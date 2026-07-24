Premium|The Active Side of Infinity : माया संस्कृतीच्या गूढ विचारांतून गुंतवणूक आणि जीवनदृष्टीचा नवा अर्थ

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comमाया आणि इंका संस्कृतीचे अभ्यासक कार्लोस कास्टानेडा यांच्या ‘द ॲक्टिव्ह साइड ऑफ इन्फिनिटी’ या पुस्तकावर आधारित लेखातून माया, इंका आणि टोलटेक संस्कृतींच्या गूढ विचारविश्वाचा अभ्यास करताना आधुनिक गुंतवणूक, निर्णयप्रक्रिया आणि मानवी मानसिकता यांचा अनोखा संबंध उलगडून दाखविण्यात आला आहे. केवळ गुंतवणुकीविषयी नाही, तर स्वतःच्या विचारसरणीकडे नव्याने पाहण्याचा आणि आयुष्याकडे एका शिकाऱ्याच्या सजग नजरेने बघण्याचा प्रयत्न धनंजयराव आणि छोटू यांच्यातील खुमासदार संवादातून यात केला आहे.‘‘हीदुनिया मायाजाल, मनुजा जाग जरा!!’’ धनंजयराव खुशीत गाणे गुणगुणत होते. कारणही तसेच घडले होते. इतक्या दिवसांपासून एका केसमध्ये काही गोष्टी अडकल्या होत्या. त्या अचानक त्यांना आलेल्या एका कल्पनेमुळे सुटल्या होत्या आणि खुनी पकडला गेला होता.‘‘या केसचे नाव खरं तर ‘काडेपेटीचे रहस्य’ वगैरे ठेवायला पाहिजे होते, हो ना?’’ छोटूने आपला निकालच दिला. या केसमुळे त्यांचा जवळजवळ महिना गेला होता. छोटूने आशाच सोडली होती; पण धनंजयराव अचानक तपास सोडून दोन दिवस गायब झाले आणि जेव्हा परत आले, तेव्हा त्यांच्याकडे नक्की खून कसा झाला, याचा पूर्ण आराखडा तयार होता..‘‘पण नक्की केलंत तरी काय?’’ छोटूने उत्सुकतेने विचारले.‘‘कंटाळा आला होता. डोक्याची चक्रं एकमेकांत अडकली होती. चक्क ट्रेकिंगला गेलो होतो. हरिश्चंद्रगडावर जाऊन गुहेत राहिलो, तेव्हा कुठे परत जाग्यावर आलं सगळं,’’ धनंजयरावांनी लांबलचक स्पष्टीकरण दिले.छोटू काय म्हणणार हे ओळखून ते आधीच म्हणाले, ‘‘या केसशी संबंधित कोणीच नको म्हणून तुला पण न सांगता गेलो.’’छोटूने त्याकडे दुर्लक्ष केले, कारण ही त्यांची सवयच होती. त्याला जाणून घ्यायची होती ती धनंजयरावांची विचारप्रक्रिया. त्याला त्यात जास्त रस होता.‘‘तर तुम्ही अरण्यात जाऊन नक्की विचार काय केलात, असं म्हणायचं होतं मला,’’ छोटूने परत एकदा विचारलं.‘‘परत सगळं तपासून बघितलं. सगळं पहिल्यापासून. त्यात मला टोलटेक लोकांचा फार फायदा झाला. त्यांची पुस्तकं मी बरोबर घेतली होती मनन करायला,’’ धनंजयराव परत एकदा असंबद्ध बोलायला लागले होते; पण छोटूने त्यातले मर्म ओळखले.‘‘स्विस पॅटर्नविषयी बोलताना तुम्ही माया लोकांचा उल्लेख केला होता, तेच का हे?’’ त्याने खडा टाकला..छोटू ओळखेल हे धनंजयरावांना माहितीच होते. ते पण तयारीतच होते.‘‘या मायाबाजारात कसं वावरावं याचे त्यांनी चार हजार वर्षांपूर्वी धडे दिले आहेत. आहेस कुठे?’’‘‘आहेस कुठे’’ वरून छोटूला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आता एका नव्या विषयाची माहिती कळणार, या विचाराने त्याला उत्साहित वाटले.‘‘झालं का चालू? पण मायांचे विचार आजकालच्या जगात अतिशय महत्त्वाचे आहेत. जगात वावरताना त्याचा फायदा होतोच; पण गुंतवणूक करताना कसं वागावं यासाठी, तर जास्त महत्त्वाचे आहेत,’’ धनंजयरावांनी विषयाचे सूतोवाच केले.‘‘कसं?’’ छोटूने छोटेखानी प्रश्न केला.‘‘जगात वावरताना किंवा गुंतवणूक करताना काय मर्यादित असतं?’’ धनंजयरावांनी नेहमीप्रमाणे प्रश्नाला प्रतिप्रश्न केला.‘‘काय?’’ छोटूने प्रश्नाच्या प्रतिप्रश्नाला प्रतिप्रश्न केला. तो आता व्यवस्थित शिकला होता कसं वागायचं ते.