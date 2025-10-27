प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Tamil Nadu Drug Procurement Model: बनावट औषधे आणि भ्रष्टाचार कधी थांबणार? तमिळनाडू मॉडेलची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी कधी?

Fake Drugs and Healthcare Corruption: सरकारी रुग्णालयांची दयनीय अवस्था आणि खासगी रुग्णालयांचा महागडा खर्च यामुळे नागरिक त्रस्त, तमिळनाडू मॉडेल लागू झाल्यास औषधे स्वस्त मिळून जनतेला मोठा दिलासा
सरकारनामा टीम
दीपक जाधव

बनावट औषधे तसेच औषधांमधील भेसळीचे अनेक प्रकार महाराष्ट्र व शेजारील राज्यांत गेल्या दोन वर्षांत उघडकीस आले आहेत. शासकीय यंत्रणेतील उघड झालेला गैरव्यवहार हा हिमनगाचे टोक आहे. किती जणांचे बळी गेल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग येणार आहे?

सरकारी रुग्णालयात बाहेरून औषधे

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय, सिव्हिल हॉस्पिटल येथे एकाही रुग्णाला बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास लावू नये असे स्पष्ट निर्देश कागदोपत्री वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र विपरीत परिस्थिती दिसते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे जन आरोग्य अभियान व समविचारी संघटनांच्यावतीने घाटी रुग्णालयाच्या आरोग्य सेवेचा एक अभ्यास नुकताच करण्यात आला. घाटी रुग्णालयात पेशंटला बाहेरून औषधे आणायला लावण्याचे प्रमाण किती आहे हे यामध्ये तपासण्यात आहे. घाटी रुग्णालयामध्ये जनऔषधी केंद्र नावाचे औषधांचे दुकान आहे.

