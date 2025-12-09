Premium|Ram Mandir Dharmdhwaj : राममंदिराची प्रेरणा कायम देशाच्या केंद्रस्थानी; अयोध्येत सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनाची नवी दिशा

आगामी काळात श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची सेवा कशी असेल?मंदिराचे बांधकाम आता पूर्ण झाले आहे, आता एका ठिकाणी वरील मजल्यावर प्रतिष्ठा करणे बाकी असून, त्यासाठी आम्ही देशाच्या राष्ट्रपतींना बोलाविणार आहोत. त्याचप्रमाणे मंदिर परिसरात कार्यालय, अतिथिगृह, यज्ञशाळा, वेदशाळा, आणि गोशाळेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मंदिर परिसरात पक्षांसाठी जलाशय आणि भारतीय वृक्षसंपदा असलेले छोटे अरण्य किंवा पंचवटी निर्माण करण्याचाही आमचा मानस आहे. त्याचप्रमाणे रामसेवकांसाठी निवास व्यवस्थेचीही निर्मिती करण्यात येत आहे. भविष्यात मंदिरात सेवेसाठी येऊ इच्छिणाऱ्या रामसेवकांना येथे राहता येणार असून, येथे कशा पद्धतीने सेवा करता येईल? याबाबत त्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्थाही तिथे करण्यात येणार आहे.रामजन्मभूमी आंदोलनापासून ते राममंदिराची निर्मिती आणि आता त्यावर धर्मध्वजाची स्थापना या सर्व प्रवासाचे तुम्ही साक्षीदार आहात; राममंदिराचे हे स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतर आता मनात नेमक्या काय भावना आहेत?अयोध्येतील राममंदिर हा आपल्या देशातील सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. माझ्यासाठीही तो अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या अनुषंगाने १९८४ मध्ये दिल्लीमध्ये पहिली धर्मसंसद झाली, तेव्हापासून माझा या आंदोलनाशी संबंध आला आहे. त्यानंतर मी प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी या आंदोलनात कधी सक्रिय, तर कधी अप्रत्यक्षपणे सहभागी होतो आणि आजही आहे. राममंदिरावर धर्मध्वज फडकविण्यात आला तेव्हा माझे तसेच अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचेही मन भरून आले होते. जे अशक्य वाटत होते, कठीण वाटत होते, ते क्रमाक्रमाने पूर्ण झाल्याचे पाहताना आणि त्या संकल्पाच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत आपण पोहोचत असल्याच्या जाणीव त्यावेळी होत होती. तो ध्वज कळसाच्या दिशेने वर जात होता, तेव्हा मंदिर निर्मितीसाठी झालेला संघर्ष, त्यावेळी घडलेल्या घटना, झालेले बलिदान या सर्वांचे स्मरण होऊन आता आपण संकल्पसिद्धीपर्यंत पोहोचत आहोत याचे फार मोठे समाधान वाटत होते. अयोध्येत राम जन्मभूमीवर रामाचे मंदिर नाही, याचे शल्य अयोध्येत दर्शनासाठी जाणाऱ्या प्रत्येकाला वाटत असे, मात्र या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्याचे आणि त्याला आंदोलनाचे स्वरूप देण्याचे काम प्रामुख्याने विश्व हिंदू परिषदेचे दिवंगत अध्यक्ष अशोक सिंघल यांनी केले. यासाठी त्यांनी सर्व साधूसंतांना एकत्र केले. .Premium|Siddhapeeth Minimum Wage Dispute : सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी कायदेशीर लढा आणि अहिंसक आंदोलनाची रणनीती.रामजन्मभूमी आंदोलनाचा काळ कसा होता?