आत्मनिर्भरतेकडून निर्यातक्षमतेकडे झेप

प्रशांत कोतकर -saptrang@esakal.comभारतीय वायुदलाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात गेल्या काही दशकांपासून ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) आणि ‘डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ (डीआरडीओ) यांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला वास्तवात आणले. आज ‘तेजस एमके-वन ए’ या सुधारित रूपाने भारताने केवळ संरक्षणक्षेत्रात स्वावलंबन साधले नाही, तर जागतिक निर्यातदार राष्ट्रांच्या रांगेत स्थान मिळविण्याच्या दिशेने ठाम पाऊल टाकले आहे. फ्लाइंग डॅगर्स, फ्लाइंग बुलेट्स आणि नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कोब्रा स्क्वाड्रनमध्ये तेजस विमाने टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट होतील..सुरुवातीचे प्रयत्नतेजसच्या आधीही भारताने स्वदेशी सुपरसॉनिक जेट तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘एचएफ २४ मरुत’ असे त्याचे नाव होते. जर्मनीच्या साह्याने तयार केलेल्या या विमानाची पहिली चाचणी १९६१ मध्ये झाली होती. त्यानंतर एक एप्रिल १९६७ मध्ये ते हवाईदलात दाखल करण्यात आले होते. इंटरसेप्टर एअरक्राफ्ट म्हणून याचा विकास करणे अपेक्षित होते. परंतु, या विमानाला मॅक १ हा वेग कधीच पार करता आला नाही. विमानाच्या इंजिनामधील त्रुटीमुळे ही मर्यादा आली होती. अधिक शक्तिशाली इंजिन विकसित करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र आर्थिक आणि इतर राजकीय कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या १९७१ च्या युद्धात त्यांचा वापर करण्यात आला होता. एकूण १४७ मरुत विमाने हवाईदलात दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्या निर्मितीतील मूलभूत मर्यादांमुळे ती १९८० च्या दशकात निरुपयोगी ठरू लागली. अखेरीस १९९० मध्ये ती हवाईदलातून निवृत्त करण्यात आली. याच्या निर्मितीमध्येही हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सचा सहभाग होता..विकासाची वाटचाल१९८० च्या दशकात भारताने स्वदेशी लढाऊ विमान तयार करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा अनेकांनी याकडे संशयाने पाहिले. ‘लाइट कॉम्बेट एअरक्राफ्ट’ (एलसीए) प्रकल्पाच्या रूपात या स्वप्नाची बीजे रोवली गेली. सुरुवातीचा उद्देश होता. जुने होत चाललेली मिग-२१ विमाने निवृत्त करताना त्यांच्या जागी भारतीय बनावटीची चौथ्या पिढीतील आधुनिक लढाऊ विमान निर्माण करणे. विकासाचे एक-एक टप्पे गाठत असताना २००३ मध्ये या विमानाचे नामकरण तेजस असे करण्यात आले. या विमानासाठी इनिशियल ऑपरेशनल क्लीअरन्स २०१३ मध्ये मिळाले. त्यानंतर या प्रकल्पाला गती आहे. तेसजसाठी `फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स मिळण्यासाठी २०१६ वर्ष उजाडावे लागले. दीर्घ संशोधन, चाचण्या, तांत्रिक अडथळे आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंध ओलांडत ‘तेजस’च्या दोन विमानांचा २०१६ मध्ये भारतीय हवाईदलाच्या ताफ्यात समावेश झाला..यानंतरच्या काळात त्यात सातत्याने सुधारणा होत गेल्या आणि आजचे ‘तेजस एमके-वन ए’ हे त्याच प्रयत्नांचे परिपक्व फलित मानले जाते. हे विमान ४.५ पिढीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे. त्यात अत्याधुनिक ‘ॲक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिकली स्कॅनड ॲरे’ (एइएसए) रडार, ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट’, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचे एकात्मिक तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे..तांत्रिक वैशिष्ट्ये‘तेजस एमके-वन ए’ हे एकच इंजिन असलेले, हलके आणि अतिशय चपळ मल्टिरोल लढाऊ विमान आहे. ते हवाई युद्ध, जमिनीवरील लक्ष्यांवर हल्ले आणि समुद्री गस्त यांसाठी तितकेच सक्षम आहे.पुन्हा अडचणसंरक्षणंत्री राजनाथसिंह यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये ‘तेजस एमके-वन ए’ विमानाने उड्डाण केले होते. त्यानंतर लवकरच हे विमान हवाईदलाकडे सुपूर्द करण्यात येण्याची उपेक्षा होती. परंतु, विमानातील सॉफ्टवेअरबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्याने, आता त्या प्रक्रियेला उशीर होणार आहे. विमानाला अस्त्र एमके -१ हे क्षेपणास्त्र जोडण्यात अडचणी येत असल्याचे समजते. यातील रडारमुळे ही स्थिती उद्भवल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तेजस एमके-वन एमध्ये इस्राईलने विकसित केलेले ईएलएम-२०५२ हे रडार बसविण्यात आले आहे. हे रडार शस्त्रास्त्रांना जोडण्यात अडचण येत असल्याचे समजते. याचा सोर्स कोड इस्राईलने दिल्यानंतर ही अडचण दूर होऊ शकेल. विमानामध्ये जीई या अमेरिकी कंपनीचे इंजिन बसविण्यात आले आहे. आतापर्यंत आपल्याला जीई कंपनीकडून दहा इंजिने मिळाली आहेत. तर डीआरडीओने आतापर्यंत १० ते १२ फायटर जेट तयार केली आहेत. इंजिन आणि सॉफ्टवेअर मिळाल्यानंतर प्रकल्पाला गती येईल. भारतीय हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांचा तुटवडा आहे. त्यांनी एकूण १८० विमानांची ऑर्डर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला (एचएएल) दिली आहे. इंजिनांचा पुरवठा वेळेत होत नसल्याने एचएएलला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ती समस्या आता सुटण्याच्या मार्गावर आहे..`प्रिसिजन गायडेड बॉम्ब`ने सज्जl‘बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज’ (बीव्हीआर) क्षेपणास्त्रे आणि स्वदेशी ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्र यांचा वापरl ‘ऑटोमॅटिक फ्लाइट कंट्रोल’ आणि ‘ग्लास कॉकपिट’ तंत्रज्ञानामुळे वैमानिकाला अधिक नियंत्रण व अचूकताl हवेमध्येच इंधन भरण्याची क्षमताl आधुनिक एईएसए रडारहे सर्व घटक ‘तेजस एमके-वन ए’ ला आधुनिक काळातील सर्वाधिक सक्षम हलक्या लढाऊ विमानांपैकी एक बनवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला प्रत्यक्ष आकार देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ‘तेजस’ अग्रस्थानी आहे. एचएएल नाशिक व बेंगळुरु येथील उत्पादन केंद्रांमधून या विमानांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू आहे. संरक्षण मंत्रालयाने एचएएल बरोबर केलेला करार ज्याअंतर्गत ८३ तेजस एमके-वन ए विमानांची खरेदी निश्चित करण्यात आली. हा भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. या करारातून जवळपास ४५ हजार कोटींची उलाढाल अपेक्षित असून त्यातून देशातील हजारो तंत्रज्ञ, अभियंते आणि लघुउद्योगांना रोजगार मिळतो आहे. प्रत्येक तेजस विमानात ७५ टक्क्यांहून अधिक भारतीय घटकांचा वापर केला जात आहे. हे प्रमाण पुढील आवृत्त्यांमध्ये ८५-९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे..तेजसची ठळक वैशिष्ट्ये...कमाल वेग१.८ मॅक(सुमारे २२०० किमी/ता.)उड्डाणक्षमतासुमारे ८५०किलोमीटरची लढाऊ त्रिज्याशस्त्रवाहन क्षमतासुमारे ३५०० किलोग्रॅमइंजिनअमेरिकेच्या जीई कंपनीचेजीई-एफ४०४.‘तेजस’च्या निर्यातक्षमतेमागे तीन प्रमुख कारणेकिफायतशीर किंमत : पश्चिमी देशांच्या विमानांच्या तुलनेत कमी खर्चात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान.स्वदेशी दुरुस्ती-सुविधा : आयातावर अवलंबित्व कमी.विविध वातावरणात कार्यक्षम : डोंगराळ प्रदेश, उष्ण हवामान किंवा समुद्रकिनारी भाग सर्वत्र कार्यक्षम उड्डाण.स्वदेशी हलक्या लढाऊ विमाननिर्मितीच्या प्रवासात ‘तेजस’ हे नाव केवळ एका विमानाचे नाही, तर आत्मनिर्भरतेच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनले आहे. ‘तेजस एमके-वन ए’चे ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सच्या केंद्रातून करण्यात आलेले पहिले उड्डाण आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा आहे. परंतु, पुढचा प्रवास अजूनही लांब आणि चढ-उतारांनी भरलेला आहे..