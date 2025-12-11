प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : मानववंशयुग: पृथ्वीचे नवीन मानवकेंद्रित युग

Anthropocene epoch : वैज्ञानिक चर्चा करत आहेत की मानवी कृतींमुळे पृथ्वी एका नवीन भूवैज्ञानिक कालखंडात (Anthropocene) प्रवेशली आहे, जो लाखो वर्षांसाठी ग्रहाच्या भूगर्भशास्त्रावर मानवी प्रभावाचे स्पष्ट चिन्ह सोडून जाईल.
Anthropocene epoch

Anthropocene epoch

esakal

स्टडीरूम
Updated on

निखिल वांधे

नवजातीने पृथ्वीला एका नवीन भूवैज्ञानिक कालखंडात (Geological Epoch) ढकलले आहे का, यावर वैज्ञानिक चर्चा करत आहेत. याचा अर्थ काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे?

पृथ्वीच्या ४.५ अब्ज वर्षांच्या इतिहासात, बहुतांश भूवैज्ञानिक कालखंड हे नैसर्गिक शक्तींद्वारे जसे की उल्कापात (Asteroid impacts), हिमयुगे आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक यांद्वारे नोंदविले गेले आहेत. परंतु, अलीकडच्या काही शतकांमध्ये काहीतरी अभूतपूर्व घडले आहे. एकच प्रजाती ग्रहाची पुनर्रचना करण्याइतकी शक्तिशाली बनली आहे. हेच ''मानववंशयुग'' (Anthropocene) या संकल्पनेचे सार आहे. हा एक प्रस्तावित नवीन भूवैज्ञानिक कालखंड आहे, जो पृथ्वीच्या भूगर्भशास्त्रावर आणि परिसंस्थांवर (Ecosystems) मानवी प्रभावामुळे परिभाषित केला जातो.

Loading content, please wait...
agriculture
pollution
mpsc
Environmental protection
Warming
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com