Premium|TCS Nashik : टीसीएससारखे प्रकार का घडतात, कॉर्पोरेट्समधल्या POSH तक्रारींचं पुढे काय होतं?

Workplace Harassment in India: Are POSH Guidelines Actually Working?टीसीएस नाशिकमधल्या धर्मांतरण आणि लैंगिक शोषणाच्या बातमीने सारेच हबकले आहेत. पण हे का घडलं, हा प्रश्न विचारणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यात महिलांना संधी तर मिळतायत पण न्याय दिला जातो आहे का? आयटी, कॉल सेंटर्स, कॉर्पोरेट्स यांसारख्या उत्तम पैसे देणाऱ्या क्षेत्रांत महिलांना लैंगिक छळ, शोषणापासून संरक्षण कोण देणार, त्यासाठी असलेल्या POSH Guidelinesचं पालन खरोखर होतंय का?या कंपन्यांतील पॉश अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नेमकी आकडेवारी किती आहे?टीसीएसमध्ये गेल्या वर्षी प्रलंबित राहिलेली लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी किती होत्या? या डेटासोबतच मानसोपचारतज्ज्ञ, पॉश ट्रेनर आणि प्रत्यक्ष तक्रारदार अशा सगळ्यांचीच मतं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .नाशिक टीसीएसच्या निमित्ताने कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यातून होणारा लैंगिक छळ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालांत नोंदवण्यात येणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. मात्र लैंगिक छळांच्या तक्रारींची संख्या वाढत असली तरी त्या निकाली काढण्याचा वेग तुलनेने कमी दिसतोय. पॉश तसेच विशाखा गाइडलाइन्स खासगी, सरकारी सर्वच आस्थापनांना लागू असल्या तरी खरोखरच त्या किती ठिकाणी वापरल्या जातात, त्यांची खरी अंमलबजावणी केली जाते हा प्रश्नच आहे. .Premium|study Room :लैंगिक छळापासून महिलांना सुरक्षितता कधी लाभणार? .पुणेस्थित औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ डॉ. वृषाली राऊत यांच्याशी आम्ही याविषयी संवाद साधला. वृषाली म्हणाल्या, आयटीमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण जास्त आहे. साहजिकच स्त्री-पुरुष एकत्र काम करत असल्यामुळे त्यांच्यात अनेक प्रकारचे व्यवहार घडत असतात. आयटीमध्ये ताण खूप जास्त आहे, पगारही जास्त आहे. त्यामुळेच लोक सहसा ते क्षेत्र सोडत नाहीत. पण ताण कमी करण्यासाठी निरनिराळ्या गोष्टी केल्या जातात. त्यातलीच एक म्हणजे सिनीअर्स, ज्युनिअर्समधील लैंगिक देवाणघेवाण, कधी ती दोघांच्या संमतीने चालते तर कधी पॉवर डायनॅमिक्सच्या आधाराने चालते. कधीकधी त्यातले फायदे लक्षात घेऊन शोषीत व्यक्ती आपलं शोषण व्यक्तही करत नाही. मात्र हे सगळंच प्रचंड मानसिक तणाव देणारं असतं. याचे प्रमाण किती आहे हे नक्की कळणे शक्य नाही पण या गोष्टी कामाच्या ठिकाणी घडतात हे सत्य नाकारता येत नाही.मात्र ज्यावेळी एखाद्या महिलेचं लैंगिक शोषण होतं त्यावेळी पटकन ती ते व्यक्त करेल किंवा त्याची तक्रार करेलच, असं होत नाही. मात्र त्यातून येणारा ताण प्रचंड असतो. तो ताण, मानसिक आघात आणि ट्रॉमा राहतोच. योग्य उपाय केले नाहीत तर ही गोष्ट त्या व्यक्तीसोबत आयुष्यभर राहते..लैंगिक शोषण किंवा हेतुपुरस्पर स्पर्शाच्या गोष्टी केवळ तक्रारीपुरत्या मर्यादित नसतात. त्या पीडितेला आयुष्यभराचा एक ताण देतात.डॉ. वृषाली राऊत, औद्योगिक मानसोपचारतज्ज्ञ.पॉश कायदा काय आहे?फेब्रुवारी २०१३ मध्ये भारतीय संसदेनं कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH- Prevention of Sexual Harassment कायदा) मंजूर केला. महिला सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी समान संधी लागू करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ९ डिसेंबर २०१३ पासून तो अमलात आणला गेला. कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देणे आणि अशा घटना घडल्यास त्यासाठी तक्रार व निवारणाची यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा उद्देश्य होता. POSH कायद्यानुसार नियोक्त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये वार्षिक अहवालांमध्ये तक्रारींचा डेटा जाहीर करणेही समाविष्ट आहे. याशिवाय, २०१८ मध्ये भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) यांनी सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये दरवर्षी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे..Premium|Human Trafficking: बाल तस्करी, लैंगिक शोषण आणि आधुनिक गुलामगिरीचे भयाण वास्तव जे आजही अनेकांना माहित नाही.Tata Consultancy Services (TCS) मधील लैंगिक छळ आणि धर्मांतर (proselytization) च्या आरोपांमुळे भारतातील मोठ्या कंपन्याही कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी खरोखरच कशा हाताळतात, याची एक झलक पाहायला मिळते. काही कंपन्यांमध्ये तक्रारी तर होतात मात्र त्यांचा वेळोवारी निकाल लावला जात नाही. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वेगाने वाढते. मनीकंट्रोल या वेबसाइटने यासंबंधीचे एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे, ज्यामध्ये मोठ्या कंपन्यांतील पॉश प्रकरणे आणि त्यांची संख्या दर्शवली आहे. .आकडेवारी काय सांगते?मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये POSH डेटाचे विश्लेषण करण्याच्या पद्धतीत फरक दिसतो. बऱ्याच कंपन्यात तक्रारी कमी दिसतात पण तक्रारी नोंदवण्याचं प्रमाण मात्र कंपनीनुसार बदलते. असं वाटू शकतं की अधिक तक्रारी म्हणजे तेथील यंत्रणा आणि कार्यपद्धती महिलांसाठी अधिक वाईट असेल. मात्र चित्र वेगळं असू शकतं. कारण जास्त तक्रारी नोंदवल्या जाणे, याचा एक अर्थ म्हणजे तेथील कार्ययंत्रणेत तक्रारींना वाव असणे, तक्रारदारांचा या यंत्रणेवर विश्वास असणे, हासुद्धा आहे. बरेचदा कंपन्यांत अशाप्रकारे तक्रार नोंदवण्यासाठी काहीच यंत्रणा नसते किंवा ती नावापुरती अस्तित्त्वात असते, त्यामुळेसुद्धा लोक तक्रारी नोंदवत नाहीत. .Tata Consultancy Services आणि Tech Mahindra या कंपन्यात तक्रारी वेळेत निकालात काढल्या जाताना दिसतात. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी दिसते. मात्र Infosys आणि Wipro मध्ये तक्रारींचा निकाल लावण्याची प्रक्रिया अत्यंत धीमी अथवा वेळखाऊ असावी. त्यामुळेच प्रलंबित प्रकरणे वाढत आहेत..टीसीएसची काय स्थिती आहे?भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी Tata Consultancy Services ने आर्थिक वर्ष २०२५मध्ये १२५ तक्रारींची नोंद केली. हाच आकडा २०२३मध्ये केवळ ४९ इतका होता. म्हणजेच जवळपास ८० टक्यांहून जास्त वेगाने तक्रारी वाढल्या. मात्र टीसीएसने यातील १०२ प्रकरणे निकाली काढली असून आता २३ प्रलंबित दाखवत आहेत. .Infosys आणि Wipro प्रलंबित प्रकरणात वाढInfosys मध्ये तक्रारींची संख्या तुलनेने स्थिर असली तरी closure rate म्हणजे प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर मात्र कमी झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५मध्ये इन्फोसिसमध्ये एकूण १०३ तक्रारी आल्या. त्यातील केवळ ७० टक्के प्रकरणांचा निकाल लागला. २०२३ते २०२५ या काळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ११ वरून ३१वर गेली होती. दुसरीकडे विप्रोमध्येही साधारण असंच चित्र दिसलं. Wipro मध्ये २०२५ साली १२५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या मात्र त्यातील केवळ ७१ टक्के प्रकरणांचाच निकाल लागला. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मागील वर्षापेक्षा जवळजवळ दुप्पट झाली. कारण २०२४पर्यंत जी संख्या १९ होती ती २०२५मध्ये ३६वर गेली. .HCLTech आणि Tech Mahindra तुलनात्मकदृष्ट्या समाधानकारक कामगिरीHCLTech ने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये तक्रारी ४४ पर्यंत कमी केल्या. प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही बरीच कमी झाल्याचे दिसले. तर Tech Mahindra मध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण ८३ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यापैकी ७९ प्रकरणांचा निकाल लागला मात्र १६ प्रकरणे प्रलंबित राहिली. टेक महिंद्राने तक्रार निवारणात सगळ्यात उत्तम कामगिरी केली, असं म्हणता येईल..फक्त 'ईमोजी' तर पाठवली, एवढं काय🙄..?.रेडिटवरील तक्रारीरेडिट या सोशल मीडिया साइटवर अनेक मुलींनी म्हटलं आहे की, पॉश संदर्भातील तक्रारींनी त्यांची प्रचंड निराशा केली. अनेकींनी सांगितलं की मोठ्या कंपन्यांत काम करत असूनही पॉश अंतर्गत केलेल्या तक्रारींचा काहीच निभाव लागला नाही. त्यातील बऱ्याचजणींनी नोकऱ्याच सोडल्या किंवा त्यांना त्रास देणारी व्यक्ती मोठ्या पदावर असल्याने मॅनेजमेंटने त्या व्यक्तीचीच बाजू घेतली, अशीही व्यथा मांडली. .मुळात कंपन्यांनी हे समजून घ्यायला हवं की गुन्ह्याची नोंद होणं हा गुन्हा नाहीये. मात्र त्या गुन्ह्याची दखल न घेणं आणि त्याचा योग्य तो निवाडा न करणं हा निश्चित गुन्हा ठरतो.-डॉ. नेहा साठे, समाजसेवक.डॉ नेहा साठे या पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. नेहा यांनी सामाजिक कार्यात पीएचडी प्राप्त केली असून, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर (Soft Skills Trainer) आणि समुपदेशक (Counselor) म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. नेहा POSH (Prevention of Sexual Harassment - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध) बाह्य सदस्य (External Member) म्हणून काम पाहतात. संपूर्ण भारतातील जवळपास १०० हून अधिक संस्थांच्या अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee - IC) वर बाह्य सदस्य म्हणून त्या काम पाहतात..त्या म्हणतात, ज्या कंपन्यांत आम्ही काम करतो. तेथे त्यांची अंतर्गत कमिटी तर असतेच पण आम्हीसुद्धा कंपनीतील पॉश कमिटीच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन असतो. आम्ही जिथे काम करतो, तेथे तक्रारी येतात, त्या सोडवल्या ही जातात. आम्ही दर तिमाहीला कंपनीच्या या कमिटीची सभा घेतो. त्यामध्ये कंपनीत कोणी तोंडी किंवा लेखी तक्रार केली आहे का, कुणी कोणाशी बोलताना असा त्रास होतोय याबद्दल चर्चा केली आहे का, कुणी सहज येऊन सांगितलं आहे का, असे अनेक प्रश्न आम्ही विचारत असतो. जेणेकरून एखाद्या स्त्रीला झालेला छोटासा त्राससुद्धा नकळत डावलला जाऊ नये. कामाच्या ठिकाणी कोणाला अशाप्रकारे अनुभव येत असतील तर त्या तक्रारी पुढे नेल्या जाव्या, त्यांचा योग्य तो निकाल लागावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. मुलींना बोलतं करतो. कधीकधी थेट नाही पण छुपं शोषण असू शकतं. त्यामुळे मुलींशी, महिलांशी बोलून आम्ही याची खात्री करतो, की त्यांना कोणता त्रास होत नाहीये..पॉश संदर्भातील कमिटीत एक बाह्य सदस्य असतो. जो समाजसेवक अथवा वकील असतो. नेहा अशा बऱ्याच कंपन्यात काम करतात. त्या सांगतात की, कंपनीच्या कार्यस्थळी जिथे पॉश कमिटीची माहिती असते. तिथेच माझं नाव, नंबर, ई मेल आयडीसुद्धा दिलेला असतो. म्हणजेच एखाद्या महिलेला आपल्या कामाच्या स्थळी तक्रार करणं सुरक्षित वाटत नसेल तर ती थेट आमच्याकडे तक्रार करू शकते. आमच्या अनुभवात तरी कंपन्या या सगळ्या तक्रारींकडे सजगपणे लक्ष देतात..नेहा साठे यांच्या मते, कंपन्यांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या या तक्रारी POSH अंतर्गत वर्ग करणं अनिवार्य असतं. त्या ते दडवूच शकत नाहीत कारण आता मुली shebox पोर्टलवरसुद्धा थेट तक्रार नोंदवू शकतात. 