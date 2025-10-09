Premium|Nobel Prize in science: म्हणून या शोधांसाठी नोबेल पारितोषिक देण्यात आले आहे...

डॉ. अनिल लचकेरोगप्रतिकारकयंत्रणा आपल्याच पेशींवर हल्ला करत नाहीत, त्या ‘टी-रेग’मुळे. या यंत्रणेशी संबंधित ‘फॉक्स पी-३’ हे जनुक मानवात आणि उंदरातही ‘टी-रेग’सह संपूर्ण प्रतिकारशक्तीशी संलग्न असल्याचे नोबेल मानकऱ्यांनी दर्शविले आहे. आ पल्या शरीरावर क्षणोक्षणी विविध जीवाणू, विषाणू आणि असंख्य सूक्ष्मजीवांचा हल्ला होतो. यामुळे आपण आजारी पडतोच, असं नाही. कारण आपली प्रतिरोधसंस्था बाह्य हल्ल्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण करून अपायकारक सूक्ष्मजीवांच्या हल्ल्याला निष्प्रभ करते. यामध्ये रक्तामधील पांढऱ्या पेशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या पेशी ‘फॉरिन बॉडी’ किंवा ‘बाहेरचे उपरे कोण?’, ते ओळखतात. त्यांना टी-पेशी (टी-सेल, टी-लिम्फोसाईट) म्हणतात. क्वचित जीवाणूंच्या बाह्य हल्ल्यामध्ये मानवसदृश पेशी असतात. प्रतिरोधसंस्था त्यांचाही निचरा करते. पण यामुळे प्रतिरोध करणाऱ्या ‘टी-सेल’ची भेदक यंत्रणा आपल्या शरीरातील ‘नॉर्मल’ पेशींनाही उपद्रवी ठरते. .हा रोगप्रतिकारशक्तीपासून निर्माण झालेला धोका (ऑटोइम्यून डिसीज) टाळला पाहिजे. तसेच आपल्या प्रतिरोधसंस्थेचं नियमन करून तिला ‘काबू’त ठेवायला पाहिजे. सुदैवाने टी-पेशींची तशी यंत्रणा खरोखरीच तयार झालेली आहे. त्या पेशींना टी-रेग(टी-रेग्युलेटरी), ट्रेग पेशी किंवा ‘सेक्युलेटरी टी-गार्ड’ म्हणतात. ट्रेग पेशींचं कार्य काय; तर खूप क्रियाशील असलेल्या टी-पेशींवरती नियंत्रण करायचं. याचे कारण त्या नॉर्मल पेशींना उपद्रवी असतात. या जीवशास्त्रीय विषयाला ‘पेरिफेरल इम्यून टॉलरन्स’- म्हणतात. यासंबंधीचे संशोधन करणाऱ्या मेरी ब्रूनकोव्ह, फ्रेड रॅम्सडेल (यूएसए) आणि शिमॉन साकागुची (जपान) यांना २०२५चे वैद्यकशास्त्रातील ‘नोबेल’ जाहीर झालंय..टी-पेशींचा एक प्रकार (हेल्पर टी सेल) बाह्य हल्ला ओळखतो. त्या पेशी दुसऱ्या प्रकारच्या टी-पेशीं ("किलर टी-सेल")ना त्याची वर्दी देऊन त्यांचा नि:पात करण्यासाठी सावध करतात. बाह्य हल्ला जाणणाऱ्या टी-पेशीच्या बाह्यावरणावर रिसेप्टर म्हणून ओळखले जाणारे संवेदक असतात. या विविध आकार असलेल्या संवेदकांची संख्या काही अब्ज असते. या संवेदकांमुळे विविध प्रकारच्या बाहेरच्या जीवाणूंचा/विषाणूंचा हल्ला झाला आहे, हे पांढऱ्या पेशी जाणतात. या प्रक्रियांमध्ये ‘टी-पेशी’ चांगल्या मानवी पेशींना मारक ठरतात आणि यातून ‘ऑटो इम्यून डिसीज’ची ठिणगी पडते. ‘आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी’सारखी ही स्थिती असते. इथं टी-रेग पेशी सिक्युरिटी गार्ड म्हणून मोलाची कामगिरी करतात आणि ‘मार्ग चुकलेल्या’ टी-पेशींना काबूत आणतात. यासाठी नियामक अशा टी-रेग (ट्रेग) पेशी नक्की असतील, असा अंदाज शिमॉन साकागुची यांना होता. त्यांनी उंदरांवर प्रयोग करून त्यांचं अस्तित्व सिद्ध केलं. टी-रेग मुळे आपल्या रोगप्रतिकारकयंत्रणा आपल्याच पेशींवर हल्ला करत नाहीत. नोबेल मानकऱ्यांनी या यंत्रणेशी संबंधित ‘फॉक्स पी-३’हे जनुक मानवात आणि उंदरातही टी-रेगसह संपूर्ण प्रतिकारशक्तीशी संलग्न असल्याचे दर्शविलेले आहे..भौतिकशास्त्र: महत्त्वाचा अभ्यासभौतिकशास्त्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘अचूकता’. ‘ येथे संभाव्यतेला स्थान नाही’, असं अल्बर्ट आईन्स्टाईन म्हणायचे. तथापि पुंज यामिकी (पुंज यांत्रिकी, क्वांटम मेकॅनिक्स) विषयामुळे ‘संभाव्यता’ शब्द पुढे आला आणि अतिसूक्ष्म कणांच्या गुणधर्माचे संशोधन सुरु झाले. याला ‘मायक्रोस्कोपिक’ म्हणतात. तरीही ‘ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप’खाली काहीही दाखवता येत नाही. साहजिकच प्रायोगिक पुरावे नाहीत. तसे पुरावे/प्रात्यक्षिके दर्शवणाऱ्या जॉन क्लार्क, मायकेल डेव्होरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस या शास्त्रज्ञांना २०२५चे नोबेल पारितोषिक जाहीर झालंय.एखादा भरीव चेंडू हा अगणित अणू-रेणूंनी घडलेला असतो; पण त्यात पुंजयामिकी परिणाम दिसत नाही. तो चेंडू भिंतीवर आपटला की, आदळून माघारी येतो. कदाचित भिंतीमधून चेंडूतील एखादा अणू/ रेणू भिंतीपलीकडे जात असेलही! जड किरणोत्सर्गी मूलद्रव्याच्या अणुकेंद्रातून अल्फा किरण उत्सर्जित होण्याचे कारण ‘क्वांटम टनेलिंग’ असल्याचे एडवर्ड कॉन्डन, जॉर्ज गॅमो आणि रोनाल्ड गुर्णे यांनी सूचित केले होते. हे प्रारण (उत्सर्जित कण) मध्ये एखादा अडथळा असेल तर तो पार पाडून पलीकडे जाते. .Premium| SAMBHAV 5G System: 'संभव' प्रणालीमुळे भारतीय लष्कर तांत्रिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर?.भौतिकीशास्त्रानुसार यासाठी पुरेशी ऊर्जा हवी. मात्र पुंज यामिकीमध्ये हा नियम शिथिल आहे! याला ‘क्वांटम टनेलिंग’ म्हणतात. याचा उपयोग डायोड, ट्रायोड, अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) मध्ये करून दाखवलाय. स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोपचे, एमआरआय (मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग) आणि पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी - कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आदींचे कार्य या तत्त्वावर बेतलंय. तिन्ही नोबेल मानकऱ्यांनी ‘क्वांटम टनेलिंग’चे प्रयोग बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठामध्ये करून त्याचे अस्तित्व १९८४-८५च्या सुमारास सिद्ध केले. त्यांनी दोन ‘सुपर कंडक्टर’चा आणि काही अन्य सुट्या भागांचा उपयोग एका ‘इलेक्ट्रिकल सर्किट’मध्ये केला आणि त्यामधून विद्युतप्रवाह सहजपणे जाईल, अशी योजना केली. या सर्किटमध्ये त्यांनी हेतुपुरस्सर पातळ विद्युतरोधक अडथळे निर्माण करून ठेवले होते. त्याला ‘जोसेफसन जंक्शन’ म्हणतात. नंतर त्यांनी या संपूर्ण इलेक्ट्रिकल सर्किटवर नियंत्रण राखून निष्कर्ष काढता येतात, असे सिद्ध केले. एवढंच नव्हे, ‘सुपर कंडक्टर’मधील सर्व विद्युतभारित कण जणू ‘आपण सारे़’ एक असल्यासारखे गुणधर्म दर्शवत होते. हा ‘मायक्रोस्कोपिक क्वांटम टनेलिंग’चा डोळ्यांना दिसेल, असा परिणाम किंवा ‘पुरावा’ होता. .Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?.रसायनशास्त्रातील संशोधनाचा सन्मानजीवसृष्टीमध्ये अक्षरश: लाखो रसायने आढळतात. प्रत्येक रसायनाला काही वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म लाभलेला असतो. काही गोड, आंबट, कडू, तुरट किंवा चविष्ट लागतात. औषधं, कीटकनाशके, खत, रंग, जीवनसत्त्व, धागे, काच, वंगण म्हणून तर काही इंधन म्हणून उपयुक्त असतात. प्रत्येक रसायनाची संरचना वेगळी असते, म्हणूनच त्या रसायनाचे कार्य पण वेगळं असतं. याचा अर्थ रसायनाची संरचना महत्त्वाची.संशोधकांनी स्वतः डिझाईन केलेली (कृत्रिम) रसायनेही उपयुक्त असतात. गेल्या काही वर्षांत संशोधकांनी निवडक धातूंचे सूक्ष्मकण (किंवा आयॉन) यांचा संयोग सेंद्रिय रसायनांशी, किंवा कार्बनशी करून जणू आर्किटेक्चरने दिलेल्या आराखड्यानुसार मोठे त्रिमितीयुक्त रेणू तयार केलेले आहेत. ते आतून पोकळ वा भुसभुशीत आहेत. यांना मेटल-ऑरगॅनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) म्हणतात. आकाशकंदील करताना प्रथम सांगाडा किंवा ‘फ्रेमवर्क’ तयार केली जाते. संशोधकांनी तयार केलेल्या रसायनांच्या पोकळीत विशिष्ट आकाराचे आणि गुणधर्माचे वायुरूपी-द्रवरूपी अणू-रेणू सहज जातात. तसेच ते हवे तेव्हा परत मिळवता येतात. त्यामधून वीजप्रवाह जाऊ शकतो. असे कृत्रिम रीतीने प्रयोगशाळेत घडवलेले मोठे, स्फटिकसदृश रेणू तयार करणे हे उपयुक्त पण आव्हानात्मक आहे. .अशी विलक्षण कृत्रिम रसायने तयार करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना ‘नोबेल’ सन्मान मिळाला. त्यात क्योतो युनिव्हर्सिटीचे सुसुमु कितागावा, मेलबोर्न युनिव्हर्सिटीचे रिचर्ड रॉबसन आणि बर्कले येथील कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचे उमर याघी आहेत. त्यांनी तयार केलेले मोठे रेणू पोकळ असल्यामुळे विशिष्ट डिझाईनचे रेणू वाळवंटात नेले की हवेतील आर्द्रता शोषून घेतात आणि ते शुद्ध पाणी पिता येणं शक्य असतं. ज्या ठिकाणी कार्बन डायॉक्साईडचे किंवा एखाद्या विषारी वायूचे प्रमाण जास्त असते, तिथे तो वायू झपाट्याने शोषून घेणारे रेणू तयार झाले आहेत. काही रेणूंच्या पोकळीत ऑक्सिजन साठवता येतो आणि हायड्रोजनही साठवता येतो. दुर्मिळ मूलद्रव्यांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. ते शुद्ध स्थितीत मिळवण्यासाठी खास तयार केलेल्या ‘एमओएफ’ रेणूंचा उपयोग करता येईल. शिवाय पाणी किंवा कच्चे तेल शुद्ध करता येईल. लवचिक ‘एमओएफ’ तयार झाले असून त्यांचा आकार (स्वरूप) बदलता येतो आणि त्यात विशिष्ट रेणू अडकवून शुद्ध करता येतो. यातील कित्येक ‘एमओएफ’ रेणू प्रत्यक्ष वापरात आहेत. सेमीकंडक्टर निर्मिती करताना काही विषारी वायू शोषून घेण्यासाठी खास ‘एमओएफ’ रेणू वापरले जात आहेत. हे मोठे पोकळ रेणू पुढे खूप उपयुक्त ठरणार आहेत.(लेखक विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 