Premium| Suvarnadurg fort: समुद्रावर सत्ता ठेवण्यासाठी बांधलेला सुवर्णदुर्ग म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अद्भूत नमूना!

डॉ. श्रीमंत कोकाटेshrimantkokate1@gmail.comदेश सुरक्षित ठेवण्यासाठी समुद्रावर सत्ता अत्यावश्यक आहे. आरमारासाठी आपले सुरक्षित सागरी दुर्ग अत्यावश्यक आहेत हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अचूक हेरले होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक सागरी दुर्ग निर्माण केले. त्यांपैकीच एक म्हणजे, सुवर्णदुर्ग... ज्या ची समुद्रावर सत्ता, त्याची देशावर सत्ता, इतके महत्त्व समुद्राचे होते... किंबहुना आजही ते कायम आहे. जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात दळणवळण हे समुद्रमार्गे चालते. शिवकाळात ज्या डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्रज, निजाम, सिद्दी, आदिलशहा आणि मोगल या परकीय सत्तांनी भारतावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती, त्यांनी समुद्रावर ताबा मिळविला होता. समुद्रामार्गे चालणाऱ्या व्यापार आणि वाहतुकीवर त्यांचे नियंत्रण होते. सागरी संपत्तीवर त्यांची मक्तेदारी होती. कोकणातील प्रजेवर पोर्तुगीज आणि सिद्दीकडून मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जात होते. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात होते. कोकणातील स्थानिकांना वालीच उरला नव्हता अशा काळात म्हणजे १६५६ नंतर छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोकणच्या मदतीला उतरले. त्यांनी सागरी संपत्ती, सागरी वाहतूक, सागरी संरक्षण आणि त्यासाठी लागणारे आरमार अन् सागरी किल्ले याचे महत्त्व ओळखले. देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी समुद्रावर सत्ता अत्यावश्यक आहे, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखले. अबेसिनियावरून आलेल्या मूठभर सिद्द्यांनी कोकणवासीयांचा अमानुष असा छळ लावलेला होता. जंजिरा किल्ल्याच्या बळावर त्याने कोकणात थैमान घातले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याला पायबंद घालण्यासाठी सागरी दुर्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. .त्यांनी आपली सुमारे २५ वर्षे राजगडावर असणारी राजधानी पुढे कोकणातील रायगडावर हलवली; पण त्याची सुरुवात त्यांनी १६५६ पासूनच केली. कोकणातील जनतेसाठी लोककल्याणकारी आणि सुरक्षित राज्य निर्माण करण्यासाठी सागरी दुर्ग आणि आरमार महत्त्वाचे आहे, हे ओळखून त्यांनी त्यांची उभारणी केली. शिवाजी महाराज हे मध्ययुगीन भारतातील आरमार दलाचे जनक आहेत. आपल्या देशाला सर्वाधिक धोका समुद्रमार्गे आहे हे ओळखणारे मध्ययुगीन भारतातील छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव राजे आहेत. आरमारासाठी आपले सुरक्षित सागरी दुर्ग अत्यावश्यक आहेत हे त्यांनी अचूक हेरले. त्यासाठी त्यांनी अनेक सागरी दुर्ग निर्माण केले. त्यांपैकीच एक म्हणजे, सुवर्णदुर्ग...सुवर्णदुर्ग हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधून घेतलेला सागरी किल्ला आहे. महाराजांनी तो सुमारे १६६० मध्ये बांधून घेतला. समुद्रावर चोहोबाजूंनी परकीयांचे वर्चस्व असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधू (अरबी) सागरात सुवर्णदुर्ग बांधणे हे धाडसी आणि क्रांतिकारी पाऊल होते. दापोलीजवळील हर्णे येथील समुद्रात एका मजबूत खडकावर सुवर्णदुर्ग बांधण्यात आला. चोहोबाजूंनी अथांग सागर पसरलेला आहे. खडक खोदून तटबंदी उभारलेली आहे. सुवर्णदुर्गाच्या संरक्षणासाठी हर्णे येथील समुद्रकिनाऱ्यावर कनकदुर्ग, फत्तेदुर्ग आणि गोवादुर्ग असे तीन छोटे किल्ले बांधण्यात आलेले आहेत. जणू हे तिघेजण हातात हात घालून रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून गडाचे रक्षण करत आहेत. .हा गड पूर्णतः सागरी दुर्ग आहे. त्यामुळे या गडाला नैसर्गिक सौंदर्य आणि संरक्षण लाभले आहे. या गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, महाराणी ताराराणी, छत्रपती शाहू महाराज यांनी राज्य केले. विशेषतः कान्होजी आंग्रे यांच्या कारकिर्दीचा उदय सुवर्णदुर्गपासूनच झाला. सुवर्णदुर्ग जिंकून घेण्यासाठी सिद्दी, आदिलशहा, मोगल आणि इंग्रज यांनी जंग जंग पछाडले; पण हा दुर्ग शेवटपर्यंत म्हणजे १८१८ पर्यंत मराठ्यांच्या ताब्यात राहिला. या दुर्गाचे ठिकाण निवडताना महाराजांनी पूर्ण काळजी घेतली होती. तसेच त्याचे बांधकामही दर्जेदार केले आहे. महाराज स्वतः एक उत्तम स्थापत्यतज्ज्ञ होते. सुवर्णदुर्ग हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीची, धाडसाची, नावीन्याची आणि प्रागतिक विचारसरणीची साक्ष देतो. ज्या काळात समुद्र उल्लंघन करणे अधर्म आहे, असे मानले जात होते, त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी किल्ले बांधले, आरमार दलाची स्थापना केली आणि समुद्रमार्गे प्रवास केला, यातून त्यांचे बुद्धिप्रामाण्य आणि धाडस दिसून येते. यामुळे सिद्दीवर वचक बसला. कोकणातील प्रजेला दिलासा मिळाला. त्यांना व्यापार आणि वाहतुकीवर नियंत्रण प्रस्थापित करता आले. स्वराज्याच्या उत्पादनात वाढ झाली. स्वराज्यवृद्धी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने महाराजांचे हे महत्त्वाकांक्षी पाऊल होते. हा दुर्ग अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. हा दुर्ग स्वतः शिवाजी महाराजांनी बांधून घेतला व सागरी सत्तेचा पाया घातला. त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आणि कर्तृत्वाची साक्ष देणारा हा दुर्ग आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात कान्होजी आंग्रे यांनी मोगलांच्या हल्ल्यापासून सुवर्णदुर्गाचे रक्षण केले. .पुढे ते स्वराज्याचे आरमार प्रमुख (सरखेल) झाले; पण त्यांच्या कारकिर्दीचा आरंभ सुवर्णदुर्गपासून सुरू झाला. सिद्दीने जेव्हा सुवर्णदुर्गावर सर्व ताकदीनिशी हल्ला केला, तेव्हा नारायण घोरपडे यांनी सुवर्णदुर्गाचे रक्षण केले. तुळाजी आंग्रे यांनी इंग्रजांच्या हल्ल्यापासून सुवर्णदुर्गाचे संरक्षण केले. पुढे १८०२ मध्ये दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याने यशवंतराव होळकर यांच्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सुवर्णदुर्गाचा आश्रय घेतला होता. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला.सुवर्णदुर्गामुळे सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज आदींच्या एकाधिकारशाहीला शह बसला. त्यांच्या अत्याचाराला कंटाळून भयभीत झालेल्या कोकणच्या जनतेला दिलासा मिळाला. पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रजांच्या तुलनेत शिवाजी महाराजांकडे सुरुवातीला सागरी किल्ले आणि आरमार अल्प होते; परंतु त्यांची उमेद आणि धाडस अद्वितीय होते. समुद्रात सुवर्णदुर्ग किल्ला बांधून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या शत्रूविरुद्ध आव्हान उभे केले. कोकणातील भूमिपुत्रांच्या कल्याणासाठी या सागरी किल्ल्यांचे खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. स्थानिकांच्या संरक्षणाबरोबरच मिठाचा व्यापार, दळणवळण यासाठी सागरी किल्ल्यांचे महत्त्व अधिक आहे. सुवर्णदुर्ग बांधून शिवाजी महाराजांनी परकीय शक्तीपासून कोकणचे सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारविषयक संरक्षण केले. त्यांच्या सागरी वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सुवर्णदुर्गाचे महत्त्वाचे स्थान आहे..