‘‘जगात वेळ आणि गुंतवणुकीत भांडवल मर्यादित असतं. आपण वेड्यासारखा वेळ आणि भांडवल वाया घालवतो आणि कसंही उधळून टाकतो. प्रत्येक घटकाला एक मर्यादित वेळ आहे हे विसरतो,’’ धनंजयरावांनी सुरुवात केली.‘‘सुरुवातीलाच शेवटची भाषा? असलं कसले हे तत्त्वज्ञान?’’ थोडेसे भांबावूनच छोटूने विचारले.‘‘शेवट मनात ठेवून आपण वागलो, तर आपली बरीच शक्ती वाचते. प्रत्येक क्षणाचा योग्य वापर करतो आपण. एखाद्या कंपनीविषयी निर्णय घेतल्यावर जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने आपली साधनं कशी वापरता येतील, या दृष्टीने एकाग्र व्हायला होतं. आपलं पूर्ण लक्ष केवळ योग्य त्या गोष्टी करण्यावरच ठेवले जातं,’’ धनंजयरावांनी मुद्दा स्पष्ट केला.‘‘म्हणजे एखाद्या शिकाऱ्यासारखं फक्त सावजच नजरेसमोर दिसतं म्हणायचं,’’ छोटूला लगेच एक उदाहरण आठवले..Premium|Marathi Short Story : आइस्क्रीम, चहा आणि बरंच काही....‘‘किंवा पोपटाचा डोळा! तू कधी शिकार करताना वाघाला पाहिलं आहेस का? कोणताही दुसरा विचार मनात न आणता शिकारीला कसं पकडता येईल, याचाच तो पूर्णपणे विचार करत असतो. प्रत्येक क्षण जेवण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने तो एकही क्षण वाया घालवत नाही,’’ धनंजयरावांनी वाघाचे चित्रच उभे केले.‘‘वाघ योग्य त्या क्षणाची वाट बघतो आणि मग एकदम झडप घालतो. त्याची ऊर्जा तो वाया घालवत नाही,’’ छोटू शिकारीत गुंगून गेला.‘‘शिकार सुटून गेली, तर तो स्वतःला दोष न देता पुढच्या शिकारीच्या मागे लागतो,’’ धनंजयरावांनी एकदम उलटच पवित्रा घेतला.‘‘तुम्हाला कसंही करून याला गुंतवणुकीच्या मानसिकतेला चिकटवायचं आहे, नाही का?’’ छोटूने संशयाने विचारले. त्याला मुद्दा कळला होता; पण कसं हे काही लक्षात येत नव्हतं.‘‘कुठूनही, कुठेही काय समान आहे, हे चटकन लक्षात आलं पाहिजे. एखाद्या शेअरची पूर्ण माहिती घेतल्यावर योग्य संधी येईपर्यंत वाट बघायची आणि संधी आली, की एकही क्षण वाया न घालवता गुंतवणूक करायची. आणि समजा, तोटा झाला, तर स्वतःला दोष न देता पुढच्या कंपनीची आणि संधीची वाट बघायची, असं आपण म्हणू शकतो की नाही?’’ धनंजयरावांनी छोटूला वेड्यात काढले.‘‘तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. तसं आपल्याला म्हणता येईलच. आणि शिकारी आणि गुंतवणूकदार हे रूपकही तितकंच सुरस आहे; पण हे सर्वसामान्य माणसाला कसं शक्य आहे?’’ छोटूने शंका विचारली.‘‘का शक्य नाही? एखाद्या कंपनीची पूर्ण माहिती घेऊन आपण गुंतवणूक केली आणि दुर्दैवाने त्यातून आपल्याला पाहिजे तितका फायदा होताना दिसत नसेल, तर ताबडतोब दुकान बंद करायचं आणि पुढे सटकायचं. मात्र, त्यासाठी स्वतःच्या सवयी, पॅटर्न माहिती पाहिजेत. एखादा निकाल आपल्या विरोधात गेला, तर कोणताही मानसिक अत्याचार करून न घेता त्यातून योग्य ते धडे घेऊन पुढे गेलं पाहिजे,’’ धनंजयराव जणू छोटूचीच शिकार करायला सज्ज झाले होते अशा रीतीने त्याच्यावर तुटून पडले.‘‘थोडक्यात काय, गुंतवणूकदाराने स्वतःचीच शिकार केली पाहिजे,’’ छोटूने योग्य तो मुद्दा चलाखीने उचलला होता.‘‘स्वतःची कीव करणे आणि रडत बसणे या आपली शक्ती घालवणाऱ्या गोष्टी आहेत. स्वतःशी खोटं न बोलता परिस्थिती स्वीकारली, तर पुढची चाल आपण खेळू शकतो. गुंतवणूक करताना पूर्ण विचाराने तो करत आहे; पण त्या गुंतवणुकीच्या निकालात गुंतलेला नाही,’’ धनंजयरावांनी एका संपूर्ण गुंतवणूकदाराचे वर्णन केले..‘‘म्हणजे संतच व्हायला पाहिजे त्याने,’’ छोटू उपहासाने म्हणाला.‘‘संत नाही...