Premium|Iran US Israel conflict : इराण-अमेरिका: म्हातारी आणि काळ!

विनय सहस्रबुद्धे - माजी खासदारइराणमधील दमनकारी राजवटीने त्यांच्या देशातील आंदोलकांवर केलेल्या अत्याचारांच्या अनेक भीषण कहाण्या समोर येत आहेत. तेथे सुरू असलेली वर्षानुवर्षांची दडपशाही एवढी भीषण आहे की, बहुधा त्यामुळे अमेरिकारूपी ‘सोकावलेल्या काळा’कडे विश्व-समुदायाने जवळपास कानाडोळाच केला. .इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यातील तीव्र शत्रुभावनेच्या दारूच्या कोठाराची वात अखेर पेटविली गेली आणि युद्धाचा भडका उडाला! हे युद्ध नेमके कसे आणि किती काळ चालेल हे कोणालाही सांगता येऊ नये, अशी सर्वसाधारण स्थिती आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि आपल्या युद्धखोर मानसिकतेसाठी प्रसिद्ध असलेले इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी आक्रमकपणे चढाई तर केली आहे; पण या अत्यंत विघातक आणि रक्तरंजित संघर्षाला पूर्णविराम देणे आता त्यांच्या हातात राहिलेले नाही. इराणी नेत्यांची मानसिकता ‘अगर हम डुबेंगे तो आपको भी साथ लेकर डुबेंगे’ अशी स्पष्टच दिसतेय. .Premium| Union Budget 2026 : निधी वितरणात समानता हवी, तरच ‘सब का विकास’ ! .पश्चिम आशियातील या संघर्षाच्या अनेक प्रतिक्रिया भारतात आणि जगात सर्वत्र उमटणे स्वाभाविकच होते. त्यामधला पक्षीय राजकारणाचा भाग वगळला तरी एक प्रतिक्रिया सामान्यपणे आम सहमतीची म्हणता येईल अशी आहे, ती म्हणजे ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतो’ आणि त्याची चिंता सगळ्यांनीच करायला हवी. यामधला सोकावणारा काळ आहे तो मुख्यत्वे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा. हा काळ कसा सोकावला आहे, ते अनेक उदाहरणांनी समोर आले आहे आणि त्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाचे चटके आपणही भोगले आहेत. पण जगाला म्हातारी मेल्याचे दुःख का नाही, ते समजून घेणे उद्बोधक आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नसल्याचे महत्त्वाचे कारण ‘इराणच्या इस्लामिक रिपब्लिक’चे सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अली खोमेनेई यांच्या पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी आणि इस्लामिक कट्टरतावादाच्या आहारी गेलेल्या दमनकारी राजवटीत आहे! संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था अलीकडे दंतविहीन सिंहासारखी निष्प्रभ झाली आहे. पण तरीही ‘ह्यूमन राइट वॉच’ किंवा तत्सम पक्षपाती संघटनांच्या अहवालांच्या तुलनेत आजही संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांचे अहवाल अधिक वस्तुनिष्ठ मानले जातात. परवाच्या २३ जानेवारीला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या ३९व्या अधिवेशनात इराणच्या संदर्भात जो एक ठराव संमत झाला होता, त्याचे तपशील समजून घेण्यालायक आहेत. .Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.मानवाधिकार परिषदेने २०२२मध्येच इराणमध्ये सातत्याने बिघडत चाललेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर एक स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तथ्यशोधन मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेसाठीच्या समितीच्या अध्यक्ष होत्या, बांगलादेशच्या सारा हुसेन ! मुळात एप्रिल २०२६ पर्यंतची मुदत असलेल्या या समितीचा कार्यकाळ जानेवारीतच आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला. त्याचे कारण अलीकडेच २८ डिसेंबरपासून इराणमध्ये सुरू झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलकांना करावा लागलेला भीषण दडपशाहीचा सामना! या कारवाईत शेकडो लहान मुलांसह हजारो लोकांचा मृत्यू झाल्यासंदर्भात अनेकांनी साक्षी-पुरावे दिले आहेत. आंदोलकांवरील दडपशाही संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार २८ डिसेंबर २०२५ रोजी तीव्र आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण इराणमध्ये आंदोलन सुरू झाले. विविध जातीय आणि धार्मिक समुदायांतील पुरुष-महिला राजकीय बदलाची मागणी करत रस्त्यावर उतरले. आठ जानेवारी २०२६ रोजी परिस्थिती आणखी बिघडली. सरकारी आकडेवारीनुसार तीन हजारपेक्षा जास्त मृत्यू झाले, तर काही नागरी संघटनांच्या मते हा आकडा दहा हजारांवर होता. कोणीच अगदी खात्रीशीरपणे ही संख्या सांगू शकत नाही, याचे कारण पूर्ण इंटरनेटबंदी! संयुक्त राष्ट्रांच्या तथ्यशोधन अहवालानुसार गेल्या तीन आठवड्यांत इराणमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार पाहायला मिळाला, ज्याचे वर्णन १९७९च्या इराणी क्रांतीनंतरचा सर्वाधिक रक्तरंजित दडपशाहीचा प्रकार असे करत येईल. त्यांच्या अहवालांनुसार सुरक्षा दलांनी आंदोलनकर्त्यांवर ‘असॉल्ट रायफल’ आणि जड मशीनगनसह प्राणघातक शक्तीचा व्यापक वापर केला, आणि त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर निष्पाप नागरिकांनी प्राण गमावले. तेहरानमधील कहरिझाक शवागारात कुजलेल्या आणि ओळखता न येण्याइतपत विरूप झालेल्या आणि प्लास्टिक पिशव्यांच्या ढिगातील शेकडो प्रेतांमधून आपल्या नातेवाइकांचा शोध घेत असहाय कुटुंबियांची चित्रे काही वृत्तसंस्थांनी प्रकाशित केली आणि त्यांनी अक्षरशः जगाला हादरविले. .सत्यशोधन समितीचे आणखी एक सदस्य प्रा.पायम अखावान यांच्या या अभूतपूर्व हिंसाचारातील बळींचा इराण सरकारने मान्य केलेला आकडा आधी पाचहजार मृत्यूंचा होता, नंतर तो तीन हजारावर आणला गेला; परंतु हा आकडा वास्तविकतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यांनी या हिंसाचाराची तुलना बॉस्निया-हेर्झेगोविना संघर्षातील १९९५च्या स्रेब्रेनिका नरसंहाराशी (Srebrenica genocide) केली आहे. जीनिव्हामधील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयातील इराणचे स्थायी प्रतिनिधी अली बहरेनी यांनी इराणच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ३,११७ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले असून त्यापैकी २,४२७ जण दहशतवादी कारवायांमुळे मारले गेल्याचा दावा केला आहे. अर्थात, दडपशाही आणि विशेषत: महिलांवरील अत्याचार या कट्टर-इस्लामी देशाला नवीन नाहीत. इराणमध्ये स्त्रिया खरोखरच दुय्यम दर्जाच्या नागरिक आहेत. इराणी महिलांवर अनंत बंधने आहेत. सगळ्यात जाचक म्हणजे नऊ वर्षाच्या मुलींपासून सर्व महिलांना हिजाब वापरणे तर बंधनकारक आहेच; पण एक अत्यंत कठोर परिधान-संहितादेखील आहे. महिलांना आणि मुलींना त्यांचे केस आणि संपूर्ण शरीर सक्तीने झाकून ठेवावे लागते, फक्त चेहरा, हात आणि पाय दिसू शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाठीवर ‘कोरडे खा, दंड भरा किंवा तुरुंगाची हवा खा’ एवढेच पर्याय उपलब्ध आहेत. कुर्दिश पंथाच्या महिलांवर तर आणखी कठोर बंधने आहेत. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, २२वर्षीय कुर्दिश मुलगी आमिनी हिला हिजाब उल्लंघनाच्या आरोपावरून अटक झाली. नंतर पोलिस कोठडीतच तिला अनन्वित छळाचे चटके सहन करावे लागले आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. अठरा वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अविवाहित महिलांनासुद्धा परदेशात प्रवास करण्यासाठी त्यांच्या वडिलांच्या किंवा पुरुष संरक्षकाच्या संमतीची आवश्यकता असते. २०१५ मध्ये, इराण महिला फुटबॉल संघाची कर्णधार निलौफर अर्दालन एएफसी महिला फुटबॉल चॅम्पियनशिपच्या स्पर्धेत भाग घेऊ शकली नाही कारण तिच्या पतीने पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी नाकारलेली परवानगी! २०१७ मध्ये, इराणी पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेती झहरा नेमतीलाही तिच्या पतीने परदेशात जाण्यापासून बिनदिक्कतपणे रोखले. .इथले आई-बाप १३ वर्षे वयाच्या मुलींनाही लग्नबंधनात अडकवू शकतात. इराणच्या अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१च्या हिवाळ्यापासून २०२२ पर्यंत १५पेक्षा कमी वयात लग्न झालेल्या मुलांची संख्या किमान २७ हजार ४४८ एवढी प्रचंड होती. एक प्रकारे हे सक्तीचे बालविवाहच म्हणायला हवेत. वारसाहक्क विषयातही अन्याय आहेच! वारसाहक्क कायद्यांतर्गत, पतींना पत्नींपेक्षा जास्त हिस्सा मिळतो. मुलं नसतील तर पुरुष मृत पत्नीच्या मालमत्तेचा अर्धा हिस्सा घेतो, तर स्त्री मृत पतीच्या मालमत्तेचा फक्त एक चतुर्थांश हिस्सा घेऊ शकते. मुले असतील तर पुरुष एकचतुर्थांश, तर स्त्री फक्त एकअष्टमांश हिस्सा घेते. इथे मुलांना मुलीपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळतो. २००९पर्यंत तर जमीन वारसाहक्क महिलांना सपशेल नाकारलेच गेले होते. इराणमधील वर्षानुवर्षांची ही दडपशाही एवढी भीषण की, अमेरिकारूपी सोकावलेल्या काळाकडे विश्व-समुदायाने जवळपास कानाडोळाच केला! यात सोय आहेच; पण सहवेदनाही आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 