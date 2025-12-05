Premium|Study Room : गरजेतून लोभ उद्भवतो आणि लोभ वाढल्यास अन्नाची नासाडी होते

निखिल वांधेकुत्रा आणि हाडाच्या प्राचीन भारतीय दंतकथेमध्ये, एक भुकेला कुत्रा भाकरीचा तुकडा घेऊन पुलावरून जात असतो. खाली पाण्यातील स्वतःचे प्रतिबिंब पाहून, त्याला वाटते की तो दुसरा कुत्रा आहे ज्याच्याकडे भाकरीचा मोठा तुकडा आहे. तो वरकरणी मोठा दिसणारा घास हिसकावून घेण्याच्या लोभापायी आपले तोंड उघडतो आणि स्वतःकडे असलेली भाकरी नदीच्या प्रवाहात गमावून बसतो. ही कालातीत कथा मानवी स्वभावाविषयी एक गहन सत्य अधोरेखित करते. कायदेशीर गरजांचे रूपांतर विनाशकारी लोभात होऊ शकते, ज्यामुळे आपण सुरक्षित करू पाहत असलेला जीवनाचा आधारच (सुस्तनन्स) नष्ट होतो. ‘गरजेतून लोभ उद्भवतो, आणि लोभ वाढल्यास अन्नाची नासाडी होते’ ही म्हण आपल्या काळासाठी एक धोक्याची सूचना देणारी होकायंत्र आहे, जिथे गरज आणि अतिरेक यांमधील सीमा अत्यंत धोकादायकपणे पुसली गेली आहे. हा निबंध नैसर्गिक जगण्याची वृत्ती कशाप्रकारे अतृप्त इच्छेत रूपांतरित होते आणि केवळ वैयक्तिक जीवनालाच नव्हे तर संपूर्ण समाज, अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्थेला (इकोसिस्टम) कसे भ्रष्ट करते, याचा शोध घेतो. तसेच, यात महत्त्वाकांक्षा आणि हाव (अवरिस) यांच्यातील सूक्ष्म संबंधांचे परीक्षण केले आहे..Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!.जगण्यापासून ते अतिरिक्त संचयापर्यंत जेव्हा बाजारपेठा राक्षस बनतातआर्थिकदृष्ट्या, मानवी कल्याणापेक्षा नफा संचयाला प्राधान्य देणाऱ्या अनियंत्रित भांडवलशाहीच्या रूपात लोभ प्रकट होतो. २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट या परिवर्तनाचे उदाहरण आहे जे पतपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीर बँकिंग सेवा म्हणून सुरू झाले होते, त्याचे रूपांतर भक्षक कर्ज पद्धती आणि सट्टेबाजीच्या व्यवहारांमध्ये (speculative derivative trading) झाले. लोभाने आंधळ्या झालेल्या वित्तीय संस्थांनी जटिल तारण-समर्थित रोखे (mortgage-backed securities) तयार केले, जे शेवटी कोसळले आणि जागतिक आर्थिक विकासातील २ ट्रिलियन डॉलर्स नष्ट झाले. जागतिक बँकेच्या मते, या संकटामुळे जगभरातील अंदाजे ६ कोटी ४० लाख लोक अत्यंत गरिबीत लोटले गेले, जे हे दर्शवते की आर्थिक लोभ कशाप्रकारे लाखो लोकांचे आर्थिक जीवन उद्ध्वस्त करतो.कॉर्पोरेट लोभ संपत्तीच्या केंद्रीकरणात अधिक दिसून येतो. ऑक्सफॅमच्या २०२३ च्या ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ अहवालात असे दिसून आले आहे की, भारतातील सर्वोच्च १% लोकांकडे देशाच्या संपत्तीपैकी ४०.५% हिस्सा आहे, तर तळाच्या ५०% लोकांकडे केवळ ३% हिस्सा आहे. सर्वात श्रीमंत १०% लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या ७७% मालकी आहे. हे अत्यंत केंद्रीकरण गरजा पूर्ण करण्याबद्दल नसून कोणत्याही वाजवी गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त संचय करण्याबद्दल आहे. जेव्हा निती आयोग (NITI Aayog) अहवाल देतो की, भारत जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार आणि दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक असूनही सुमारे १९ कोटी भारतीय उपाशी झोपतात, तेव्हा हा विरोधाभास वेदनादायीपणे स्पष्ट होतो नफ्याचा लोभ आणि बाजारातील फेरफार गरजू लोकांसाठी असलेले अन्न नासवतात..सामाजिक आणि नैतिक अधःपतनसामाजिकदृष्ट्या, लोभ समुदायांना बांधून ठेवणाऱ्या नैतिक धाग्यांची झीज करतो. भारतीय अन्न उद्योगातील भेसळीचे संकट या ऱ्हासाचे प्रतिबिंब आहे दुधात युरिया आणि डिटर्जंट, मसाल्यांमध्ये लेड क्रोमेट, मधाऐवजी साखरेचा पाक मिसळणे. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) अहवाल देते की, अन्नाचे सुमारे २०% नमुने सुरक्षा मानकांमध्ये नापास होतात. हे व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्याबद्दल नसून फसवणुकीद्वारे नफा वाढवण्याबद्दल आहे, ज्यामुळे लोक खात असलेल्या अन्नात अक्षरशः विष कालवले जात आहे.पर्यावरणीय आपत्ती : उद्याच्या अन्नाची नासाडीपर्यावरणाच्या दृष्टीने, मानवी लोभ ग्रहाचे अस्तित्व आणि भविष्यातील अन्न सुरक्षा धोक्यात आणतो. इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) इशारा देते की, सध्याच्या उपभोगाच्या पद्धतींमुळे २०३० पर्यंत जागतिक तापमान १.