शिकारी. योद्धा. सतत तयारीत असलेला, कोणतीही अवास्तव कल्पना न बाळगता सगळं तपासून घेणारा. गुंतवणूक चुकीची निघाली, तर स्वतःची कीव न करता त्याची सगळी जबाबदारी स्वीकारून निर्दयीपणे त्यातून बाहेर पडून नवीन योजना तयार करणारा,’’ धनंजयरावांनी आपली कल्पना अजून स्पष्ट केली.‘‘खरं आहे. सगळ्यात शेवटी कार्यक्षमता वाढवायची असेल आणि कसब वाढवायचं असेल, तर तुम्ही म्हणता तसे वागण्याशिवाय पर्यायच नाही,’’ छोटूने शेवटी त्यांचे म्हणणे मान्य केले.‘‘आपण जो स्वतःशी संवाद साधत असतो ना, त्यानेच सगळ्यात जास्त तोटा होतो. कारण आपण वस्तुस्थिती न बघता आपल्या डोक्यातल्या कल्पनांप्रमाणे वागायला जातो आणि फसतो. एखाद्याने सांगितलं, की हा शेअर वर जाणार आहे, की लगेच नंदीबैलासारखी मान हलवून त्यात गुंतवणूक करून मोकळे होतो. तोटा झाला, की परत योग्य त्या गोष्टी करायच्या ऐवजी रडत बसतो,’’ धनंजयराव जणू पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाचेच वर्णन करत होते.‘‘म्हणजे प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे, असं तुम्ही का म्हणालात ते मला आत्ता कळलं. आपण रडत राऊ बनलो, तर ‘तेलही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं धुपाटणं’ असं होईल आपलं. असंच म्हणायचं आहे ना?’’ छोटूने विचारले.‘‘आपली तितकीच शक्ती लागणार असेल, तर जास्त हुशारीने का वागू नये? आपली शेअर निवडण्याची प्रक्रिया जर योग्य असेल, तर एक लक्षात घे, त्या शेअरचं काय होईल, हे आपल्या हातात नाही. बरोबर आलं, ठीक आहे..पुढे. चुकलं, ठीक आहे... पुढे. हे फक्त गुंतवणुकीत नाही, तर आयुष्याचा प्रॉम्प्ट आहे. आजकालच्या ‘एआय’च्या भाषेत बोलायचं झालं तर,’’ धनंजयराव विषयात चांगलेच घुसले होते.‘‘यातून आपण असं म्हणू शकतो, की कोणतीही गोष्ट वैयक्तिक घेऊ नये आणि जे मिळालं आहे, त्यात जास्तीत जास्त हुशारीने वागलं पाहिजे,’’ छोटूने त्याचे सार सांगितले.‘‘उपलब्ध माहिती आणि साधनांचा हुशारीने वापर करणे आणि त्यात न गुंतणे हे एकमेव सत्य आहे,’’ धनंजयरावांनी विषय संपवत आणला होता.‘‘पण मला एक सांगा, हे वापरून तुम्ही ‘काडेपेटीचे रहस्य’ कसं सोडवलंत?’’ छोटूने जिथून सुरुवात झाली तिथे धनंजयरावांना आणून सोडले.‘‘मी प्रत्येक गोष्टीचा नव्याने विचार केला. चुकीच्या कल्पना मी मनात बाळगल्या आहेत का, ते तपासलं. जे होतं त्याला आव्हान दिलं. खरं काय ते शोधलं. स्वतःला दोष न देता जे चुकलं होतं त्यात सुधारणा केली. मोठं चित्र लक्षात घेऊन परत एकदा तर्काने मांडणी केली आणि माझ्यासमोर ते रहस्य उलगडलं,’’ धनंजयरावांनी माया लोकांचे गुपित उघड केले.‘‘पण काय हो, माया लोक इतके हुशार होते, तर त्यांचा मूठभर स्पॅनिश लोकांनी पाडाव केलाच की,’’ छोटूने मायाचे दात त्यांच्याच घशात घालण्याचा प्रयत्न केला.‘‘याचं कारण असं, की त्यांनी हे तत्त्वज्ञान मांडलं होतं, तरी ते त्याप्रमाणे वागले नाहीत. याप्रमाणे वागलं, तर कायम फायदाच होईल,’’ धनंजयराव म्हणाले.‘‘आपण पण एका अर्थाने शिकारीच आहोत की! आपण आपल्या धंद्यात हे वापरलं, तर फायदा होईल,’’ छोटूला अचानक शोध लागला.‘‘इतकी वर्षं आपण काय करतोय मग? व्यर्थ आहे तुझं जीवन! खेळ, गुंतवणूक, हे सगळं त्या माणसाच्या मनात असतं. गुंतवणूक करताना, खेळताना असा विचार केला, तर त्याची जिंकण्याची शक्यता कैक पटीने वाढते. असो. चला, आता आपण रात्रीच्या कार्यक्रमाला लागू,’’ असं म्हणून धनंजयराव आपल्या कामाला लागले.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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