माझ्या स्मरणानुसार, त्यावेळी रामजन्मभूमीवर राममूर्ती जिथे प्रकट झाल्या होत्या त्या ठिकाणी टाळे लावण्यात आले होते. त्यामुळे, ‘श्री राम तुरुंगात आहेत आणि त्यांना त्यातून बाहेर काढले पाहिजे,’ अशा आशयाची चित्रे काढून त्याकाळात रामजन्मभूमी आंदोलनाबाबत जनजागृती करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्याचदरम्यान देशात दोन मोठ्या यात्राही झाल्या. त्यापैकी लालकृष्ण अडवानी यांनी जी यात्रा काढली होती, तिचे सर्व आयोजन हे नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यानंतर शीला पूजन करून देशभरातून त्या अयोध्येमध्ये पाठविण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात उडुपी येथील धर्मसंमेलनात अयोध्येचे संत रामचंद्र परमहंस यांनी, ‘श्री रामलल्ला विराजमान’ येथील टाळे न काढल्यास आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने न्यायालयाच्या आवश्यक त्या परवानग्या घेत टाळे तत्का ळ काढले आणि इथून पुढे आंदोलनाला यश मिळण्यास सुरुवात झाली. एकीकडे रामजन्मभूमीचे आंदोलन सुरू असतानाच भविष्यात इथे नक्की भव्य मंदिर होणार या विश्वासाने अशोक सिंघल यांनी मंदिराच्या खांबांची निर्मिती करण्यासही सुरुवात केली. अर्थात हे आंदोलन दीर्घकाळ चालणार आहे आणि त्याला पूर्णपणे यश मिळण्यास बराच कालावधी लागणार आहे, याची पूर्ण कल्पना तत्कालीन धुरिणांना होती. त्यानंतर दोनदा कारसेवाही झाली. दुसऱ्या कारसेवेवेळी वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंदिराबाबत १९४८ च्या आधीची स्थिती बदलता येणार नाही, असा कायदा करून टाकला. दुसरीकडे न्यायालयात मात्र हे प्रकरण सुरू होते. शेवटी न्यायालयाने मंदिर निर्मितीबाबत फार चांगला निकाल देत, सरकारने न्यास स्थापन करून त्याला मंदिर निर्माणाचे सर्व अधिकार देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर न्यासाची स्थापना झाली, मंदिराचेही भूमीपूजन झाले.अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून, देशातील सांस्कृतिक वातावरणात बदल जाणवत आहेत का?निश्चितच देशात एक परिवर्तन होत असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे राममंदिराचे बांधकाम होत असताना, दुसरीकडे काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची निर्मिती झाली, उज्जैन येथे ‘महाकाल लोक’ निर्माण झाले. अनेक ठिकाणी लोकांना विशाल मूर्तींच्या उभारणीचीही इच्छा निर्माण झाली. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की मंदिरांकडे तरुणांचा ओढा फार मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याचे सर्वांत मोठे प्रत्यंतर हे प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभमेळ्यात आले. तेथे तरुणांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली पाहायला मिळाली. त्याचप्रमाणे काही जण दाखवण्यासाठी नास्तिक राहावे लागत असले तरी, मनातून मात्र सगळेच आस्तिक होऊन गेले आहेत. त्यांच्या आत असलेली सुप्त श्रद्धा प्रकट होऊ लागली. अनेकदा अंतःकरणातील श्रद्धा काही जण उघडपणे व्यक्त करतात, तर काही जण करत नाहीत. मात्र प्रत्येक जण श्रद्धेच्या बाबतीत काही पावले पुढे सरकला आहे, हे मात्र निश्चित. समाज माध्यमावरही त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसत आहे. मंदिरे, हिंदुत्व आणि हिंदूपरंपरांच्या आत्मगौरवाबाबत लोक अधिक जागरूक झाले असल्याचे दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे तर पर्यटनालाही चालना मिळाली असून, अलीकडे लोक पर्यटनासाठी मंदिरांचा विचार करत आहेत. अयोध्येमध्ये दोन वर्षांत सुमारे २० कोटीहून अधिक भाविकांनी राममंदिराला भेट देऊन रामलल्लाचे दर्शन घेतले आहे..Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?.राममंदिराचे बांधकाम किती आव्हानात्मक होते?