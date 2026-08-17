Premium|Tribal Village Story : नावं, भाषा, शिक्षा आणि बदलांची हृदयस्पर्शी गोष्ट

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comसोमवारी साडेदहा वाजायच्या आतच मी तांड्यात पोचलो. पंचायत समितीत मुख्याध्यापकांची सभा असल्यामुळे आज गोरले सर शाळेत येणार नव्हते. मी जसा ऑटोतून उतरलो, तसा मंदिराजवळ बसलेल्या कुणीतरी ‘गुरू आयोनि लडकाऽऽऽ’ अशी जोरदार हाक दिली. शिक्षक आल्याचं त्याने त्यांच्या भाषेत सांगितलं होतं. मी गावात मुलांना बोलवायला गेलो. सोबत राजू चव्हाण नावाचा तरुण होता. तो मला गाव दाखवू लागला. लोकांचा परिचयही करून देऊ लागला. गावात एकूण बेचाळीस घरं होती. एक म्हशींकरिता बांधलेलं बचत गटाचं शेड दिसलं. गावकरी कुतूहलाने माझ्याकडे बघत होते. जे काही गैरसमज तांड्याबद्दल लोकांनी निर्माण केले होते ते उगीचच होते, असं वाटून गेलं.‘गुरू, हा सरपंच.’‘‘पण सरपंच तर गणेशपूरला राहतात ना?’’‘तसं नाही गुरू. याचं नावंच सरपंच.’‘सरपंच जागल्या चव्हाण’ या नावाचं मला मोठं नवल वाटलं. सरपंच तरी फक्त पाच वर्षं. हा तर आजन्म सरपंच! सतत दारूच्या नशेत राहणारा पिस्तूल भेटला. लुना, अमेरिका नावाच्या बायाही तांड्यात होत्या. हत्यार, मीटर, ब्रह्मदेव, पिस्तूल, कलेक्टर अशी नावं माझ्यासाठी फारच नवीन होती. राजू मला प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घरी नेत होता. त्यांचा परिचय करून देत होता आणि ‘गुरू आयोनि लडका. चालनी साळंमा.’ म्हणजेच ‘गुरुजी आले रे पोरा... चल ना शाळेत’ असं विद्यार्थ्यांना सांगत होता..Premium|Marathi short story : भ्रमरकथा: कविताचा कॅफेमधील तो विलक्षण आणि अवघडून टाकणारा अनुभव..शाळेत पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणारी एकूण त्रेचाळीस मुलं होती. त्यातील बरीचशी माझ्या मागे-मागे आली. शाळेत आलो. मुलांचा परिचय करून घेतला. त्यांची नावं मात्र आधुनिक पद्धतीची वाटली. रामपाल, युवराज, अश्विनी, अंगद, पूजा, मुन्नी ही बदललेली नावं होती. शाळेत दाखल करून घेतानाच खोडे सरांनी ती बदलली होती. शाळेत अनेक चांगले बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न खोडे सरांनी केला असल्याचं माझ्या ध्यानात आलं. त्यांच्यामुळे तांड्यात बरेचसे चांगले बदल झाले आणि त्यांनी लोकांना खूप मदत केली. दोन वर्षांपूर्वी त्यांची बदली झाली... खरं म्हणजे गोरले सरांना तिथे नियुक्ती देण्यासाठी ती पद्धतशीरपणे करण्यात आली होती, अशी बरीचशी माहिती राजूकडून मिळाली होतीच.‘सर, भाजीपाला आला’ कुणीतरी म्हणालं.‘‘भाजीपाला?’’‘ते राह्यला.’