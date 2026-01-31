Premium|Thalapathy Vijay: तमिळ सुपरस्टार विजयचा राजकारणात प्रवेश: 'टीव्हीके' पक्षाची स्थापना

किशोर अर्जुनतीन दशकांपासून फक्त तमिळनाडूतीलच नाही, तर दक्षिण भारतातील सिनेसृष्टीवर वर्चस्व गाजवणारा तमिळ सुपरस्टार ‘थलपती’ विजयने अचानक सिनेसंन्यास घेतला. जनतेची सेवा करण्यासाठी त्याने राजकारणात प्रवेश केला असून ‘टीव्हीके’ नावाचा पक्षही स्थापन केलाय. तमिळनाडूत सुपरस्टार कलाकारांनी राजकारणात उतरणे नवे नाही; पण थलपतीच्या ‘जननायकन’ बनण्यापर्यंतच्या प्रवासाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे....मिळ सुपरस्टार ‘थलपती’ विजयने रुपेरी पडद्यावरील आपले करिअर अत्यंत भरीस आले असतानाच, प्रदर्शित होऊ घातलेला ‘जननायकन’ आपला शेवटचा सिनेमा असल्याचे सांगत नुकताच सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. विजयवर जीवापाड प्रेम करणारे आबालवृद्ध फक्त तमिळनाडूतच नाही; तर पूर्ण दक्षिण भारतात आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण तमिळ डायस्पोरामध्ये आहेत. सातत्याने हिट-सुपरहिट सिनेमे दिल्यानंतर ‘गोट’ अन् ‘बिस्ट’ असे काही डिझास्टर चित्रपट नुकतेच विजयच्या नावावर लागले. पण, असे सिनेमे फ्लॉप झाले किंवा गेल्या महिनाभरापासून सेन्सॉर बोर्डाने आपला ‘जननायकन’ चित्रपट अजून प्रमाणित केला नाही, म्हणून काही विजयने आपली ऐनभरातील सिने कारकीर्द थांबवलेली नाही. त्या मागील कारण आहे, ‘तमिळगा वेट्री कळघम’...‘टीव्हीके’ म्हणून तमिळनाडूमध्ये अल्पावधीत प्रसिद्ध झालेला ‘तमिळगा वेट्री कळघम’ नावाचा राजकीय पक्ष विजयने काही महिन्यांपूर्वी स्थापन केला; पण त्यानंतरही त्याने सिनेमात काम करणे सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे तोदेखील ‘उलगनायकन’ कमल हासनप्रमाणे सिनेमा आणि राजकारण अशा दोन्ही दगडांवर एकत्रच पाऊल ठेवून चालणार, असेच वाटत होते. मात्र, सिनेमापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व देत विजयने कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना अचानक सिनेसंन्यास घोषित केला. गेल्या तीन दशकांपासून विजयने तमिळ सिनेसृष्टीत आपल्या नावाची खुंटी एवढी बळकट केली आहे, की तो फक्त तमिळनाडूतीलच नव्हे; तर संपूर्ण दक्षिण भारतातील एक प्रभावी व्यक्तित्व म्हणून समोर आला आहे..रजनीकांत-कमल हासनपासून ते आताच्या नव्या पिढीच्या ध्रुव विक्रमपर्यंत कित्येक स्टार-सुपरस्टार तमिळ सिनेमाने या काळात पाहिले; पण त्या सगळ्यांसोबत असतानाच आपले स्वतःचे अत्यंत स्वतंत्र स्थान विजयने याच काळात तयार केले. बालकलाकार म्हणून सिनेमात आलेला आणि त्यानंतर मुख्य भूमिकेतदेखील अत्यंत लोकप्रिय झालेला विजय हा कमल हासननंतरचा एकमेव तमिळ सुपरस्टार... १९९० नंतर मुख्य नायक म्हणून भूमिका साकारताना विजयने तिकीटबारीवर आपला दबदबा सुरुवातीपासूनच कायम ठेवला. त्यामुळे कोटींच्या कोटी उड्डाणे घेणारे तिकीटबारीवरील विजयच्या सिनेमांच्या कमाईचे आकडे त्याचे जगभरातील तमिळ प्रेक्षकांमध्ये असलेले स्थान अधोरेखित करतात.