काळातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र हेाते. उत्तर कोकणावर आणि समुद्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तो एक महत्त्वपूर्ण किल्ला होता. औरंगजेबाचा मुलगा शहाजादा अकबर हा औरंगजेबाविरुद्ध बंड करून दक्षिणेत संभाजीराजांच्या आश्रयाला आला होता. तेव्हा संभाजीराजांनी त्याला सुधागडाच्या पायथ्याला पाच्छापूर येथे आश्रय दिला. स्वराज्य द्रोह्यांना संभाजीराजांनी सुधागडाच्या पायथ्याला असणाऱ्या परळी येथेच हत्तीच्या पायी दिले. अशा अनेक घटनांचा सुधागड हा साक्षीदार आहे.सुधागड हा प्राचीन असल्यामुळे त्यावर अनेक महत्त्वपूर्ण वास्तू आहेत. सुधागडावर असणारी भोराई तथा भोरांबादेवी हे प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. भोराईदेवीची मूर्ती अत्यंत सुबक आहे. मंदिरात देवीचे वाहन व्याघ्रमूर्ती आहे. सभामंडपातील नक्षीदार लाकडी खांब हे मनोवेधक आहेत. मंदिरातील पिवळी घंटा ही खूपच मौल्यवान आहे. मंदिरासमोर दगडी दीपमाळ असून त्यावर हत्तीची पाषाणमूर्ती आहे. भोराईदेवीची नित्यनेमाने पूजा होते. खंडागळे आणि गुरव हे देवीचे पुजारी आहेत. या मंदिरात दरवर्षी नवरात्रात मोठा उत्सव असतो. तालुक्यातील असंख्य भाविक देवीच्या दर्शनाला सुधागडावर येतात. भोराईदेवीच्या आजूबाजूला वीरगळ आणि नक्षीदार समाध्या आहेत. गडावर ज्याप्रमाणे भोराईदेवीचे मंदिर आहे तसेच शिवशंकराचे मंदिर आहे. मंदिरासमोर पाषाणातील नंदी आणि गणेशमूर्ती आहे. भोराईदेवी आणि शिवशंकराचे मंदिर हे भारतीय संस्कृती ही पुरुष आणि स्त्री अशी द्वैतवादी आहे हे स्पष्ट होते. सुधागडावर भग्नावस्थेतील सदर, राजवाडा आणि अनेक प्रशासकीय इमारतींचे अवशेष आहेत. तसेच पंतसचिवांचा चौसोफी वाडा आहे. वाड्यात दगडी जाते, दगडी उखळ आहे. गडावर असणाऱ्या शिवमंदिरासमोर कमळतळे आहे. गडावर पाण्याची दोन तळी आहेत, तसेच पाण्याचे टाकेदेखील आहे. गडाची तटबंदी अत्यंत मजबूत आहे. तसेच गडावरून आपत्तीच्या काळात बाहेर पडण्यासाठी किंवा आत येण्यासाठी भुयारी दरवाजा (चोरवाट) आहे. ही चोरवाट आजही सुस्थितीत आहे. .सुधागडावर आणि घेऱ्यात प्रचंड जैवविविधता आहे. त्यामुळे सुधागड हा इतिहासप्रेमी, भूगोलप्रेमी तसेच वनस्पती आणि प्राणीशास्त्रज्ञांनादेखील अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा गड आहे....सुधागडाचा माथ्यावरील परिसर सुमारे ५० एकरांचा आहे. गडाच्या काही भागांवर घनदाट जंगल आहे. या जंगलात अशोक, हिरडा, निगुड, करावी, साग, शिसव, ऐन, किंजळ, जाभूळ, बांबू, शिकेकाई, धावडा, कोंबडखनी, रात्री चमकणारी संजीवनी इत्यादी वनस्पती आहेत. त्यामध्ये अनेक औषधी वनस्पती आहेत. गडावर आणि घेऱ्यात प्रचंड जैवविविधता आहे. त्यामुळे सुधागड हा इतिहासप्रेमी, भूगोलप्रेमी तसेच वनस्पती आणि प्राणीशास्त्रज्ञांनादेखील अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा गड आहे.भोराईदेवीचे दर्शन घेऊन आपण टकमक टोकाकडे जाताना डाव्या हाताला समान आकाराची चार कोठारे आहेत. त्यांच्यातील अंतरदेखील समान आहे. या कोठारांना बाहेरील चौथरादेखील आहे. ही धान्याची कोठारे आहेत. धान्याची कोठारे पाहून सरळ पुढे गेलात की टकमक टोक .धोंडसेमार्गे सुधागडावर आल्यानंतर महादरवाजा लागतो. तो अत्यंत आखीव-रेखीव, मजबूत, सुरक्षित आणि मनमोहक आहे. त्याचा आकार गोमुखी आहे. शत्रूंना दरवाजा कोणत्याही परिस्थितीत तोडता येणार नाही, इतका तो मजबूत आहे. सुधागडच्या महादरवाजाचे व त्याभोवतीच्या तटबंदीचे मजबूत बांधकाम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले. रायगड आणि सुधागडच्या महादरवाजामध्ये कमालीचे साधर्म्य आहे. शत्रूवर मारा करण्यासाठी महादरवाजाच्या तटाला अनेक जंग्या आहेत. शत्रूसैन्यांवर किल्ल्याच्या तटबंदीच्या भिंतीतून बाण किंवा बंदुकीची गोळी मारण्यासाठी केलेला खाचा म्हणजे जंग्या होय. या खाचा प्रमाणबद्ध असतात. महादरवाजाच्या प्रवेशद्वारावर शरभशिल्प आहे. पायात हत्ती घेतलेल्या सिंहमुख प्राण्याचे पाषाण शिल्प म्हणजे शरभशिल्प होय. शरभशिल्प हे राजाच्या सामर्थ्यांचे व विजयाचे प्रतीक मानले जाते. महाद्वाराच्या वरच्या बाजूला समान आकाराची दोन शरभशिल्पे आहेत. तसेच त्या शरभशिल्पाखाली दोन कमलपुष्पे आहेत. ती पाषाणातच कोरलेली आहेत. कमलपुष्प हे शुद्धता, समृद्धी आणि भरभराटीचे प्रतीक आहे. महादरवाजाला टोकदार खिळे असणारा लाकडी दरवाजा आहे. महाद्वारातून आत प्रवेश केला की दोन्ही बाजूंना चौकीदारांना बसण्यासाठी देवड्या आहेत. एकूणच सुधागडाचा महादरवाजा खूपच सुंदर आणि मजबूत आहे. .सुधागडला जाण्यासाठी मुंबईवरून नागोठणे किंवा खोपोलीमार्गे पालीला येणे. पुण्यावरून ताम्हिणी घाटातून सुधागडला रस्ता आहे. सुधागडावर जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक सुधागडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या धोंडसे गावातून आणि दुसरा मार्ग ठाकूरवाडीमार्गे लोखंडी शिडीवरून, धोंडसेमार्ग हा महादरवाजात येतो. ठाकूरवाडी मार्ग चिलखती बुरुजावर येतो. सुधागड हा गिरीदुर्ग प्रकारचा उंच किल्ला आहे. या गडाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे दोन हजार फूट आहे. सुधागड हा ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात ट्रेकसाठी उत्तम गड आहे. पालीवरून धोंडसेला येणे. धोंडसेवरून दातपडी नदी पार करून महादरवाजाच्या दिशेने जाताना वाटेत मारुती मंदिर आहे. तसेच दोन पाण्याची टाके आहेत. त्या टाक्याच्या शेजारी तानाजींची पाषाणमूर्ती आहे. त्यामुळे या टाकाला ‘तानाजीचे टाके’ असेही म्हटले जाते. सुधागड चढण्यासाठी सुमारे तीन तास लागतात. त्यामुळे सोबत पिण्याचे पाणी ठेवावे. रात्री पूर्ण विश्रांती घेऊन सकाळी सहा वाजताच गड चढायला सुरुवात करावी. सुधागड उंच व घनदाट जंगलात असल्यामुळे समूहानेच या गडाचे गिर्यारोहण (ट्रेक) करावे. सुधागड हा ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य जंगलात असल्यामुळे हा ट्रेक खूप आनंददायी आहे. गडकिल्ले आपला ऐतिहासिक वारसा आहेत. ते आपले वैभव आहे. सुधागड छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याने आणि कार्याने पावन झालेला आहे. त्यामुळे आपण हा किल्ला आवर्जून पाहिला पाहिजे. गडकोट म्हणजे स्वराज्याची ताकद. गडकोट म्हणजे स्वराज्याचा आधारस्तंभ. गडकोट म्हणजे सैन्याचे बळ. गडकोट म्हणजे अमूल्य खजिना. गडकोट म्हणजे राज्याचा मूलाधार. ते आपल्या इतिहासाचे जिवंत साक्षीदार आहेत. ते आपणाला आपला क्रांतिकारक इतिहास सांगतात. त्यामुळे आपण सुधागड आवर्जून पाहिला पाहिजे. 