Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान

Tata Group Stock Data: रतन टाटा यांच्या निधनाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. पण या एका वर्षात देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात तब्बल 7 लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. सध्या टाटा ग्रुपच्या 23 कंपन्या शेअर बाजारात लिस्ट आहेत..गेल्या वर्षी 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी या सर्व कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलाची किंमत ₹33.57 लाख कोटी होती. एक वर्षानंतर हीच किंमत ₹ 26.39 लाख कोटींवर आली आहे, म्हणजे जवळपास 21 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.याच कालावधीत सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही निर्देशांकांत किंचित वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 0.8 टक्क्यांनी वर गेला, तर बीएसई मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 4.7 आणि 5.5 टक्क्यांनी खाली आला. म्हणजेच, टाटा समूहाच्या कंपन्यांमध्ये झालेली घसरण बाजाराच्या तुलनेत अधिक गंभीर आहे..रतन टाटा गेल्यानंतर गुंतवणूकदारांची सावध भूमिकारतन टाटा यांच्या निधनानंतर बाजारात मोठी चर्चा रंगली होती की, त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांचा टाटा समूहावरचा विश्वास कमी होईल. तज्ज्ञांच मात्र वेगळच मत आहे. त्यांचं मत आहे की, ही घसरण भावनिक कारणांमुळे नाही, तर जागतिक आर्थिक दबाव, सेक्टरनिहाय झालेली घसरण आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली घसरण यामुळे झाली आहे.गेल्या वर्षभरात जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा ताण, अमेरिकी टॅरिफ धोरणातील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत असलेली मंदी, या सर्वांचा थेट परिणाम टाटा समूहाच्या अनेक कंपन्यांवर झाला..कोणते शेअर्स सर्वाधिक घसरले?सर्वाधिक फटका बसला तो Tejas Networks या कंपनीला. कंपनीच्या शेअरमध्ये एका वर्षात 50 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. दुसऱ्या क्रमांकावर Trent Ltd., ज्यात 44 टक्क्यांची घसरण आणि तिसऱ्या स्थानावर Tata Technologies आहे, ज्यात 33 टक्क्यांची घसरण झाली..आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) लाही फटका बसला आहे. कंपनीचा शेअर एका वर्षात 29 टक्क्यांनी खाली आला. Tata Elxsi आणि Tata Motors या दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्सही सुमारे 28 टक्क्यांनी घसरले.याशिवाय Oriental Hotels, TRF, Voltas, Tata Chemicals आणि Tata Power यांच्या शेअर्समध्ये 16 ते 24 टक्क्यांच्या दरम्यान घसरण झाली आहे. Tata Communications आणि NELCO देखील 13 टक्क्यांनी खाली आले आहेत..Premium | Retirement Planning: साठीमध्ये कोटी जमवण्यासाठी आजच सुरू करा निवृत्ती नियोजन!.घसरणीच्या काळात वाढलेले शेअर्सबहुतेक कंपन्यांचे नुकसान झाले असले, तरी काही शेअर्सनी बाजारातील घसरणीत चांगली कामगिरी केली आहे. Tata Consumer Productsमध्ये 0.2% वाढ झाली, Titan Companyमध्ये 2 % वाढ झाली, Indian Hotels मध्ये 5% वाढ झाली, तर Tata Steel मध्ये तब्बल 8% वाढ झाली.सर्वात चांगली कामगिरी Tata Investment Corporationने केली. कंपनीच्या शेअरमध्ये एका वर्षात 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ मुख्यतः Tata Capital IPO आणि Tata Sons च्या संभाव्य लिस्टिंगच्या बातम्यांमुळे झाली. Banaras Hotels या कंपनीनेमध्येही गेल्या वर्षभरात 14 टक्क्यांची वाढ झाली आहे..टाटा ग्रुपच्या शेअर्समध्ये एवढी घसरण का झाली?तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे आयटी क्षेत्रातील घसरण. TCS सारख्या कंपनीला अमेरिकन बाजारातील अनिश्चिततेचा आणि मंदीच्या भीतीचा थेट फटका बसला. FY26 मध्ये मोठ्या आयटी कंपन्यांची कमाई केवळ 3-4% वाढेल असा अंदाज आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग केले.Tata Technologiesचा शेअरही या ट्रेंडच्या लाटेत सापडला. तरीही विश्लेषकांच्या मते, पुढच्या काही तिमाहींत आयटी क्षेत्रात पुन्हा सुधारणा होऊ शकते..Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .Tata Motors साठी हे वर्ष कठीण आहे. कंपनीच्या उत्पन्नाचा जवळपास 80 टक्के वाटा Jaguar Land Rover (JLR) या ब्रिटनमधील सहयोगी कंपनीकडून येतो. परंतु सायबर हल्ला, युरोप-अमेरिका व्यापार करारातील अडथळे, आणि मागणीत झालेली घसरण, या सर्व गोष्टींनी JLR चे उत्पादन आणि विक्री कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम टाटा मोटर्सच्या नफ्यावर झाला.Tata Consumer Productsला चहा व्यवसायात वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे फटका बसला आहे. कारण मार्जिन कमी झालं. तर Tata Steel ला सरकारने लावलेल्या 10% सेफगार्ड ड्युटीमुळे काही प्रमाणात स्थैर्य मिळालं..थोडक्यात टाटा समूहाच्या शेअर्समधील घसरण ही एखाद्या घटनेमुळे झाली नाही, तर जागतिक आर्थिक दबाव, देशांतर्गत आव्हानं आणि मागणीत झालेली घसरण याचा परिणाम शेअर्सवर झाला आहे.रतन टाटा यांच्या जाण्यानंतर टाटा समूहाला धक्का बसला, हे खरं आहे. पण या समूहाची पायाभरणी इतकी मजबूत आहे की या घसरणीमुळे समुहाला जास्त नुकसान होणार नाही.आयटी, ऑटो, आणि कंझ्युमर क्षेत्रात सुधारणा दिसू लागल्यास टाटा समूह पुन्हा एकदा बाजारातील 'किंग' ठरू शकतो अशी आशा आहे..