विजयकडे स्वतःचा असा असीम चाहतावर्ग आहे आणि त्यामुळेच त्याच्या भल्या पहाटे, तीन किंवा चार वाजता प्रदर्शित होणाऱ्या ‘फॅन शोज’ना मिळणारा प्रतिसाद तर कित्येकांच्या मॅटिनी खेळालादेखील मिळालेला दिसत नाही. राज्यात आणि राज्याबाहेरदेखील असलेल्या विजयच्या फॅन क्लबला मोजमाप नाही. त्यामुळे याचा फायदा आज ना उद्या विजयला राजकीय प्रवासात होऊ शकतो, अशी मतमतांतरे मधे व्यक्त होत होतीच; कारण विजयने आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीही लपवून ठेवली नव्हती. त्यामुळेच बहुधा त्याचा फायदा घेण्यासाठी विजयाच्या वडिलांनी, म्हणजेच प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक एस. ए. चंद्रशेखर यांनी २०२० मध्ये ‘ऑल इंडिया थलपती विजय मक्कल इयक्कम’ नावाने राजकीय पक्षाची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यातील विजयच्या फॅन क्लबचे म्हणजेच ‘विजय मक्कल इयक्कम’चे आपल्या पक्षात विलीनीकरण झाल्याचे घोषित केले..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.दस्तुरखुद्द विजयला मात्र ही बाब काही पसंत पडली नाही आणि त्याने जाहीररीत्या त्या पक्षाचा, आपला, आपल्या नावाचा आणि फॅन क्लबचा काहीही संबंध नाही, असे जाहीर केले. आपल्या चाहत्यांनी त्या पक्षामध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहनही त्याने केले. त्यानंतर मधील चार वर्षे विजयने राजकारणातील प्रवेशाबद्दल कोणतीही टिपण्णी केली नाही. असे असले तरी, विजयने २०१९ मध्ये ‘सीएए’वर जाहीर टीका केली होती आणि त्यापूर्वी २०११ मध्ये ‘ऑल इंडिया अण्णा द्रमुक’ पक्षाला त्याने आपल्या फॅन क्लबच्या माध्यमातून पाठिंबा दिला होता. पुढे २०२२ मध्ये तमिळनाडूतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजय फॅन क्लबचे तब्बल ११५ सदस्य व पदाधिकारी निवडून आले होते. त्याला विजयने अर्थातच जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे विजय भविष्यात नक्कीच राजकारणात प्रवेश करणार, हे निश्चित झाले होते... पण, तो एखाद्या पक्षात प्रवेश करणार की स्वतःचा पक्ष सुरू करणार यावरील धुके २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दूर झाले, ते ‘टीव्हीके’च्या स्थापनेनंतर.पण, या सगळ्याची सुरुवात साधारणतः दोन दशके अगोदर झाली होती, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. २००४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘घिल्ली’पासून विजयची सिनेमाची निवड बदलताना दिसते. लोकांचे संरक्षण करणारा, आबालवृद्धांना आपलासा वाटणारा नायक त्याने या सिनेमापासून साकारण्यास सुरुवात केली. त्याचा रोमँटिक हिरोपासून जननायक होण्याचा प्रवास इथून ठळकपणे सुरू झाला. लोकांनी त्याचे हे भूमिकांतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले. पुढे त्याने ‘कत्थी’मध्ये तर शेतकऱ्यांचे दुःख आणि कॉर्पोरेट जमीन अधिग्रहण यांसारख्या विषयांना हात घातल्यामुळे, चित्रपटगृहाबाहेरही हा सिनेमा आणि त्यातील विजयची भूमिका यांची खूप चर्चा झाली. या सिनेमात देशातील एकूणच कृषी क्षेत्रावरील संकट, त्यावर विविध विद्यापीठांच्या मंचांवर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या चर्चा, मतमतांतरे इत्यादींना महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले होते..