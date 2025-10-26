Premium|Sunil Dutt: एक वेगळी परतफेड...

दिलीप ठाकूर-glam.thakurdilip@gmail.comअभिनेता म्हणून सुनील दत्त यांच्या प्रगतिपुस्तकावर कायमच फोकस टाकला जातो. अभिनेता म्हणून त्यांनी साठ व सत्तरच्या दशकातील आघाडीच्या अनेक निर्माता आणि दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांतून भूमिका साकारल्या. मेहबूब खान दिग्दर्शित ‘मदर इंडिया’ (१९५७), बिमल रॉय दिग्दर्शित ‘सुजाता’ (१९६०), बी. आर. चोप्रा दिग्दर्शित ‘गुमराह’ (१९६४), यश चोप्रा दिग्दर्शित ‘वक्त’ (१९६५), राज खोसला दिग्दर्शित ‘मेरा साया’ (१९६७), ए. सुब्बाराव दिग्दर्शित ‘मिलन’ (१९६८) असे काही चित्रपट विशेष उल्लेखनीय..या सगळ्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून सुनील दत्त यांनीही नर्गिस यांच्याशी लग्न केल्यावर पाली हिलवरील अतिशय शांत वातावरणात ‘अजंठा’ नावाचा एक प्रशस्त बंगला उभारला. ते करताना त्यांनी काही लक्षवेधक गोष्टी केल्या. त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. एक म्हणजे, अजंठा आर्ट्स या चित्रपट निर्मिती संस्थेची स्थापना केली आणि काही वेगळ्या प्रवाहातील चित्रपटांची निर्मिती केली. आपल्या या बंगल्यात एका बाजूला चित्रपट संकलन विभाग सुरू केला. याच बंगल्याच्या उजव्या बाजूला तळघरात साधारण पंचवीस प्रशस्त खुर्च्यांचे एक मिनी थिएटर सुरू केले आणि याचा अन्य चित्रपट निर्मात्यांनाही लाभ मिळू लागला..आपल्या कुटुंबासाठी उत्तम निवारा आणि त्यात जोडीला आपण ज्या क्षेत्रात वावरत आहोत, वाढलोय, त्या क्षेत्रालाही आपल्या चित्रपटांचे सकलन व आपल्या चित्रपटाच्या ट्रायल खेळासाठी विशेष व्यवस्था. अनेकांना याचा अनेक वर्षे लाभ झाला. स्वतःसह अथवा आपल्या कुटुंबासह चित्रपटसृष्टीलाही सामावून घेण्याची ही वृत्ती विशेष व कौतुकाचीही..अजंठा आर्ट्स या त्यांच्या बॅनरखालील पहिला चित्रपट ‘मुझे जीने दो’ (१९६३). मोनी भट्टाचार्य दिग्दर्शित या चित्रपटात सुनील दत्त, वहिदा रेहमान, निरुपा रॉय यांच्या प्रमुख भूमिका. वहिदा रेहमान यांच्या काही क्लासिक चित्रपटातील हा एक. या चित्रपटातील गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. संगीत जयदेव यांचे आहे. सुनील दत्त यांनी सुधारणावादी डाकू ठाकूर जर्नैल सिंग साकारला. चंबळचे खोरे, तेथील डाकूचे जीवन आणि त्यांची शरणागती याभोवतीचा हा चित्रपट फारसा यशस्वी ठरला नाही; पण आपण चौकटीबाहेरचे काही देण्याचा प्रयत्न केला हे समाधान जास्त होते. असाच चौकटीबाहेरचा प्रयत्न करताना अजंठा आर्ट्स बॅनरखाली ‘यादे’ (१९६४) या आपल्या देशातील पहिला एकपात्री चित्रपट निर्मित केला. या चित्रपटापासून सुनील दत्त यांनी दिग्दर्शन क्षेत्रात पाऊल टाकले. ‘यादे’ या चित्रपटात सुनील दत्त यांनी एकमेव कलाकार व दिग्दर्शन अशी दुहेरी भूमिका साकारली. .