Premium|Study Room : १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२६; महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा ऐतिहासिक मार्ग मोकळा

लेखक - अभिजित मोदे१३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२६ हे भारतीय संविधानातील लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याशी निगडीत घटनादुरुस्तीचे विधेयक आहे. हे विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम नावाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणले गेले होते. या विधेयकामुळे महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि लोकशाहीत त्यांचा समावेश वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून आणले होते.सांविधानिक आणि कार्यकारी आधारभारतीय संविधानाच्या कलम ३३४ अ अनुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची गरज सांगण्यात आली आहे. १३१ वी दुरुस्ती या तरतुदीला अधिक ताकद देण्यासाठी आणण्यात आली होती. या विधेयकात सीमांकन (delimitation) संबंधित नियम, जागा वाढवणे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कायदेशीर स्वरूप बदलणे अशा बाबींचा समावेश होता. यामुळे या विधेयकाला राज्यघटना, प्रशासकीय आणि निवडणूक न्याय अशा अनेक क्षेत्रांत विस्तारणारे परिणाम दिसून येतात..राजकीय आणि सामाजिक आयाम१३१ व्या दुरुस्तीचे मुख्य राजकीय उद्दिष्ट महिला आरक्षणाची घोषित तरतूद खऱ्या अर्थाने लागू करणे आणि त्याला निवडणूक प्रक्रियेत घटक रूप देणे होते. राजकीय अर्थात, या विधेयकामुळे लोकसभेच्या जागा वाढवून त्यातील अंदाजे ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव होता. सामाजिकदृष्ट्या हे विधेयक भारतातील महिलांच्या राजकीय भागीदारीचा पाया मजबूत करण्याचा एक महत्त्वाचा पाया मानले जात होते.संसदीय आयाम१३१ वी संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आणि त्यावर तीन दिवसांची विस्तृत चर्चा झाली. घटनादुरुस्तीसाठी अगोदर निश्चित असलेल्या दोन तृतियांश बहुमताची अट लागू असल्यामुळे विधेयकाला ३६० किंवा त्यापेक्षा जास्त मतांची गरज होती. मात्र मतदानात विधेयकाला अंदाजे २९८ मतांचे समर्थन तर २३० मतांचा विरोध झाला; म्हणजे आवश्यक दोन तृतियांश बहुमत पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अधिवेशनात नामंजूर झाले..विरोधकांचे दृष्टिकोन आणि आक्षेपविधेयकावरील विरोधकांचा मुख्य आक्षेप सीमांकन, लोकसंख्येचा आधार आणि राज्यांच्या राजकीय वजनावर होणारा अप्रत्यक्ष प्रभाव यावर होता. त्यांचा तर्क असा होता की, जागा वाढवणे आणि नवीन सीमांकन योजना यांमुळे काही राज्यांना अधिक जागा मिळतील तर इतरांना कमी मिळू शकतात, ज्यामुळे राजकीय संतुलन अस्थिर होऊ शकते. शिवाय, विरोधी आघाडीतील अनेक घटकांना महिला आरक्षणाच्या तत्त्वाला विरोध नव्हता, पण त्यांचा विरोध घटनादुरुस्तीच्या वेळापत्रकावर, घोटाळ्याच्या भीतीवर आणि राज्यांच्या वैधानिक हक्कांवर होता.न्याय, संघटना आणि प्रशासनाचा आयाम१३१ व्या दुरुस्तीचा काही भाग केंद्रशासित प्रदेश जसे पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मूकाश्मीर यांच्या कायदेशीर रचना आणि सीमांकन नियमांशी जोडलेला होता. या विधेयकामुळे त्या नियमांना घटनादुरुस्तीचा आधार मिळणार होता आणि निवडणूक आयोगाला नवीन मापदंड देण्याची शक्यता होती. त्याचबरोबर, चंडीगडसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय संरचनेशी निगडीत असणाऱ्या संविधान कलम २४० याचा दुरुस्तीमध्ये उल्लेख करण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यामुळे केंद्रराज्य संबंधांच्या चर्चेलाही एक वेगळा आयाम मिळाला..भविष्यातील शक्यता आणि इतिहासातील उल्लेखनीयपणा१३१ व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या अपयशामुळे महिला आरक्षण लवकर लागू होण्यास थोडा वेळ लागण्याची शक्यता दिसते, पण त्या विधेयकातील मूलभूत सिद्धांत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत योग्य आणि अर्थपूर्ण आरक्षण तत्त्वतः टिकून राहिले आहे. भविष्यात राजकीय पक्षांमध्ये अधिक एकमत निर्माण झाले, राज्य आणि केंद्र यात अर्थपूर्ण संवाद झाला आणि संवैधानिक तांत्रिक बाबींवर सखोल चर्चा झाली तर हे विधेयक पुन्हा सादर करण्याची शक्यता आहे. ऐतिहासिक दृष्ट्या, १३१ वी संविधान दुरुस्ती महिला आरक्षण आणि लोकशाहीचा समतोल या विषयावरील एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक टप्पा म्हणून लक्षात राहील, जेथे राजकीय इच्छाशक्ती आणि घटनादुरुस्तीसाठी असलेल्या कठोर नियम यातला संघर्ष उघड होतो आहे..