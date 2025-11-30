Premium|Ayodhya Ram Mandir : खरंच अयोध्येच्या मंदिराची वेदना पाचशे वर्षं जुनी आहे का?

प्रियदर्शन अयोध्येत नुकत्याच झालेल्या भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की ‘‘ही अनेक शतकभराची वेदना, अनेक शतकांचा हा संघर्ष असून त्या संघर्षात्मक यज्ञाची ही पूर्णाहुती आहे. ज्याचा अग्नी पाचशे वर्षांपासून प्रज्वलित होता. संघ परिवार किंवा भाजपचे लोक हे आधीही वारंवार सांगत आले आहेत, की अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम हे अनेक शतकांच्या राष्ट्रीय वेदनेचे आणि पाचशे वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाचे फलित आहे. ’’.Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पण यातील सत्यता काय आहे? राममंदिराच्या निर्मितीबद्दल अशा पद्धतीने काही तळमळ व्यक्त होत होती का? राष्ट्रीय पातळीवर अशा स्वरूपाची अस्वस्थता खरोखर होती का? जर होती तर इतिहास ताे दुजोरा का देत नाही? बाबरी मशीद १५२८ मध्ये बांधली गेली. संत तुलसीदासांच्या जन्माविषयी वेगवेगळ्या तारखा सांगितल्या जातात, पण यात शंका नाही की त्यांनी सोळाव्या शतकाचा मोठा भाग पाहिला. रामचरितमानस लिहिले, विनयपत्रिका लिहिली, कवितावली लिहिली, आपल्या काळातील समाजातील विषमता, दुःख आणि गरिबी यांवर लिहिले, पण त्यांच्या संपूर्ण साहित्यामध्ये कुठेही राममंदिर पाडल्याची वेदना दिसत नाही. उलट कवितावलीतील त्यांची प्रसिद्ध ओळ आहे, ‘‘माँगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु ने दैब को दोऊ’’ म्हणजे मी मागून खातो, मशिदीत झोपतो, मला कुणाकडून काही घ्यायचे नाही, कुणाला काही द्यायचे नाही..म्हणजेच तुलसीसारख्या रामभक्ताचीही ही राममंदिर पाडल्याची वेदना नाही. रविदास, दादू किंवा इतर मध्यकालीन कवींच्या मध्येही ती दिसत नाही. महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जेव्हा सिंहासनारूढ होतात आणि स्वतःला चक्रवर्ती घोषित करतात, तेव्हाही राममंदिर पाडल्याची कुठेच चर्चा आढळत नाही. लोकमान्य टिळक जेव्हा राष्ट्राला एकत्र आणण्यासाठी गणेशोत्सवाची संकल्पना मांडतात, तेव्हाही राममंदिराची वेदना दिसत नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची चर्चा होते, सांप्रदायिकतेविरुद्ध संघर्ष चालू राहतो, पण राममंदिराचा मुद्दा कुणाच्या विचारातही येत नाही. महात्मा गांधी रामाबद्दल बोलतात, रामराज्याबद्दलही बोलतात, पण हे स्पष्ट करतात, की त्यांचा राम हे अयोध्येत नवमीला जन्मलेले राम नाहीत. अर्थातच रामजन्मभूमीच्या एखाद्या मंदिरात त्यांना रस नसतो आणि १९२५ मध्ये स्थापन झालेला आणि आता आपला शताब्दी वर्ष साजरा करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही १९८८ पर्यंत राममंदिराची आठवण करत नाही. डॉ. राममनोहर लोहिया रामायण मेळ्याच्या आयोजनाची कल्पना मांडतात, राम, कृष्ण आणि शिव यांना भारताचे तीन महास्वप्न म्हणतात, पण तेही राममंदिराचा उल्लेख करत नाहीत..मग बाबरी मशीद - राममंदिर हा वाद नेमका होता कुठे? तो फक्त एका स्थानिक न्यायालयात होता आणि दोन्ही पक्षकार एकाच वाहनात बसून खटल्याला जातात, असे सांगितले जायचे. एक खेळ १९४९ मध्ये खेळला गेला, जेव्हा एका पुजाऱ्याने स्वप्नात देव आले असा दावा केला आणि दुसऱ्या सकाळी दोन मूर्ती प्रकट झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर रामलल्ला केवळ गर्भगृहातच प्रतिष्ठित झाले नाहीत, तर पुढे राममंदिराच्या खटल्यातील एक पक्षकार म्हणूनही स्वीकारले गेले. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांना माहीत आहे. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेली, ज्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की ते एक गुन्हेगारी कृत्य होते..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.असो, मूळ प्रश्नाकडे वळू. राममंदिराची खरोखर काही अशी राष्ट्रीय वेदना किंवा एखादी दु:खदायक बाब होती का? मग ही कोणती स्मृती आहे जी तयार केली जात आहे? कोणती स्मृती विस्थापित केली जात आहे? कोणता इतिहास पुसला जात आहे? कारण शतकानुशतके चालत आलेली एक वेदना खरोखर आहे, जिचा आर्त स्वर आणि त्याचे पडसाद इतिहासाच्या आणि साहित्याच्या पानांमध्ये वारंवार उमटतात. ती वेदना आहे जातिवादाची, जातीय भेदभावाची, अस्पृश्यतेची. ज्याविरुद्ध मध्यकालीन संतकवींनीही संघर्ष केला आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वांत मोठ्या संतांनीही. कबीरकडे जातिवरचा उपहास आहे, रविदासांकडेही आहे. तुलसींकडेही जातीची छाया आहे, नक्कीच. अगदी उलट बाजूने, ज्यासाठी महाकवीला आजही लोक माफ करत नाहीत. पण जातिविषयक चर्चा आहे, जातिविरोधी संघर्ष आहे आणि हा संघर्ष स्वातंत्र्यलढ्यात कळसाला पोहोचतो. महात्मा गांधी अस्पृश्यताविरोधी आंदोलनाला स्वातंत्र्य लढ्याशी जोडून टाकतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही या सामाजिक संघर्षातूनच पुढे येतात. ‘पुणे करार’ हा या संघर्षातील एक मोठा टप्पा आहे. अगदी सावरकरांकडेही, स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिका वादग्रस्त मानली जाते, तरी त्यांची जातिविषयीची काळजी दिसते..मग पाचशे वर्षांची खरी वेदना बाजूला सारून एक कृत्रिम वेदना उभी करण्याचे हे काम काय दर्शवते? संघ परिवार इतिहास आणि स्मृतीशी ही छेडछाड का करतो आहे? हे देशाच्या नावावर देशाशी केलेले कपट नाही का? की भारताच्या इतिहासात गेलेली हजार वर्षे अशाच प्रकारे नाहीशी करण्याचा प्रयत्न आहे, जशी बाबरी मशीद पाडली गेली? पण जर हेच पाडले गेले तर भारताची संस्कृती टिकेल का? आपले संगीत टिकेल का? आपले साहित्य टिकेल का? हिंदीचे प्रख्यात समीक्षक डॉ. रामविलास शर्मा म्हणायचे, की मध्यकालाचे तीन कळस आहेत. तीन उच्च बाबी आहेत. तुलसी, तानसेन आणि ताजमहाल. हे कोण पुसू शकेल? आणि समजा हे पुसले तर मग काय उरेल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 