असा एकपात्री चित्रपटाचा प्रयोग करणं खूपच धाडसाचे होते. तत्कालिक समीक्षकांनी कौतुक केले आणि वेगळ्या प्रवाहातील चित्रपट निर्मितीचे समाधान होते. त्याच समाधानात आपल्या अजंठा आर्ट्स या बॅनरखाली नवीन पिढीतील कलाकारांना रुपेरी पडद्यावरील पदार्पणाची संधी देत ‘मन का मीत’ (१९६९) या चित्रपटाची निर्मिती केली. ए. सुब्बाराव दिग्दर्शित या चित्रपटात सुनील दत्त यांचा भाऊ सोम दत्त हा नायक, लीना चंदावरकर नायिका आणि विनोद खन्ना खलनायक असे तीन नवीन चेहरे दिसले. एका दक्षिण भारतीय प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटाची ही रिमेक रसिकांना आवडली नाही. चित्रपट अपयशी ठरला तरी विनोद खन्ना व लीना चंदावरकर यांची कारकीर्द मार्गी लागली. विनोद खन्नाने या संधीची कायमच जाणीव ठेवली. सुनील दत्त यांच्यासोबत या चित्रपट निर्मितीत नर्गिस दत्त बरोबरीने साथ देत. ‘मन का मीत’ या मूळ चित्रपटातील नायिकेची काही पद्धतीची वस्र आपणास शोभणार नाहीत, असे लीना चंदावरकरनी नर्गिस दत्त यांना सांगताच त्यातून मार्ग काढण्यात आला. नर्गिस दत्त अनेकदा सेटवर असत..अजंठा आर्ट्सच्या ‘रेश्मा और शेरा’ (१९७१)चे बरेचसे चित्रीकरण राजस्थानमधील जैसेलमैर येथे दीर्घकाळ असताना सुनील दत्त नायक व दिग्दर्शन साकारताना नर्गिस दत्त संपूर्ण युनिट आपले कुटुंब आहे, अशाच प्रकारे वागल्या. याच चित्रीकरण काळात गोपाल बेदी यांना सुनील दत्त यांनी रणजित नाव दिल्याचा किस्सा आजही रणजित रंगवून खूलवून सांगतात. हा चित्रपटही व्यावसायिकदृष्ट्या अपयशी ठरला; पण ऑस्करसाठीचा भारतीय चित्रपट अशी निवड झाल्याचे समाधान जास्त होते..सुनील दत्त यांनी आपले विश्वासू राज खोसला यांच्याकडे चित्रपट दिग्दर्शन सोपवून ‘नेहले पे देहला’ (१९७६) या चित्रपटाची निर्मिती केली. यात सुनील दत्त, सायरा बानू व विनोद खन्ना यांच्या भूमिका. आता अन्य निर्मात्यांचे चित्रपट सुनील दत्त दिग्दर्शित करू लागले. त्यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘डाकू और जवान’मध्ये सुनील दत्त व विनोद खन्ना पुन्हा एकदा एकत्र आले.एव्हाना संजय दत्त मोठा झाला. त्याने चित्रपटसृष्टीतील पदार्पणाची पावलं उचलली. निर्माते होते अमरजीत. सुनील दत्त दिग्दर्शित चित्रपटात संजय दत्त व टीना मुनीम रोमँटिक जोडी. चित्रपटासाठी नाव ठरले ‘रॉकी’; पण सत्तरच्या दशकाच्या मध्यावर अभिनेता व दिग्दर्शक विश्वजीत यांनी अमिताभ बच्चन व रेखा या जोडीच्या ‘रॉकी’ नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती करण्याचे पाऊल टाकले होते. तो चित्रपट बनला नाही; पण आता सुनील दत्तना ते नाव विश्वजीतकडून घ्यावे लागले. चित्रपट निर्मितीवस्थेत असतानाच नर्गिस दत्त यांचे कर्करोगाचे निदान व मग अमेरिकेत उपचार या गोष्टी घडल्या. मॉडर्न मुव्हीजचे गुलशन रॉय यांनी ‘रॉकी’ प्रदर्शित करण्यासाठी ८ मे १९८१ ही तारीख निश्चित केली. दुर्दैवाने नर्गिस दत्त यांचे ३ मे १९८१ रोजी निधन झाले आणि दक्षिण मुंबईतील मेट्रो चित्रपटगृहात ‘रॉकी’च्या प्रीमियरच्या वेळेस सुनील दत्त व संजय दत्त यांच्या मधली खुर्ची रिकामी ठेवून नर्गिस दत्त यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली..कर्करोगाबद्दल जनजागृती व्हावी म्हणून सुनील दत्त यांनी ‘दर्द का रिश्ता’ (१९८२) या चित्रपटाची निर्मिती व दिग्दर्शन केले. या सगळ्यातून जात असताना संजय दत्तचे व्यसनाधीन होणं, त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी त्याला अमेरिकेला पाठवणे अशा गोष्टी होत्याच. हे सगळे सांभाळणे एक पिता म्हणून फार कसोटीचे होते. नव्वदच्या दशकात मुंबईतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी संजय दत्तला अटक होणं, अशी संकटे या वाटचालीत आली.असे करत करत ‘यह आग कब बुझेगी’ (१९९१) या चित्रपटापर्यंत हा प्रवास आला. चित्रपटाचा विषय हुंडाबळी. समाजातील सर्वच स्तरातील एक सामाजिक समस्या. शहरापासून दूर खेड्यापाड्यापर्यंत घडणारा सामाजिक गुन्हा. तो श्रीमंतांच्या घरातही होतो आणि गरिबांच्या कुटुंबातही होतो. दररोजच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होत असलेल्या याच सामाजिक समस्येवर चित्रपट निर्मिती करण्याचे ठरले. यावेळी सुनील दत्त यांनी दिग्दर्शन व अभिनय अशी दुहेरी जबाबदारी स्वीकारली. आपल्या अजंठा आर्ट्सच्या मिनी थिएटरच्या मोठ्या गच्चीत मुहूर्त केला. चित्रपटात सुनील दत्त, डिंपल कपाडिया, शिबा (ही दुर्दैवी सून); बिंदू (कपटी व खाष्ट सासू), प्रदीपकुमार, रणजित, रुपेशकुमार, शक्ती कपूर, सत्येन कप्पू असे कलाकार..Premium| Indian Cinema Golden Era: 'देवदास' आणि 'भाऊबीज' या चित्रपटांनी ५० च्या दशकात काय जादू केली?.याचदरम्यान बातमी आली, काही कारणास्तव डिंपलने हा चित्रपट सोडला. गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत या चित्रपटासाठी भला मोठा सेट लागत होता आणि पहिले चित्रीकरण सत्र सुरू होणार होते. या परिस्थितीत सुनील दत्त यांच्या मदतीला रेखा आल्या. रेखा नवीन असताना सुनील दत्त यांनी त्यांच्यासोबत 'जमीन आसमान', 'प्राण जाये पर वचन न जाये', 'अहिंसा' अशा काही चित्रपटांत काम केले होते. त्याची जाणीव रेखा यांनी ठेवली.(सोबतचा फोटो) गंमत म्हणजे, ऐंशीच्या दशकात भरत रंगाचारी दिग्दर्शित 'जमीन आसमान' चित्रपटात रेखा होत्याच; पण संजय दत्त अनिता राजचा नायक होता.रेखा यांच्या तारखा मिळत गेल्याने 'यह आग कब बुझेगी' (१९९१) वेळेवर पडद्यावर आला आणि सुनील दत्तना एक सामाजिक समस्या रुपेरी पडद्यावर आणल्याचे समाधान मिळाले. चित्रपट फारसा यशस्वी ठरला नाही. काही वेगळे करायचे तर त्या निर्मितीतून प्रचंड आर्थिक लाभ होईलच, असे नाही; पण समाधान नक्कीच मिळेल. पूर्वीच्या फिल्मवाल्याचा तो गुण महत्त्वाचा होता.चित्रपट क्षेत्रात कलावंतांना ओळख, लोकप्रियता, कीर्ती, पैसा-संपत्ती मिळते. याच क्षेत्रात काहीतरी वेगळे करून, त्याची परतफेड करण्याची संधीही काही कलावंत करत असतात. असेच पाऊल उचललेल्या कलाकारांचे कौतुक करायला हवे. असा एक सिनेमावाला म्हणजे सुनील दत्त.... 