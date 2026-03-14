Premium|Chhatrapati Sambhajinagar Pollution : प्रदूषणाच्या विळख्यात छत्रपती संभाजीनगर; आरोग्यावर गंभीर परिणाम

उद्धव भा. काकडे छत्रपती संभाजीनगर. पर्यटनाची राजधानी, मराठवाड्याची राजधानी, मोठी उद्योगनगरी, मोठमोठ्या शिक्षण संस्था, मोठ्या वैद्यकीय सुविधा असलेल्या या शहराच्या लोकसंख्येने जवळपास २० लाखांचा पल्ला गाठला आहे. सोबतच प्रदूषणाचा फासही आवळला जात आहे. वाहनांची वाढती संख्या, बेसुमार बांधकामे, शहराच्या लागत असणारे कारखाने यामुळे हवेचे प्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण दिवसागणिक धोकादायक बनत चाललेले आहे. नागरी सुविधा देताना प्रदूषणाबाबत गांभीर्याने न केलेला विचार या स्थितीच्या मुळाशी आहे. 'शुद्ध हवा घेतल्याने तब्येत बिघडली' असे म्हणण्याची वेळ भविष्यात येऊ नये यासाठी आताच कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.शहराचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे प्रदूषणाच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषतः शहर परिसरातील वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन व शेंद्रा या औद्योगिक वसाहती लगत असलेल्या नागरी वसाहतींमधून एक ते १५ वर्षांच्या वयोगटातील मुलांना छातीचे विकार होत असल्याची माहिती २०२४ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत झालेल्या तज्ज्ञांच्या एका बैठकीतून समोर आली होती. सध्याही २० ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान शहरातील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी कमीतकमी ९३ तर जास्तीत जास्त १७० पर्यंत नोंदवला गेला. ही स्थिती शहराच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.इंदूर शहर सर्वांत स्वच्छ असूनही तेथे हवेची गुणवत्ता खराब आहे. त्यामुळे हवा स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम व १५ व्या वित्त आयोगामार्फत आतापर्यंत ६८ कोटींपेक्षा अधिक निधी प्राप्त झाला. यातील ७० टक्के निधी खर्च करण्यात आला.'हम होंगे कामयाब' मोहिमेअंतर्गत शहरात कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांपासून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. सोबतच व्हर्टिकल गार्डन, कारंजे, ग्रीन बेल्ट विकसित करणे, फुटपाथ तयार करणे, स्विपिंग मशिन खरेदी करून त्यामार्फत धूळ कमी करणे, ई-बसगाड्या खरेदी असे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. मात्र, तरीही सध्याची प्रदूषणाची आकडेवारी पाहता शहराचे आरोग्य धोक्यातच आहे. मागील तीन-चार वर्षांपासून एक ते १५ वयोगटातील मुलांमध्येसुद्धा छातीचे विकार आढळून येत आहेत. हे रुग्ण औद्यागिक वसाहतींच्या परिघातील आहेत, असे महापालिकेतील तज्ज्ञांच्या बैठकीतून समोर आले.सिमेंटचे रस्ते, खोदकामामुळे धूळसहा-सात वर्षांत शहरात बहुतांश रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले. शिवाय ही कामे करताना रस्त्यांच्या बाजूने, दुभाजकांवर मुरूम, मातीसह सिमेंटचा खच अजूनही तसाच पडून आहे. वाहनांमुळे ही धुळ उडून वातावरणात पसरते आहे. शिवाय सिमेंट रस्त्यांवरील चरमध्ये धूळ कायम साचून राहते, ती स्विपिंग मशिनने देखील पूर्णपणे साफ होत नाही. त्यामुळे सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत हवेत धुळीच्या कणांचे प्रमाण वाढल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी अच्युत नांदवटे यांनी सांगितले.'रोड डस्ट' ५२.४ टक्केमनपाच्या सल्लागार डॉ. गीतांजली कौशिक यांनी सांगितले की, शहरातील पीएम उत्सर्जनात सर्वाधिक योगदान हे रोड डस्ट (५२.४टक्के), उद्योग आणि वाहनांचे स्रोत (२०.७ टक्के) यांचे पुनरुत्थान आहे. नीरीच्या सोर्स अपॉर्शनमेंट अभ्यासानुसार, शहरातील पीएम घटक वाढवण्यात बेकरींचे योगदान ०.५टक्के, ओपन इटआउट्स - ०.०१ टक्के आणि हॉटेल व रेस्टॉरंट्सचे योगदान ०.०२ टक्के आहे. शहरात एकूण १५० बेकरी नोंदणीकृत आहेत. कोळसा, लाकूड आणि एलपीजी हे मुख्य इंधन वापरले जाते. १३१ 'ओपन इटआउट युनिट्स' आहेत. सर्व युनिट्स एलपीजीवर चालतात. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स बहुतेक एलपीजीवर आधारित असतात. बेकरींमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही शिफारशींमध्ये हॉटेल, बेकरी, 'ओपन इटआऊट'मध्ये पर्यायी इंधन वापरले जाऊ शकते..बहुतांश दिवस हवा वाईटमुंबई, पुणे, नागपूरपाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर शहरातील हवेची गुणवत्ता सध्या चिंतेचा विषय आहे. हिवाळ्याच्या शेवटी आणि उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला (फेब्रुवारी २०२६) येथील हवेचा दर्जा बऱ्याचदा वाईट श्रेणीत नोंदवला गेला. यात हवेचा सरासरी निर्देशांक १२० ते १७० च्या दरम्यान राहिला. काही दिवसांपूर्वी तो १९० पर्यंत पोहोचला होता. हवेत पीएम-२.५आणि पीएम-१०(धुलिकण) यांचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा जास्त आढळले आहे.प्रदूषणवाढीची प्रमुख कारणेवाहतूक कोंडी : शहरात वाहनांची संख्या वाढल्याने आणि रस्ते अरुंद असल्याने 'ट्रॅफिक जाम'मुळे कार्बन मोनॉक्साईडचे प्रमाण वाढते. मध्यवर्ती व सिडको बसस्थानक प्रदूषणाच्या अनुषंगाने सर्वाधिक धोकादायक असल्याचे तपासणीतून समोर आले. मध्यवर्ती बसस्थानकात दिवसभरात सुमारे तीन हजार गाड्या येतात. त्यातून निघणारा धूर व उडणारी धूळ प्रचंड आहे.औद्योगिक उत्सर्जन: वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन आणि शेंद्रा या औद्योगिक क्षेत्रांतील कारखान्यांमधून निघणारा धूर.धुळीचे प्रमाण : बांधकाम कामे आणि खराब रस्त्यांमुळे उडणारी धूळ.जल प्रदूषणयेथील शहरातील जलस्रोतांची स्थिती संमिश्र आहे. एकेकाळी 'नाला' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खाम नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठे प्रयत्न झाले आहेत. मागील सहा वर्षांत महापालिका आणि सामाजिक संस्थांच्या मदतीने खाम नदीतील सांडपाणी रोखून तिचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले. सुमारे १७० कचरा टाकण्याचे पॉइंट्स बंद करण्यात आले. तरीही काही भागांत औद्योगिक सांडपाणी आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी जलस्रोतांमध्ये मिसळते. तसेच, सणासुदीच्या काळात मूर्ती विसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. त्याचे पालन होताना दिसत नाही. ध्वनिप्रदूषणशहरातील मुख्य चौक आणि बाजारपेठांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मर्यादेपेक्षा जास्त अस 