Premium|Iran US Israel conflict : इराण-अमेरिका: म्हातारी आणि काळ!

Middle East Crisis : इराणमधील अयातोल्ला खोमेनेई यांच्या दमनकारी राजवटीत मानवाधिकारांचे भीषण उल्लंघन होत असून, महिलांवरील अत्याचार आणि आंदोलकांवरील रक्तरंजित दडपशाहीमुळे जागतिक समुदायाने अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे चित्र सध्या पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीत स्पष्टपणे दिसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विनय सहस्रबुद्धे - माजी खासदार

इराणमधील दमनकारी राजवटीने त्यांच्या देशातील आंदोलकांवर केलेल्या अत्याचारांच्या अनेक भीषण कहाण्या समोर येत आहेत. तेथे सुरू असलेली वर्षानुवर्षांची दडपशाही एवढी भीषण आहे की, बहुधा त्यामुळे अमेरिकारूपी ‘सोकावलेल्या काळा’कडे विश्व-समुदायाने जवळपास कानाडोळाच केला.

