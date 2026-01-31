प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Thalapathy Vijay: तमिळ सुपरस्टार विजयचा राजकारणात प्रवेश: 'टीव्हीके' पक्षाची स्थापना

Tamil actor politics: तमिळ सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार ‘थलपती’ विजयने आपल्या यशस्वी चित्रपट कारकिर्दीच्या शिखरावर असतानाच सिनेसंन्यास जाहीर करून तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे.
Thalapathy Vijay

Thalapathy Vijay

esakal

अवतरण टीम
Updated on

किशोर अर्जुन

तीन दशकांपासून फक्त तमिळनाडूतीलच नाही, तर दक्षिण भारतातील सिनेसृष्टीवर वर्चस्व गाजवणारा तमिळ सुपरस्टार ‘थलपती’ विजयने अचानक सिनेसंन्यास घेतला. जनतेची सेवा करण्यासाठी त्याने राजकारणात प्रवेश केला असून ‘टीव्हीके’ नावाचा पक्षही स्थापन केलाय. तमिळनाडूत सुपरस्टार कलाकारांनी राजकारणात उतरणे नवे नाही; पण थलपतीच्या ‘जननायकन’ बनण्यापर्यंतच्या प्रवासाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे...

Loading content, please wait...
Tamil Nadu Election
Tamilnadu Assembly Election
tamil actor
Tamil Nadu assembly
Indian cinema
Vijay Thalapathy
south movie

Related Stories

No stories found.