प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान

Tata Group Stock Data: रतन टाटांच्या निधनानंतर एका वर्षात टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात तब्बल ₹ 7 लाख कोटींची घसरण झाली आहे. IT आणि ऑटो क्षेत्रातील वाईट कामगिरीमुळे TCS, टाटा मोटर्स आणि टाटा टेक्नॉलॉजीजचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले.
Tata Group Stock

Tata Group Stock

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Tata Group Stock Data: रतन टाटा यांच्या निधनाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. पण या एका वर्षात देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात तब्बल 7 लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. सध्या टाटा ग्रुपच्या 23 कंपन्या शेअर बाजारात लिस्ट आहेत.

Loading content, please wait...
ratan tata
tata steel
Tata Motors Company
Tata Sons
Tata Motors
Tata Consultancy Services
Tata Group
tata project
Tata Power
Tata Motors Group
Noel Tata

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com