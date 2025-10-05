Premium| Udan Khatola music: ‘उडन खटोला’पासून ‘झनक झनक’पर्यंत संगीताचा सुवर्णयुगीन प्रवास

अब्दुल रशीद कारदार यांचा आणखी पट्टशिष्य एस. यू. सन्नी महत्त्वाकांक्षेने स्वतःची ‘सन्नी आर्टस्’ ही संस्था स्थापन करून मैदानात उतरलेला असतो. त्यांनाही नौशाद साहेबांकडून एक संगीताची मैफल हवी असते. संगीत ही चित्रपटाची हमखास यशाची जणू जादुई किल्ली होती. सन्नी साहेबांनी ‘उडन खटोला’साठी एक काल्पनिक कथा निवडली. उडत्या गालीचासारख्या वस्तूमधून कुणी परदेशी मुसाफिर येतो. स्त्रिया त्याच्या प्रेमात पडतात. त्यात एक खलनायिका असते... मग शेवट शोकांत.. दिलीपकुमार, निम्मी, आगा, जीवन अशी मातब्बर कलाकार मंडळी आणि एक दाक्षिणात्य अभिनेत्री टी. सूर्यकुमारी होत्या... नौशाद साहेबांनी आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यात संगीताबद्दल ते लिहितात, मी सात-आठ वर्षांचा होतो तेव्हा लखनौ स्टेशनवर मास्टर रहमत एक गीत गात असत. क्यों जा रहा है जालिम मिट्टिको ख्वार करके पामाल ठोकरोंसे मेरा, मजार करके...मी मुखड्याची चाल रहमतमियॉँची ठेवली. अंतरा बदलला... गझलचा फॉर्म बदलला, त्याचं गीत केलं. शकील साहेबांनी शब्द लिहिले... ‘ओ दूर के मुसाफिर...’ रफीचं गाणं अजरामर झालं हे सांगायला नकोच. शिवाय यात चर्चबेल आणि कोरल व्हॉइस वापरला. ‘मेरा सलाम ले जा’साठी काउंटर मेलडी वापरली. तर ‘मोरे सैंयाजी उतरेंगे पार’साठी कुलाब्याच्या अफगाण चर्चच्या गायकांचा समूह स्वर वापरला. बालपणी ऐकलेल्या एका दादऱ्याचा उपयोग ‘हमारे दिल से ना जाना...’ या गाण्यात केला... कल्पक प्रयोगांनी सिनेसंगीत बहरास येत होतं... .‘उडन खटोला’बद्दलची एक आठवण दिनकर जोशी यांनी ‘पाहता वळूनी मागे’ या आपल्या आत्मकथनपर पुस्तकात लिहून ठेवली आहे. दिनकर जोशी हे जळगाव जिल्ह्यातल्या यावल तालुक्यातल्या एका लहानशा गावातल्या गरीब कुटुंबातून आलेले; पण शिक्षण, सचोटी, प्रामाणिकपणे कष्ट करण्याची वृत्ती यामुळे हिंदी मराठी चित्रपटसृष्टीच्या अफाट विश्वात रमलेले एक साधे तरुण होते. चित्रपट संस्था ज्या हरहुन्नरी माणसांमुळे सुरळीत चालतात, त्यापैकी एक म्हणता येतील. ‘पुत्र व्हावा ऐसा’ हा चित्रपट त्यांनीच निर्माण केला होता. सन्नी साहेबांना इंग्रजी लिहिता-बोलता येणारा एक प्रामाणिक मेहनती सहाय्यक हवा होता. दिनकर जोशी त्यांचे सहाय्यक होते. ते लिहितात, ‘उडन खटोला’ची दुसरी नायिका सूर्यकुमारी ही समुद्रातल्या लहानशा बेटावर राजमहालात राहात असते. समुद्राला भरती येते, लाटा उसळतात, पाणी वाढत राहते असे रोमहर्षक दृश्य चित्रित व्हायचे होते. कला दिग्दर्शक बाबा जाधव यांनी सुंदर राजमहाल तयार केला. भव्य स्टुडिओत भिंत बांधून समुद्राचा देखावा केला. विजेचे पंखे वापरले; पण लाटा काही उसळेनात. मी कृष्णकांत नावाच्या तरुण मित्राच्या साह्याने एक कल्पना सुचवली. अग्निशामक दलाचे लोक होज पाइपने वर्षाव करतात तसे एका टोकाने पाणी ओढले जाऊन दुसरीकडून बाहेर पडेल, अशी कल्पना मांडली. बऱ्याच प्रयत्नाने लाटा उसळू लागल्या...’ चित्रपटात हा प्रसंग खूपच प्रभावी दिसतो. दिनकर जोशी, अशोक कुमार यांचेही मदतनीस होते आणि सन्नी साहेबांचे लाडके ‘बम्मन का बच्चा’ म्हणून होते. त्यांचे पुस्तक अशा आठवणींनी भरलेल्या अलीबाबाच्या गुहेसारखं आहे. ‘उडन खटोला’च्या सूर्यकुमारी पुढे युरोपात गेल्या. आल्फ्रेड हिचकॉक यांच्या सहाय्यक झाल्या. ‘उडन खटोला’ची कहाणी ही अशी रंजक आहे... सिनेमा इतकीच. .दिल्लीहून आलेले रविशंकर शर्मा इलेक्ट्रिशियनची पिशवी घेऊन मुळजी जेठा मार्केटमध्ये पंख्याची सफाई, दुरुस्ती करीत होते. श्री साउंड स्टुडिओला चकरा मारत होते. फिल्मीस्तानमध्ये जात होते. हेमंतकुमार यांचे सहाय्यक म्हणून काम करत होते. कोरसमध्ये गात, तर कधी तबला वाजवत होते. ‘आनंद मठ’, ‘शर्त’, ‘नागिन’, ‘दुर्गेशनंदिनी’, ‘सम्राट’, ‘चंपाकली’साठी सहाय्यक म्हणून काम केल्यानंतर दिल्लीच्या एका मित्राने देवेंद्र गोयल यांना भेटवलं आणि त्यांना पहिला स्वतंत्र चित्रपट मिळाला ‘वचन’! साल १९५५ सात-आठ वर्षांची उमेदवारी संपली. संगीतकार रवी आठवणीत सांगतात, ‘‘आशाजी आणि रफी यांनी गायचं कबूल केलं. ‘वचन’मध्ये गाणं आहे.‘कोई जहाँमें हमारी तरह गरीब न होगरीब हो भी तो हमारी तरह बदनसीब न होइक पैसा दे दे बाबू...’गाणं मीच लिहिलं होतं... माझीच कहाणी होती. फक्त नोटबुक आणि प्रचंड भूक घेऊन मी फिरत असे...’’ .पुढं खूप कामं मिळाली... संगीतकार रवी सांगतात, ‘एके दिवशी स्टुडिओत मला भेटायला गायिका लक्ष्मीशंकर आणि त्यांचे पती राजेंद्र शंकर आले. पं. रविशंकर यांचा संदेश घेऊन आले.’ ‘‘नाव बदलू का, की तुम्ही बदलता?’’ मीदेखील रविशंकर होतो ना! अर्थात पंडितजींनी नाव बदलायची आवश्यकता नव्हती. मग मीच संगीतकार रवी झालो...’’ पुढे इतिहास घडला. १९३३च्या ‘काला गुलाब’मध्ये संगीतकार जयदेव पोरवयाचे दिसतात. सिनेमात काम करण्यासाठी घर सोडून आलेले! पण त्यानंतरची अनेक वर्षं संघर्षात गेल्यानंतर संगीतकार जयदेव यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळाली. चित्रपट ‘जोरू का भाई’ १९५५. निर्माता दिग्दर्शक होते चेतन आनंद. बलराज सहानी, शीला रामाणी, जॉनी वॉकर, रशीद खान यांच्याबरोबर चित्रपटात आणखी एक नवा चेहरा दिसला विजय आनंद! गोल्डी या घरच्या प्रेमाच्या संबोधनाने ओळखले जाणार विजय आनंद भावी काळात एक कल्पक दिग्दर्शक म्हणून प्रसिद्ध झाले, ते सर्वश्रुत आहेच. या सिनेमासाठी विश्वमित्र आदिल, नरेंद्र शर्मा यांनीही गाणी लिहिली आहेत; पण साहिर यांची दोन गाणी एक लताचं ‘सुबह का इंतजार कौन करे’ आणि तलत मेहमूद यांचे ‘तेरी जुल्फों से प्यार कौन करे’ आज काळाने उडवलेल्या वावटळीतही एकदम वेध घेतात. अशा शब्द-स्वरांचं संमोहन आजही साद घालते; मात्र त्याचा शोध घ्यायला हवा. ‘जोरू का भाई’ असफल ठरला. जयदेवजींवर एक शिक्का आणखी बसला; पण त्यांच्या अम्लान संगीताची धारा थांबली नाही. सिनेमा आणि संगीत हिट होण्यासाठी प्रतीक्षा मात्र करावी लागली... चित्रपटसृष्टीच्या उदयास्तासाठी निश्चित वेळ नाही. प्रतीक्षा हाच काय तो निकष! .मुंबईत व्ही. शांताराम एका वेगळ्याच कथेवर काम करीत होते. विषय अभिजात नृत्यकलेचा आणि कलाकार आणि त्यांच्या समर्पित जीवनाचा होता! नीला ही एक नृत्यांगना असते; पण तिचे नृत्य पाहून ज्येष्ठ नर्तक, गुरू मंगलनाथ महाराज तिच्यावर शास्त्रीय नृत्याचे संस्कार नाहीत, अशी टीका करतात. पुढे ती त्यांचे शिष्यत्व स्वीकारते. मंगलनाथ महाराजांचा नर्तक पुत्र गिरीधर, नीलाच्या प्रेमात पडतो... अशा कथेसाठी शांतारामांनी विशीतल्या गोपीकृष्णची गिरीधरसाठी निवड केली. नृत्यगुरू झाले केशवराव दाते आणि नीलाच्या भूमिकेसाठी संध्या... या चित्रपटासाठी कुणी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना न घेता त्यांनी संध्या यांचीच निवड केली. आणि नृत्याचा सराव करण्यासाठी पुरेसा अवधीही दिला. दिवसा अठरा तास सराव करून त्यांना पाठीच्या दुखण्याची व्याधी जडली तरी त्यांनी नृत्याचं शिक्षण खुद्द गोपीकृष्ण यांच्याकडे घेतलं. ‘झनक झनक पायल बाजे’चे संगीत, नृत्यं याबद्दल एक वेगळा अध्याय लिहावा लागेल.‘देशी नाटक समाज’ या गुजराती नाटक कंपनीत काम करणाऱ्या श्रीधर देशमुख यांच्या दोन कन्या वत्सला आणि विजया गुजराती नाटकांतून कामं करत. विजयाने गुजराती चित्रपटातूनही काम करायला सुरुवात केली. शांताराम तेव्हा ‘अमर भूपाळी’च्या तमासगीर गुणवतीच्या भूमिकेच्या शोधात होता. त्यांनी विजयाला त्यासाठी बोलावलं. त्याचं नामकरण ‘संध्या’ झालं. कष्ट, मेहनत करण्यासाठी सदैव पुढे असलेल्या संध्याबाईंना ‘परछाई’, ‘तीन बत्ती चार रस्ता’मध्ये संधी दिली. ‘झनक झनक’च्या नीलाच्या भूमिकेसाठी शांतारामांनी संध्याबाईंना निवडलं... आणि एक नृत्यकुशल अभिनेत्री हिंदी सिनेमात दाखल झाली. संध्याबाईंनी व्ही. शांताराम यांच्याच चित्रपटात एकनिष्ठेनं काम केलं. आज संध्याबाई वानप्रस्थ, निवृत्त जीवन जगत आहेत. .दाहक वास्तवाला प्रणय संगीतात लपेटणारे राज कपूरचे मोहिनी अस्त्र समाजाचा अचूक वेध घेऊन जात असे. तर उडत्या गालिचाहून येणारा परदेशी तरुण काल्पनिक ‘उडन खटोला’तून जादू करतो. मुंबईच्या मायानगरीचे भलेबुरे अनुभव घेऊन प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रतिभावंत संगीतकार जयदेव यांना स्वतंत्र काम करायची संधी मिळते. सुनील दत्त हीरो म्हणून पुढे येतात, मराठीची राणी-जयश्री गडकर पहिले पाऊल टाकते. व्ही. शांताराम ‘झनक झनक’मधून शास्त्रीय संगीत-नृत्य गायन वादनाची ओळ अधोरेखित करतात, इंद्रधनुषी रंगात..‘झनक झनक’चे संगीत वसंत देसाईंनी दिलं होतं. शीर्षक संगीत उस्ताद अमीर खाँ यांच्या ‘झनक झनक पायल बाजे’ या गीताचं होतं. ‘जो तुम तोडो पिया’ हे मीरा भजन लता स्वरात होतं. ‘मुरली मनोहर’ लता-मन्ना डे यांनी गायलेलं होतं आणि ‘नैन सो नैन नाही मिलाओ’ हे स्वप्नदृश्य लता-हेमंतकुमार यांच्या स्वरात होतं. म्हैसूरच्या वृंदावन बागेतले झरे, हिरवळ, झाडं प्रेक्षकांना रंगीत चित्रीकरणाच्या जादूने अनुभवता आली. गोपीकृष्ण-संध्या यांच्या या गाण्यानं चित्रपटातील युगुल गीताच्या प्रणयाची नवी व्याख्या निर्माण केली. हसरत जयपुरींनीलिहिलेल्या व्रज भाषेतल्या गीताला संगीतकार वसंत देसाई यांनी ‘मालगुजी’ नावाच्या अपरिचित रागात बांधलं. हे गाणं पाहून त्या वेळच्या छोट्या मुलींनी आपल्याकडे नाच शिकायचा हट्ट धरला आणि पालकांनीही ही सुंदर कला आपल्या मुलींनी शिकावी, असा हट्ट पुरा केला.शास्त्रीय संगीत-नृत्याच्या मैफलीत आणखी एक सुंदर वाद्य ऐकूं आलं. संतूर! पं. शिवकुमार शर्मा यांनी मुंबई मुक्कामात हे वाद्य प्रथम वाजवलं. अर्थात त्यानंतर युवा शिवजी जम्मूला परत गेले आणि या अलौकिक सुंदर स्वर्गीय वाद्यावर प्रभुत्व मिळवून परत मुंबईत आले. पुढे चित्रपट संगीत आणि शास्त्रीय संगीताच्या व्यासपीठावर त्यांनी अधिराज्य केलं आणि इतिहास रचला.'झनक झनक'मध्ये जयश्री गडकर नावाच्या तरुण नृत्यांगनेचा पहिला पदन्यास पाहायला मिळेल. पुढे जयश्री गडकर मराठी चित्रपटाच्या राणी झाल्या... मोठा इतिहास घडला... 'मुरली मनोहर नृत्य', 'शिव तांडव', 'विरहिणी नृत्य', 'तबला घुंगरू जुगलबंदी' आणि संतूर याची मैफल पुन्हा व्हायची नाही... म्हैसूर वृंदावन बागेत अशी आरास होणे नाही...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 