या वेळी तर मद्रास विद्यापीठातील ‘माध्यम आणि राजकारणा’वरील एका परिसंवादात ‘कत्थी’वर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता, की एक व्यावसायिक सिनेमा कशा प्रकारे धोरणात्मक समस्या समोर आणू शकतो. ही बाब एकूणच भारतीय सिनेजगतात अत्यंत विरळा अशीच आहे. पुढे लगेचच आलेल्या ‘मेर्सल’ने जनतेच्या आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चाचे थेट संदर्भ असल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आणि देशातील करप्रणालीवर मोठा वाद पेटला. त्या काळात या सिनेमावर सिनेसमीक्षक कमी आणि दोन्ही बाजूंच्या राजकारण्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. सरकारविरोधी गटाने तर विजयच्या या सिनेमाला सर्वार्थाने डोक्यावर घेतले.हे सगळे पाहिले तर एक बाब प्रामुख्याने दिसून येते ती म्हणजे, सिनेमा आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी इथे एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू मानल्या जातात. सिनेमाच्या माध्यमातून राजकीय विचारधारेचे धडे जनसामान्यांपर्यंत कसे पोहोचवले जातात, याचा तमिळ सिनेमा हा वस्तुपाठ आहे. सुरुवातीला द्रविड विचारधारा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी साहित्य आणि सिनेमा याचा सर्वाधिक कुशल वापर या राज्याने केलेला आहे. सी. एन. अण्णादुराई आणि एम. करुणानिधी यांच्यासारख्या पटकथा लेखकांनी नाटक आणि सिनेमाचा उपयोग सामाजिक सुधारणा, भाषिक अभिमान आणि जातीयतेविरोधी आंदोलनासाठी माध्यम म्हणून प्रभावीपणे केला..Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!.अण्णादुराई यांच्या ‘नल्लथंबी’ आणि ‘वेलैक्कारी’सारख्या पटकथांनी वर्ग असमानता आणि जातीय अत्याचारावर थेट टीका केली; तर करुणानिधी यांनी लिहिलेला ‘पराशक्ती’ (१९५२) या सिनेमाच्या माध्यमातून राजकीय संदेश आणि जनमतावर प्रभाव टाकता येतो याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुढे अण्णादुराई, करुणानिधी हे दोघेही राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. करुणानिधींनी हाताला धरून सिनेमात आणि पुढे राजकारणात आणलेले एमजी रामचंद्रन आणि त्यानंतर एमजीआरचे हात धरून आलेल्या जयललिता यांनीदेखील मुख्यमंत्रिपदावर आपला ठसा उमटवला. या सगळ्या ‘स्टार’ कलाकार राजकारण्यांनी सिनेमाच्या माध्यमातून केवळ मनोरंजन केले नाही; तर त्यांनी तमिळ जनतेला न्याय, प्रतिष्ठा, भाषा, संस्कृती आणि सामूहिक ओळखीबद्दल अधिक सजग केले. त्यामुळेच सिनेमाच्या पडद्यावरून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास पुढे जनतेच्या मना आणि मताद्वारे सर्वोच्च राजकीय सत्तेपर्यंत विनासायास पोहोचला. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वीस वर्षांपासून विजयनेदेखील हीच मळवाट आपलीशी केली, यात नवल ते काय?विजयच्या राजकीय प्रवेशाकडे भारतीय राजकारणातील सध्याच्या अभिनेत्याच्या व्यापक वाटचालीसोबत तोलणे सध्या तरी घाईचे होणार असले तरी, शेजारच्या आंध्र प्रदेशात, अगोदरच्या पिढीत सुपरस्टार एन. टी. रामाराव यांनी ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला तेलुगू देसम पक्षाची स्थापना केली आणि त्यांनी या प्रदेशाचे राजकीय चित्र वेगाने बदलले. सिनेमाच्या माध्यमातून त्यांनी साकारलेल्या ‘लोकनायका’च्या प्रतिमेचे रूपांतर निवडणूक यशात त्यांना करता आले. त्याचवेळी चिरंजीवीने नंतर २००८ मध्ये ‘प्रजा राज्यम’ पक्षाचा प्रयोग करून पहिला; पण सुरुवातीच्या विधानसभा निवडणुकीव्यतिरिक्त फारसे यश न मिळाल्याने अवघ्या काही वर्षांतच काँग्रेसमध्ये ‘प्रजा राज्यम’ विलीन झाला आणि पुढे चिरंजीवीला खासदारकी आणि केंद्रात राज्यमंत्रिपद देण्यात आले; पण त्याचवेळी त्याचा लहान भाऊ पवन कल्याणनेदेखील २०१४ मध्ये ‘जन सेना पार्टी’ सुरू केली. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आपला पाठिंबा जाहीर करत तेलगू देशम पक्षासोबत आज ‘जन सेना’ सत्तेत आणि पवन कल्याण आंध्रच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर आहे..तमिळनाडूमध्ये २००५ मध्ये प्रसिद्ध कलाकार विजयकांत यांनी ‘देशीय मुरपोक्कू द्रविड कळघम’ची स्थापना केली. पण, सिनेमात प्रचंड यश मिळालेल्या विजयकांत यांना निवडणुकीच्या रिंगणात मात्र यशासाठी सातत्याने धडपडावे लागले. दुसरीकडे आर. शरदकुमार यांनीसुद्धा डीएमकेमधून वेगळे होत आपला ‘ऑल इंडिया संयुक्त मक्कल कळघम’ २००७ मध्ये स्थापन केला. सुपरस्टार कार्थीनेदेखील ‘ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक’चा तमिळनाडू अध्यक्ष म्हणून सुरू केलेला आपला राजकीय प्रवास पुढे ‘ऑल इंडिया नाडलम मक्कल कत्ची’ या पक्षस्थापनेपासून ते पुढे हाच पक्ष ‘ह्युमन राईट्स डिफेंडर्स पार्टी’ या नव्याने आपणच स्थापन केलेल्या पक्षामध्ये विसर्जित करेपर्यंत केला. २०१८ मध्ये कमल हासन यांनी ‘मक्कल निधी मय्यम’ पक्षाची स्थापना केली. सुरुवातीला ‘डीएमके’ला विरोध करणाऱ्या या पक्षाला विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत फारसे यश मिळाले नाही. मात्र, त्यानंतर ‘एमएनएम’ने काँग्रेस आणि डीएमकेला पाठिंबा देत ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये स्थान मिळवले. काही महिन्यांपूर्वीच कमल हासन हे डीएमकेच्या पाठिंब्याने राज्यसभेत खासदार झाले आहेत. ‘द सुपरस्टार’ रजनीकांत यांनीदेखील राज्याच्या राजकारणात आपल्याला आवड असल्याचे नमूद करत ‘मक्कल सेवई कत्ची’ या राजकीय पक्षाची घोषणा २०२० मध्ये केली. नंतर थोड्याच दिवसांत तब्येतीमुळे आणि ‘देवाने दिलेल्या आदेशामुळे’ हा पक्ष अधिकृत स्थापन होण्यापूर्वीच विसर्जित करण्यात आला. या सगळ्या उदाहरणांवरून एक बाब खूप स्पष्ट होते, की तमिळ जनता कलाकारांवर प्रेम नक्कीच करते; पण जेव्हा कलाकार राजकारणी होतात, तेव्हा ते त्यांना मते देतीलच असे नाही..सध्या तरी द्रमुक अन् अण्णा द्रमुक हे राज्यातील दोन्ही प्रमुख पक्ष 'टीव्हीके' आपल्या मतांवर किती परिणाम करेल, याबद्दल अटकळी बांधत आहेत. त्यातच मूलतः डाव्या विचारसरणीकडे असलेल्या विजयच्या पक्षामध्ये मात्र संमिश्र आणि त्यातही उजव्या विचारांचे कार्यकर्ते अधिक दिसत आहेत. त्यामुळे एकूणच पक्षाच्या विचारसरणीवर या सगळ्याचा कितपत परिणाम होईल, पक्ष बांधणी करताना विजय यावर मात कशी करेल आणि या सगळ्यातून पार होऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत लक्षणीय यश खरेच संपादित करू शकेल का? याकडेदेखील राज्याचे लक्ष लागले आहे.सिनेमाच्या पडद्यावरील चकचकीत यशाचे रूपांतर एमजीआर आणि एनटीआर यांच्याप्रमाणे सत्ता संपादित करणे हे विजयसमोरील मोठे आव्हान आहे. इंटरनेटचा सर्वदूर झालेला वापर, निवडणूक आणि प्रशासन याबद्दल सध्याच्या युवा मतदारांची टोकाची मते, त्याचवेळी आजही 'एमजीआर'ना देव मानून त्यांच्याच सिनेमा आणि राजकीय कार्यकाळातून मानसिकरीत्या बाहेर न पडलेला ग्रामीण तमिळनाडूतील सर्वसामान्य चाहता-मतदारांची मोट बांधत आणि द्रमुकने भाषा, संस्कृती, विचार आदी बाबतींत संपूर्ण राज्यात खोलवर केलेल्या अभिसरणाला तोंड देत टीव्हीकेच्या माध्यमातून विजय खरेच 'जननायक' होईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.. 