सुवर्णदुर्ग अत्यंत सुंदर, अजिंक्य आणि महत्त्वपूर्ण सागरी किल्ला आहे. चोहोबाजूंनी समुद्र, मजबूत तटबंदी, वैशिष्ट्यपूर्ण महादरवाजा, त्याच्या संरक्षणासाठी पूर्वेकडे असलेले कनकदुर्ग, फत्तेगड आणि गोवादुर्ग; तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर आणि पश्चिम दिशेला असलेला अथांग सागर हे याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. कनकदुर्ग, फत्तेगड आणि गोवादुर्ग हे जागल्याचे काम करतात. सागरी किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी किनाऱ्यावर शिवाजी महाराजांनी तीन छोटे गड बांधले, ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची दृष्टी अलौकिक अशी आहे. हा दुर्ग हर्णे बंदरापासून जवळच समुद्रात असलेल्या खडकावर आहे. हर्णे बंदरापासून होडीने सुमारे वीस ते पंचवीस मिनिटांत आपण सुवर्णदुर्गावर पोहोचतो. नाव थांबल्यानंतर सुमारे शंभर मीटर वाळूवरून चालत मुख्य प्रवेशद्वारात आपण पोहोचतो. प्रवेशद्वाराच्या बाहेर दोन तोफा आहेत. प्रवेशद्वाराबाहेर दोन उंच बुरुज आहेत. महाद्वारात प्रवेश करण्यापूर्वी उजव्या बाजूच्या भिंतीवर मारुतीचे शिल्प कोरलेले आहे. महादरवाजाच्या दोन क्रमांकाच्या पायरीवर कासवाचे सुंदर शिल्प आहे. प्रवेशद्वाराचे बांधकाम मराठा बांधकाम शैलीचा उत्तम नमुना आहे. आखीव-रेखीवपेक्षा मजबूतपणा, रांगडेपणा, स्वाभिमान आणि लढवय्या स्वाभिमानी बाणा हे मराठा किल्ल्यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. प्रवेशद्वाराच्या आत प्रवेश करताच दोन्ही बाजूंना चौकीदारांसाठी दोन देवड्या दिसतात. त्या अत्यंत प्रशस्त आणि मजबूत आहेत. .Premium| Lohagad Fort: लोहगड म्हणजे ऐतिहासिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या महाराष्ट्राचा अनमोल वारसा!.गडाची तटबंदी खूप मजबूत आहे; गडाची तटबंदी खूप मजबूत आहे; परंतु आतील बहुतेक वास्तू पडलेल्या आहेत. पाण्यासाठी विहिरी तथा टाकं आहेत. दोन कोठारे आहेत. ती धान्याची की दारूगोळ्यांची याबाबत निश्चित सांगता येत नाही. दुर्गाच्या पश्चिम बाजूला एक चांगल्या स्थितीत भक्कम असा चोर दरवाजा आहे. चोर दरवाजा हा उंचीला कमीच असतो, त्याप्रमाणे त्याची उंची कमीच आहे. सुवर्णदुर्गावर भरपूर बोरीची झाडे आहेत तसेच भरपूर कावळे आहेत.असा हा सौंदर्याने नटलेला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी सामर्थ्याची साक्ष देणारा अजिंक्य सागरी सुवर्णदुर्ग आपण पाहिला पाहिजे. सुवर्णदुर्गाच्या प्रेमात पडलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्याने इंग्लंडला गेल्यानंतर तिथे एक गडी बांधली आणि त्याला नाव दिले सुवर्णदुर्ग! गड-किल्ले हे इतिहासाचे साक्षीदार असतात. इतिहास आणि वर्तमानाला जोडणारा दुवा म्हणजे किल्ले असतात. ते आपल्याला प्रत्यक्ष इतिहास शिकवतात. ते इतिहासात घेऊन जातात. त्यामुळे आपण सहकुटुंब नियमित गड-किल्ले पाहिले पाहिजेत. सुवर्णदुर्गला जाण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खेडवरून दापोलीला जायचे. दापोलीवरून हर्णे बंदरावर जायचे. तेथून नावेने सुमारे २५ मिनिटांत सुवर्णदुर्गावर जाता येते.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.) 