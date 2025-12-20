Premium|Super Flu Virus: अमेरिका, कॅनडाला जेरीला आणणारा सुपर फ्लू भारतातही पसरेल का?

Super Flu Virus News : एकीकडे ख्रिसमस सेलिब्रेशन जोरात आहे आणि दुसरीकडे जगाला एक वेगळीच चिंता सतावतेय. ती चिंता आहे, सुपर फ्लूची. अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये हा सुपर फ्लु धुमाकूळ घालतो आहे. खरंतर ताप म्हटल्यावर आपल्याला त्याचं फारसं काही वाटत नाही. पण हाच ताप आता जीवघेणा ठरतो आहे.सुपर फ्लू एवढा चिंताजनक का आहे? त्याची लक्षणं कोणती? त्याला हे सुपर फ्लू नाव का पडलं आणि भारताला त्याचा कितपत धोका आहे, अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .'सुपर फ्लू' म्हणजे काय?इन्फ्लूएंझा (H3N2) या विषाणूचा एक उत्क्रांत झालेला किंवा विकसीत झालेला एक प्रकार आहे, त्याला शास्त्रज्ञांनी 'सबक्लेड के’ असं नाव दिलं आहे. हाच तो सुपर फ्लू चा विषाणू मानला जातो. या नव्या विषाणूचा उगम किंवा शोध या वर्षाच्या सुरूवातीलाच लागला होता. त्यानंतर अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये त्याचा वेगाने प्रसार होताना दिसतो आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंगमधील सेल्युलर मायक्रोबायोलॉजी विषयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. सायमन क्लार्क यांनी या विषाणूच्या संरचनेविषयी सांगितलं की, या विषाणूच्या पृष्ठभागावर 'हेमॅग्लुटिनिन’ (H) आणि 'न्यूरामिनिडेज’ (N) नावाची दोन प्रथिने असतात..Hand-Foot-Mouth Disease:... तर मुलांना शाळेत पाठवू नका!.'सुपर फ्लू’ हे नाव का ?सुपर फ्लू ही वैद्यकीय संज्ञा नाही. माध्यमं आणि सोशल मीडियात मात्र या संज्ञेची सर्रास चलती आहे. अतिशय तीव्र, जास्त काळ टिकणाऱ्या किंवा गुंतागुंतीच्या तापासदृश आजारासाठी सुपर फ्लू हा शब्द वापरला जातो. सामान्य फ्लूपेक्षा जास्त गंभीर फ्लूसदृश आजार दर्शवण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. Influenza (A/B) + इतर विषाणूजन्य संसर्ग एकदमच होणं तापानंतर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होणंरोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींना ताप जास्त येणं जास्त तीव्र होणंकोविडनंतर किंवा इतर आजारांनंतर फ्लूची लक्षणं अधिक गंभीर भासणंअशा सगळ्या प्रकारांमध्ये त्या आजाराला सुपर फ्लू असं म्हटलं जातं..'सुपर फ्लू’चा प्रसार सुपर फ्लूचा विषाणू सतत उत्क्रांत होत असतो. तो सतत स्वत:मध्ये बदल घडवत असल्याने शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला तो सतत चकमा देऊ शकतो. म्हणूनच या हंगामात हाच आजार सगळ्यात प्रबळ असेल, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेत अनेकांना या आजाराची लागण झाली होती मात्र त्यातील बरेचजम बरेसुद्धा झाले आहेत. असं असलं तरी या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी वैद्यकीय विभागाला अपयश येत आहे. 'सुपर फ्लू'ची लक्षणंइन्फ्लुएन्झा A आणि त्याचा उपप्रकार किंवा सबक्लेड K हा प्रकार या दोन्हींची लक्षणे साधारणपणे सारखीच असतात. हे दोन्ही प्रकार इन्फ्लुएन्झा B पेक्षा अधिक गंभीर ठरण्याची शक्यता असते. CDC या अमेरिकन रोग नियंत्रण संस्थेच्या माहितीनुसार या फ्लूची लक्षणं पुढीलप्रमाणे ताप खोकला घसा दुखणे नाक चोंदणे अंगदुखी डोकेदुखी प्रचंड थकवा.Premium|India Gym Equipment Market CAGR : व्यायाम उपकरणांची बाजारपेठही तंदुरूस्त.'सुपर फ्लू’बाबत तज्ज्ञांचा इशारा काय?नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये लोकांची रोगप्रतिकारशक्ती सहसा कमकुवत असते. त्यामुळे अनेक विषाणू संसर्ग होतात. आजार फैलावतात. येल स्कूल ऑफ मेडिसिन येथील संसर्गजन्य आजारांचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. स्कॉट रॉबर्ट्स यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले की, याआधी फ्लूची लस घेतली असेल किंवा आधी संसर्ग होऊन गेला असेल तरीही 'सुपर फ्लू’ तुमच्या रोगप्रतिकारकशक्तीला सहज फसवू शकतो. त्यामुळेच या आजारात रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढण्याची शक्यता असते. गेल्या वर्षीचा फ्लूचा हंगाम सगळ्यात कठीण ठरल्याचं मतही डॉ. रॉबर्ट्स यांनी व्यक्त केलं..साधारणपणे तापाची साथ कितीही भीषण असली तरी सलग दोन वर्ष राहत नाही. पण सुपर फ्लूच्या या नव्या स्ट्रेनमुळे यंदाही परिस्थिती गंभीर राहील, असं दिसतंय..आजार नवा नाही मात्र त्यातील विषाणू रचना नवीन नक्कीच आहे. त्यामुळे लक्षणं तीव्र दिसतात.अचानक जास्त ताप येणे, प्रचंड थकवा जाणवणे, डोकेदुखी, कोरडा खोकला, सतत घसा खवखवणे, भूक न लागणे, पोट दुखणे, मळमळ आणि उलटी होणे, नाक वाहणे किंवा बंद होणे, सतत शिंका येणे यांसारखी लक्षणे दिसू लागतात. जेव्हा करोना आला होता त्यावेळी करोना झालेल्या रुग्णांमध्येसुद्धा हीच लक्षणं दिसली होती. 'सुपर फ्लू’मध्ये ताप, अंगदुखी आणि थंडी वाजणे अशी सर्व लक्षणे एकदम तीव्रतेने जाणवतात. श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत दुखणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे, सतत तीव्र ताप किंवा तीव्र डिहायड्रेशन यांसारखी लक्षणं दिसली तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे..'सुपर फ्लू’चा सर्वाधिक धोका कुणाला?पाच वर्षांखालील मुले, वयोवृद्ध नागरिक तसेच गरोदर महिलांना या आजाराचा सर्वाधिक धोका असतो. कारण मुलांची प्रतिकारकशक्ती विकसित होत असते. वयोवृद्ध नागरिकांमध्ये ती कमी झालेली असते तर गरोदर स्त्रीच्या बाबतीत मूल आणि आई यांच्यात ती वाटली गेलेली असते.जर तुम्हाला मधुमेहाचा किंवा हृदयविकाराचा त्रास असेल तर तुम्हालाही सुपर फ्लूची लागण होण्याचा धोका आहे. 'सुपर फ्लू’पासून सुरक्षित राहण्याचे उपाय कोणते?पुरेशी झोप आणि विश्रांती घेणे, भरपूर पाणी पिणे, वारंवार हात धुणे. आजारी असल्यास कामावर किंवा शाळेत जाणं टाळावं.गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरणे आणि घरून काम करणे यांसारखे कोविड काळातील नियम पाळणे उपयोगी ठरेल, असंही तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. .टीप: हा भौगोलिक नकाशा (World Map) नसून विविध देशांतील संसर्गाच्या तीव्रतेची तुलनात्मक मांडणी (Heat Map) आहे..कोणकोणत्या देशांत 'सुपर फ्लू’चे रुग्ण?अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात 'सुपर फ्लू’च्या रुग्णसंख्येत ४६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात येथे १४,००० रुग्ण आढळून आले होते. न्यूयॉर्कमध्ये लोकसंख्या जास्त आहे शिवाय हे आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचं केंद्रच आहे त्यामुळे येथे आजाराचा प्रसार होण्यासाठी अगदी अनुकूल वातावरण आहे. इंग्लंडमधील रुग्णालयांत फ्लूच्या रुग्णांची संख्या ३,१४० वर पोहोचली आहे. वेल्स आणि स्कॉटलंडमध्ये मात्र आजाराचा वेग मंदावतो आहे. अर्थात आजाराचा धोका कमी झालेला नाहीये. कॅनडामध्ये १९ वर्षांखालील मुलांमध्ये हा संसर्ग सर्वाधिक आढळून येतोय. अनेक मुलांना रुग्णालयात दाखलही करावे लागले आहे. जपानमध्ये या विषाणूचा मोठा प्रसार झाल्यामुळे महामारी जाहीर करण्यात आली आहे..भारतात सुपर फ्लूचे रुग्ण आहेत का?भारतात सुदैवाने अद्याप सुपर फ्लूचे रुग्ण आढळलेले नाहीत. पण नागरिकांना काळजी घ्यावी, असा सल्ला आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 