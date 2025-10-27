Premium| Tamil Nadu Drug Procurement Model: बनावट औषधे आणि भ्रष्टाचार कधी थांबणार? तमिळनाडू मॉडेलची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी कधी?

दीपक जाधव बनावट औषधे तसेच औषधांमधील भेसळीचे अनेक प्रकार महाराष्ट्र व शेजारील राज्यांत गेल्या दोन वर्षांत उघडकीस आले आहेत. शासकीय यंत्रणेतील उघड झालेला गैरव्यवहार हा हिमनगाचे टोक आहे. किती जणांचे बळी गेल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग येणार आहे? सरकारी रुग्णालयात बाहेरून औषधे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय, सिव्हिल हॉस्पिटल येथे एकाही रुग्णाला बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास लावू नये असे स्पष्ट निर्देश कागदोपत्री वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र विपरीत परिस्थिती दिसते.छत्रपती संभाजीनगर येथे जन आरोग्य अभियान व समविचारी संघटनांच्यावतीने घाटी रुग्णालयाच्या आरोग्य सेवेचा एक अभ्यास नुकताच करण्यात आला. घाटी रुग्णालयात पेशंटला बाहेरून औषधे आणायला लावण्याचे प्रमाण किती आहे हे यामध्ये तपासण्यात आहे. घाटी रुग्णालयामध्ये जनऔषधी केंद्र नावाचे औषधांचे दुकान आहे. .तिथे थांबून कार्यकर्त्यांनी पाहणी केली. तिथे दर मिनिटाला सरासरी तीन ते चार पेशंटचे नातेवाईक औषधे खरेदी करण्यासाठी येत होते. त्याचबरोबर घाटी रुग्णालयाच्या गेटबाहेर सात ते आठ औषधांची दुकाने आहेत, तिथून ही घाटीतील रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून औषधे खरेदी केली जात असल्याचे दिसून आले.एकीकडे राज्यातील सरकारी रुग्णालयात पुरेशी औषधे उपलब्ध होत नाहीत या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागत असताना इथे बनावट औषधांचा पुरवठा होत असल्याच्या घटना उजेडात आल्याने लोकांच्या विश्वासाला मोठा तडा गेला आहे.महाराष्ट्रातील नागपूर, पालघर, धाराशिव, नांदेड, अंबाजोगाई, भिवंडी येथील सरकारी रुग्णालयात बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याच्या घटना मागील काही दिवसात उजेडात आल्या आहेत. नागपूरमधील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय आणि कळमेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालय येथील बनावट औषधे प्रकरणी तपास पूर्ण होऊन १२०० पानांचे दोषारोपपत्र सप्टेंबर २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आले. .यामध्ये हे गैरप्रकार करणाऱ्या खरेदी आणि पुरवठादारांची एक मोठी साखळी कार्यरत असल्याचे निष्पन्न झाले. खोकल्याच्या औधषांमधील भेसळीमुळे मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील २२ बालके दगावल्याची घटना ही नुकतीच घडली आहे. या सर्व घटना अत्यंत चीड आणणाऱ्या आहेत, शासकीय यंत्रणेतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आता लोकांचे जीव घेऊ लागले आहेत. खरतर उजेडात आलेल्या या घटना केवळ हिमनगाचे टोक आहेत, याखाली खूप काही घडत-बिघडत आहे. यावर वेळीच कठोर उपाययोजना करून याला पायबंद घातला गेला नाही तर परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती आहे..औषधांच्या खर्चात भरमसाठ वाढखासगी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झाल्यानंतर जितका खर्च डॉक्टरांची फी, बेड चार्जेस, ऑपरेशन व इतर गोष्टींवर होतो तितकाच खर्च आता फक्त औषधांवर करावा लागत आहे. उदा. एखाद्या ऑपरेशनसाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर हॉस्पिटलचा दोन लाख खर्च आला तर त्यासाठीच्या औषधांवरही सरासरी दोन लाखांपर्यंत खर्च येत आहे. एकूण औषधांच्या किंमती भरमसाठ फुगवण्यात आल्या आहेत.पुण्यातील इंदिरा वसाहत, कस्तुरबा वसाहत येथील वस्त्यांमध्ये आम्ही कुटुंबांचे आरोग्यविषयक सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये या कुटुंबांचा औषधांवरील महिन्याचा सरासरी खर्च ३ ते ४ हजार रुपये असल्याचे दिसून आले. ‘शुगर’, ‘बीपी’, हृदयविकारावर नियमितपणे गोळ्या घ्याव्या लागणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढते आहे. शहरात महापालिका दवाखाने, गाव पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ही औषधे नियमितपणे उपलब्ध करून दिल्यास अनेक गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळू शकेल..महाराष्ट्रात ७० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयांत ॲडमिट होतात, तर केवळ ३० टक्के रुग्ण सरकारी रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेतात. तमिळनाडू, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी इतर राज्यात सरकारी रुग्णालयात दोखल होऊन उपचार घेण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत. सरकारी आरोग्य सेवेचा घसरलेला दर्जा हे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारी रुग्णालयातील अस्वच्छता, मोठ्या रांगा, गर्दी, औषधे न मिळणे, शस्त्रक्रिया, तपासण्या यासाठी दीर्घकाळ थांबावे लागणे या सर्वांना कंटाळून लोक मोठ्याप्रमाणात खासगी रुग्णालयांकडे वळू लागले आहेत. मात्र खासगीतील महागड्या उपचारांसाठी दागिने, घर गहाण ठेवणे, कर्जबाजारी होणे अशी जबर किंमत त्यांना मोजावी लागत आहे..