Premium|Study Room : चंदीगडसंबंधीचे १३१ वे घटना दुरुस्ती विधेयक

१३१ वा घटना दुरुस्ती विधेयक, २०२५ हे चंदीगडच्या प्रशासकीय रचनेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणारे महत्त्वाचे प्रस्तावित विधेयक आहे. हे विधेयक अजून मंजूर झालेले नाही, फक्त प्रस्ताव आणि राजकीय चर्चेच्या पातळीवर आहे. १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश चंदीगडला संविधानातील कलम २४० च्या कक्षेत समाविष्ट करणे हा आहे. यामुळे राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी थेट नियम व नियमन करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. सध्या चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश असून पंजाब व हरियाणाची संयुक्त राजधानी आहे आणि पंजाबचे राज्यपालच प्रशासक म्हणून कार्य करतात. प्रस्तावित बदलामुळे स्वतंत्र प्रशासक किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.कलम २४०कलम २४० अंतर्गत राष्ट्रपतींना काही विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार दिला आहे. यात अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा- नगर हवेली आणि दमण -दिव अशा विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होतो.या कलमानुसार राष्ट्रपतींच्या नियमनाला त्या प्रदेशातील संसदेतून केलेल्या कायद्याइतकीच ताकद मिळते, म्हणजेच हे नियमन विद्यमान कायदे रद्द किंवा बदलू शकते. चंदीगडला या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव म्हणजे त्याला इतर अशा केंद्रशासित प्रदेशांसारखेच थेट केंद्र नियंत्रणाखाली आणणे होय.चंदीगडचा विशेष दर्जाचंदीगड हा १९६६ च्या पंजाब पुनर्रचना कायद्यापासून पंजाब व हरियाणाची संयुक्त राजधानी म्हणून विकसित झालेला शहर-प्रदेश आहे. पंजाबचे विभाजन व लाहोर पाकिस्तानात गेल्यानंतर नवी आधुनिक राजधानी म्हणून चंदीगड तयार करण्यात आले.राज्य पुनर्रचनेनंतर शहराला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आणि इमारती व मालमत्ता ६०:४० प्रमाणात पंजाब व हरियाणात वाटल्या गेल्या. या ऐतिहासिक प्रक्रियेमुळेच चंदीगडचा प्रश्न आजही भावनिक व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो.प्रस्तावित दुरुस्तीचे संभाव्य परिणामचंदीगडवर थेट केंद्र शासनाचे नियंत्रण अधिक बळकट होण्याची शक्यता मांडली जाते, कारण प्रस्तावित बदलानंतर व्यवस्थापनात केंद्र सरकारची भूमिका तुलनेने जास्त ठळक होऊ शकते. स्थानिक शासन, नगररचना, सेवा भरती, पोलिस किंवा इतर दैनंदिन प्रशासकीय निर्णयांवर दिल्लीतील निर्णयप्रक्रिया चा अधिक परिणाम जाणवू शकतो.सध्या चंदीगडचे प्रशासक म्हणून पंजाबचे राज्यपाल काम पाहतात, त्यामुळे पंजाबशी असलेला प्रतीकात्मक व राजकीय संबंध काही प्रमाणात टिकून असतो. प्रस्तावित व्यवस्थेत स्वतंत्र प्रशासक किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमला गेला, तर चंदीगडची प्रशासकीय संरचना इतर केंद्रशासित प्रदेशांसारखी वेगळी आणि अधिक थेट केंद्राशी जोडलेली बनेल, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.कायदे व नियमन या बाबतीत राष्ट्रपतींची भूमिका वाढल्यास, चंदीगडसाठी थेट नियम आणि नियमन राष्ट्रपतींच्या नावाने जारी होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत स्थानिक विषयांबाबत संसद किंवा संबंधित राज्यांची अप्रत्यक्ष पण असलेली भूमिकाही तुलनेने कमी प्रभावी भासू शकते, कारण कार्यकारी अधिकारांचे केंद्रीकरण सर्वोच्च स्तरावर होईल, अशी भीती काहीजण व्यक्त करतात.राजकीय व संघीय वादपंजाबमधील पक्ष व नेते या प्रस्तावाला चंदीगडवरील पंजाबचा दावा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, चंदीगड हे मूळतः पंजाबची राजधानी म्हणूनच उभारले गेले आणि पंजाबातील अनेक खेडी विस्थापित करून शहर उभे राहिले.केंद्र सरकारने मात्र सध्या या विधेयकाची हिवाळी अधिवेशनात मांडणी न करण्याचे स्पष्टीकरण दिले असून, केवळ कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सोपी करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. पुढील निर्णयासाठी पंजाब, हरियाणा, चंदीगड प्रशासन व इतर भागधारकांशी सखोल चर्चा करावी लागेल, असेही मत व्यक्त केले गेले आहे.या साऱ्या पार्श्वभूमीवर १३१वा घटनादुरुस्ती प्रस्ताव हा फक्त कायदेशीर नव्हे तर संघीय व भावनिक प्रश्न बनला असून, भविष्यातील चर्चा व सहमतीवरच त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.