प्रत्यक्ष बांधकाम करताना आम्हाला काही अडचणीही आल्या. प्रामुख्याने रामजन्मभूमीवर मंदिराची निर्मिती करताना मजबूत पायाची आवश्यकता भासली. त्यानंतर तिथे कृत्रिम खडकांचा पाया उभा करून मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. या बांधकामामध्ये ‘एल अँड टी’ कंपनीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचप्रमाणे रुरकी, कानपूर, गुवाहाटी, चेन्नई आणि मुंबई येथील आयआयटीतील तज्ज्ञांनी आम्हाला वेळोवेळी खूप सहकार्य केले आहे आणि अखेर वास्तूविशारद सोमपुरा यांनी उत्तर भारतीय पद्धतीचे देवालय निर्माण केले.मंदिरे निर्माण होतात तेव्हा ती तेथील अर्थकारणात मोठी भूमिका पार पाडतात. दोन-तीन वर्षांत तुम्हाला तिथे काही बदल जाणवले आहेत का?मंदिरनिर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू होते, तेव्हा अनेक जण अशी टीका करत होते की, मंदिरे बांधल्याने गरिबी दूर होणार आहे का? त्याने लोकांचे आरोग्य सुधारणार आहे का? देशाचा जीडीपी वाढणार आहे का? मात्र मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर तेथील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पालटून जाते याचे प्रत्यंतर लोकांना आले. आता हळूहळू लोकांच्या हे लक्षात येऊ लागले आहे की, आपल्या भारतातील अर्थकारण हे मोठ्या प्रमाणात मंदिरकेंद्री आहे. याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे सर्व गोष्टींचा आधार हा अध्यात्म आहे. शिल्पकला, संगीत, नृत्य हे सर्व आध्यात्माधिष्ठित आहे. त्यामुळे आपले अर्थकारणही अध्यात्मावर आधारलेले असेल तर त्यात गैर काहीही नाही. एखाद्या मंदिरामुळे अनेकांना रोजगार मिळत असेल तर, त्यात गैर काय आहे? एक मंदिर निर्माण होत असताना आणि ते मंदिर झाल्यानंतर अनेकांना कामे मिळतात. साधारणतः लोक अशी टीका करतात की, मंदिराचा लाभ हा मंदिरातील पुजारी वर्गाला अधिक होतो. मात्र, ते मंदिर निर्माण होत असताना शिल्पकार, गवंडी, सुतार यांच्यापासून ते फुलवाले रिक्षावाले यांच्यापर्यंत सर्वांनाच त्याचा लाभ होतो. हा अनुभव अयोध्येतील लोक आता घेत आहेत..देशाच्या राजकारणात यापुढेही राम मंदिर केंद्रस्थानी राहणार का?राम मंदिर केंद्रस्थानी राहील की नाही, हा मुद्दाच नाही. राम मंदिराची प्रेरणा ही कायमच देशाच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे. राममंदिरामुळे निर्माण झालेली राष्ट्रनिष्ठेची, राष्ट्रोत्थानाची प्रेरणा, भारतीय संस्कृतीच्या गौरवाची प्रेरणा ही कायमच केंद्रस्थानी राहणार आहे.काँग्रेसच्या सत्ताकाळात साधू-संतांबाबतची भूमिका आणि सध्याच्या भाजपच्या सत्ताकाळात मिका यामध्ये कोणते बदल दिसून येतात?दोन्ही सत्ताकाळात साधू-संतांबद्दलच्या भूमिकेत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. या पूर्वीच्या लोकांचा साधू-संतांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दुर्दैवाने वेगळा होता. त्यांनी साधूंचा उपयोग केला. खऱ्या साधूंना शह देण्यासाठी नकली साधू निर्माण केले. काही साधूंना विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. काही साधूंबाबत आस्था असण्याचा देखावाही केला, मात्र त्यांच्या अंतरंगात श्रद्धा कधीच नव्हती. जे लोक रामाला काल्पनिक म्हणत होते, ते त्याच्या भक्तांना काय म्हणणार. हे सर्व आता बदललेले आहे. कारण आता सत्तेत असलेले श्रद्धावान आहेत. याचा अर्थ ते साधूंच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे चालतात असे नाही; पण साधूंचा सन्मान व्हायला हवा, किमान त्यांचा अपमान तरी व्हायला नको, इतकी 