तमिळनाडू औषध खरेदी मॉडेलऔषध खरेदी, वितरण, त्यातील गैरव्यवहार, अपुरा पुरवठा या सगळ्या प्रश्नावर तमिळनाडूने ३० वर्षांपूर्वी एक चांगले उत्तर शोधले आहे. देशभर ते तमिळनाडू मॉडेल म्हणून ओळखले जाते.कसे आहे तामिळनाडू मॉडेल?तमिळनाडू औषध खरेदी मॉडेल हे तमिळनाडू मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (टीएनएमएससी) लिमिटेडने विकसित केलेले एक अत्यंत यशस्वी आणि कार्यक्षम मॉडेल आहे..केंद्रीकृत खरेदी :तमिळनाडूत ‘टीएनएमएससी’ ही एकच नोडल एजन्सी आहे. जी संपूर्ण राज्यासाठी आवश्यक असलेली औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर पुरवठा वस्तूंची खरेदी करते. मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे एकूण खरेदी खर्चात लक्षणीय बचत होते (सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत).गुणवत्ता नियंत्रण :खरेदी केलेली औषधे सरकारी रुग्णालयांमध्ये वितरीत करण्यापूर्वी त्यांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी ‘टीएनएमएससी’कडे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांचे एक विस्तृत जाळे आहे. निकृष्ट दर्जाची औषधे पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्वरित काळ्या यादीत टाकले जाते.माहिती तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली :‘टीएनएमएससी’ने औषध वितरण व्यवस्थापन प्रणाली आणि वेअरहाउस माहिती प्रणाली सारख्या पद्धतींचा वापर करून खरेदी, साठवणूक आणि वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत केली आहे. यामुळे औषधसाठा आणि मागणीचा अचूक मेळ घालता येतो..अत्यंत पारदर्शक व्यवहार :‘टीएनएमएससी’ने निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवली जाते, ज्यामुळे स्पर्धात्मक दरात औषधे मिळतात.महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय? :महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या टीम अनेकदा तमिळनाडूला जाऊन या मॉडेलचा अभ्यास करून आल्या आहेत. त्याचधर्तीवर दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये औषधे आणि वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदीसाठी ‘महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्युअरमेंट अथॉरिटी’ हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. पण दोन वर्षे उलटली, तरी प्रत्यक्षात या महामंडळाच्या पूर्ण क्षमतेने कामाला अद्याप सुरू झालेली नाही..महामंडळाला निधीच नाहीमहाराष्ट्रात औषध व वैद्यकीय खरेदी महामंडळासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संपूर्ण राज्यासाठी औषध खरेदी करण्यासाठी ही तरतूद अत्यंत तोकडी होती. त्यानंतर २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात यामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षात या महामंडळासाठी असलेली निधीची तरतूद कमी करून ते ६.२७ कोटी रुपये करण्यात आले. राज्याची लोकसंख्या आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील भार पाहता, ही रक्कम खूपच तोकडी आहे.अपुरे कर्मचारीमहाराष्ट्रातील ‘एमएमजीपीए’ राज्यस्तरीय कार्यालयासाठी पूर्णवेळ फक्त आठ कर्मचारी देण्यात आले आहेत. तमिळनाडूमध्ये ‘टीएनएमएससी’साठी १०६ कर्मचारी आहेत. निधीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच हे महामंडळ पूर्ण क्षमतेने चालावे यासाठी पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे..Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.जनतेचा दबावगट हवाराज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारावा यासाठी लोकधारीत देखरेख व संवाद समित्या वेगवेगळ्या शहरात सक्रिय होणे आवश्यक आहेत. पुण्यात औंध जिल्हा रुग्णालय संवाद समिती, छत्रपती संभाजीनगर येथे आरोग्य हक्क समिती असे दबावगट कार्यरत झाले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यभरातून लोकांमधून विविध शहरांत अशा समित्या तयार होणे. यामाध्यमातून औषध व वैद्यकीय उपकरणे खरेदी महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणे, सरकारी हॉस्पिटलच्या आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारणे आदींसाठी पाठपुरावा करता येऊ शकेल..Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.तमिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातील औषधे व वैद्यकीय उपकरणे महामंडळ सक्षम झाले तर लोकांना अत्यंत स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध होतील. यातील तरतुदीनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय, सर्व जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व महापालिका दवाखान्यांची औषध खरेदी एकाच ठिकाणावरून होऊ लागेल. सध्या विखुरलेल्या पद्धतीने खरेदी होते, त्यामुळे जास्त दराने औषधे खरेदी होते, त्याऐवजी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यास औषधे अत्यंत कमी दरात उपलब्ध होतील. त्यानुसार ती लोकांना मोफत किंवा किफायशीर दरात उपलब्ध करून देता येतील. यामुळे महाराष्ट्रातील कुटुंबांचा औषधांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, त्यातून एक मोठा दिलासा महाराष्ट्रातील जनतेला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.