Premium|Study Room : मानववंशयुग: पृथ्वीचे नवीन मानवकेंद्रित युग

निखिल वांधे नवजातीने पृथ्वीला एका नवीन भूवैज्ञानिक कालखंडात (Geological Epoch) ढकलले आहे का, यावर वैज्ञानिक चर्चा करत आहेत. याचा अर्थ काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे?पृथ्वीच्या ४.५ अब्ज वर्षांच्या इतिहासात, बहुतांश भूवैज्ञानिक कालखंड हे नैसर्गिक शक्तींद्वारे जसे की उल्कापात (Asteroid impacts), हिमयुगे आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक यांद्वारे नोंदविले गेले आहेत. परंतु, अलीकडच्या काही शतकांमध्ये काहीतरी अभूतपूर्व घडले आहे. एकच प्रजाती ग्रहाची पुनर्रचना करण्याइतकी शक्तिशाली बनली आहे. हेच ''मानववंशयुग'' (Anthropocene) या संकल्पनेचे सार आहे. हा एक प्रस्तावित नवीन भूवैज्ञानिक कालखंड आहे, जो पृथ्वीच्या भूगर्भशास्त्रावर आणि परिसंस्थांवर (Ecosystems) मानवी प्रभावामुळे परिभाषित केला जातो..''मानववंशयुग'' म्हणजे नेमके काय?नोबेल पारितोषिक विजेते रसायनशास्त्रज्ञ पॉल क्रुत्झेन यांनी २००० साली ही संज्ञा लोकप्रिय केली. ग्रीक भाषेतील ''अँथ्रोपो'' (मानव) आणि ''सीन'' (नवीन) या शब्दांच्या संयोगातून, मानवी क्रियाकलापांचे वर्चस्व असलेला नवीन कालखंड दर्शविण्यासाठी हा शब्द तयार झाला आहे. लाखो वर्षांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेतून उलगडणाऱ्या मागील कालखंडांप्रमाणे नव्हे, तर मानववंशयुगमध्ये एक मूलभूत बदल दिसून येतो तो म्हणजे ग्रहाच्या बदलाचा मुख्य चालक (Primary Driver) म्हणून मानव पुढे आला आहे.ही संकल्पना सुचवते की आपण ''होलोसीन'' (Holocene) हा कालखंड मागे सोडला आहे. होलोसीनची सुरुवात सुमारे ११,७०० वर्षांपूर्वी शेवटच्या हिमयुगानंतर झाली होती आणि त्यातील स्थिर हवामान परिस्थितीमुळेच मानवी संस्कृतीची भरभराट होऊ शकली..याचा प्रारंभ कधी झाला?हा प्रश्न वैज्ञानिकांमध्ये मोठ्या वादाचा विषय आहे. काहींचा असा युक्तिवाद आहे की याची सुरुवात सुमारे १०,००० वर्षांपूर्वी ''कृषी क्रांती''ने झाली, जेव्हा मानवाने जंगलतोड आणि प्राण्यांचे पालन सुरू केले. इतर अभ्यासक १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील ''औद्योगिक क्रांती''कडे निर्देश करतात, जेव्हा जीवाश्म इंधन-आधारित कारखान्यांनी अभूतपूर्व वेगाने वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करण्यास सुरुवात केली.सर्वाधिक चर्चिला जाणारा टप्पा म्हणजे २० व्या शतकाचा मध्यकाळ, विशेषतः १९५० च्या सुमारास. या काळाला काहीवेळा ''महाप्रवेग'' (Great Acceleration) म्हटले जाते. या काळात लोकसंख्या, उपभोग आणि तंत्रज्ञानात स्फोटक वाढ झाली. अणुयुगाने (Atomic Age) जगभरातील भूगर्भीय थरांमध्ये किरणोत्सर्जी खुणा (Radioactive Markers) सोडल्या आहेत, जे भविष्यातील भूगर्भशास्त्रज्ञांसाठी एक स्पष्ट निदर्शक (Signature) ठरेल. या काळात प्लास्टिक प्रदूषण, काँक्रीट उत्पादन आणि जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन (Fossil fuel combustion) मोठ्या प्रमाणात वाढले..Premium| AI content safety: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सुरक्षा प्रणालींवर 'होमो-ग्लिफ' हल्ल्यांचा गंभीर धोका.याचे पुरावे काय आहेत?मानवी प्रभावाच्या खुणा सर्वत्र दिसून येतात. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या २८० ''भाग प्रति दशलक्ष'' (ppm) वरून आज ४२० पीपीएमपेक्षा जास्त झाली आहे ही पातळी लाखो वर्षांत आढळली नव्हती. औद्योगिकपूर्व (Pre-industrial) काळापासून जागतिक तापमानात अंदाजे १.२ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे.हवामानाव्यतिरिक्त, प्लास्टिकचा विचार करा. २०५० पर्यंत, महासागरांमध्ये वजनाच्या दृष्टीने माशांपेक्षा जास्त प्लास्टिक असू शकते. आपण शेती, खाणकाम आणि शहरीकरणाद्वारे पृथ्वीच्या बर्फविरहित जमिनीच्या पृष्ठभागापैकी अर्ध्याहून अधिक भागाचे रूपांतर केले आहे. आपण प्रजातींच्या नामशेष होण्याचा दर (Extinction rates) नैसर्गिक दरापेक्षा कदाचित १,००० पटीने वाढवला आहे.अगदी पृथ्वीच्या भूस्तरांवरही आपली छाप आहे. कोंबडीची हाडे, काँक्रीट आणि ॲल्युमिनियम हे भविष्यातील जीवाश्म (Fossils) बनू शकतात. आपण जगातील सर्व नद्यांच्या एकत्रित प्रवाहापेक्षा जास्त अवसाद (Sediment) बांधकाम आणि शेतीद्वारे स्थलांतरित केला आहे..ही मान्यता का महत्त्वाची आहे?मानववंशयुगला औपचारिकपणे मान्यता देण्याबाबतची चर्चा केवळ शैक्षणिक नाही. हे ग्रहासोबतच्या आपल्या नातेसंबंधातील एका सखोल बदलाचे प्रतिनिधित्व करते ज्यामध्ये मानव ''निष्क्रिय रहिवासी'' ते ''ग्रहस्तरावरील बदलांचे सक्रिय घटक'' (Planetary-scale agents) बनलेला आहे. या मान्यतेचा परिणाम आपले पर्यावरण धोरण, संसाधन व्यवस्थापन आणि भावी पिढ्यांप्रती असलेल्या आपल्या जबाबदारीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर होतो.भूगर्भशास्त्रज्ञांनी या संज्ञेचा औपचारिकपणे स्वीकार केला किंवा नाही, तरीही मूळ वास्तव कायम राहते. आपण पृथ्वीच्या इतिहासातील एका अभूतपूर्व युगात जगत आहोत, जिथे मानवी निवडी आगामी सहस्राब्दींसाठी (Millennia) ग्रहाची दिशा निर्धारित करतील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा.