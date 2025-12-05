Premium|Study Room : नोबेल पुरस्कार २०२५ - वैद्यकशास्त्र

गौरव कुमार बाळे२०२५ सालचा फिजियोलॉजी आणि मेडिसिनचा नोबेल पुरस्कार मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड राम्सडेल आणि शिमोन साकागुची या तीन संशोधकांना प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांनी मानवी रोगप्रतिकारक प्रणालीतील अत्यंत महत्वाच्या घटकावर परिधीय रोगप्रतिकारक सहिष्णुता (Peripheral Immune Tolerance) अत्यंत खोलवर संशोधन केले. या संशोधनामुळे रोगप्रतिकारक यंत्रणा कशी स्वतःच्या शरीराला हानी पोहोचवू नये यासाठी नियंत्रित केली जाते, हे अधिक स्पष्टपणे समोर आले. त्यामुळे अनेक गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या आजारांवर उपचार करण्याचा एक नवीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.परिधीय रोगप्रतिकारक सहिष्णुता म्हणजे काय?आपल्या शरीरात रोगप्रतिकारक पेशी (Immune Cells) असतात, ज्यांचे काम विषाणू, जीवाणू आणि इतर हानिकारक घटकांपासून आपले संरक्षण करणे असते. सामान्य परिस्थितीत या पेशी बाहेरील शत्रूंवर हल्ला करतात. परंतु कधीकधी या पेशी चुकीने आपल्याच निरोगी पेशींना ‘परकी’ समजून त्यांच्यावर हल्ला करतात. या चुकीच्या प्रतिसादामुळे ऑटोइम्यून आजार जसे की टाईप-1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थ्रायटिस, मल्टिपल स्क्लेरोसिस इत्यादी रोग उद्भवतात.याच वेळी शरीरातील रेग्युलेटर टी सेल्स (Regulatory T Cells – Tregs) महत्वाची भूमिका बजावतात. हे पेशी रोगप्रतिकारक यंत्रणेला नियंत्रित ठेवतात आणि तिची प्रतिक्रिया संतुलित करतात. म्हणजेच, रोगप्रतिकारक पेशी ‘आपले’ आणि ‘परके’ यात फरक नीट ओळखतील याची खात्री Tregs घेतात. या प्रक्रियेलाच परिधीय रोगप्रतिकारक सहिष्णुता म्हणतात..FOXP3 जीन आणि रेग्युलेटर टी सेल्सरेग्युलेटर टी सेल्स तयार होण्यासाठी आणि त्यांचे काम व्यवस्थित होण्यासाठी FOXP3 हा जीन अत्यंत आवश्यक आहे. हा जीन Treg पेशींचा ‘मास्टर कंट्रोलर’ आहे. जर FOXP3 जीनमध्ये बिघाड झाला, तर रेग्युलेटर टी सेल्स नीट विकसित होत नाहीत किंवा कार्यक्षम राहत नाहीत. अशा वेळी रोगप्रतिकारक यंत्रणा शरीराच्या स्वतःच्या ऊतींवर हल्ला करते आणि गंभीर ऑटोइम्यून आजार निर्माण होतात.नोबेल पारितोषिक विजेत्यांच्या संशोधनामुळे FOXP3 जीनची भूमिका, त्याची रचना, कार्यपद्धती आणि Treg पेशींशी असलेले संबंध स्पष्ट झाले. भावी औषधनिर्मितीमध्ये FOXP3 जीनवर आधारित उपचारपद्धती एक मोठी क्रांती ठरू शकते..Premium|Gum Disease And Stroke Connection : दातांच्या आरोग्याचा निरोगी धडा .संशोधनाचे महत्त्व (Significance of the Research)हे संशोधन आधुनिक वैद्यकशास्त्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कारण..१) ऑटोइम्यून आजारांवर नवीन उपचारप्रचंड लोकसंख्येला त्रास देणारे ऑटोइम्यून आजार आजही पूर्णपणे बरे होत नाहीत. परंतु Treg पेशींवरील अभ्यासामुळे या रोगांवर ‘रोग कारणावर आधारित’ उपचारशास्त्र विकसित होऊ शकते.२) कर्करोग उपचारात नवा मार्गकर्करोगात कधीकधी रोगप्रतिकारक यंत्रणा जास्त किंवा कमी काम करते. Treg पेशींचे योग्य नियंत्रण केल्यास कर्करोग पेशींवर प्रभावी हल्ला वाढवता येतो.३) अवयव प्रत्यारोपणात मोठी मदतअवयव प्रत्यारोपणानंतर शरीर नवा अवयव नाकारते. Treg पेशींना सक्रिय करून हे नकारप्रक्रिया कमी करता येऊ शकते, ज्यामुळे प्रत्यारोपित अवयव दीर्घकाळ सुरक्षित राहू शकतो.४) नवीन औषधनिर्मितीची दिशाFOXP3 जीन आणि Treg पेशींवर आधारित जैवतंत्रज्ञान साधनांमुळे भविष्यात अधिक नेमक्या, प्रभावी आणि सुरक्षित औषधांना वाट मोकळी होईल..निष्कर्ष२०२५ चा नोबेल पुरस्कार मिळालेले हे संशोधन रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या गुंतागुंतीच्या कामाचे रहस्य उलगडणारे आहे. यामुळे कर्करोग, ऑटोइम्यून आजार, प्रत्यारोपण अशा क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी उपचार शक्य होतील. या संशोधनावर आधारित औषधे जगभरातील लाखो रुग्णांना नवी आशा देऊ शकतात. म्हणूनच हा पुरस्कार वैद्यकशास्त्रातील अत्यंत मोलाचा टप्पा ठरतो आणि मानवजातीचे आयुष्य अधिक निरोगी व सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.