जागतिक स्तरावर वाढती मागणीकेवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही ‘तेजस एमके-वन ए’ ने आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. अर्जेंटिना, फिलिपिन्स, इजिप्त, नायजेरिया, बोट्स्वाना आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांनी या विमानात रस दाखवला आहे. काही देशांशी प्राथमिक चर्चा आणि तांत्रिक मूल्यांकन सुरू झाले आहे.संरक्षण उद्योगातील नवा अध्याय‘तेजस’च्या यशामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला नवे दार खुले झाले आहे. एचएएल सोबत अनेक खासगी कंपन्या जसे, की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनॅमिक टेक्नॉलॉजीज, एल ॲण्ड टी डिफेन्स, टाटा ॲडव्हानस्ड सिस्टीम्स, व्हीएम टेक्नॉलॉजिस आदी कंपन्या या प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. यामुळे भारतातील संरक्षण उत्पादन साखळी अधिक मजबूत झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केवळ विमाननिर्मिती नाही, तर ‘ॲव्हिऑनिक्स’, ‘सॉफ्टवेअर सिम्युलेशन’, ‘ॲडव्हान्स मटेरिअल्स’ आणि ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या सर्व क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेषाला चालना मिळाली आहे..तेजस एमके-२ आणि एएमसीए‘तेजस एमके-वन ए’ ही या प्रवासाची केवळ सुरुवात आहे. त्यानंतरची पिढी ‘तेजस एमके-२’ आणखी प्रगत इंजिन, अधिक शस्त्रवाहन क्षमता आणि ‘स्टेल्थ’ (रडारपासून अदृश्यता) गुणधर्मांसह विकसित होत आहे. तसेच ‘ॲडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ (एएमसीए) या पाचव्या पिढीतील विमानावरही संशोधन सुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे भारत पुढील दशकात स्वदेशी लढाऊ विमान तंत्रज्ञानात जागतिक आघाडीवर पोहोचेल. ‘तेजस एमके- वन ए’ हे केवळ एक लढाऊ विमान नाही, तर आत्मनिर्भरतेचे, संशोधनकौशल्याचे आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे मूर्त रूप आहे. स्वदेशी संशोधनातून तयार झालेल्या या विमानाने दाखवून दिले, की भारत आता संरक्षणाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेपासून पुढे जात, निर्यातक्षमतेच्या युगात प्रवेश करत आहे. आज ‘तेजस’ आकाशात झेप घेताना प्रत्येक भारतीयाच्या डोळ्यांत चमक निर्माण करतो. कारण ही झेप केवळ विमानाची नाही, तर आत्मनिर्भर भारताच्या आत्मविश्वासाची आहे.नवतंत्रज्ञान व गुणवत्तेचे कौतुककेंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे नाशिकमध्ये झालेले आगमन, ऑपरेशन सिंदूर काळात २४ दिलेली सेवा, निर्धारित उद्दिष्टात पूर्णत्वाला नेलेल्या कामकाजाची फलश्रुती पाहताना उपस्थित प्रत्येकाचा अर्थात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग घेणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा ऊर भरून येत होता. त्याला निमित्तही तसेच झाले होते. श्री. सिंह यांनी केलेलं कौतुक व उत्पादनाबद्दल दाखविलेल्या अभिमानाच्या विश्वासानं अधिकची जबाबदारी वाढली असल्याची भावना उपस्थितांनी या वेळी व्यक्त केली..Premium|Indian Armed Forces: भारतीय संरक्षण क्षेत्राची एचएएल नाशिक विभाग१९६४ या वर्षात स्थापन झालेल्या या विभागाने आजवर ९०० पेक्षा अधिक विमानांचे उत्पादन व १,९०० पेक्षा अधिक लष्करी विमानांचे ओव्हरहॉल केले आहे. मिग-२१ पासून सुखोई-३० एमकेआयपर्यंतच्या विमानांच्या उत्पादनात हा विभाग अग्रस्थानी आहे. या विभागाने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची एकत्रीकरण प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. सुखोई-३० एमकेआय विमानांच्या संपूर्ण देखभालीची जबाबदारी सध्या पार पाडत आहे.प्रकल्पाची पार्श्वभूमीएचएएलने केवळ दोन वर्षांत तेजस एमके-वन एच्या तिसऱ्या उत्पादन रेषेचे कार्यान्वयन पूर्ण केले असून, या रेषेत वर्षाला आठ विमानं तयार करण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पामुळे एकूण उत्पादनक्षमता २४ विमानं प्रतिवर्ष इतकी झाली आहे. नाशिक येथे एचटीटी-४० प्रशिक्षण विमानाच्या दुसऱ्या उत्पादन रेषेत फ्युसेलाज, पंख आणि नियंत्रण पृष्ठभाग तयार करण्याच्या अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.. 