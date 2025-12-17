Premium|Winter Session of Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार विरोधकांमध्ये संघर्षाची शक्यता!

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ‘संचार साथी’ ॲपवरून वादाला तोंड फुटले. ‘एसआयआर’सह अनेक संवेदनशील मुद्द्यांबाबत विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत, तर केंद्र सरकारही सरसकट विरोधकांना लक्ष्य करत अधिवेशनाच्या प्रत्यक्ष कामकाज होणाऱ्या १५ दिवसांच्या कालावधीत १४ विधेयके मंजुरीचे सरकारने नियोजन केले आहे. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन संघर्षाचेच ठरणार आहे.संसद ही चर्चा करण्याची, वादविवादाची, संवाद, समन्वयाची जागा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून राजकारण होणे स्वाभाविक आहे. परंतु या दोन्ही घटकांकडून संसदेत व्यक्त होणाऱ्या सहमती-असहमतीच्या अभिव्यक्तीतून कायद्यांची निर्मिती होते आणि देशाच्या भाव-भावनाही संसदेत प्रतिबिंबित होत असतात. संसदेचे कामकाज नाही चालले तर वेळ, पैसा वाया जातो; परंतु यातून संसदेसारख्या संस्थेवर असलेला जनसामान्यांच्या विश्वासालाही तडा जात असतो. गेल्या काही वर्षांत संसदीय कामकाजात गोंधळाचे आणि त्यामुळे कामकाज विस्कळित होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्याचप्रमाणे संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधीही घटला आहे. .Premium|Maharashtra Politics : नगरपरिषद निवडणुकीत सत्तेसाठी बेबनाव, घराणेशाही आणि पैशांची उधळपट्टी .पावसाळी अधिवेशनावर पाणीसंसदेतील गोंधळाच्या याआधीच्या इतिहासात न जाता केवळ याच वर्षाचे (२०२५) उदाहरण घ्यायचे झाले, तर जानेवारी अखेर ते एप्रिल या कालावधीत झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालले होते. या अधिवेशनात लोकसभेची आणि राज्यसभेची उत्पादकता अनुक्रमे १११ टक्के आणि ११२ टक्के राहिली होती. परंतु पावसाळी अधिवेशन गोंधळात वाया गेले. अधिवेशनाचा कालावधी महिनाभराचा असूनही लोकसभेची उत्पादकता ३१ टक्के होती, तर राज्यसभेची उत्पादकता ३९ टक्के अशी राहिली. आता आता एक डिसेंबरला सुरू झालेले आणि १९ डिसेंबरला संपणारे हिवाळी अधिवेशन या वर्षातील अखेरचे संसद अधिवेशन आहे. सुरवातीच्या काहीशा गोंधळानंतर संसदेच्या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज ठिकठाक चालले असले, तरी सरकार आणि विरोधकांनी एकमेकांविरुद्ध बाह्या सरसावून घेतलेला आक्रमक पवित्रा पाहता, अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत संसदेत शांतता राहीलच याची खात्री देणे कठीण आहे. तसे घडू शकण्यामागे संसदेच्या बाहेरच्या राजकीय घडामोडी त्यासाठी कारणीभूत म्हणाव्या लागतील..‘एसआयआर’मुळे अस्वस्थताहिवाळी अधिवेशनाची घोषणा होताच त्याचे संकेत मिळाले होते. खरे तर तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनात प्रत्यक्षात जवळपास १५ दिवसच कामकाज होणार असल्याने विरोधी पक्षांनी त्यावर जोरदार आक्षेप नोंदवला होता. एवढेच नव्हे तर बिहारमध्ये झालेल्या आणि १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या व्यापक पुनरिक्षण मोहिमेवरून (म्हणजेच एसआयआरवरून) नाराज विरोधकांनी संसदेत याचा जाब विचारण्याचे जाहीर केले होते. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिकूल गेला असता, तर संसदेत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष अधिक आक्रमक राहिले असते. संसदेत त्याचे पडसादही उमटले असते. तसे न घडल्याने विरोधकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला असला, तरी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ या विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये, त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात ‘एसआयआर’ मोहिमेमुळे तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष या विरोधकांमध्ये अस्वस्थता आहे. साहजिकच त्यांनी आक्रमकता कायम राखताना निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली का असेना, किमान आपला विषय मांडण्यासाठी सरकारकडून चर्चेसाठी होकार मिळवला. परंतु त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये सुरुवातीचे दोन दिवस गोंधळामुळे वाया गेले. (यामध्ये राज्यसभेत उपराष्ट्रपती व सभापती सी. पी.राधाकृष्णन यांच्या स्वागताची झालेली चर्चा सकारात्मक होती. परंतु त्यातही माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या अचानक झालेल्या गच्छतींचा विरोधकांकडून सूचक उल्लेख होताच, सरकारची तारांबळ उडाली..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.निवडणूक सुधारणांवर चर्चाहिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी प्रथेप्रमाणे सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सरकारने नेहमीप्रमाणे सर्व विषयांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. परंतु 'एसआयआर'वर चर्चा होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्'च्या दीडशेव्या वर्धापनानिमित्त संसदेत चर्चा व्हावी, असा सरकारचा आग्रह होता. त्यामुळे आधी 'वंदे मातरम्' आणि त्यानंतर निवडणूक सुधारणांवर चर्चा होईल, असा पवित्रा सरकारकडून घेण्यात आला. अखेरीस निवडणूक सुधारणा या मुद्द्यावर चर्चा होईल, अशी तडजोड झाली. परंतु, अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच वादग्रस्त 'संचार साथी' अॅपवरून सरकारला माघार घ्यावी लागली. या अॅपच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याची विरोधी पक्षांनी टिकेची झोड उठवली होती. या वादग्रस्त अॅप प्रकरणासोबतच दिल्लीतील वायू प्रदूषण, चार श्रमसंहितांची सरकारने सुरू केलेली अंमलबजावणी आणि या श्रमसंहिता कामगार विरोधी असल्याचा विरोधी पक्षांचा आक्षेप, इंडिगोची विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे देशभरातील विमानतळांवर उडालेला गोंधळ आणि तो निस्तरण्यासाठी सरकारची झालेली धावपळ यासोबतच, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नुकत्याच झालेल्या दिल्ली दौऱ्यामध्ये त्यांच्या भेटीपासून विरोधी पक्षनेत्यांना वंचित ठेवणे, दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेला कारस्फोट आणि फरिदाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटके सापडणे, अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापाराच्या वाटाघाटी हे सर्व विषय विरोधकांसाठी संवेदनशील आहेत आणि त्यावर विरोधकांना चर्चा हवी आहे. अधिवेशनाच्या उरलेल्या दहा दिवसांच्या कालावधीत या विषयांवर चर्चा केव्हा आणि कशी होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..'ईडी'च्या गुन्ह्याने नाराजीयात एक मुद्दा विसरून चालणार नाही, तो म्हणजे अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही तास आधी 'नॅशनल हेराल्ड' प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडी) तक्रारीनंतर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला नवा गुन्हा. यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत 