Premium|Supreme Court on Obscenity : शिवी म्हणजे अश्लीलता? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा अर्थ

मिलिंद शिंत्रे - sakal.avtaran@gmail.comभाषेत काही शब्द असे असतात, जे लिहायला संकोच वाटतो; पण राग, आनंद किंवा जिव्हाळ्याच्या क्षणी ते सहज ओठांवर येतात. शिव्या त्यापैकीच एक! सभ्य समाज त्यांच्याकडे नाक मुरडून पाहतो; तरीही दैनंदिन जगण्यात त्यांचं अस्तित्व नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘शिवीपुराणा’चा घेतलेला मिश्कील वेध...सभ्य समाजात ओव्यांना जे स्थान आहे, ते शिव्यांना नाहीय आणि ते असूही नये, असं आमचं मत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आताच एका खटल्याच्या निकालात असं म्हटलं, की केवळ अपशब्दांचा वापर, शिवीगाळ किंवा आक्षेपार्ह शब्दांचा उच्चार करणं म्हणजे अश्लीलता ठरत नाही. भाषा कितीही अपमानकारक किंवा असभ्य असली तरी केवळ त्या आधारावर अश्लीलतेचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही! ही बातमी वाचून आम्ही तीन ताड उडालो. आमच्या गोळ्या कपाटात गेल्या. (इथे आम्हाला नक्की काय लिहायचे आहे, ते वाचकांना कळले असावे, अशी आशा व्यक्त करतो.) आणि आमचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास बळकट झाला. तसंच आमचा आत्मविश्वासही वाढला..शिवी हा शब्द कसा काय तयार झाला असावा? कारण शिवी म्हणजे अपशब्द, दुर्भाषण, अभद्र शब्द! पण शब्दांची व्युत्पत्ती शोधत बसणं, हा काही आपला प्रांत नाही. आपण आयते शब्द वापरणारी माणसं. आपण तेच करू या! आपण या शिव्या वापरू या आणि त्या का वापरल्या जातात ते बघू या!आपणा सर्वांना शिव्यांचं आकर्षण तसं लहानपणापासूनच असतं. प्राथमिक पातळीवर आपण छोट्या छोट्या शिव्या देऊ लागतो. आमचंही तसंच झालं. बावळट, बिनडोक, मूर्ख, दीड शहाणा, वेडा, मठ्ठ, माठ, भोट, दंताळा, पिचका, कुचका, पत्राड, शेंबडा, चोंबडा, गिड्डा, चाबरट, नेभळट, पुळचट, खुळचट, कळकट, डुक्कर, गाढव, टोणगा, खोकड, माकड, भंगार, भुक्कड, भिकार, भणंग, बालिश, बोळक्या अशा काही शिव्या आम्ही बालपणी द्यायचो. माध्यमिक शाळेत सातवीपर्यंत त्यात अनेक महान उद्बोधक शिव्यांची भर पडली. टकल्या, बोडख्या, सोंड्या, चोंडऱ्या, थुकरट, लिच्चड, गुच्चड, टग्या, बाटग्या, फुणग्या, बुळग्या, बायल्या असे काही शब्द आमच्या शिवीसंग्रहात जमा झाले. खरा संग्रह वाढला तो आठवीनंतर. काळतोंड्या, खालमुंड्या, गचपनढवळ्या, गटारलोळ्या, गटारचाट्या, संडासकिड्या, गलथानगचक्या, मोरीतुंब्या, गांडूळतोंड्या, वाकडतोंड्या, बेडूकतोंड्या, थोबाडतोंड्या, भसाडतोंड्या, डुक्करलेंड्या, मसणझाड्या, बोंबलभिक्या, खेटरखाऊ, बाजारबसवी, उताणखाट, छपन्न टिकली, छाताडपिचक्या... असे अनेक जोडशब्द आमच्या तिजोरीमध्ये आले.आमच्या याच संस्कारक्षम वयात आमच्या अनेक शिक्षकांनी आम्हाला या क्षेत्रात खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं. आमच्या शाळेतील शिक्षक आम्हाला उपरोधाने बोलून बोलून घायाळ करायचे. ‘विद्वान, पंडित, महामहोपाध्याय, शंकराचार्य’ अशी अनेक विशेषणं वापरून ते आम्हाला लज्जित करायचे. हे असं काही ऐकण्यापेक्षा त्यांनी चार शिव्या घातल्या असत्या तरी परवडलं असतं, असं वाटायचं. हे ऐकल्यावर हे शब्द आम्ही तुम्हाला शिव्या म्हणूनच देत असतो, असं शिक्षक म्हणाले. वर्गात पाहुण्यांना आमची ओळख करून देताना, साधारणपणे अशी वाक्ये यायची....