Premium : Unmaad Yoga (Rage) : बुद्धिमांद्याकडून उन्मादाकडे

डॉ. अजित कानिटकरदरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने वर्षभराचा सर्वात जास्त वापरलेला शब्द यावर जवळपास तीस हजारांहून अधिक नागरिकांकडून कौल मागितला. त्यातून सर्वाधिक वापरला गेलेला शब्द आढळला तो म्हणजे rage bait. त्याचा अर्थ आहे ‘आभासी उन्माद.’ हा शब्द म्हणजे समाजस्थितीचा आरसाच.एकविसाव्या शतकाची पहिली पंचविशी सरत आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने वर्षभराचा सर्वात जास्त वापरलेला शब्द यावर जवळपास तीस हजारहून अधिक नागरिकांकडून जगभरातून मतदानाद्वारे कौल मागितला. दुसरीकडे त्यांच्याच भाषेच्या जागतिक शब्दसंपदा साठवून ठेवलेल्या ‘विदा’संचाने साधारण ३०० कोटी वापरात असलेल्या शब्दांना चाळणी लावली आणि त्यातून निवड झाली ती `rage bait'' या शब्दाची. याचा अर्थ असाः आभासी किंवा ऑनलाईन माध्यमांवर मुद्दामहून अशा बातम्या-चित्रे-साहित्य टाकत राहणे, ज्यायोगे वाचक व प्रेक्षकांचा उन्माद पराकोटीला जाईल. उन्मादाच्या निखाऱ्यांनी आगी लावत सुटताना ज्या ठिकाणी ही आग लावली आहे, त्या माध्यमावर ट्रॅफिक वाढते राहील, असे पाहणे. अतिशय सुन्न करणारा हा ‘आभासी उन्मादा’चा प्रकार आहे. त्याचे कोलीत हातात घेऊन जगभर वावरणाऱ्या मोठ्या मानवसमूहाचा rage bait हा एक आरसा आहे; कितीही विद्रुप वाटला तरी सत्य असणारा..Premium|Deenanath Mangeshkar and Varkari conversation : बुवा! मंगेशीच्या पुजाऱ्यांनी तुम्हालाही विद्रोही केले ना?.गेल्यावर्षीचा शब्द होता Brain rot- बुद्धी गंजणे. भ्रष्ट झालेल्या बुद्धीची पुढची पायरी म्हणजे उन्माद व चिथावणी देणारी, त्यास उद्युक्त करणारी ही वृत्ती असे तर झाले नाही ना? वर्षभराच्या आतच बुद्धिमांद्याकडून आभासी उन्माद प्रोत्साहना’चा प्रवास भगवद्गीता-गीताईच्या दुसऱ्या अध्यायातील दोन श्लोकांनी आठवण करून देतो. ते श्लोक असे ः‘विषयांचे करी ध्यान, त्यास तो संग लागलासंगातूनि फुटे काम क्रोध कामांत ठेविला ।।६३।।क्रोधातूनि जडे मोह, मोहाने स्मृति लोपलीस्मृति लोपे बुद्धिनाश, म्हणजे आत्मनाशाचि ।।६४।।(संदर्भ ः गीताई, परंधाम प्रकाशन, पवनार).उन्मादवृत्तीला खतपाणीरेज- `rage'' (क्रोध-संताप) हा शब्द जरी इंग्रजी शिकताना माहिती असला तरी दिल्लीतील १५ वर्षांच्या वास्तवात तो वृत्तपत्रांतून अनेकदा कानावर आदळायचा. हा कालखंड इंटरनेट हातातील फोन येण्याच्या बऱ्याच पूर्वीचा होता. हातात ही नवीन तंत्रज्ञानाची आयुधे नसली तरी मानवी मनाला उन्माद पेटवायला कोणतेही कारण पुरेसे होते. दिल्लीतील वातावरणात त्याला Road Rage या शब्दाची भर पडली होती. रस्त्यावर हजारो वाहनांच्या जीवघेण्या गर्दीत जरी चुकूनही दुसऱ्या गाडीस थोडा धक्का लागला, पुढे जाण्यासाठी जागा करून दिली नाही, थोडाच किंवा बराच वेळही वाहनांचा हॉर्न वाजवून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करायचा प्रसंग आला तर... सावधान! समोरची व्यक्ती गाडीतून उतरून गाडीतच ठेवलेल्या हॉकी स्टिकने, दांडुक्याने तुमचे डोके फोडू शकेल. अशा घटना म्हणजे ‘रोड रेज’. यात अतिशयोक्ती नाही. माझ्या माहितीच्या अनेकांच्या वाहनात ‘स्वसंरक्षणार्थ’ असे आयुध असायचे, एकवेळ वाहन पंक्चर झाल्यावर लागते ते पर्यायी चाक नसले तरी चालेल; पण ‘शस्त्र’ हवे. रस्त्यावरची ही हाणामारी मग पार्किंग करताना सोसायटीच्या आवारात होणाऱ्या शेजाऱ्यांमध्ये झालेलीही मी अनुभवली आहे. रस्त्यावरील ही उन्मादी वृत्ती समाजमाध्यमांचा व तंत्रज्ञानाचा अतिरेक झाल्यामुळे आता ‘जागतिक’ वृत्ती बनली आहे, हे या शब्दनिवडीवरून समजलेले नवीन वास्तव. त्याहीपेक्षा जास्त काळजी वाटावी म्हणजे अशी द्वेषक्रोधाची वृत्ती सतत वाढावी, म्हणून गळ टाकून बसलेले अनेक माध्यमी शिकारी.Bait हा शब्द वापरताना त्यात अनेक छटा आहेतच. जंगलात शिकारीस जाताना (आता अर्थातच हे बेकायदा आहे) मचाणावर बसून भक्ष्य टिपता यावे, यासाठी शेळी/मेंढी/गाय यांची वर्णी bait म्हणून लागली, असे जिम कॉर्बेटच्या कथांमधून वाचल्याचे अनेकांना स्मरणात आहे. त्याचाच हा दुसरा आविष्कार. उन्माद वाढेल अशा घटना जाणूनबुजून समाजमाध्यमांवर पेरत राहायच्या, ज्या योगे त्या त्या संकेतस्थळांना भेटी देणाऱ्यांची संख्या चक्रवाढव्याजाच्या दराने वाढेल. हे म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या बळावर सोकावून जाणारी विषवल्लीच. जितक्या भेटी जास्त, तितक्या जाहिराती जास्त, उत्पन्न जास्त आणि अर्थातच अंतस्थ हेतू द्वेष-क्रौर्य वाढते राहावे..Premium|Study Room : बाह्य संकटांपेक्षा आंतरिक कणखरता महत्त्वाची; भ्रष्टाचार व मूल्यांचा ऱ्हासच पतनाचे खरे कारण.समाजमाध्यमांचे खतपाणीअनेक वर्षांपूर्वी म्हणजे कोणे एकेकाळी ‘प्रभावी’ होण्याची साधी-सोपी सरळ गणिते होती. एखाद्या प्रा. शिवाजीराव भोसले यांच्या ओघवत्या भाषणाने शेकडो श्रोते भारावून जात. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या ओजस्वी शिवचरित्रकथनातून लहान मोठ्या युवक-युवतींवर देशप्रेमाचे ‘प्रभावी’ सिंचन होत असे. ‘ने मजसी ने, परत मातृभूमीला’ किंवा ‘मेरे वतन के लोगो’ या लतादीदींच्या दिव्य स्वरांनी मने उचंबळून यायची. ते दिवस जणू इतिहासजमा झाले की काय असे वाटावे, अशी समाजमाध्यमांच्या राक्षसी विळख्यामुळे स्थिती झाली आहे. या माध्यमांतून अफवा-गैरसमज-अर्धवट हकिकती-अर्धसत्य यांची बेमालूम पेरणी करणारे ‘अतिहुशार’ मोजके माध्यमकर्मी सर्व जनतेस सावज म्हणून गळास लावत आहेत, ज्याची परिणती अर्थातच सामूहिक हिंसा-क्रोध-अविवेकी कृतींमध्ये प्रतिबिंबित होते आहे.दोन युवक-युवतींमधील खासगी व तरल प्रेमभावनेचे रुपांतर जाती-जातीतील विद्वेषापर्यंत क्षणार्धात पोचते आहे. दोन धर्मांतील विशिष्ट चालीरीती आता ‘रिळां’च्या माध्यमातून आणखी गैरसमज वाढवत आहेत. न दिसलेले बिबटे समाजमाध्यमांच्या चौकटीतून शहराशहरांत आवाराआवारांत दिसू लागले आहेत. हा तर इतका उन्माद की, ज्यामुळे दररोज सकाळ-संध्याकाळी गावशिवारात आपल्याच लेकरांचा-म्हाताऱ्या- कोताऱ्यांचा विसर पडावा. शांतताप्रिय म्हणून वर्षानुवर्षे आपल्यातीलच शेजारी कबुतरे-दाणे यावरून रस्त्यांवर निषेधासाठी उतरले आहेत. अशी शेकडो उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला- घरात-परिसरात व समाजात वेगाने वाढत आहेत. या उन्माद योगास आपण बळी पडत तर नाही ना, याची गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे व कृतीही!.आपण काय करायचे?हा उन्मादयोग वाढू नये यासाठी मी व्यक्ती म्हणून नक्कीच अनेक प्रकारे हातभार लावू शकतो. त्यातील अगदी साधा-सोपा पण आचरणात आणण्यास अवघड उपाय म्हणजे ‘मी माझे डोके गहाण ठेवणार नाही व सद्सदविवेकबुद्धी जागृत ठेवीन!’ पण म्हणजे काय? समाजमाध्यमांवर थैमान घालणारे व मलाही त्यात सहभागी होण्यास उद्युक्त करणारे कोणतेही संदेश, विनोद, चित्रपट्टिका, छायाचित्रे मी पुढे ढकलणार नाही. जर हजारो जणांनी त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील ‘पुढे’ व ‘वाटा’ हे दोन पर्याय वापरणे ताबडतोब बंद केले, तर आग पसरवणारे लोक फॉरवर्ड व शेअर न होता Ctrl+Alt+Delete च्या कचरापेटीत जाऊन हळूहळू नाहीसे होतील. अशा द्वेषमूलक संदेशांचा उगम शोधणे व त्यांना वठणीवर आणणे, हाही प्रयत्नाचा आणखी एक भाग. दुर्दैवाने समाजमाध्यमांच्या जटिल जाळात उन्मादाचा आद्यपुरुष शोधणे जवळपास अशक्य आहे. कदाचित शासकीय यंत्रणा त्यांचे हे काम अधिक सजगतेने करतील, यासाठी त्यांना जागे ठेवण्याचे काम आपण करू शकू.‘गीताई’मध्येच दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी सांगितल्याप्रमाणे ‘प्रज्ञा स्थिरावणे’, ‘प्रसन्नतेने बुद्धीची स्थिरता शीघ्र होतसे’, ‘जागतो संयमी तेथे’, ‘अहंता-ममता गेली, झाला तो शांती-रूप चि’. अशी उन्मादाकडून समाधानाकडे, स्थिरमतीकडे, प्रसन्नता व शांततेकडे अनेक जणांनी वाटचाल करत राहाणे आवश्यक आहे. या प्रवासात अशा सज्जनशक्तीस सोबत देणे, पाठिंबा देणे व त्याचा गुणाकारच होत राहील, असे व्यक्तिगत व सामूहिक वर्तन करत राहणे, हा वर्ष संपताना व नव्या वर्षाचे स्वागत करताना संकल्प करूयात..‘गीताई’मध्येच दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी सांगितल्याप्रमाणे ‘प्रज्ञा स्थिरावणे’, ‘प्रसन्नतेने बुद्धीची स्थिरता शीघ्र होतसे’, ‘जागतो संयमी तेथे’, ‘अहंता-ममता गेली, झाला तो शांती-रूप चि’. अशी उन्मादाकडून समाधानाकडे, स्थिरमतीकडे, प्रसन्नता व शांततेकडे अनेक जणांनी वाटचाल करत राहाणे आवश्यक आहे. या प्रवासात अशा सज्जनशक्तीस सोबत देणे, पाठिंबा देणे व त्याचा गुणाकारच होत राहील, असे व्यक्तिगत व सामूहिक वर्तन करत राहणे, हा वर्ष संपताना व नव्या वर्षाचे स्वागत करताना संकल्प करूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.