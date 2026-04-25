Premium| Summer health risks : उष्माघाताचा धोका वाढतोय; लक्षणे आणि बचावाचे उपाय जाणून घ्या

मागच्या काही वर्षांपासून आपण पाहतोय की, दरवर्षी उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत चालली आहे. या उन्हाच्या तीव्रतेबरोबरच आरोग्याविषयीचा धोका सुद्धा वाढत आहे. बऱ्याचदा आपण उन्हामुळे साधी चक्कर आहे, डोकं दुखतंय किंवा थकवा आहे असं म्हणतो. परंतु अज्ञानामुळे आणि निष्काळजीपणामुळे या गोष्टी तुमच्या जीवावर सुद्धा बेतू शकतात. कारण या उन्हामुळे तुम्ही कधी उष्माघाताचे म्हणजेच (Heat Stroke)चे शिकार व्हाल, हे तुम्हालाही समजणार नाही! WHO च्या अहवालानुसार २०१७-२०२१ या ४ वर्षांच्या काळात ज्येष्ठ नागरिकांमधील उष्णतेमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण तब्बल ८५% ने वाढले आहे. तुम्ही विचार करत असाल की उष्णतेचा सर्वाधिक धोका विषुववृत्तावर असणाऱ्या आफ्रिकन देशांना असतो, तर WHO चा १९ वर्षांचा अभ्यास सांगतो की दरवर्षी जगभरात जवळजवळ ४ लाख ८९ हजार लोक उष्णतेमुळे मृत्यूमुखी पडतात. आणि त्यातील ४५% लोक हे आशियाई देशांमधील असतात.उष्माघाताचा सर्वाधिक धोका लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती आणि उन्हात काम करणाऱ्या लोकांना असतो. त्यामुळे या व्यक्तींनी जास्त काळजी घ्यायला हवी. आणि जर तुम्ही शहरांमध्ये राहत असाल, तर उष्णतेचा धोका अजूनच वाढतो कारण Heat Island Effect म्हणजेच काँक्रीट आणि डांबरामुळे उष्णता जास्त साठवली जाते. उष्माघात नेमका कसा ओळखायचा? त्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती? आणि तो टाळण्यासाठी आपण काय करू शकतो? हे सगळं जाणून घेण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या तज्ञ डॉक्टरांबरोबर चर्चा केली. हे सर्व सविस्तर आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत..शरीराचे तापमान नियंत्रण कसे बिघडते?उष्माघात होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे शरीरातील तापमान नियंत्रण प्रणाली कोलमडते. आपल्या शरीरात नैसर्गिकरित्या तापमान नियंत्रित करणारी व्यवस्था असते; घामाद्वारे आपले शरीर स्वतःला थंड ठेवते. पण कडक उन्हात जास्त वेळ घालवल्यास किंवा मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक श्रम केल्यास आपल्या शरीरातील तापमान नियंत्रण प्रणाली कोलमडते. मग शरीराचे तापमान 40°C पेक्षा वाढून मेंदू आणि इतर अवयवांना धोका निर्माण होतो. डिहायड्रेशन म्हणजेच शरीराला पाणी कमी पडल्यावर सुद्धा उष्माघाताचा धोका वाढतो.गंभीर लक्षणे कशी ओळखाल?उष्माघाताची लक्षणे कशी ओळखायची हे सांगताना डॉ. भालचंद्र काळमेघ सांगतात की व्यक्तीला सुरुवातीला थकवा, चक्कर किंवा डोळ्यांसमोर अंधार येतो. पुढे जसजसा उष्माघात वाढतो, तसतसे शरीराचे तापमान खूप वाढते आणि ते १०४°F (४०°C) पर्यंत जाऊ शकते. या अवस्थेत व्यक्तीला मानसिक पातळीवर गोंधळल्यासारखे वाटू लागते. रुग्णांना उलट्या, अंगदुखी, हृदयाचे ठोके वाढणे, त्वचा लालसर किंवा कोरडी पडणे अशा प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो..उष्माघाताचे दोन प्रकारThe New England Journal of Medicine च्या माहितीनुसार उष्माघाताचे दोन प्रकार असतात. जर उष्माघात जास्त शारीरिक मेहनतीमुळे झाला असेल तर त्याला एक्झर्शनल हिटस्ट्रोक (Exertional Heatstroke) म्हणतात. यात व्यक्तीला खूप घाम येतो आणि त्वचा ओलसर राहते. पण उष्माघात केवळ उष्णतेमुळे झाला असेल तर त्याला क्लासिक हिटस्ट्रोक (Classic Heatstroke) म्हणतात. यामध्ये त्वचा कोरडी असते. बऱ्याचदा वृद्ध लोकांना या प्रकारच्या उष्माघाताचा सामना करावा लागतो. घाम येण्याची क्षमता कमी असल्यामुळे हा धोका उद्भवतो..जीव वाचवणारे प्राथमिक उपायउष्माघात जर झाला तर रुग्णांना त्वरित प्रथमोपचार द्यायला हवा. नाहीतर रुग्णांचा जीव सुद्धा जाऊ शकतो. डॉ. सौरभ मांगडे सांगतात की अशा परिस्थितीत सर्वप्रथम व्यक्तीचे कपडे सैल करावे, त्यानंतर ओल्या कापडाने शरीर पुसावे आणि व्यक्तीला थंड वातावरणात फॅन किंवा एसीच्या सानिध्यात ठेवावे. व्यक्ती शुद्धीवर असेल तर त्याला पाणी किंवा ORS द्या. मात्र, जर व्यक्ती बेशुद्ध असेल, तर तोंडात काहीही देऊ नका. त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर व्यक्तीला रुग्णालयात घेऊन जा..या लोकांनी घ्यावी विशेष काळजी!काही लोकांना इतरांच्या तुलनेत उष्माघाताचा धोका जास्त असतो. तुम्हाला जर दारू पिल्याशिवाय जमत नसेल, तर हा वाढता उन्हाळा तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. कारण दारूमुळे डिहायड्रेशन वाढल्याने उष्माघाताचा धोका निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे हृदयविकार, मधुमेह आणि लठ्ठपणा असलेल्या लोकांनी सुद्धा उन्हाळ्यात विशेष काळजी घ्यायला हवी..गर्भावस्थेतील महिलांना उष्माघाताचा मोठा धोकागर्भावस्थेतील महिलांना उष्माघाताचा धोका सामान्य व्यक्तीपेक्षा जास्त असतो. डॉ. रोहिणी गढीकर सांगतात की गर्भावस्थेत शरीराचे मेटाबॉलिझम (ऊर्जा तयार करण्याची प्रक्रिया) वाढते. या काळात गर्भधारणेतील मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन 100 ते 1000 पटीने वाढतो, त्यामुळे शरीरात उष्णता निर्माण होण्याची प्रक्रिया म्हणजेच Thermogenic condition वाढते. शिवाय गर्भावस्थेत पहिल्या तिमाहीत pregnancy vomiting वाढत असल्याने महिलांचे पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे हा धोका आणखी वाढू शकतो. म्हणून या सर्व गटातील व्यक्तींनी Heat Stroke पासून वाचण्यासाठी काळजी घ्यायला हवी..Premium|Summer Health Care Tips : उन्हातून आल्यावर लगेच पाणी का पिऊ नये?उष्माघातापासून बचावासाठी तज्ज्ञांचे सविस्तर मार्गदर्शन.जर योग्य काळजी घेतली तर उष्माघात टाळता येऊ शकतोउन्हाळ्यात बाहेर जाताना किंवा काम करताना भरपूर पाणी पिणे आवश्यक आहे. दररोज किमान ८–१० ग्लास पाणी, तसेच लिंबूपाणी, ताक, नारळपाणी किंवा फळांचे रस यांसारखी नैसर्गिक पेये घ्यायला हवीत. शक्यतो दुपारी ११ ते ४ या वेळेत बाहेर उन्हात जाणे टाळावे; जर बाहेर जाणे आवश्यक असेल, तर टोपी, छत्री किंवा सनग्लासेस वापरावेत. हलके, सैल आणि फिकट रंगाचे कपडे घालावेत, कारण असे कपडे शरीरातील उष्णता बाहेर जाण्यास मदत करतात. शारीरिक श्रम करताना मधूनमधून विश्रांती घेणे खूप गरजेचे आहे. शक्य असल्यास एसी किंवा थंड जागेत राहण्याचा प्रयत्न करावा. घरातही उष्णता कमी ठेवण्यासाठी दुपारी पडदे लावावेत आणि रात्री खिडक्या उघडून हवा खेळती ठेवावी. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये थंड पाण्याने अंघोळ करावी. कॅफीनयुक्त पेये (चहा, कॉफी) टाळावीत. तसेच लघवीचा रंग खूप गडद दिसत असेल, तर हे डिहायड्रेशन असू शकते; त्यामुळे अधिक पाणी पिणे आवश्यक आहे. तुम्ही जर व्यायाम करत असाल, तर व्यायामाची वेळ पहाटेची किंवा संध्याकाळची निवडा. या गोष्टींची काळजी घेतल्यास उष्माघाताचा धोका बऱ्यापैकी कमी होतो.. 