‘हे आमच्या शाळेचे न्यूटन.’‘याच्याच मांडीवर डोकं टेकून पायथागोरस झोपायचा.’‘आर्किमिडीज आणि हा गोट्या खेळतच मोठे झाले.’‘तुमची विज्ञानाची उत्तरपत्रिका जर का आईनस्टाईन, एडिसन किंवा पाश्चर यांनी बघितली असती, तर ते फुटबॉलपटू झाले असते.’ही अशी वाक्यं आमचं काळीज चिरत जायची; पण नंतर नंतर आम्हाला त्यांची आणि त्यांना आमची सवय झाली. त्यांना म्हणजे सरांना नव्हे, उपरोधिक शिव्यांना!कॉलेजमध्ये मात्र आतापर्यंत या लेखात लिहिलेल्या सर्व शिव्या नष्ट आणि कालबाह्य झाल्या. आतापर्यंत कधीही न ऐकलेल्या आणि न दिलेल्या शिव्या दैनंदिन वापरात आल्या. मानवी शरीरातील विशिष्ट अवयव, स्त्री नातेवाईक आणि विशिष्ट क्रियापदं यांची सांगड घालून तयार झालेल्या अनेक शिव्यांनी कान तृप्त झाले. कॉलेजमध्ये नानाविध राज्यांमधून अनेक विद्यार्थी आले होते. विभिन्न संस्कृतीतील, जाती-धर्मातील ही मुलं शिकायला एकत्र आली होती. या मुलांचं बाकी सगळं वेगळं असायचं. कॉमन असलेली गोष्ट मात्र एकच होती, ती म्हणजे शिव्या! मानवी जीवनातील मूलभूत गरजा म्हणजे काय, असं कोणी विचारलं तर कॉलेज जीवनात आमचं एकच उत्तर असायचं - ‘अन्न, वस्त्र, निवाराआणि शिव्या!’नंतर हा क्रम बदलला आणि शिव्या एक नंबरला आल्या!.Hero New Bike : पेट्रोल पंपावर जायचं विसरा! लॉन्च झाली Hero ची दमदार बाइक; 72km मायलेजसह जबरदस्त स्मार्ट फीचर्स, किंमत फक्त....काही काही माणसं कायमच शिव्या खातात आणि काही काही माणसं कायमच शिव्या देतात! माणसं एकमेकांना का देत असतील शिव्या? शिव्या दिल्यानंतर मनाला खूप समाधान मिळतं, खूप बरं वाटतं, मोकळं वाटतं, असं अनेक लोकांचं म्हणणं आहे. मनात साठलेला सगळा संताप, उद्रेक, उद्वेग, प्रक्षोभ यानिमित्ताने बाहेर येतो आणि शांत वाटायला लागतं, असा बऱ्याच लोकांचा अनुभव आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये होळीच्या दिवशी अग्नीभोवती उभं राहून बोंबा मारणं आणि मोठ्या आवाजात आरडाओरड करून एकमेकांना शिव्या घालण्याची मोठी परंपरा आहे! ती उगीचच आली असेल का? जगातील अनेक संस्कृती ‘शिवाशिवी’ खेळत खेळत वाढीला लागल्या आहेत! काही ठिकाणी तर लोक लहानपणापासून शिवाशिवीऐवजी शिवीशिवी खेळत असतात.मराठी अपशब्द समूहात भकारादि म्हणजे ‘भ’ या अक्षराने सुरू होणाऱ्या शिव्या या प्रमुख मानल्या जातात. या शिव्या म्हणजे : भxx , भाxxx , भेंxx! पुढची अक्षरं न लिहिताही मराठी बंधू-भगिनींना इथे काय लिहिलं आहे, हे नक्की कळेल! यातील मधल्या स्थानावरील शिवी लिहायला आणि उच्चारायला तुलनेने कमी लज्जास्पद आहे. तिच्यामध्ये भाड हा शब्द असल्याने अनेकदा घरभाडे किंवा कोणत्याही वस्तूंचं भाडं घेणाऱ्यांना ही शिवी त्यांचे मित्र मजेत हासडतात. परंतु भाडं आणि भाड यात खूप फरक आहे. ‘भ’ हे अक्षर रद्द झालं तर काही शिवीप्रेमी लोक प्राणच सोडतील, असं मी खात्रीने सांगू शकतो.शहरांच्या मानाने खेड्यांमध्ये शिव्या देण्याघेण्याचं प्रमाण जास्त आढळतं. जास्त म्हणजे खूप जास्त. काही ठिकाणी तर वाक्यात शिव्या आहेत की शिव्यांमध्ये वाक्य आहेत, हे कळत नाही. तिथे शिवीचा उपयोग सर्वनामासारखा जास्त होतो. खरं म्हणजे तिथे बहुतांशी शिवी ही शिवीसारखी वापरतच नाहीत. कोकणात तर मायझया आणि रांडेच्या हे शब्द प्रत्येकाकडून दिवसाकाठी पाचपन्नास वेळा उच्चारले जातात. अश्लील म्हणी आणि वाक्प्रचार तर तिथे सगळ्यांच्या पाचवीलाच पुजले आहेत! ज्याच्यासाठी लुगडं तेच उघडं, मोठे कुल्ले आणि जग भुले, अंधारात केले पण उजेडात आले यांसारख्या अशिष्ट शब्द असलेल्या म्हणी अचूक संदेश देतात.एक गमतीशीर शब्द नुकताच वाचनात आला. तो म्हणजे शिव्या! इथला ‘शिव्या’ हा जो शब्द आहे, तो शिवी या शब्दाचं अनेकवचन नाहीय. तो आकारान्त पुल्लिंगी एकवचनी शब्द आहे. भात ठेवण्याच्या रुंद तोंडाच्या लाकडी पात्राला ‘शिव्या’ म्हणतात. जशी पोहऱ्या म्हणजे विहिरीतून पाणी काढण्याची वस्तू, तशी शिव्या ही भात ठेवण्याची वस्तू. आधी एकमेकांना पोटभर शिव्या देत भात खायचा आणि नंतर उरलेला भात शिव्यामध्ये ठेवून एकमेकांना शिव्या देत बसायचं! शिवी हे एक अजब रसायन आहे. ती प्रेमाने दिली तर जवळीक निर्माण होते आणि रागाने दिली तर वैर निर्माण होते. काही काही शिव्या तर आता साधेसुधे शब्द होऊन सर्वसाधारण प्रत्येकाच्या तोंडी रुळल्या आहेत. उदा. आयला किंवा च्यायला! आता आयला किंवा च्यायला म्हणजे काय? खरंतर हे निरर्थक शब्द आहेत; पण ते आता आपण काही विशिष्ट भावना दाखवण्यासाठी उच्चारतो.‘तुझ्या आईला...!’ याचे मूळ स्वरूप म्हणजे अशी काही तरी शिवी होती. मग सगळं वाक्य न उच्चारता फक्त ‘तुझ्या आईला...’ एवढेच शब्द उच्चारून लोक भावना पोचवू लागले. त्यातील ‘तुझ्या’ हा शब्द कालौघात वगळला गेला आणि ‘आईला’ हा एकच शब्द शिल्लक राहिला. नंतर या शब्दाचा अपभ्रंश ‘आयला’ असा झाला. नंतर तर त्यातलं शिवीत्वसुद्धा गेलं. नंतर तो आश्चर्य, दुःख, संताप, चेष्टा अशा कोणत्याही प्रसंगी वापरला जाऊ लागला! (तुम्ही हा शब्द आता वेगवेगळ्या मूडने म्हणून बघा.).थोडक्यात, आयला हा शब्द अपभ्रंश आणि आळस यांच्यामुळे तयार होऊन मराठी भाषेत अढळ स्थानी जाऊन बसला आहे. याच बरोबरीने च्यायला, याच्यायला, हिच्यायला, त्याच्यायला, तिच्यायला हे सर्व आयलाचे नातेवाईकसुद्धा इथे डेरेदाखल झाले आहेत. एवढं होऊनही यांना शब्दकोशात स्थान नाही ते नाहीच! मेषपात्र ते रांड्याराघोजी यासारख्या सालंकृत शिव्यांना शब्दकोशी स्थान असताना सर्वसमावेशक आणि सर्वात लोकप्रिय ‘आयला’ला शब्दकोशी स्थान नसावं, हे दुःखाचं नव्हे काय?संत तुकोबारायांच्या काही अभंगांमध्येही शिव्या आहेत. लोकांना जागेवर आणण्यासाठी त्या वापरल्या गेल्या आहेत. अशा रीतीने संतसाहित्य ते न्यायालय या सर्व ठिकाणी शिवी आहेच, हे लक्षात घेऊन तिचा वापर हळूच एकदा तरी करून बघा, अशी मी विनंती करतो किंवा अशी मी ‘शिवीनंती’ करतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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