राह्यलाचा अर्थ ‘आहे’ असा होता. हिंदीत ‘वो रहा’ असं म्हटलं जातं. त्याचंच कदाचित ते भाषांतर असावं. मुलांना मराठी बोलताना अनेक अडचणीजाणवत होत्या.‘तुझं नाव काय गं?’‘‘भाजीपाला.’’‘हजेरीतलं नाव?’ती गप्पच.‘बाबाचं नाव?’‘‘प्रेम.’’मी हजेरीत पाहिलं... मयूरी प्रेम चव्हाण असं तिचं नाव होतं.‘मयूरी ना?’माझ्या प्रश्नावर तिने होकारार्थी मान हलवली. मी तिला बसायला सांगितलं. मयूरीची एक मोठी गंमत होती. प्रतिज्ञेत आपल्याच बापाचं नाव आहे, असं तिला वाटायचं. ‘प्रेम म्हणजे काय?’ असा प्रश्न तिला विचारला, तर ती लाजत लाजत ‘म्हारं बा.’ असं उत्तर द्यायची.‘‘सर, डोंबळानं मले बुक्की मारली.’’‘कोणती डोंबळा?’‘‘ते राह्यला.’’डोंबळा मुलाचं नाव होतं तर!‘हजेरीत तुझं नाव काय आहे रे?’‘‘रामपाल.’’‘सर्वांनी त्याला रामपाल म्हणायचं. समजलं का?’ मी मुलांना दम दिला.‘काय म्हणायचं मयूरी?’‘‘डोंबळाले रामपाल म्हनाचं.’’ मयूरीच्या उत्तराचं मला हसूच आलं.एकदा पवन बाजूला बसलेल्या युवराजला चिमटे काढत होता. मी त्याला उभं केलं.‘पवन काय करीत आहेस?’‘‘कुठं काय करत हाये?’’‘युवराजला चिमटे कशाला काढत आहेस?’‘‘त्यानं मले पाटी मारली ते दिखलं नाई का तुले?’’पहिल्या वर्गात शिकणारा पवन हा उद्धटपणाचा सर्वोत्तम नमुना होता.‘काय रे युवराज?’‘‘सर, त्यानंच पह्यले चिमकोळा घेतला.’’‘इकडे या दोघंही.’.दोघांनाही जवळ बोलावून मी त्यांना काही समजावून सांगणार, तेवढ्यात पवन वर्गाच्या बाहेर पळाला. कुंपणाबाहेर गेला. तेथून शाळेवर दगड फेकू लागला. मी त्याला वर्गात बसावयास सांगितलं; तर तो घराकडे धावत गेला. मी त्याला शोधायला त्याच्या घराकडे निघालो. तो बाजूला राहणाऱ्या गोविंदसोबत कंचे खेळत होता. मी पवनला दिसल्याबरोबर तो धावत घरामागच्या टेकडीवर चढला... ‘पवन, चल शाळेत.’‘‘तू मारतं.’’‘नाही मारत.’‘‘मारतं तू.’’‘अरे, पण तुला कधी मारलं का मी?चल शाळेत लवकर.’‘‘माराचं नाई. सांगून ठेवतो. मारशील त आमी तुझ्या शाळेत येतबी नाई.’’‘नाही म्हटलं ना? चल!’तेव्हा कुठे पवन वर्गात जाऊन बसला. विद्यार्थी धिंगाणा घालण्यात वस्ताद होते. सुरुवातीला मी त्यांना अजिबातच शिक्षा करीत नव्हतो. त्यांच्या धांगडधिंग्याला नुसता ऊत आला होता. त्यामुळे त्यांना धाक दाखवून शिक्षा करणं आवश्यक झालं होतं. एकदा मी त्यांना समजावणीच्या स्वरात म्हणालो, ‘हे पहा, आपण दररोज प्रतिज्ञा करतो, की भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. हो ना?’‘‘हो सर.’’‘मग बांधव म्हणजे काय?‘‘बहीण-भाऊ’’ दुसऱ्या वर्गातल्या अश्विनीने उत्तर दिलं.‘व्हेरी गुड अश्विनी. बहीण-भाऊ! मग आपण सर्वजण बहीण-भाऊ आहोत; तर तुम्ही असे एकमेकांनाका मारता?’‘‘मग तू आमाले काहून मारतं सर?’’ अश्विनीच्या उत्तराने मी विचारात पडलो. असं उत्तर तिला चटकन कसं काय सुचलं, याचं मला नवल वाटलं. खरंच मुलांना शिक्षा करणं चुकीचं आहे. माझ्या मनात विचारचक्र सुरू झालं. मुलं शिक्षेला एवढी का घाबरतात हे नंतर लक्षात आलं; परंतु अशा घटनांमधून त्या निरागस मुलांशी जिवाभावाचं नातं घट्ट होत गेलं....शाळेत गोरले सर शिक्षक म्हणून एकटेच कार्यरत होते, तेव्हा ते किरकोळ रजेवर असोत वा प्रशिक्षणात, त्यांच्या जागी केंद्र शाळेला एखाद्या पर्यायी शिक्षकाची तात्पुरती व्यवस्था करावी लागायची. हे काम शिक्षकांना अगदी नकोसं वाटायचं. ‘ह्या मुलांना सांभाळणं म्हणजे कठीण काम... नुसता डोक्याला ताप!’ हा त्यांचा पूर्वग्रह त्याला कारणीभूत होता. नाइलाजास्तव एक-दोन दिवसांसाठी शिक्षकांना या शाळेवर पाठवलं जायचं.एकदा ‘अघडते’ आडनावाचे एक शिक्षक दोन दिवसांसाठी तांड्यावर आले होते. गोरले सर त्या वेळी यवतमाळला कुठल्यातरी प्रशिक्षणासाठी गेले होते. अघडते सर स्वभावाने फारच तापट आणि तथाकथित अर्थाने शिस्तप्रिय वगैरे होते. त्यांना मुलांनी गोंधळ घातलेला वा अवज्ञा केलेली अजिबातच सहन होत नसे. तांड्यावरील परिस्थिती त्यांच्या स्वभावाच्या अगदीच विपरीत होती. शाळेत आल्या आल्या त्यांनी मुलांना खडसावणं सुरू केलं. ‘मला असं जमणार नाही... मला तसं चालणार नाही’ वगैरे अनेक सूचना त्यांनी केल्या. त्यांना कसला तरी अहवाल त्वरित केंद्रशाळेला सादर करावयाचा होता. सुट्टीची वेळ होत आली. कागद, स्केल आणि कार्बन पेपर घेऊन ते रकाने आखत होते. तेवढ्यात अश्विनीने तक्रार केली - ‘सर, युवराज मले झिपरी म्हनत हाये.’सरांनी त्यावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही; पण दुसऱ्यांदा जेव्हा तिने ‘बघ नं सर. तुले दिखत नाई हाये का? युवराज मले मारत हाये ना!!’ असं म्हटलं तेव्हा सरांचा पारा चढला. युवराजच्या पाठीत त्यांनी दोन-चार धपाटे लावले. तो खाली पडला. त्याच्या गुडघ्याला मार लागला. तरीदेखील तो कसातरी पायात त्राण आणत बाहेर पळत सुटला. ‘काऊन मारलं तुनं मले? आता मी फाशी घेतो अन् तुझं नावच लिहून ठेवतो चिठ्ठीवर.’ रडत रडत अत्यंत चिडून युवराज बोलत होता.मी विचार करीत होतो : सात-आठ वर्षांच्या मुलाच्या मनात फाशी घेणं आणि चिठ्ठी लिहून ठेवणं वगैरे... असा विचार कसा काय येऊ शकतो? नंतर दत्ताभाऊंकडून मला कळलं, की युवराजच्या मामांनी कर्ज घेतलं होतं आणि सावकाराच्या जाचापोटी आत्महत्या केली होती. फाशी घेण्यापूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत सावकाराचं नाव होतं. युवराजच्या मनावर मामाच्या आत्महत्येची घटना खोल ठसलेली होती... अशा अनेक प्रसंगांनी मला पारधी तांडा अस्वस्थ करून सोडत होता.लेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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