५°C ने वाढू शकते, ज्यामुळे विनाशकारी हवामान बदल घडून येतील. भारताला याचा विशेष धोका आहे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचा अंदाज आहे की, मान्सूनचे नमुने अधिकाधिक अनियमित होतील, ज्यामुळे कृषी उत्पादनाला धोका निर्माण होईल.अरवलीची जंगलतोड हे लोभ पर्यावरणीय सुरक्षेशी कशी तडजोड करतो याचे उदाहरण आहे. दिल्लीचे ' पर्यावरणीय फुफ्फुस' आणि भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असूनही, ३१,००० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर अवैध खाणकाम किंवा रिअल इस्टेट विकासासाठी अतिक्रमण केले गेले आहे. 'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट'च्या अहवालानुसार, या विनाशामुळे दिल्लीतील हवेचे तीव्र प्रदूषण आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे शेवटी लाखो लोकांच्या अन्न आणि पाण्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे..Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'.महत्त्वाकांक्षा विरुद्ध लोभविकासात्मक अर्थतज्ज्ञ असा युक्तिवाद करतात की, विकसित राष्ट्रांच्या संदर्भात जे लोभ म्हणून दिसते, ते विकसनशील देशांमध्ये कायदेशीर आकांक्षा असू शकते. जेव्हा भारतीय कुटुंबे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन किंवा मोटारगाड्या घेतात, तेव्हा ते अशा सोयीसुविधा मिळवत असतात ज्यांचा इतरत्र दीर्घकाळापासून उपभोग घेतला जात आहे. नैतिक गुंतागुंत ही कायदेशीर विकासात्मक आकांक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांचा समतोल साधण्यात आहे.तरीही, जेव्हा जागतिक स्तरावर ९३० दशलक्ष टन अन्नाची नासाडी होते (FAO २०२३) आणि त्याच वेळी ८२८ दशलक्ष लोक उपासमारीला तोंड देतात, तेव्हा हा फरक नैतिकदृष्ट्या स्पष्ट होतो. जेव्हा लक्षावधी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नाही आणि त्याच वेळी अब्जाधीश अंतराळ पर्यटनाचा पाठपुरावा करतात, तेव्हा लोभाचा चेहरा स्पष्ट होतो.परंपरा आणि पर्यायी मॉडेल्समधील शहाणपणप्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान सखोल अंतर्दृष्टी प्रदान करते. जैन धर्मातील ‘अपरिग्रह’ (संग्रह न करणे) ही संकल्पना आणि गरजा पूर्ण करताना अतिरिक्त साठा न करण्याचा बौद्ध 'मध्यम मार्ग' यांचा यात समावेश होतो. महात्मा गांधींचा इशारा अत्यंत प्रभावी आहे. ‘पृथ्वीकडे प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे, परंतु प्रत्येकाच्या लोभासाठी नाही.’ त्यांची 'विश्वस्त' (Trusteeship) संकल्पना जिथे संपत्तीधारक समाजाचे विश्वस्त म्हणून काम करतात समकालीन भांडवलशाहीसाठी एक नैतिक चौकट प्रदान करते.समकालीन मॉडेल्स पर्याय दर्शवतात. भूतानचा 'सकल राष्ट्रीय आनंद' (Gross National Happiness) निर्देशांक जीडीपी वाढीपेक्षा कल्याणाला प्राधान्य देतो. केरळचे सामाजिक विकास मॉडेल माफक दरडोई उत्पन्न असूनही उच्च मानवी विकास निर्देशांक साध्य करते. जपानचे ‘मोट्टाइनाई’ (Mottainai) तत्त्वज्ञान नासाडीबद्दल खेद व्यक्त करण्याची भावना सजग उपभोगाची सवय लावते. ही उदाहरणे सिद्ध करतात की समृद्धी म्हणजे अतिरेक नव्हे..उद्याचे अन्न टिकवणेशैक्षणिक परिवर्तन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अभ्यासक्रमात नैतिकता, शाश्वतता आणि सजग उपभोग यांचा समावेश केल्यास अशा पिढ्या घडवता येतील ज्या गरज आणि लोभ यातील फरक ओळखू शकतील. मीडिया आणि नागरी समाजाने अतिउपभोगाचे उदात्तीकरण करण्याऐवजी शाश्वत जीवनशैलीच्या मॉडेल्सना ठळकपणे मांडले पाहिजे.शेवटी, ही म्हण इशारा देते की, लोभाचा मार्ग आत्मघातकी आहे. नदीच्या प्रवाहात आपली भाकरी गमावणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे, अतृप्त संपादनामुळे मानवजात आपल्या सामूहिक पोषणाचा नाश करण्याचा धोका पत्करत आहे. कोविड-१९ महामारीने या वास्तवाची झलक दाखवली निसर्गाची ही स्पष्ट आठवण होती की, कितीही जमा केलेली संपत्ती स्वच्छ हवा, पिण्यायोग्य पाणी आणि सामाजिक एकता यांची जागा घेऊ शकत नाही. आपण सभ्यतेच्या अशा वळणावर उभे आहोत जिथे शाश्वत समाधान आणि विनाशकारी लोभ यापैकी एकाची निवड करायची आहे, आपला प्रतिसाद हे ठरवेल की भविष्यातील पिढ्यांना पौष्टिक भाकरी मिळते की विषारी तुकडे. शहाणपण गरजा नाकारण्यात नाही, तर ‘पुरेसे म्हणजे नेमके किती’ हे ओळखण्यासाठी विवेकबुद्धी विकसित करण्यात आहे, जेणेकरून समृद्धीचे अन्न (bread of prosperity) नाश करण्याऐवजी टिकून राहील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 