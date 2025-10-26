प्रीमियम आर्टिकल

आत्मनिर्भरतेकडून निर्यातक्षमतेकडे झेप

तेजस एमके‑वन ए — भारताच्या स्वदेशी लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टची सुधारित आवृत्ती; संरक्षणक्षेत्रात स्वावलंब्याचा दृष्टीकोन व निर्यात क्षमता.
Indian Air Force

Indian Air Force

sakal

प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रशांत कोतकर -saptrang@esakal.com

भारतीय वायुदलाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात गेल्या काही दशकांपासून ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) आणि ‘डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ (डीआरडीओ) यांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला वास्तवात आणले. आज ‘तेजस एमके-वन ए’ या सुधारित रूपाने भारताने केवळ संरक्षणक्षेत्रात स्वावलंबन साधले नाही, तर जागतिक निर्यातदार राष्ट्रांच्या रांगेत स्थान मिळविण्याच्या दिशेने ठाम पाऊल टाकले आहे. फ्लाइंग डॅगर्स, फ्लाइंग बुलेट्स आणि नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कोब्रा स्क्वाड्रनमध्ये तेजस विमाने टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट होतील.

Loading content, please wait...
DRDO
Security
Air Force
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com